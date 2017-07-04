На край света за копейки

Путешествия продлевают жизнь. Не потому, что вы будете жить дольше, просто в новом месте время растягивается, в неделю-другую умещается порой больше впечатлений, чем за полгода жизни в привычном месте. Обозреватель НГС.НОВОСТИ поговорил с тремя новосибирцами, которые успели уже этим летом съездить в небанальные места, куда нет чартеров и массовых туров, и попросил их поделиться своими впечатлениями. А заодно рассказать, как можно сэкономить.

Япония



Митя Морозов (продюсер, режиссер)







Фото предоставлено Митей Морозовым





У меня было путешествие по работе — мы летали в Токио снимать сюжет рекламного фильма о российской рыбе. Несомненно, Токио один из самых дорогих городов в мире, но если хорошо подготовиться, то можно неплохо сэкономить. Главное правило — это вести себя так же, как токийцы, все время говорить «аригато» («спасибо». — С.С.). Мы не придерживались туристических маршрутов, а окунулись в город. В Токио множество парков, набережных, — там можно увидеть 80-летних дедушек, кидающих фрисби, и косплееров. Авиабилеты покупали за 3 месяца. Из аэропорта Нарита доехали на локальном автобусе, который стоит в 3 раза дешевле, чем автобус для туристов и электричка.







Жилье сняли через сервис AirBnB у замечательной девушки Ацуси Танака в самом центре, районе Ginza. Оно обошлось нам около 110 $ за сутки (Гинза — очень дорогой район, арендовать отдельную квартиру в Токио можно уже за 50 долл. — С.С.). Жить в капсульном отеле было бы значительно дороже и, конечно, менее удобно. Так как мы для фильма снимали именитых поваров — которые постоянно готовили, — мы всё время что-то дегустировали. В принципе,





в Токио легко можно найти как высококлассный ресторан с мишленовскими звёздами, так и чашечку мисо-супа за 20 руб.





Японцы практически не говорят по-английски, а мы совсем не говорим на японском, но общий язык мы всегда находили (особенно после холодного саке). К русским они очень доброжелательны — один раз даже за нами из ресторана вышел японец и, когда через гида узнал что мы снимаем фильм, попросил передать привет Путину.







От себя рекомендую: кроме всем известных входящих в топ-10 достопримечательностей Токио, обязательно посетить рынок Цукидзи — это самый большой рыбный рынок в мире. Только там вам дадут попробовать разделать 2-метровым самурайским мечом 100-килограммового тунца! И полностью роботизированные рестораны, без людей.







По данным Aviaslales, билеты до Токио от Новосибирска обойдутся от 34,5 тыс. руб.







Непал



Анастасия Шастина (директор завода, Агентство бренд-коммуникаций «Завод»)











У меня история с Непалом началась 4 года назад. В то время я была очень жадной до путешествий. Я ездила очень активно и, поскольку я не олигарх, старалась сделать это за минимальные деньги, останавливалась в хостелах и смогла много поездить по Европе — настолько, что она начала сливаться в одно целое. И захотелось чего-то нового.







Стала смотреть в сторону Азии, захотелось какой-то экзотики. Я познакомилась с гидом, который зазывал на пеший поход, который, по его словам, «пройдут и пенсионеры». Я решила: почему бы и нет? И с этого момента полюбила горы. Хотя та поездка была для меня мучительной, поскольку даже просто долго идти куда-то на высоте 5 тыс. м непросто. Но, как оказалось, что потом я очень хорошо отдохнула, потому что эта суета и желание куда-то срочно уехать ушли, прошла перезагрузка.







И в этом году мы с друзьями, с которыми познакомились в первом путешествии, решили поехать туда уже сами, безо всяких гидов.





Маршрут 2 недели мы по большей части шли пешком, лишь изредка нанимая машину для заброски в какую-то точку. Ночевали в гостевых домах — иногда это вполне комфортные условия, иногда спартанские.





Это стоило нам 580 долл. на 12 дней. В принципе эту сумму можно было сэкономить, если взять палатку, но мне хотелось минимального комфорта.







Еще одна статья расходов — носильщик. Его можно было нанять за 220 долл. на весь срок. За эти деньги он нес 20 кг. Но можно было сэкономить и нести самому половину или весь груз. Расходы на носильщика оправданны, если хочешь что-то увидеть, а не смотреть себе под ноги.







Главное открытие, которое я сделала, — мне начала нравиться Азия (а не только горы). В первый раз меня многое там раздражало — бедность, отсутствие чистоты, крыса может пробежать… А сейчас я начала ценить отношение местных к жизни. Они куда меньше нервничают, не завидуют никому, ни с кем себя не сравнивают, — это совсем другой мир, который позволяет по-новому взглянуть на собственную жизнь.







Правда, за те 4 года, пока я там не была, цивилизация заметно продвинулась. Например, у нас почти на всем маршруте в гостевых домах был Wi-Fi — иногда слабенький, иногда платный. Но был. Этого даже немного жаль, поскольку горы — это способ выпасть совсем из своей прежней жизни, что сегодня невозможно нигде, поскольку вы постоянно на связи, в соцсетях и т.д. Жалко, что цивилизация везде проникает и размывает уникальность даже этих оставшихся дальних уголков. И нужно туда ездить, пока они совсем не утратили эту свою уникальность.







Перелет до Катманду обошелся Анастасии порядка 30 тыс. руб. (сейчас цены на август начинаются от 52 тыс. руб.).





Черногория



Екатерина Либерт (научный сотрудник ИФЛ СО РАН)











Мы были в Черногории, которую иногда называют «Италией для бедных». Хотя в реальности, конечно, это именно Балканы с их расслабленной атмосферой, смешением языков и культур, простой, качественной и очень вкусной едой. Ну и язык — прожив некоторое время там, вы скоро станете понимать сербский и постепенно заговорите простыми фразами.







В культуре много явлений и тонкостей, которые могут туриста удивлять или раздражать.





Здесь не принято вести себя тихо вечерами, потому что «люди спят»,





в 12 часов ночи мои соседи часто варят кофе (который наши тоже пить сначала не могут, очень специфичный). Местные не обладают экологичным мышлением — могут мусорить на улицах и на пляже, курят всюду, обкуривают собственных младенцев. Все это поначалу кажется диким. Потом втягиваешься — и уже относишься к этому нормально. Все-таки Балканы — это очень особенный мир, совсем не европейский.







Для отдыха здесь каждый найдет своё. Для меня это море — чистое, иногда холодное, всегда прозрачное, пусть и не всегда теплое. Для других — горы. На севере страны 4 национальных парка изумительной красоты. Соседние страны тоже рядом: с одной стороны Албания, с другой Хорватия, а на севере Сербия. У каждой страны своё лицо.







Почти в каждом черногорском городке есть своя история: старые крепости, остатки каких-нибудь замков, крепостей, старые города. Есть на что посмотреть. Как и в Италии, глаз отдыхает здесь на каждом кусочке пространства, красива любая перспектива.





Радует еда — даже простое мясо, по-моему, более качественное. Всегда в изобилии рыба, которую можно заказать в ресторане или купить на рынке и приготовить самостоятельно. Цены по сравнению с более богатыми странами Европы невысоки, за 20 евро можно сытно поужинать с вином на двоих. Вина, кстати, там много своего. А вот найти хороший чай может быть проблемой — местные пьют в основном кофе.





Главный результат поездки в Черногорию — проходят многие болезни (прежде всего душевные).





Перелет Новосибирск – Подгорица, по данным Aviasales на август, стоит от 30 тыс. руб.





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