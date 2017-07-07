Бросило в жир

Новосибирцы стремительно толстеют — эксперты рассказали, какая еда нас медленно убивает

В Новосибирске ожирением страдает каждый третий
В Новосибирске ожирением страдает каждый третий

В России резко возросло число людей, страдающих ожирением. Пока врачи и диетологи бьют тревогу, в Новосибирске и по всей стране в геометрической прогрессии растёт число ресторанов фастфуда. Располневшие новосибирцы обвиняют в лишнем весе переживания прошлого, а специалисты уверены, что все беды от неправильной еды. О том, почему толстеют новосибирцы, к чему приводит ожирение и, главное, как в Новосибирске борются с лишним весом и при этом не голодают — в материале НГС.НОВОСТИ.

В период с 2011 по 2015 год количество людей, которым поставили диагноз «ожирение», увеличилось в 2,3 раза — такие цифры опубликовал федеральный Роспотребнадзор в свежем докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения РФ». Как следует из статистики, самые высокие темпы роста ожирения — в Ненецком АО, Алтайском крае и Пензенской области.


Новосибирск не вошёл в тройку регионов с самой высокой заболеваемостью ожирением. 


Тем не менее, как утверждают врачи, им страдает каждый третий новосибирец, а лишний вес имеет и вовсе каждый второй. Отличие ожирения от избыточного веса — в соотношении массы тела и роста. При расчётах обычно пользуются формулой Давенпорта: массу тела нужно разделить на рост в метрах, возведённый в квадрат. К примеру, при росте в 1,8 м и весе в 65 кг (65: 1,8*2) индекс будет равен 20 — это считается нормой. Если показатель ниже 18,5, то масса тела считается недостаточной; выше 24,99 — избыточной, а с отметки в 30 начинаются стадии ожирения.


Заболеваемость населения ожирением растёт с каждым годом
Заболеваемость населения ожирением растёт с каждым годом


Вспомнить, как и когда переступили эту тонкую грань между лишним весом и ожирением, опрошенные НГС.НОВОСТИ новосибирцы могут с трудом. Главная проблема, отмечают они, — мотивация: сложно полностью изменить свою жизнь и отказаться от вкусной еды и ленивых вечеров.


Сибирячка Анастасия Добарская всё же сумела найти баланс между ухоженной фигурой и старыми привычками — и похудела на 25 килограммов.


Фото Анастасии до и после успешного похудения с разницей в 4 года
Фото Анастасии до и после успешного похудения с разницей в 4 года


«В принципе, я всегда была достаточно полненькой, но не настолько. Поправилась очень сильно после двух родов — в общей сложности прибавила 35 кг. При росте в 162 см 98 кг для меня было тяжело. В промежутках худела, но это не сильно помогло. 


В один момент, когда я встала на весы и увидела, что скоро 100 кг, я поняла, что дальше уже нельзя. 


Ну и дальше были проблемы со здоровьем, с венами, с давлением начались», — вспоминает она.


По словам Анастасии, ключевую роль в её победе над лишним весом сыграл диетолог. Девушка записалась на приём, потому что уже не могла смотреть на себя в зеркало.


«Конечно, хотелось хорошо выглядеть. Я директор вокальной школы, выступаю на сцене, для меня это было громадным препятствием. Здоровье — это уже второе. Перепробовала всё. Был опыт похудения: это были диеты, спорт был, но это не закрепилось — у них кратковременный эффект. В итоге я пошла к психологу и диетологу в одном лице. Сначала это были групповые занятия. Это гораздо меньшие деньги, чем люди отдают за коктейли или индивидуальных фитнес-тренеров. Это 1,5 тыс. руб. за консультацию [психолога-диетолога]. Поначалу встречались с ней раз в неделю, сейчас раз в полгода.


В основном мы работали с питанием. Всё началось с правильного питания, но и была психологическая работа, чтобы понять, почему переедаем, когда переедаем. 


Мы вели пищевой дневник, записывали, что конкретно ты съел, объём примерный и почему: реальный голод, скука, обида, хотелось пить...».


Сбросив 25 килограммов, Настя по-прежнему мечтает похудеть — по её словам, нужно сбросить ещё 10 кг. Она уверяет, что может ни в чем себе не отказывать, но иногда приходится устраивать разгрузочные дни. И придерживаться простого правила: есть 5-6 раз в день, но по 200–300 мл.


«Срывы случаются постоянно. Были периоды, когда я на всё забивала, но они проходили, и я понимала, что хорошо, вес не увеличивается, можно и дальше худеть. Вес по-любому уходит волнообразно, нужно к этому быть готовым. Да и привычки в тебе очень крепко сидят», — говорит Анастасия.


