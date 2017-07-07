Поезженные машины: круче «Крузера»

Самая огромная и угрожающая «Тойота», какая только может быть, — мощнее «Крузера» и её не остановить

В новом выпуске рубрики НГС.АВТО о машинах с пробегом — самая большая из «Тойот», внедорожник Toyota Sequoia. Как и положено всему самому большому, такие автомобили водятся в основном на американском рынке, поэтому к нам на вторичный рынок «Секвойи» попадают из США после перепродажи. Чем хорош и чем плох автомобиль, который крупнее самого «Лэнд Крузера», — в материале НГС.АВТО.





Toyota Sequoia появилась в 2000 году как крупный автомобиль для североамериканского рынка (США, Канада), в это время там уже было прекращено производство Land Cruiser. Автомобиль во многом конструктивно схож с «Крузером» и аналогичным «Лексусом», но при этом он крупнее и мощнее.













В первом поколении размеры «Секвойи» составляли 5179 мм в длину и 1981 мм в ширину. Land Cruiser тогда имел 4890 мм длины и 1940 мм ширины. «Американец» получил 4,7-литровый бензиновый мотор мощностью 240 л.с., в то время как «японец» имел моторы чуть послабее. Сзади на «Секвойю» ставили многорычажную подвеску, а не мост, что было предпочтительнее для хорошей управляемости на скоростных американских шоссе. То же самое и с системой 4WD — полный привод у «Секвойи» был подключаемым, а не постоянным, который также не особо нужен на шоссе.













Салон «американцу» сделали побогаче, а функционал расширили. Ну и разумеется, пространства в салоне здесь больше, а третий ряд сидений можно назвать полноценным.













Первое поколение выпускалось 7 лет и в 2008 году сменилось вторым поколением, которое актуально до сих пор. Автомобиль ещё больше приблизился к грозным американским стандартам, получил массивную решетку радиатора, угловатые штрихи в дизайне. Длина выросла до 5,209 метра, а ширина — аж до 2,027. Land Cruiser 200 в это время имел размеры 4,95 метра в длину и 1,97 в ширину. То есть разница по длине достигла уже 25 сантиметров.













Двигатель для «Секвойи» использовали от Lexus LX 570 — бензиновый 5,7-литровый агрегат, выдающий 381 л.с. В высших комплектациях ставилась система изменения жёсткости амортизаторов, ещё лучше стала шумоизоляция.













Слабые места «Секвойи» во многом перекликаются с семейством Land Cruiser / Lexus LX. Быстрый износ тормозных дисков, частая замена тормозных колодок из-за веса, слабый и изнашиваемый пластик фар, ломающаяся ручка багажной двери, подтекающая помпа.













Выбор Toyota Sequoia на новосибирской вторичке, конечно невелик. Представлены в основном машины до 2011 года, потом их как-то совсем перестали возить. Первые экземпляры начала 2000-х выставляются за 800–900 тыс. руб.





2005-2007 годы стоят 1–1,3 млн руб.





Новое поколение с 2008 года выставляется за 1,6–2 млн руб.









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