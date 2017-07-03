Тест: возьмут ли вас в ГИБДД

Сегодня — день гаишника: проверьте свои знания о работниках автоинспекции в нашем ироничном тесте

3 июля в России сотрудники ГИБДД традиционно отмечают свой профессиональный праздник. Ведомство, контролирующее соблюдение правил на дорогах, появилось в 1936 году. Людей в жёлтых жилетках часто ругают , называют «продавцами полосатых палочек» и делают героями тысяч обидных анекдотов — однако всё равно идут к ним за помощью. В День ГАИ НГС.НОВОСТИ подготовили тест о тонкостях работы гаишников. И предлагают вам проверить, что вы знаете о сотрудниках инспекции, на минуту представив, что вы готовитесь стать одним из них (а что, у них вполне солидная зарплата, от 35 тыс. руб ., между прочим!).

Вопрос для разминки: в трудовой книжке у вас написано?

Полицейский.

Госавтоинспектор.

Гаишник.













Настал первый рабочий день. Вы остановили машину — а дальше?

Прошу водителя объяснить, почему он нарушил ПДД.

Прошу водителя предъявить документы.



Представляюсь, называю должность, звание и фамилию. А также сообщаю причину остановки.





Вам повезло — за рулём транспорта, который вы остановили, бывший одноклассник, обидно дразнивший вас в школе. Но, как назло, он ничего не нарушал, а отомстить товарищу хочется. Можете вы его отправить, к примеру, на медицинское освидетельствование? Пусть хотя бы время и нервы потратит.

Да, на мне погоны — отправляю кого хочу и куда хочу.

Да, вообще-то работники ГАИ отправляют на освидетельствование каждого второго.

Нет, для этого должны быть веские основания.





А назовёте вашего коллегу, ставшего рок-звездой?

Юрий Клинских.

Борис Гребенщиков.

Сергей Шнуров.













Существует множество памятников сотрудникам ГИБДД. Какой из них находится в Новосибирской области?



Памятник честному гаишнику.

Памятник погибшим сотрудникам ГАИ.

Памятник гаишнику с тремя руками.









Профессиональные приметы есть у всех. И сотрудники ГАИ — не исключение. Какую из примет выдумал корреспондент?

Не стоит желать коллеге приятного дежурства — всю смену проведёт на ногах.

Уронил на землю жезл — день неудачный.

Едешь на рыбалку, остановили гаишники — смело поворачивай назад, клёва всё равно не будет.









Знаменитый чёрно-белый жезл регулировщика часто модернизировали, дополняя разными приспособлениями. Чего в нём не было?

Штопора.

Шокера.

Компостера для выбивания дырок в правах.













Вы стоите на посту, мимо вас пробегает мужчина с женской сумкой, за ним с криком бежит женщина. Ваши действия?

Звоню 02.

Бросаю пост и бегу за вором.

Кричу девушке, что вора она не догонит — лучше вызвать полицейского.





И последний вопрос: на случай, если вы задержитесь в органах до зимы. На автомобиле, который вы остановили, всё ещё стоит летняя резина. Ваши действия?

Объясняю водителю последствия и советую поменять резину.

Выписываю штраф 500 руб.

Требую с водителя штраф на месте и даю 10 суток, чтобы он поменял резину.





























Тест: возьмут ли вас в ГИБДД Правильные ответы: 5/10 Мда, в честные госавтоинспекторы таких не берут. Может, сначала стоит самому выучить ПДД? Пройти тест еще раз

Тест: возьмут ли вас в ГИБДД Правильные ответы: 5/10 Неплохо! Вы уже можете смело идти на собеседование в ГИБДД. Пройти тест еще раз