«Наши здесь быстро разоряются»

Социологи пришли к выводу, что в 2017 году россияне, мечтающие переехать за границу, в основном хотели бы жить в Германии. Опрошенные считают, что там их ждёт высочайшая культура, качественная медицина, свобода слова и отрешённость от политического давления. НГС решил обсудить результаты опроса с переехавшими туда новосибирцами. Оказалось, что в Германии сибиряки давно сняли розовые очки, — проблемы, по их словам, есть и в самых развитых европейских странах. Участники опроса рассказали НГС, с какими сложностями им пришлось столкнуться в Европе и стоила ли игра свеч.

Аналитики из ВЦИОМ посчитали, что среди россиян Германия — самая привлекательная страна для эмиграции. Результаты опроса, который проходил с 20 по 22 июня среди 1800 респондентов, опубликовал РБК 4 июля. Жить в Германии постоянно предпочли бы 13 % россиян (против 12 % в 2016 году), на втором месте — США (10 %), на третьем — Австралия (7 %). 33 % опрошенных говорят о высоком уровне жизни за границей, 15 % — о лучшей социальной стабильности, 12 % — о лучшем климате и экологии. По мнению опрошенных, в других странах культурный уровень выше, чем в России (11 %), лучше медицина (4 %), соблюдение прав человека (10 %) и больше работы, чем на родине (4 %). 13 % сказали, что хотели бы переехать из-за отсутствия симпатия к политике, проводимой властями, а 10 % просто категорически не хотят жить в России.





НГС.НОВОСТИ связались с новосибирцами, переехавшими в лидирующую, согласно опросу, страну и попросили их прокомментировать результаты работы социологов.





Татьяна Сорокина, переехала в 2015 году в Мюнхен из-за работы мужа в IT-сфере. Сейчас в декрете:





Татьяна Сорокина

«Сравнение уровня жизни стран целиком некорректно, по-моему. Мюнхен не равен Берлину и Франкфурту — как, я не знаю, Челябинск не равен Новосибирску по множеству параметров. Но, говоря про Мюнхен, отмечу: тот букет показателей, что зовется уровнем жизни, там высокий, и правда. Экология, качество продуктов, дорог. Медицина хорошая, но на русский вкус слишком хладнокровная: гораздо меньше анализов и осмотров. Дело, наверное, в том, что не нужно бежать откуда-то, тогда не будет завышенных требований к "куда-то".







Самое трудное [в переезде] — плохой немецкий. Мы работаем над этим, знать язык страны пребывания необходимо. Ещё есть не трудности, а скорее небольшие особенности, к которым привыкаешь: раздельный сбор мусора, пустые бутылки сдаются, магазины закрыты по воскресеньям и праздникам, сервисные услуги стоят дорого, везде нужно записываться по телефону. И кое-какие редкие продукты: зернёный творог, пельмени, гречка — всё есть, но непопулярно, надо поискать. Ещё очень мало торговых центров, зато привыкаешь большую часть вещей заказывать в интернете. Это и удобнее, как оказалось.







Немцы больше улыбаются, привычка. Легко заводят смолл-ток, особенно пожилые. Очень дружелюбны с детьми. Консервативны; хотя идут в ногу со временем, но как-то нехотя. Редко повышают голос и скандалят в общественных местах. Из-за массового притока беженцев в этом году некоторые немцы относятся ко всем приезжим с лёгким раздражением. Но большинство, кажется, придерживается той же позиции, что и мой доктор: она говорит, что ей не важна национальность человека, если он честно работает и никому не мешает жить».







Анастасия Больц, переехала в Берлин в 2011 году к мужу-немцу, с которым познакомилась в Новосибирске. Работает в фирме, ведущей бизнес с деревообрабатывающими заводами в России:







Анастасия Больц

«Результаты опроса нахожу ожидаемыми. Это действительно стереотипы. Взгляд на ситуацию изнутри открывает немного другие аспекты. Первая и основная сложность — это язык. Приезжие посещают языковые курсы, в той или иной степени субсидируемые государством. И здесь, как и в любой школе, большую роль играет преподаватель и контингент сокурсников. Я перебирала несколько вариантов, пока не нашла приемлемый. По прошествии пяти с половиной лет мой уровень позволяет общаться по работе и в быту. Письменный и официальный немецкий — это совершенно особая история, даже не каждый немец им владеет на должном уровне.







