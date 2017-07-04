Бегемот берёт брод

Тест-драйв: этот пузатый «японец» заслужил почтение сибиряков за раздутый салон и ползучесть в грязи

Последнему поколению Mitsubishi Outlander уже 5 лет, машина пережила два рестайлинга и наконец приобрела законченный корпоративный вид — обилие хрома, клыки на переднем бампере, полосатые задние фонари. Автомобиль стабильно пользуется у россиян высокой популярностью, несмотря на свои нюансы, — о плюсах и минусах машины в тест-драйве портала НГС.АВТО.

«Аутлэндер» сейчас на российском рынке — самый лучший из «Мицубиси» (да, именно так, «Мицубиси»). Ну просто потому, что это локомотив продаж и главный источник прибыли компании здесь, у нас. Грубо говоря, из 1300 проданных компанией машин в месяц 1000 — это Outlander, и он входит в топ-25 самых популярных машин страны.















Outlander был неплох и в предыдущем кузове, сейчас это довольно большой автомобиль (предоставлен официальным дилером «Фастар»), выполненный в спокойном «квадратном» дизайне. Впереди экстерьер освежён обилием хрома, Х-образными клыками, мощным бампером. В народе машину за объёмность называют «бегемотом».















В боковой проекции главная деталь — ребро посередине кузова по всей длине боковины. Выштамповка получилась удачной и немного отсылает к «немцам».















Сзади тоже хватает немецкого — новые фонари выполнены в полосатом «БМВшном» стиле. Кстати, предыдущие маленькие фонарики имели некий свой шарм.















В целом машина нравится людям своей простотой форм и чем-то даже напоминает Range Rover.















Интерьер Outlander тоже нельзя назвать новаторским. Здесь старые, классические решения, глазу особо зацепиться не за что.















Пластик — мягкий, и по передней панели, и по дверям. Кожа на сиденьях — с перфорацией. В отделке использовано много чёрного глянца, но он тут такой «металлик», с искрой, и пыль на нем видно меньше, чем на обычном «рояле».















На приборке два крупных кругляша с хорошо читаемыми цифрами, посередине дисплей, куда выводится ключевая информация борткомпьютера.















Этот «Аутлэндер» в максималке оснащён сенсорной мультимедиасистемой, которая имеет неплохое звучание, но не имеет физической «крутушки» громкости — я, например, привык к такой.















Кроме того, кнопки перелистывания радиостанций на левой спице руля на самом деле не перелистывают уже занесённые в память станции, а зачем-то начинают сканировать диапазон. Приходится выбирать станции кнопками на дисплее.















Руль регулируется и по наклону, и по выносу — диапазона последнего параметра хотелось бы больше.















Сиденье водителя имеет электропривод, а вот у пассажира такого нет. И автоподъём/опускание стекла есть только у водителя.















«Аутлэндер» и внешне производит впечатление длинного автомобиля, и внутри на задних местах простора хватает. Длина машины 4,695 м, и это на 5,2 см больше, чем у конкурента Nissan X-Trail. Какая-никакая, но прибавка в пространстве салона.















Багажник здесь весьма функционален — за это в том числе и выбирают модель потребители. Под ковриком имеется трёхсекционный органайзер со ступенчато открывающейся крышкой. Запаска, чтобы не съедала объём, перенесена под днище.















Можно разложить задние сиденья, и тогда получится абсолютно ровная площадка без ступеньки. Объём составит 1640 литров. Для сравнения: у X-Trail — 1585 литров. Площадка будет иметь небольшой уклон в сторону багажной двери. Здесь можно, например, с комфортом улечься спать вдвоём на природе…













… или загрузить пару стиральных машин через почти прямоугольный погрузочный проём. Есть и электропривод багажной двери.















В Америке «Аутлэндер» продаётся в 7-местном исполнении, если бы у нас было такое — продажи модели выросли бы ещё больше. Места-то хватает.















Этот экземпляр оснащён 2,4-литровым мотором, вариатором и системой полного привода с электромагнитной муфтой. Паспортный разгон до сотни — 10,5 сек.















Ну что сказать — да нормально «Аутлэндер» разгоняется. По крайней мере с места и с небольшой скорости можно получить небольшой толчок в спину.













После 80 км/ч толчка, конечно, уже не будет, но и ровное ускорение можно считать удовлетворительным для, например, обгонов на трассе. Здесь есть интересная деталь: подрулевые лепестки, которые позволяют переключать передачи неспешного вариатора вверх/вниз и переходить в более драйвовый ручной режим.













1,5-тонный «Аутлэндер» ощущается довольно тяжёлой, основательной машиной — подвеска у него мягкая и комфортная. Фактически в D-сегменте кроссоверов это, наверное, самая удобная подвеска для езды по городским ямам и трещинам.















Мне удалось замерить честный расход топлива по трассе при равномерном движении со скоростью 90 км/ч. Получилось 7,5 л/100 км. При нормальном движении с ускорениями и обгонами можно смело накидывать ещё литр.













Здесь бюджетная, но неплохая система кругового обзора — позволяет с высокой точностью видеть положение машины в пространстве и спокойно парковаться.















Ну а что у нас с проходимостью? В арсенале Outlander стандартная «паркетная» система с муфтой, которая подкидывает момента на заднюю ось при пробуксовке. Есть режим «4WD Lock», позволяющий жёстко распределить тягу по осям поровну.















На этом подъёмчике машина почти переходит в диагональное вывешивание, а заднее левое колесо попадает в лужу, наполненную склизкой грязью. Попробуем проехать здесь и в обычном режиме, и с заблокированной муфтой.















В режиме «4WD Auto» автомобиль шлифанул передними колёсами и зачем-то перекинул почти всю тягу назад. В итоге со шлифующим задним колесом в луже «Аутлендер» с трудом, но выбирается из ямы. В режиме же «4WD Lock» задок делает небольшую пробуксовку и машина уверенно проезжает препятствие.















У «Аутлендера» неплохой 21,5-сантиметровый клиренс, и по мелким канавам он может идти быстро, даже не задевая грунт днищем и бамперами. Только обязательно надо отключать систему стабилизации на бездорожье, здесь она сильно душит автомобиль.















Стоит «Аутлендер» как, в общем-то, все конкуренты в классе. Начальные варианты можно купить от 1,5 млн руб., а максимальные — за 2 млн с хвостиком. Уже появилась и 3-литровая GT-версия — за мотор V6 придётся отдать 2,29 млн руб.







Внимание, в рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами возраста 3–5–7 лет и старше. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.







Также портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца».



Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.

