«С женой посоветовался — она не против»

Спасший сибирячку с юным сыном дальнобойщик хочет забрать её к себе — несмотря на жену и 3 детей

Анастасия и Савелий Бондарец
Анастасия и Савелий Бондарец

Исчезновение 22-летней Анастасии Бондарец перепугало многих — ночью 1 июля девушка забрала 2-летнего сына Савелия и попыталась добраться до Москвы автостопом. В итоге молодая мама оказалась в Челябинске без еды и денег. Там её подобрал дальнобойщик Александр Конев. Мужчина накормил Настю с Савой и довёз их до Куйбышева, где передал с рук на руки волонтёрам. Но теперь, узнав об условиях, в которых живёт сбежавшая девушка, Александр хочет забрать её вместе с ребёнком к себе. Что заставило Анастасию покинуть отчий дом и почему односельчане говорят, что родная мать довела девушку до больницы, — в материале корреспондента НГС.НОВОСТИ.

В ночь на 1 июля Анастасия Бондарец вместе с 2-летним сыном Савелием ушла из дома. Мать и бабушка пропавших Вероника П. сразу обратилась в полицию и к волонтёрам, указав, что Настя может передвигаться по стране автостопом. Начались масштабные поиски.  


«Когда было подано заявление в полицию, то оказалось, что в 4 часа утра её (Анастасию) видел таксист на выходе из поселка Маслянино в сторону Черепаново. Пропадает она второй раз. До этого она пропадала 2,5 года назад, нашли её в Брянске в психиатрической клинике, уже беременная там была. Добралась туда с помощью дальнобойщиков, как и что — не помнит», — рассказывал ранее руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин.


4 июля стало известно, что пропавшую мать с ребёнком вернул домой дальнобойщик. «Настя рассказала, что поругалась с мамой, плюнула на всё и уехала в Москву, — рассказал НГС.НОВОСТИ дальнобойщик Александр Конев. — Говорила, что 


у них очень плохие отношения, что мать хочет отобрать у неё ребёнка, а её сдать в психушку. 


Что началось это с того, что у них в семье несколько лет назад погиб младший брат, и мать до сих пор винит в этом её». Со слов водителя, 3 июля в Челябинске примерно в 2 часа ночи он увидел девушку с ребёнком, тормозящих попутки. Остановился. Сибирячка попросила довести её до Новосибирска. «Вернулась из-за того, что на руках у неё маленький ребёнок и она понимала, что ей одной с ним идти некуда», — уточняет Александр. Когда мужчина узнал, что его попутчица находится в розыске и что у неё проблемы с психикой, он был шокирован, на несколько раз перепроверил всю информацию. Потом связался с волонтёрами. 


В то, что у девушки есть какие-то проблемы со здоровьем, парень не верит до сих пор. «Нормальный адекватный человек, — 


уточняет дальнобойщик, — ребёнка очень сильно любит. Она его переодевала, читала сказки, не оставляла его ни на минутку. Ни разу на него не накричала, хотя он очень капризный. Но и весёлый, я даже привязаться к нему успел... Нормальная девушка, которой нужна поддержка, друг. Ей просто не хватает внимания. А все от неё отмахиваются. Мы смотрим только на здоровых, хороших девчонок и отталкиваем тех, у кого проблемы». 


Александр признался, что в данной ситуации он очень бы хотел по-мужски поговорить с отцом мальчика. Настя в дружеской беседе призналась своему попутчику, что отца ребёнка она очень любит, а он её — нет. «В любом случае я заеду в эту деревню, хочу посмотреть на жизненную обстановку этой девочки, — подчеркнул водитель. — А кто сказал, что она больная... Я бы тому врачу посмотрел бы в глаза. И попросил бы ещё раз всё проверить». В Куйбышеве мужчина передал Анастасию и Саву с рук на руки волонтёрам «Лизы Алерт», а те уже довезли пропавших до Новосибирска, где их встретили родные. «Единственное, меня очень насторожило, что когда Настя села в машину к волонтёрам, она была очень подавлена», — признался Александр. 


