Борзый кореец

В новом «Тест-драйве с читателем» — Денис и его корейский универсал KIA Ceed 2008 года. Автомобиль в новом поколении является сейчас одним из лидеров рынка, в С-классе он занимает второе место по продажам после Skoda Octavia. А что есть хорошего в старой машине и какие у неё минусы — об этом в материале НГС.АВТО.

KIA Ceed, 2008 г.в. Бензиновый мотор 1.6 л мощностью 122 л.с., 4-ступенчатый «автомат», передний привод.











Денис купил этот KIA Ceed первого поколения в феврале 2016 года. Тогда он стоил 430 тыс. руб. и имел пробег 66 000 км. Сейчас владелец оценивает стоимость своей машины в 400 тыс. руб.















«4 года назад ещё ребёнок в семье появился, и я сразу понял, что седан маловат, маловат в багажнике. У меня была "Элантра", хорошая машина. Но… Я хотел универсал, хотел "автомат" и левый руль — общее с женой требование. Начал изучать рынок и понял, что "Сид" оптимально. И багажник большой, и цена в бюджет укладывается. "Японцы" с левым рулём дороже или старее».











После покупки пришлось исправить кое-какие недостатки, оставшиеся от прошлого владельца. «Когда купил, была течь клапанной крышки, поменял. Первые вложения в машину составили порядка 10 тыс. Поменял все технические жидкости. Плюс в коробке масло — ещё 5 тыс.».















Внезапных серьёзных отказов, говорит Денис, в машине не было. Но постепенно всплывали различные мелочи плюс плановые замены деталей подвески. «Сейчас я уже 30 тыс. километров проехал за 1,5 года. Общий расход составил 85 тыс. — это без бензина, без ОСАГО и без нового комплекта резины. Это обслуживание и ремонт. Менял вентилятор радиатора — начал нагреваться автомобиль. По подвеске — сайлентблоки, стойки стабилизатора, втулки стабилизатора».













Внешне автомобиль практически не имеет повреждений и выглядит нормально. В салоне весь корейский пластик сохранился в хорошем состоянии, кожаный руль немного вышоркался. Этот экземпляр в предмаксимальной комплектации, и у него есть климат-контроль, штатная аудиосистема, кнопки на руле. Есть даже автоподъём/опускание всех четырёх стекол — японцы, вам на заметку!















«Места в салоне и в багажнике хватает. Ездили вчетвером с семьёй и с отцом на Алтай — места хватало. Ремонт делал — штукатурку, стяжку возил. Длинномеры возил до 2,8 метров. Поехали с ребёнком в зоопарк, взяли велосипед — просто в багажник положили, и всё».















Отдельный писк — бардачок с охлаждением или, наоборот, подогревом от штатной климатической установки. Денис говорит, если положить в него холодную бутылку воды, она останется холодной на протяжении хоть 200 км.













А вот устаревшая уже магнитола, хоть и имеет неплохой звук, не позволяет подключиться по «Блютуз».















На ходу 9-летний KIA Ceed кажется сбитой, свежей машинкой. Подвеска в меру жёсткая, в повороты автомобиль входит без неприятных кренов. Разгон до сотни, конечно, выходит за 10-секундную планку, 122-сильному мотору приходится визжать, чтобы разогнать этот универсал.















«С обгонами от 120 км/ч, конечно, всё плохо. Но до 100 всё нормально, в городе динамики хватает более чем».















А вот расход топлива владельца очень радует. Ему, конечно, повезло с отсутствием пробок, но тем не менее. «С начала весны, когда я компьютер обнулил, средний расход в городе составил 8,5 литров. Но я езжу без пробок, до работы и обратно, в Кольцово. Если ездить по пробкам — расход 10 литров получится. По трассе достигали расхода 6,5 литров с кондиционером. Это если держаться скорости 120 км/ч с минимумом обгонов, без резкого ускорения».















Если говорить о следующей машине, Денис хотел бы приобрести какой-то новый универсал. А вот компактные кроссоверы ему не особо нравятся, багажник, говорит, у них коротковат.















«Три плюса "Сида" — это цена обслуживания и запчастей, всё недорого. Это вместительность салона и багажника. И расход топлива — он не заставляет о нём заботиться. Минусы: ткань сидений всё-таки маркая, не нравится. Ну и старовата уже машина».











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