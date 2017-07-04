«Пришла с причёской, а платье и туфли сгорели»

Елена Девяшина с мужем жили в своём доме на ул. Чехова в Октябрьском районе почти 17 лет. У супругов выросли пятеро детей, сейчас они воспитывают 8 внуков. Большая семья из 20 человек дружно жила в доме на ул. Чехова, 437, но в пятницу, 30 июня, люди лишились крова — огонь уничтожил всё, что Девяшины нажили за все эти годы. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали на месте пожара, узнали подробности того страшного дня и выяснили, что семья собирается делать.

В сгоревшем доме жили Елена Девяшина с супругом, их дети и внуки





Звонок с сообщением о пожаре на ул. Чехова на пульт дежурного МЧС поступил 30 июня в 14:57. К загоревшимся домам пожарные приехали через 8 минут, однако огонь распространился моментально и оставил без домов две семьи: с соседних участков № 435 и 437. До того, как начался пожар, к соседям из дома № 435 пришли гости: взрослые что-то отмечали, пили пиво. В это время дети из семьи были сами по себе: 8-летний мальчик гулял на улице, а две девочки, закончившая 3-й класс и 8-месячная, сидели в доме.







Огонь не пощадил ни личные вещи семьи, ни документы





Огонь перекинулся на дом семьи Девяшиных от соседей из дома № 435: там загорелся сарай с дровами и углём, а за ним — забор и баня Девяшиных. «23-летняя дочь была дома со своей девочкой маленькой трёхлетней, собирались в поликлинику идти. Постучала соседка, [сказала,] что соседи горят и наша баня уже загорается. Дочь выскочила, в другой стороне ещё один вход и сын [живёт] — она его подняла, он отдыхал», — вспоминает Елена Девяшина.







Любовь и Полина рядом с обгоревшей баней





Днём 3 июля корреспондентов НГС.НОВОСТИ у сгоревшего дома встретила Любовь — дочка Елены Девяшиной. Вместе с женщиной дома были её сын Никита и маленькая дочка Полина. До пожара на участке, где жила семья, стояли два дома, баня и детская площадка. После пожара уцелел только один дом. Раньше Деревяшины жили в квартире, а потом поменяли её на дом, с годами и пополнением семьи сделали несколько пристроек. «Мама у нас всю жизнь хотела в частном доме жить, она сама деревенская», — объяснила Любовь.







Сгорел даже припаркованный у дома велосипед





«Мы сидели с моей 14-летней сестрой двоюродной дома и, если бы к ней подружка не пришла, она бы ещё спала. А я увидел, что к ней подружка пришла, и тоже пошёл. Мы сидели мультики смотрели», — вспоминает 12-летний Никита.







Дети услышали, как начали стучать в дверь к их дяде, и выбежали на улицу. В это время сарай соседей уже полыхал — и соседи с других участков, и взрослые с детьми семьи Девяшиных кинулись его тушить, поливали водой из шланга и тазиков. Немного потушили сарай, но загорелась баня и все силы бросили на неё. Несколько сильных порывов ветра — и уже полыхали два дома, причём внутри 435-го оставались две девочки. Трое прибежавших мужчин-соседей выбили окна в доме и вытащили детей.







Дом сгорел буквально за полчаса





Елена Девяшина прибежала к своему дому с дачи, Любовь — с работы из детского сада. «Наш дом [уцелевший] водой обливали, чтобы огонь не перекинулся. И пожарные говорят, что все силы бросили на спасение этого дома. Тот начали тушить, потом оставили, потому что ловить было нечего», — говорит Любовь.







Деревянный и обшитый сайдингом дом Девяшиных сгорел быстро, примерно за полчаса. Тушить было сложно и из-за того, что поблизости не было гидранта: пожарным пришлось выкладывать рукава и перекачивать воду. Уехали сотрудники МЧС с места пожара только поздним вечером.







«Там градусов 700 было, если сайдинг расплавился. Алюминий плавится при 660 градусах», — говорит Никита





Ущерб от пожара семья ещё не подсчитывала. «Только холодильников 9 было, компьютеров где-то также. Телевизоры, вещи, бытовая техника. Ничего не спасли: ни вещи, ни документы, брат выскочил даже без обуви. Пытались найти какие-то документы — ничего… У племянницы свадьба 29 июля, у них все деньги сгорели, украшения на машину», — сокрушается Любовь. И добавляет, что будущие супруги держатся и были очень счастливы, когда нашли в пепелище обручальные кольца.







Одна из внучек — будущая невеста — нашла в пепелище обручальные кольца





«И одна [внучка] — выпускница, она в 11-м классе. В этот день ушла делать причёску, пришла с причёской, а платье и туфли сгорели», — рассказывает Елена Девяшина. Любовь объяснила, что девушка поехала делать причёску в платье, а не в джинсах. «И в этом платье мы её заставили идти на выпускной, она не хотела. Ну а что, с нами сидеть плакать? Я говорю: "Собирайся, иди"», — добавляет женщина.







У соседей Девяшиных обгорела высаженная на участке картошка





«Это самое главное, что все живые. Я пока с работы бежала, звоню сыну, он трубку не берет. У меня уже какие только мысли не пролетели», — со слезами на глазах вспоминает Любовь.







Во время пожара в доме было 6 человек, вместе с подругой одной из внучек, все успели выбежать





За несколько дней, прошедших после пожара, семье помогли соседи и просто незнакомые люди. «Конечно, неожиданно было, что люди откликнутся: и вещи несут, и продукты. И незнакомые люди, и соседи, ещё много школа несёт, ребятишки где учились, там в классах собирают. Сейчас хорошо обеспечили вещами на лето, зимних, конечно, нет», — рассказала Любовь.







Власти семье пока не помогли, говорит Елена: сотрудники администрации переписали жильцов дома — и на этом всё.







Спасли из горящего дома и двух кошек





Участок многодетной семьи огорожен забором, во дворе живёт несколько собак, которые встретили корреспондентов громким лаем. Девяшины говорят, что они помогают отбиваться от мародёров, которые атаковали пепелище буквально на следующий день после пожара. «Вечером выгнал сын, так они ночью полезли: один с собакой ротвейлером, другой с каким-то железным ломом. Говорят: "Нам железо нужно". Мы это железо сдадим сами, хотя бы на гвозди — у нас у самих ничего нет», — возмущена Елена.







Пока семья не начала разбирать дом; немного убрали доски, чтобы можно было проходить





Сейчас семья разделилась: 9 человек осталось жить во втором доме, стоящем на участке, остальные разъехались в дачный домик и по знакомым и родственникам. На участке до сих пор нет электричества: «Ужинаем при свечах», — улыбается Любовь.







Напомним, что в ноябре прошлого года новосибирцы бросились на помощь семье Куприяновых из Кировского района, которые воспитывают 11 детей, — их дом сгорел во время семейного праздника. Один из сыновей, 9-летний Андрей, нырнул в огонь, чтобы спасти младших братьев. После серии публикаций на НГС власти выдали семье дом под самоотделку.