Александр Конев хочет забрать случайную попутчицу вместе с ребёнком к себе — жена водителя не против
Александр Конев хочет забрать случайную попутчицу вместе с ребёнком к себе — жена водителя не против

Сейчас Настя вместе с сыном уже дома. У корреспондента НГС.НОВОСТИ не получилось напрямую связаться с молодой мамой — телефон девушки выключен, в социальных сетях она не появлялась с 18 января. «Вся информация в интернете, больше ничего не могу сказать, — сообщила в беседе с корреспондентом по телефону мать пропавшей Вероника. — С Настей говорить не надо, у неё не то состояние». Женщина добавила, что не будет говорить о том, почему её дочь сбежала из дома. 


Соседка и бывшая одноклассница Анастасии Любовь (имя изменено по просьбе девушки. — А.И.) рассказала, что пропавшая живёт вместе с братом, сестрой, мамой и её новым мужем. Сбегает девушка из дома уже в третий раз. «Поговаривают, что это мама её довела. Стаскивала её по лестнице за волосы, мы были сами этому свидетели, посуду не помыла — отхватила, и прям хорошо отхватила». По словам девушки, всё началось после того, как в речке утонул её младший брат, которого очень любила Вероника. «Мальчик ушёл на местную речку, Настя была дома, не уследила за ним, — продолжает девушка. — Утонул... Мать тогда очень жестоко избила. И её, и ещё одного брата, Ваньку. Очень жестоко». 


Любовь вспоминает, что после этого девушка сбегала из дома. Сначала её находили в лесополосе, потом — уезжала на попутках. Последний раз её нашли под Москвой, уже беременную. 


Землячка Насти Александра (имя изменено по просьбе героини. — А.И.) вспомнила, что в школе Анастасия сначала очень хорошо училась, а потом случилось что-то странное, девушка даже лежала в больнице. «Вероника мастерица, делает детские украшения, — рассказывает Александра. — Внука любит, сил нет. А у Насти вот это помутнение периодами как-то происходит». Девушка пояснила, что сейчас Настя сидит дома с ребёнком, друзей у девушки нет. Светлана И., учившаяся в одной школе с Бондарец, говорит, что Настя всегда была очень застенчивой и толком ни с кем не общалась, а в целом девушка весьма адекватна.


«У Насти идёт наплывами, — рассказывает Любовь. — Она нормальная, нормальная, а потом... Мы ещё в школе матери говорили, бабушке говорили. Никто ничего не делал... А после того случая с мальчиком... Вы понимаете, это мать во всём виновата. Сейчас вот она родила ещё одну девочку, от мужчины, с кем живёт, души в ней не чает, а все остальные идут на второй план. Хотя и к внуку хорошо относится. Но в том, что Настя ушла из дома... Уверена, там опять был какой-то конфликт». 


В администрации Бажинского сельсовета корреспонденту НГС.НОВОСТИ рассказали, что Савелий находится под опекой у бабушки Вероники. «Семью возьмут под контроль, — вкратце пояснила ситуацию социальный работник Ольга Губарева. — Будут назначены комиссии, этим делом займутся специалисты». 


Но раньше разобраться в проблемах семьи вызвался дальнобойщик, который довёз Настю. Во время подготовки материала к публикации Александр Конев сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что ему удалось дозвониться до Насти и девушка попросила его о помощи. «Вся в слезах, — поясняет дальнобойщик. — Сказала, что мать забрала телефон и никуда не выпускает. Потом мать отобрала трубку и сказала, что у Насти истерика». Сейчас водитель едет в Бажино — он планирует забрать к себе Анастасию вместе с Савелием. Хотя дома у самого Александра — трое детей. «С женой посоветовался, она не против, — подчёркивает Конев. — После смены обстановки, надеюсь, у Насти всё будет хорошо». 


Заметим, что поиски пропавших девушек в последнее время редко заканчиваются благополучно, и случай Насти Бондарец скорее исключение. Так, в конце июня под Верх-Тулой нашли тело 28-летней Екатерины Бортниковой, которую два дня искали всем Новосибирском. В убийстве девушки признался её муж — он утопил Катерину в болоте после просьбы о разводе, а затем инсценировал исчезновение, но запутался в собственных показаниях.

Алёна Истомина
Фото vk.com/lizaalert (1), предоставлено Александром Коневым (2)

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