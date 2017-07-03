Лето всё-таки будет

Синоптики дали радостный прогноз на июль, а НГС сравнил его с данными 5 погодных сайтов

Западно-Сибирское УГМС обнародовало прогноз погоды на ближайший месяц в Новосибирске. Сибирякам предсказали окончание череды дождей, а также пообещали довольно теплое окончание июля. «Лето будет», — оптимистично уверяют метеорологи. НГС.НОВОСТИ, выслушав официальный прогноз, решили сравнить его с обещаниями пяти самых популярных у новосибирцев погодных сайтов и обнаружили, что данные разнятся, но в целом прогноз довольно оптимистичный. Подробности — в материале НГС.НОВОСТИ.

О предварительном прогнозе погоды на июль рассказал сегодня, 3 июля, начальник управления Западно-Сибирского УГМС Валерий Григорьев. По словам Григорьева, июль традиционно самый тёплый месяц. В ближайшие дни температура воздуха не превысит 22 градуса и будут идти дожди, в том числе и сегодня. Говоря о разгуле непогоды в Москве, он отметил, что её приход в Новосибирск будет зависеть от движения воздушных масс.





Как сообщали ранее НГС.НОВОСТИ, в первой половине этой недели новосибирцев ждёт похолодание до +16 градусов. Кроме того, в Новосибирске пройдут ливни и грозы. По словам Валерия Григорьева, это связано с прохождением уральского циклона.





В целом в ближайшие дни по области будут идти дожди, температура воздуха днём составит 22–24, ночью 7–12 градусов, при этом вода останется довольно теплой — в Оби и в Обском море она составит около 22 градусов.





«Осадков во второй декаде будет значительно меньше... так что лето будет», — заверил он.





Вместе с проливными дождями новосибирцы последние дни наблюдают красивые природные явления. Так, вчера вечером горожане могли наблюдать яркую радугу, а также необычные вымеобразные облака и огненно-красные закаты. По словам начальника Гидрометцентра, это связано с повышенной влажностью, сильными ветрами и пылью на дорогах.





Он рассказал, что в этом году УГМС увеличил количество датчиков, измеряющих температуру воды, — сейчас в НСО их 84, скоро ещё появятся 10. «Измеряя температуру разных слоев воды, можно определить уровень её испарения. Так, каждую секунду в Обском море испаряется 100 кубов. Кроме того, водохранилище является самым тёплым водоемом в области», — подсчитали синоптики.





НГС.НОВОСТИ решили сравнить прогноз погоды на июль на нескольких популярных интернет-сервисах. Интересно, что в некоторые дни температура воздуха сильно разнится.









К примеру, на сайте «О-Погоде!» 3 июля оказался самым жарким — новосибирцам пообещали пасмурную погоду, но зато с потеплением до +25 градусов.









Тогда как «Погода Mail.Ru» сообщает, что 3 июля температура воздуха не поднимется выше +19, а в течение дня пройдут дожди. А 4 июля, по их данным, будет ещё холоднее — +15...+16 в течение суток, тогда как на «О-Погоде!», напротив, ждут потепления до +26.





Gismeteo





Если «Погода Mail.Ru» даёт самый прохладный прогноз, то Gismeteo, наоборот, самый тёплый — в среднем температура воздуха, по их данным, в июле составляет около +22...+24 градуса.









Яндекс предрекает горожанам жаркий июль, особенно в середине месяца.





World Weather





А на World Weather температура воздуха на 1–2 градуса ниже, чем на Яндексе. Общего у прогноза на всех сервисах одно — июль только изредка будет радовать новосибирцев солнечными днями.





На вопрос о том, на каком сайте публикуется самая объективная информация о погоде, Валерий Григорьев скромно заметил: «У нас».