Площадь Александерплатц в Берлине





Что касается денег, всё очень относительно и зависит от уровня дохода и статуса. В среднем налоги составляют 40 % от зарплаты, вот и считайте. И к приезжим отношение совершенно разное. Смотря кому и в какой земле Германии будет задан вопрос. И смотря о каком приезжем идёт речь. Ведь это может быть и приглашённый высококвалифицированный специалист, и русский немец, и беженец. Наверное, немцы просто дисциплинированные, в самом широком смысле слова. Иногда это граничит с зашореностью и некой узколобостью».





Владимир Бинеман, 46 лет. Уехал вместе с семьёй в Германию в 2001 году, потому что хотел, чтобы его дети росли в Европе:





Владимир Бинеман

«Мы с супругой — российские этнические немцы. Дедушка с бабушкой моей супруги всю жизнь мечтали выехать на историческую родину. Мы согласились. Тогда ещё были тяжёлые времена, уехали из экономических побуждений. Плюс наши старики всегда нам рассказывали, какие были немцы и как у них всё было хорошо, не было такого обмана, как в России. И мы решили выехать в первую очередь из-за будущего детей. Я работал инженером в энергосистеме, по российским меркам получал неплохо, но будущее детей мне было важнее.







Мы выехали в 2001 году. Сами мы не могли выбирать, куда ехать в Германии, этим занималось государство. Нас направили в землю Бранденбург, она находится вокруг Берлина, город Вердер. Надо было три года обязательно там прожить — чтобы, в случае чего, иметь право положиться на помощь государства. Через 3,5 года я поехал в гости в Баварию, там намного лучше, потому что это земли не ГДР, а ФРГ, работа есть, природа красивая. С 2004 года живем в городе Байройт, там большая диаспора выходцев из России и Казахстана, это тоже удобно.







Улица в Берлине





На территории бывшей ГДР была трудность — кто-то относился к русакам плохо (вообще все русскоговорящие в Германии называют себя русаками: евреи, украинцы, русские, без разницы, — для всех одно название, эту группу даже выделили немецкие лингвисты). В [территории бывшей] ГДР было много нацистов, у нас с ними даже драки были, они постоянно регулярно нападали на город — на 20 тыс. населения было всего 10 семей русаков. Это было очень сложно. Говорить надо было только на немецком, на русском совершенно не приветствовалось, конфликты возникали на ровном месте: на улице, в автобусе. Теперь, где я живу, в Баварии промышленные земли, там очень много иностранцев, к этому уже все привыкли, каждый общается на своем языке. Западные земли более толерантные, поэтому живется намного проще.







Дом на Карл-Маркс-аллее — главной улице восточного Берлина





Уровень культуры здесь очень высокий, в России намного больше шовинизма. Будем говорить прямо: слово "чурка" у нас [в России] вполне используется, а там расизм если и существует, то он скрытый и вам в лицо никто так не скажет. В принципе там народ открытый и дружелюбный. Что касается ЛГБТ-сцены, иногда ты не знаешь, они играют или правда к ней принадлежат. Обычные семейные немцы могут из себя кого-то изображать, но для них это просто шутка. К лесбиянкам и гомосексуалистам там совершенно лояльны.







Стрит-арт в районе Кройцберг, Берлин





Стать самостоятельным предпринимателем удается единицам. Я никого не знаю. Все ниши заняты, и найти новую идею, прорваться через конкуренцию — очень сложно. Единственное, на что хватает наших соотечественников, — открыть магазин с товарами из России, соленьями, алкоголем и мясом. Но они быстро разоряются. Никто из моих знакомых не знает никого, кто выехал бы из России и Казахстана и стал бы здесь богатым. Все работают где-то на заводах, женщины техничками, чтобы можно было отложить денег на отпуск, накопить на дом. Верх благосостояния это собственный дом и хорошо оплачиваемая работа, примерно 2 тыс. евро. Если человек будет прилагать усилия, учить немецкий и пойдёт на завод типа Siemens, то это вполне реально. Наши соотечественники не очень охотно учат язык и смотрят только русское телевидение, это проблема.







