Тест: возьмут ли вас в ГИБДД

Сегодня — день гаишника: проверьте свои знания о работниках автоинспекции в нашем ироничном тесте

Тест: возьмут ли вас в ГИБДД

3 июля в России сотрудники ГИБДД традиционно отмечают свой профессиональный праздник. Ведомство, контролирующее соблюдение правил на дорогах, появилось в 1936 году. Людей в жёлтых жилетках часто ругают, называют «продавцами полосатых палочек» и делают героями тысяч обидных анекдотов — однако всё равно идут к ним за помощью. В День ГАИ НГС.НОВОСТИ подготовили тест о тонкостях работы гаишников. И предлагают вам проверить, что вы знаете о сотрудниках инспекции, на минуту представив, что вы готовитесь стать одним из них (а что, у них вполне солидная зарплата, от 35 тыс. руб., между прочим!).

Вопрос для разминки: в трудовой книжке у вас написано? 

  • Полицейский.
  • Госавтоинспектор.
  • Гаишник.




Настал первый рабочий день. Вы остановили машину — а дальше? 

  • Прошу водителя объяснить, почему он нарушил ПДД.
  • Прошу водителя предъявить документы.
  • Представляюсь, называю должность, звание и фамилию. А также сообщаю причину остановки.


Вам повезло — за рулём транспорта, который вы остановили, бывший одноклассник, обидно дразнивший вас в школе. Но, как назло, он ничего не нарушал, а отомстить товарищу хочется. Можете вы его отправить, к примеру, на медицинское освидетельствование? Пусть хотя бы время и нервы потратит. 

  • Да, на мне погоны — отправляю кого хочу и куда хочу. 
  • Да, вообще-то работники ГАИ отправляют на освидетельствование каждого второго. 
  • Нет, для этого должны быть веские основания. 


А назовёте вашего коллегу, ставшего рок-звездой? 

  • Юрий Клинских.
  • Борис Гребенщиков.
  • Сергей Шнуров.




Существует множество памятников сотрудникам ГИБДД. Какой из них находится в Новосибирской области? 

  • Памятник честному гаишнику.
  • Памятник погибшим сотрудникам ГАИ.
  • Памятник гаишнику с тремя руками.



Профессиональные приметы есть у всех. И сотрудники ГАИ — не исключение. Какую из примет выдумал корреспондент? 

  • Не стоит желать коллеге приятного дежурства — всю смену проведёт на ногах. 
  • Уронил на землю жезл — день неудачный. 
  • Едешь на рыбалку, остановили гаишники — смело поворачивай назад, клёва всё равно не будет. 



Знаменитый чёрно-белый жезл регулировщика часто модернизировали, дополняя разными приспособлениями. Чего в нём не было? 

  • Штопора.
  • Шокера.
  • Компостера для выбивания дырок в правах.




Вы стоите на посту, мимо вас пробегает мужчина с женской сумкой, за ним с криком бежит женщина. Ваши действия? 

  • Звоню 02.
  • Бросаю пост и бегу за вором.
  • Кричу девушке, что вора она не догонит — лучше вызвать полицейского.


И последний вопрос: на случай, если вы задержитесь в органах до зимы. На автомобиле, который вы остановили, всё ещё стоит летняя резина. Ваши действия?  

  • Объясняю водителю последствия и советую поменять резину.
  • Выписываю штраф 500 руб.
  • Требую с водителя штраф на месте и даю 10 суток, чтобы он поменял резину. 








Тест: возьмут ли вас в ГИБДД

Правильные ответы: 5/10

Мда, в честные госавтоинспекторы таких не берут. Может, сначала стоит самому выучить ПДД?   

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Тест: возьмут ли вас в ГИБДД

Правильные ответы: 5/10

Неплохо! Вы уже можете смело идти на собеседование в ГИБДД.

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Тест: возьмут ли вас в ГИБДД

Правильные ответы: 5/10

Идеально! Вы, случайно, не в ГИБДД работаете? 

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Алена Истомина
Фото Ольга Бурлакова (1–3), Александра Ощепкова (4)

Прочтений: 2981
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