«Он меня загнал в угол»

Когда алименты платит мужчина, уходящий из семьи, — это довольно привычная для общества ситуация. Гораздо реже бывает наоборот: алименты заставляют платить женщин. Сибирячка Наталья Жукова оказалась в их числе — после развода с мужем, инспектором ГИБДД, она родила ещё одного ребёнка, но оказалась должна бывшему супругу круглую сумму, потому что старшую дочь суд оставил с бывшим супругом. Теперь бывшие муж и жена судятся друг с другом: один требует алименты, вторая — деньги, на которые была куплена в ипотеку их общая квартира. Корреспондент НГС.НОВОСТИ узнал все подробности этой истории.

Историю 31-летней сибирячки, которую суд заставил платить алименты, несмотря на грудного ребёнка, юрист Константин Зиновьев называет «сложной и неоднозначной» — хотя ни один закон не нарушен. Наталья Жукова и Дмитрий Иванов поженились в 2007 году. Вскоре у них родилась дочь. Наталья работала бухгалтером-оператором, Дмитрий — инспектором ГИБДД. Но через 7 лет брак начал трещать по швам.





«Официально развелись в 2015-м, а ушёл он от нас в 2014-м. Собрался и ушёл. Бросил нас с дочерью. Даже сначала вещи не забирал, а потом, пока нас с дочерью не было дома, приходил и брал что надо. Потом, правда, вернулся ненадолго — на месяц, потом опять ушёл… В итоге мы с ним тихо-мирно развелись», — рассказала Наталья. 8-летняя дочь Натальи и Дмитрия всё это время жила с мамой.







После развода встал вопрос раздела 2-комнатной квартиры, которую супруги купили в ипотеку в 2009 году, взяв у родителей Натальи 1 млн руб.





«Разговор у нас с ним шёл не раз, как делить. Я говорила, мол, нам с дочерью — 2/3 или хотя бы чтобы хватило на однокомнатную. А он — нет, мол, я тут ремонты делал, работал… Да и дочь вроде как может жить со мной. Хотя он ушёл, 2 года не появлялся — заглядывал только раз в неделю. А зимой я начала новые отношения. Он узнал об этом, и тут началось что-то страшное», — вспомнила Наталья.







Когда на квартиру нашёлся покупатель, бывший супруг, по словам Натальи, поставил условие: деньги с продажи делим почти поровну. А в день подписания документов Дмитрий, вспоминает сибирячка, сам забрал дочь из школы и приехал с ней домой.





«Вытащил дочь из машины и говорит: "Женя (так дочь зовут), говори". Та молчит. Он снова: "Говори!". Она молчит. В итоге кое-как из себя выдавила, что хочет жить с папой, — и в слёзы. Он её затолкал в машину и уехал. И телефоны отключил. Я на следующий день в школу, а её там нет… В общем, не отпускает её ни на шаг. А через неделю-две подал на алименты», — вспоминает Наталья.







Вместе с дочкой и новой избранницей Дмитрий поселился у своей мамы. Наталья обошла кучу инстанций, но это не помогло: суд по установлению опеки решил, что девочка должна остаться с отцом. В качестве одного из аргументов он отметил, что в таком случае девочке не придётся менять школу. Наталья тоже начала налаживать личную жизнь — купила в ипотеку 2-комнатную квартиру, а весной — родила ребёнка. Правда, суды на этом не закончились — женщина подала на бывшего супруга заявление с просьбой вернуть деньги, которые её родители дали на покупку первой квартиры. Платить алименты, признаётся Наталья, к тому моменту она перестала — уйдя в декретный отпуск, она осталась без денег.





В итоге бывшие супруги оказались должны друг другу крупные суммы: Дмитрий Наталье — почти 600 тыс. руб. за проданную квартиру, сибирячка экс-супругу — 30-тысячный долг по алиментам и 20 тыс. штрафа в пользу государства.





Наталья утверждает, что начала оформлять документы на освобождение от алиментов на время декрета ещё до родов, но не успела. Приставы вызвали её к себе и, со слов женщины, без предупреждения повезли в суд. Грудной ребёнок был оставлен ненадолго у родственников, и Наталья, как сама рассказывает, чуть ли не на коленях умоляла приставов заехать, чтобы покормить малыша и взять с собой в суд. Но ей отказали.





Начальник старших судебных приставов Калининского района Елена Новосёлова категорически отрицает рассказ Натальи. «Мы, когда вызываем, сразу составляем протокол. Если человек не оплачивает, мы его сразу везём в суд. Ей объяснили, что её повезут в суд. Потом её повезли домой, дома она ребёнка покормила и взяла его с собой», — прокомментировала ситуацию Новосёлова и добавила, что судья предложила Жуковой вместо штрафа назначить исправительные работы, но та отказалась.







По мнению начальника Калининского отдела судебных приставов, Наталье надо как можно быстрее оформить приостановление выплат по причине декрета. Этим она избежит судимости по статье о неуплате алиментов.







«Мы сейчас всех везём [в суды], всех. Понимаете... Мы за прошлый месяц 12 человек отвезли [неплательщиков]. Как находим, так и везём. Может, это и кощунство, конечно, с нашей стороны, но закон нас обязывает»,





— словно оправдываясь за действия подчинённых, уточнила Елена Новосёлова.







Наталья грустно смеётся: когда она работала, по алиментам платила четверть зарплаты — около 3000 руб., а когда исчез доход, по закону с неё стали снимать четверть среднемесячной зарплаты по России — около 9000 руб. Плюс ипотека за 2-комнатную квартиру. Живёт Наталья с грудничком за счёт помощи родных.







«Он (бывший муж. — И.К.) меня загнал в угол. И своими какими-то жалобами всё больше и больше загоняет. Хотя, казалось бы, получил всё что хотел: и ребёнка, и квартиру трёхкомнатную купил, алименты получал», — вздыхает Наталья.







Корреспонденту НГС.НОВОСТИ Дмитрий Иванов заявил, что не видит в ситуации ничего необычного: ребёнок сам захотел жить с ним, и суд и органы опеки это подтверждают. Сейчас вместе с дочкой и новой новой семьёй он уехал на отдых в Сочи.





«Это правильно, когда человек не платит алименты ребёнку? Я считаю, надо платить… Меня это вообще не интересует (положение бывшей супруги. — И.К.): есть ребёнок, которому нужны алименты, признанные судом. Закон есть закон», — сухо заметил Дмитрий. При этом выполнять решение суда о взыскании денег за покупку квартиры Дмитрий выполнять не спешит — как он заявил НГС.НОВОСТИ, это решение суда он уже обжаловал и надеется, что его отменят.