По данным за первые 5 месяцев 2017 года, в Новосибирской области более 64 тыс. человек с избыточным весом и ожирением. Для сравнения: в 2013 году за весь год, по данным статистики, насчитали всего 42 506 человек с такими же проблемами. Данные за 2017-й сильно занижены — это всего лишь те, кто прошёл диспансеризацию, в статистику не попали люди, которые никуда не обращались.


«Главная причина [ухудшающейся статистики] — образ жизни и питание, — уверена эндокринолог-диетолог Новосибирской областной больницы Ольга Павлова. — Большинство людей ведут сидячий образ жизни, если нагрузки есть, то постоянные, а наш организм на постоянных нагрузках учится экономить энергию. Плюс избыточная калорийность питания и неправильное распределение питательных веществ в течение дня. То есть кушаем редко, преимущественно вечером, а это неправильно. 


<...> Рестораны фастфуда тоже [способствуют ожирению], преимущественно за счёт жиров, которые откладываются в виде холестерина и приводят к заболеванием сердца и сосудов. Плюс быстрые углеводы, которые приводят к развитию диабета. 


Например, это сладкие газировки, белые булочки, разные десерты, всякая выпечка, лапша быстрого приготовления, детские крекеры, кукурузные хлопья. 


То есть это всё сладкое, вкусное, и оно повышает уровень сахара в крови, который быстро идёт в жировые отложения». По словам Ольги Павловой, в Новосибирске, как правило, ожирением страдают люди старше 40 лет, особенно домохозяйки, а также те, у кого сидячая работа, даже если они скрупулёзно подсчитывают калории. Кроме того, в последнее время диагноз «ожирение» стали всё чаще ставить детям. Вместе с этим среди них активно развивается диабет, тоже в основном за счёт фастфуда и компьютерных игр.


Несмотря на то что ожирение приводит к таким недугам, как диабет, гипертония, болезням суставов и многим другим, большую часть очередей к диетологу в Новосибирске составляют женщины, озабоченные своим внешним видом. Мужчин же вынуждают идти к врачу сопутствующие болезни, самая их пугающая — эректильная дисфункция. 


Эксперты уверены, что люди с ожирением без сопутствующих болезней могут справиться с лишним весом самостоятельно: ограничить своё питание и заняться спортом. Но с оговоркой:


«Лучше всё же под контролем врачей. Мы смотрим на человека, его возраст, сопутствующие проблемы, питание <…> и дальше меняем образ жизни. Все, кто приходит на приём, конечно, испытывают дискомфорт: это же нужно признаться в том, человек неправильно себя ведёт, кушает, спортом не занимается. Бывает, человек приходит с отрицанием проблемы — их обычно приводят родственники. Очень тяжело именно психологически поменять этот настрой», — объясняет Ольга Павлова.


Стремительно толстеющие новосибирцы подстёгивают развитие индустрии спорта. По данным 2ГИС, в Новосибирске работает уже 61 центр диетологии. В основном это платные клиники, но есть и и бесплатные — например, Центр клинической диетологии и коррекции веса, который работает на базе ГКБ № 2. 


Клиенты с лишним весом — это источник прибыли минимум на несколько месяцев.


«Не надо стремиться потерять в первый месяц больше 5 кг, лучше пусть вес пойдёт вниз плавно. Обычно мы составляем программу на полгода», — говорит персональный тренер фитнес-клуба «Европа» Андрей Лазаревский.


Отдельное направление бизнеса на людях с лишним весом — хирургическое вмешательство. Цены на липосакцию начинаются в среднем с 30 тыс. руб. Несмотря на эффективность современных методик, врачи предупреждают о неприятных последствиях, таких как долгое восстановление, боли, кровоподтёки. И честно предупреждают, что отрезанные килограммы могут вернуться.


Эндокринолог-диетолог Новосибирской областной больницы Ольга Павлова констатирует: даже после похудения главная проблема — отсутствие мотивации. Создавать её приходится в том числе с помощью страха. «Мы разговариваем о том, какие есть заболевания, какие разовьются из-за его болезней. Говорим, насколько сильно изнашиваются внутренние органы из-за ожирения. Тогда человек может включиться, причём не только ради внешности, но и ради здоровья. Опять же, когда человек достигает первых результатов, он понимает, что ему стало легче ходить, ему нравится, он меньше устает, лучше спит. Конечно, тогда ему хочется продолжать», — резюмирует эксперт.

Кирилл Шматков
Фото Татьяны Кривенко (1), предоставлены Анастасией Добарской (2)
Инфографика rospotrebnadzor.ru

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