Кручу как хочу

Незатейливая игрушка с подшипником захватила город — в руках почти у каждого ребёнка можно заметить что-то крутящееся, а иногда ещё и светящееся. Производители спиннеров быстро подхватили западную моду и завалили новосибирские магазины и уличные рынки вертящимися игрушками на любой вкус: от светящихся в темноте до хромированных. НГС.НОВОСТИ нашли в Новосибирске самые интересные спиннеры и спросили психолога о том, почему они стали популярны и не зазорно ли покупать их не только детям, но и для себя.

Первые спиннеры появились в Новосибирске в конце этой весны, а два новосибирских энтузиаста и вовсе стали одними из первых его местных производителей — они печатают их на 3D-принтере.





Спиннер — компактная игрушка с сердцевиной в виде подшипника и несколькими лопастями, в которых установлены грузила. Взяв игрушку пальцами за сердцевину, её нужно раскрутить. Правда, сейчас в магазинах можно найти спиннеры на любой вкус и цвет — даже без лопастей или вообще в виде куба.









Цены на спиннеры в Новосибирске варьируются от 50 руб. до 2 тыс. руб. Они зависят от материала, из которого он изготовлен, необычности, продолжительности вращения.





Как рассказал НГС.НОВОСТИ владелец интернет-магазина во «ВКонтакте» Spinner Nsk Кирилл Гладких, из самых необычных моделей люди чаще всего берут классический чёрный и UFO хромированного цвета.





UFO (по 600 руб.) и классический спиннер (по 400 руб.) — одни из наиболее популярных моделей в Новосибирске





«90 % нашей аудитории были школьники. Честно говоря, сам с трудом понимаю, чем они руководствуются при выборе. По большей части скупали классику и UFO. В своё время считал, что круглые спиннеры должны очень хорошо зайти, но, судя по всему, из-за стоимости большого успеха не имели. Так, в среднем [обращают особое внимание] на время вращения и звук», — пояснил он.





Спиннеры хромированного цвета и с супергеройской символикой стоимостью от 1 тыс. руб. тоже полюбились новосибирцам, даже взрослым





В последнее время особой популярностью пользуются как раз хромированные модели. По словам владельца интернет-магазина «Спинеры. Спиннеры» во «ВКонтакте» Матвея Юрченко, такие модели больше подойдут взрослым, чем детям. «В основном покупают взрослые, но для своих детей. [Или] используют детей как прикрытие. Во-первых, [важен при выборе], конечно, внешний вид. После идут технические характеристики: скорость и время вращения спиннера. Я думаю, что людям просто нужно занять свои руки, а взрослым — детей. Это тренд, все хотят быть в моде», — объяснил он НГС.НОВОСТИ.





К продаже спиннеров присоединились и крупные гипермаркеты. К примеру, такой в «М.Видео» стоит 990 руб.





Всего за несколько недель производители спиннеров выпустили тысячи разнообразных моделей: с разным количеством лопастей и их видом, из разных материалов, с разными рисунками...





Необычные спиннеры, которые продают в Новосибирске: с двумя лопастями (от 1000 руб.), кубический (1200 руб.) и с шестью лопастями в виде шестерёнки (500 руб.)





А это — спиннеры из Китая, которые привозят в Новосибирск — разборные, обтекаемые, похожие на сюрикены и детали инопланетных кораблей: по 45 руб., 900 руб. и 1200 руб.





Впрочем, необычные спиннеры не обязательно искать за границей — в соседнем Красноярске, например, их научились вырезать на лазерном резаке из дуба, ясеня и бука.





Красноярские спиннеры из дерева





Новосибирцы, впрочем, все равно впереди планеты всей — они пошли дальше и научились делать спиннеры из «Жигулей». Они хоть и вращаются не так быстро, и бензин жрут — зато какая мощь!









Производители утверждают, что спиннеры — прежде всего антистрессовая игрушка. Психолог Лариса Свиридова согласна с ними и сравнивает спиннеры с алкоголем и сигаретами.





«Я думаю, что эта игрушка — просто мода, но, видимо, потребности человеческие она всё же удовлетворяет. Допустим, у многих детей есть желание что-то покрутить в руках, школьники ручки точно так же перебирают их, крутят. У взрослых людей это чётки, не только для молитвы, но и для перебирания, чтобы успокоиться. С другой стороны, есть волчки — у нас они всегда были. Так что здесь получилось два в одном. Они помогают сконцентрировать внимание, развлечь, отвлечь от чего-то. <...> У взрослых те же самые потребности, но у взрослых антистрессовые штуки — это алкоголь, сигареты, еще что-то. И тут им попадается в руки такая игрушка, и они понимают, что она успокаивает, завораживает», — объясняет психолог и добавляет, что покупать спиннеры взрослым — это нормально.







По словам Ларисы Свиридовой, спиннер может оказывать и гипнотическое воздействие, отгонять мысли, которые могут мучить человека. В этом плане спиннеры — лучше, чем отвлекать ребёнка компьютерными играми. Однако психолог отметила, что все же ничто так не избавляет от стресса, как общение родителя с ребёнком и время, проведённое вместе.