«Я паркуюсь как чудак»: водитель на «Камри» ООО угрожает разбить машины

«Слуга народа» на «Камри» с властными номерами угрожает читателям и хамство «субаристов»

В новом выпуске рубрики НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: «Тойота Камри» с чиновничьим номером ООО перегородила проезд другим машинам и хамское поведение водителей «Субару Форестер».





Открывает выпуск чиновничья «Тойота Камри» с номерами властной серии ООО. Люди на таких машинах уже переходят к угрозам в ответ на замечания. «Вот так 06.07.17 утром припарковался "Слуга народа". Полностью перегородив подъезд/выезд к офисному зданию на ул.Советская, 37. Когда этого "слугу народа" попросили убрать машину, он начал угрожать, много чего нехорошего наговорил. В частности сказал: "Бойтесь за свои машины, здесь много бомжей, я им бутылку водки дам, и они сделают с вашими машинами то, что я им скажу!". В итоге машину он так и не убрал, развернулся и ушёл», — такую подробную информацию предоставили нам читатели.













А этот внедорожник тоже с номерами ООО «всего лишь» встал на пешеходную дорожку.













«Брюнетка припарковалась на пешеходном переходе у дома по ул. Советская, 95 и пошла по своим делам», — сообщает читатель Илья.













«Посетитель аптеки на Эйхе, 2 выбрал тротуар для стоянки автомобиля, а не свободную парковку», — информирует Константин из Первомайского района.













«"Инвалид" на парковке "Леруа Мерлен" на ул. Фабричная, — пишет Илья. — Как обычно, "баварец"».















А вот и рассказы реальных людей с инвалидностью. «На вокзальной парковке, которая находится под наблюдением, на месте для инвалидов стоял автомобиль "Тойота Камри". Я инвалид второй группы, вынужден был ждать, пока освободится место для инвалидов», — пишет Олег Васильевич.













Владелец этого «Ниссана» перегородил часть полосы ул. Ленина на перекрестке с пр. Димитрова при движении в сторону моста.













«Железнодорожная, 12/1 , перекрыт тротуар полностью», — телеграфирует читательница Анастасия.















«Женщина на "Субарике" привычно припарковалась на газоне возле школы № 17 на ул. Кропоткина», — сообщают местные жители.















Ещё один «Форестер» чудного малинового цвета перегородил пешеходам проход — пусть идут по луже, чай не зима, вода-то тёплая.













Не нужны этому дому ни пешеходная дорожка, ни газон.













«Барин встал на спуске от Восхода, по Большевистской. Зеркала сложил, видать, чтобы люд простой не шоркал повозку дорогую», — завершает наш выпуск такой поэтичный опус.











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