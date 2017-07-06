Борзый кореец

Тест-драйв с читателем: Денис считает свой 9-летний универсал KIA лучше кроссоверов — причина проста

В новом «Тест-драйве с читателем» — Денис и его корейский универсал KIA Ceed 2008 года. Автомобиль в новом поколении является сейчас одним из лидеров рынка, в С-классе он занимает второе место по продажам после Skoda Octavia. А что есть хорошего в старой машине и какие у неё минусы — об этом в материале НГС.АВТО.

KIA Ceed, 2008 г.в. Бензиновый мотор 1.6 л мощностью 122 л.с., 4-ступенчатый «автомат», передний привод.

 

Борзый кореец (фоторепортаж)


Денис купил этот KIA Ceed первого поколения в феврале 2016 года. Тогда он стоил 430 тыс. руб. и имел пробег 66 000 км. Сейчас владелец оценивает стоимость своей машины в 400 тыс. руб.



Борзый кореец (фоторепортаж)


«4 года назад ещё ребёнок в семье появился, и я сразу понял, что седан маловат, маловат в багажнике. У меня была "Элантра", хорошая машина. Но… Я хотел универсал, хотел "автомат" и левый руль — общее с женой требование. Начал изучать рынок и понял, что "Сид" оптимально. И багажник большой, и цена в бюджет укладывается. "Японцы" с левым рулём дороже или старее».  


Борзый кореец (фоторепортаж)


После покупки пришлось исправить кое-какие недостатки, оставшиеся от прошлого владельца. «Когда купил, была течь клапанной крышки, поменял. Первые вложения в машину составили порядка 10 тыс. Поменял все технические жидкости. Плюс в коробке масло — ещё 5 тыс.».



Борзый кореец (фоторепортаж)


Внезапных серьёзных отказов, говорит Денис, в машине не было. Но постепенно всплывали различные мелочи плюс плановые замены деталей подвески. «Сейчас я уже 30 тыс. километров проехал за 1,5 года. Общий расход составил 85 тыс. — это без бензина, без ОСАГО и без нового комплекта резины. Это обслуживание и ремонт. Менял вентилятор радиатора — начал нагреваться автомобиль. По подвеске — сайлентблоки, стойки стабилизатора, втулки стабилизатора».



Борзый кореец (фоторепортаж)


Внешне автомобиль практически не имеет повреждений и выглядит нормально. В салоне весь корейский пластик сохранился в хорошем состоянии, кожаный руль немного вышоркался. Этот экземпляр в предмаксимальной комплектации, и у него есть климат-контроль, штатная аудиосистема, кнопки на руле. Есть даже автоподъём/опускание всех четырёх стекол — японцы, вам на заметку!



Борзый кореец (фоторепортаж)


«Места в салоне и в багажнике хватает. Ездили вчетвером с семьёй и с отцом на Алтай — места хватало. Ремонт делал — штукатурку, стяжку возил. Длинномеры возил до 2,8 метров. Поехали с ребёнком в зоопарк, взяли велосипед — просто в багажник положили, и всё».



Борзый кореец (фоторепортаж)


Отдельный писк — бардачок с охлаждением или, наоборот, подогревом от штатной климатической установки. Денис говорит, если положить в него холодную бутылку воды, она останется холодной на протяжении хоть 200 км.   



Борзый кореец (фоторепортаж)


А вот устаревшая уже магнитола, хоть и имеет неплохой звук, не позволяет подключиться по «Блютуз».



Борзый кореец (фоторепортаж)


На ходу 9-летний KIA Ceed кажется сбитой, свежей машинкой. Подвеска в меру жёсткая, в повороты автомобиль входит без неприятных кренов. Разгон до сотни, конечно, выходит за 10-секундную планку, 122-сильному мотору приходится визжать, чтобы разогнать этот универсал.  



Борзый кореец (фоторепортаж)


«С обгонами от 120 км/ч, конечно, всё плохо. Но до 100 всё нормально, в городе динамики хватает более чем».



Борзый кореец (фоторепортаж)


А вот расход топлива владельца очень радует. Ему, конечно, повезло с отсутствием пробок, но тем не менее. «С начала весны, когда я компьютер обнулил, средний расход в городе составил 8,5 литров. Но я езжу без пробок, до работы и обратно, в Кольцово. Если ездить по пробкам — расход 10 литров получится. По трассе достигали расхода 6,5 литров с кондиционером. Это если держаться скорости 120 км/ч с минимумом обгонов, без резкого ускорения».



Борзый кореец (фоторепортаж)


Если говорить о следующей машине, Денис хотел бы приобрести какой-то новый универсал. А вот компактные кроссоверы ему не особо нравятся, багажник, говорит, у них коротковат.



Борзый кореец (фоторепортаж)


«Три плюса "Сида" — это цена обслуживания и запчастей, всё недорого. Это вместительность салона и багажника. И расход топлива — он не заставляет о нём заботиться. Минусы: ткань сидений всё-таки маркая, не нравится. Ну и старовата уже машина».



Внимание, в рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами возраста 3–5–7 лет и старше. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.


Также портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца».

Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.

Дмитрий Косенко
Фото автора

Прочтений: 46
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Комментарии (0)0
Добавить комментарий
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено