Тест: возьмут ли вас в ГИБДД
Сегодня — день гаишника: проверьте свои знания о работниках автоинспекции в нашем ироничном тесте
3 июля в России сотрудники ГИБДД традиционно отмечают свой профессиональный праздник. Ведомство, контролирующее соблюдение правил на дорогах, появилось в 1936 году. Людей в жёлтых жилетках часто ругают, называют «продавцами полосатых палочек» и делают героями тысяч обидных анекдотов — однако всё равно идут к ним за помощью. В День ГАИ НГС.НОВОСТИ подготовили тест о тонкостях работы гаишников. И предлагают вам проверить, что вы знаете о сотрудниках инспекции, на минуту представив, что вы готовитесь стать одним из них (а что, у них вполне солидная зарплата, от 35 тыс. руб., между прочим!).
Вопрос для разминки: в трудовой книжке у вас написано?
- Полицейский.
- Госавтоинспектор.
- Гаишник.
Настал первый рабочий день. Вы остановили машину — а дальше?
- Прошу водителя объяснить, почему он нарушил ПДД.
- Прошу водителя предъявить документы.
- Представляюсь, называю должность, звание и фамилию. А также сообщаю причину остановки.
Вам повезло — за рулём транспорта, который вы остановили, бывший одноклассник, обидно дразнивший вас в школе. Но, как назло, он ничего не нарушал, а отомстить товарищу хочется. Можете вы его отправить, к примеру, на медицинское освидетельствование? Пусть хотя бы время и нервы потратит.
- Да, на мне погоны — отправляю кого хочу и куда хочу.
- Да, вообще-то работники ГАИ отправляют на освидетельствование каждого второго.
- Нет, для этого должны быть веские основания.
А назовёте вашего коллегу, ставшего рок-звездой?
- Юрий Клинских.
- Борис Гребенщиков.
- Сергей Шнуров.
Существует множество памятников сотрудникам ГИБДД. Какой из них находится в Новосибирской области?
- Памятник честному гаишнику.
- Памятник погибшим сотрудникам ГАИ.
- Памятник гаишнику с тремя руками.
Профессиональные приметы есть у всех. И сотрудники ГАИ — не исключение. Какую из примет выдумал корреспондент?
- Не стоит желать коллеге приятного дежурства — всю смену проведёт на ногах.
- Уронил на землю жезл — день неудачный.
- Едешь на рыбалку, остановили гаишники — смело поворачивай назад, клёва всё равно не будет.
Знаменитый чёрно-белый жезл регулировщика часто модернизировали, дополняя разными приспособлениями. Чего в нём не было?
- Штопора.
- Шокера.
- Компостера для выбивания дырок в правах.
Вы стоите на посту, мимо вас пробегает мужчина с женской сумкой, за ним с криком бежит женщина. Ваши действия?
- Звоню 02.
- Бросаю пост и бегу за вором.
- Кричу девушке, что вора она не догонит — лучше вызвать полицейского.
И последний вопрос: на случай, если вы задержитесь в органах до зимы. На автомобиле, который вы остановили, всё ещё стоит летняя резина. Ваши действия?
- Объясняю водителю последствия и советую поменять резину.
- Выписываю штраф 500 руб.
- Требую с водителя штраф на месте и даю 10 суток, чтобы он поменял резину.
Правильные ответы: 5/10
Мда, в честные госавтоинспекторы таких не берут. Может, сначала стоит самому выучить ПДД?
Правильные ответы: 5/10
Неплохо! Вы уже можете смело идти на собеседование в ГИБДД.
Правильные ответы: 5/10
Идеально! Вы, случайно, не в ГИБДД работаете?
Алена Истомина
Фото Ольга Бурлакова (1–3), Александра Ощепкова (4)