Мост Обербаумбрюкке, Берлин





В Новосибирске я чувствую изменения, но, когда мы смотрим телевидение в Германии, мы едем в Россию и ожидаем большего. Изменения здесь очень медленные, у меня сложилось впечатление, что коррупция неискоренима, столько лет всё достраивается и разворовывается. И медицина, конечно, на ужасном уровне. Бесплатная — это просто ужас. Вернуться назад мысли нет. У меня есть ностальгия, но я этого не сделаю».







Милана Вернер, переехала в 2015 году в город Ротвайль, земля Баден-Вюртемберг, к мужу-немцу. Занимается воспитанием ребенка:





Милана Вернер со своим мужем

«Вопрос переезда мужа в Россию практически не стоял, он этого не хотел, а мне было непринципиально, где мы будем жить. Мне кажется, многие в этом опросе просто идеализируют Германию, у нас здесь тоже есть свои трудности. Если хочешь хорошо жить и можешь прикладывать к этому усилия — не важно, где живешь. Так что могу сказать, что для меня не были важны все эти факторы и стереотипы, я ехала сюда к своему мужу. Трудности были, их нельзя исключить. Язык пришлось учить с нуля. А ещё постоянное ожидание от властей — [чтобы получить] какую-либо бумажку, нужно ждать. Мы сейчас строим дом и часто с этим сталкиваемся, разрешение на строительство ждали два месяца, во всех бумагах не хватало одного письма, и никто не торопился нам об этом сообщить, пока сами не позвонили. В этом плане здесь всё делается неторопливо.







Выгодно ли здесь жить по сравнению с Россией? Во всем есть свои плюсы и минусы. Здесь еда, вещи определённо дешевле, но, допустим, недвижимость — дороже. Хотя, если подвести итог, в Германии в финансовом плане можешь позволить себе намного больше.







Памятник Марксу и Энгельсу в Берлине





Для меня большое отличие немцев и русских — это отношение к семейным ценностям. Я бы сказала, здесь у многих немцев какая-то безответственность к детям, вот например, ребёнку исполнилось 18 и он должен найти себе квартиру, съехать от родителей, неважно, где и как он учится, он должен начать обеспечивать себя сам, без какой либо помощи. Мужчина с женщиной могут жить много лет, иметь по двое-трое детей и называть друг друга просто Freund/Freundin (друг/подруга). В русских семьях, которые я знаю, такого нет.





Граффити на остатках Берлинской стены в East Side Gallery





Я никогда не любила Новосибирск — большой суетливый город. Так что отношение к нему не особо изменилось. Хотя по сравнению с городком, где сейчас живу я, Новосибирск имеет много всяких развлекательных мест и магазинов».





Никита Козлов, уехал в Берлин в 2014 году вслед за своей девушкой, которая уехала в Германию учиться:





«Берлин — это большой город, здесь работу найти проще. Я работаю Android-разработчиком. В IT работу здесь найти несложно. Я готовился к поиску работы полгода, а нашёл её за 3 недели, возможно, мне просто повезло со специализацией. Самой сложной проблемой для нас был поиск жилья, ну и бюрократия на начальном этапе, однако это было скорее надоедливо, чем сложно. После переезда в Берлин меня очень впечатлило то, сколько всего тут происходит: концерты, представления, фестивали, митапы. Новосибирск кажется теперь гораздо менее оживлённым и интересным. В остальном мне по-прежнему нравится Новосибирск, и Академгородок в частности.







Одна из центральных улиц Берлина





Мне сложно говорить про ожидания россиян в целом, но мои ожидания оправдались целиком и полностью. Если считать толерантность более высоким проявлением культуры, то да [здесь её больше], для меня это важно. Если [оценивать] уровень культуры в целом, то я не заметил значительного отличия от Академгородка, разве что люди больше улыбаются. Недоверие к текущей власти было ещё одним весомым аргументом в пользу переезда. Уровень платной медицины в России выше, чем стандартная страховка покрывает в Германии. Я бы не сказал, что тут сильно выгоднее в финансовом плане, однако путешествовать по Европе стало на порядок дешевле.







Берлин с высоты





Немцы очень дружелюбны к незнакомцам. Никаких проблем из-за предрассудков или того, что я иностранец, не было. Возможно, это связано с тем, что в моей команде иностранцев сильно больше, чем немцев. Самое заметное отличие от россиян — это толерантность. Толерантность к секс-меньшинствам, к другим взглядам, к желанию быть не как все. Это делает жизнь сильно спокойнее и приятнее».