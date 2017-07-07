Свидание с уголовником

СК: Елену Кривоносову убили за отказ ехать купаться в Бердск — убийца заявил, что ни о чем не жалеет

Елена Кривоносова пропала 26 июня
Елена Кривоносова пропала 26 июня

40-летнюю Елену Кривоносову, пропавшую 26 июня, обнаружили мёртвой в лесном массиве Искитимского района. Место, где нужно искать тело, назвал ухажёр Елены, с которым погибшая познакомилась на известном сайте знакомств. Следователи рассказали, что пара поехала купаться, но по дороге поругалась из-за выбора пляжа. Мужчина схватил нож и несколько раз ударил свою спутницу, тело спрятал, а машину погибшей оставил себе — по ней оперативники и вычислили подозреваемого. Подробности убийства девушки, которую родственники называли «работяжкой», а знакомые «человеком без внутренней гнильцы» — в материале корреспондента НГС.НОВОСТИ. 

Сегодня утром, 7 июля, Ленинский районный суд отправил в СИЗО на время расследования 33-летнего новосибирца, который признался в убийстве Елены Кривоносовой. По ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) мужчине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. 


Елена пропала 26 июня. В тот день она съездила на свидание с мужчиной, потом заехала домой, собрала вещи и сказала матери, что поедет на пляж в районе ОбьГЭС на своей машине. Тогда ещё никто не знал, что это был её последний разговор с близкими. В следующий раз они увидели Елену лишь на опознании.


«Маму мы туда не пустили, — вспоминает сестра погибшей Анастасия. — Родственники поехали и дочь. Мы дома остались. Знаете, последнее время она у нас прям работягой была. Я всё хотела, чтобы она нас куда-нибудь свозила, в зоопарк там. 


Она говорила — позже, позже съездим. Теперь не съездим...».


Поймать предполагаемого убийцу удалось благодаря его жадности: внедорожник RAV-4 Елены Кривоносовой он решил оставить себе и катался на нем по городу. В ночь на 2 июля в Бердске сотрудники ДПС заметили машину и попытались её остановить. Но водитель увеличил скорость и попытался уйти от погони. Чтобы остановить машину, инспекторам ДПС пришлось стрелять по колёсам — одна пуля пробила шину заднего колеса, вторая — диск и повредила подвеску, только после этого иномарка беглеца остановилась.


«Конкретный уголовник, — описывает задержанного следователь СК Артур Волков. — Освободился в апреле этого года, [сидел] за кражу и мошенничество. Нигде не работал». 


Ни раскаяния, ни сожаления, констатировал Волков, у задержанного нет.


Задержание попало в кадр видеорегистратора патрульной машины



Волков рассказывает: сначала задержанный ничего не говорил — просто молчал. Потом всё-таки признался в убийстве и показал, где спрятал труп. Оказалось, что в тот злополучный день Елена впервые встретилась со своим убийцей: они познакомились накануне в интернете, решили встретиться 26-го. Сначала гуляли на монументе Славы, потом решили поехать на пляж. 


«Поссорились из-за места, где отдыхать и купаться, — рассказал банальную причину жуткого убийства следователь. —  Она хотела [купаться] на ОбьГЭСе, а он хотел в Бердск. Ну и поругались». По версии следствия, подозреваемый схватил из багажника нож, который Елена возила с собой на всякий случай, и ударил свою спутницу им три раза. «Затем злоумышленник поместил тело потерпевшей в багажник её автомобиля, отвёз и закопал его в лесном массиве Искитимского района», — рассказали в СК.


Знакомые погибшей вспоминают, что Елена была очень доброй и весёлой. «Совсем простая, в хорошем смысле, — вспоминает подруга убитой Анна Ковалёва. — Безобидная. Без гнильцы внутренней». Кривоносова работала на толмачёвских складах, по словам близких, брала несколько смен, могла выйти на работу и в 4 ночи — старалась ради 20-летней дочери. В выходные помогала маме, возила её на дачу. «Но нашла время, познакомилась с ним. — У сестры погибшей, Анастасии, дрожит голос. — Последнюю её жизнь я просто не знаю, упустила. Она очень давно в разводе. Видимо, стремилась найти того самого. Нашла не того». 


Елене было всего 40 лет
Елене было всего 40 лет


Похороны Елены Кривоносовой назначены на завтра, 8 июля. «Завтрашний день надо родителям как-то пережить. У меня ребёнок маленький, я сейчас на него стараюсь отвлекаться», — призналась Анастасия сквозь слезы.

Алёна Истомина
Фото и видео предоставлено пресс-службой ГУ МВД по НСО (1, 2), Анастасией Кривоносовой (3) 

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