Страна счастливых бедняков
Новосибирец 3 месяца жил в Индии: он показал лучшие фото и рассказал, почему там счастливы без денег
У новосибирского фотографа и оператора Олега Кугаева, что называется, работа мечты: он ездит по разным странам, снимая выпуски федеральной передачи «Всё как у зверей» и делая фотографии — уже для себя. В пятницу в Городском центре изобразительных искусств открылась его выставка об Индии: через объектив сибиряк увидел там счастливых людей и удивительно похожих на них животных, акварельные пейзажи и сказочные леса. Корреспондент НГС.НОВОСТИ пообщалась с Олегом Кугаевым, пока он не улетел в следующее путешествие, и выбрала самые завораживающие снимки далекой страны.
Олег Кугаев занимается фото и видеосъемкой больше 20 лет. Изначально он зарабатывал производством рекламы, а в последние годы снимает в основном природу и животных для телепередачи «Всё как у зверей» — и для самого себя. «Я получаю массу ощущений: за секунду можно испытать восторг, страх, панику», — признается фотограф, который помимо Индии уже побывал в Австралии, Италии и Финляндии.
В Индии съёмочная группа провела 3 месяца, курсируя по разным городам, деревням и национальным паркам. В легендарных вагонах для бедных Олег Кугаев не ездил, а в среднем классе, по его словам, ужасно холодно из-за кондиционеров.
В Россию привезли не только новые выпуски передачи, но и фотографии из жизни людей и зверей. Для выставки в Новосибирске Олег Кугаев сделал оригинальную подборку снимков: он соединял два кадра, проводя аналогию между человеком и природой.
«Эта концепция родилась, уже когда я приехал в Новосибирск и стал отбирать фотографии, — рассказывает путешественник. — Там просто очень заметно, что человек и природа связаны. И такого гонения и отчуждения, как у нас, например, нет. У нас есть город, а что за ним — неизвестно...»
«…Там, к примеру, никто не бегает с дробовиком за лангуром (маленькая обезьяна из семейства мартышковые. — А.З.), который ворует фрукты в саду. Практически все животные в Индии священные — даже крысе у них есть храм. И я хотел показать, что не стоит считать человека венцом творения: мы единое целое и выживем только вместе».
По мнению Олега Кугаева, в России много неоправданного насилия, когда охотники убивают даже непригодных в пищу птиц. «К цапле, например, у нас не подойти, — поясняет он. — Если она увидит даже силуэт человека, она ломанётся от него за полкилометра. А в Индии я мог подойти к цапле спокойно на 3–4 м. Когда многое построено на страхе, в этом есть что-то неприятное».
Сибиряк постарался как можно лучше узнать Индию и её жителей — и пришел к интересным выводам. Например, так он высказывается о социальном расслоении общества: «Да, там есть большая разница между богатыми и бедными, но это выглядит не как у нас. Если в Индии человек родился бедным, он знает об этом: он без сапог, без денег, без еды иногда — но он счастлив при этом. Счастлив просто от того, что он есть. У него нет никаких страданий о том, как бы продвинуться по карьерной лестнице. В Индии такая вера: где родился, там и пригодился. Поэтому даже в трущобах Бомбея мне люди улыбались. Там нет такой депрессии, как у нас».
На фото сибиряк запечатлел то самое социальное расслоение в Бомбее: чем выше живёт человек, тем он богаче. При этом состоятельных индийцев почти не увидишь на улицах — они передвигаются на автомобилях. Богачи носят в основном европейскую одежду, но встречаются и приверженцы ярких национальных нарядов. «Многие женщины в сари ходят, и это очень красиво», — улыбается фотограф.
В трущобах новосибирец побывал не раз, как и в маленьких деревушках. «Я не люблю музейность, — поясняет он. — Если прилетаю в Италию, то в Рим и Венецию заезжаю только по работе. Это туристические города, которые не скажут правду о стране».
В индийских деревушках работают вот такие парикмахерские, где мастера используют опасные бритвы. «Я хотел побриться конкретно у этого старичка, потому что, на мой взгляд, это достаточно экстремально: когда садишься и не знаешь, то ли тебе голову отрежут, то ли сделают красиво, — вспоминает путешественник. — Но когда я это фотографировал, мне нечего было брить. Потом я оброс и приехал снова — а там уже работал такой приличный парикмахер».
Многие стереотипы про Индию — правда. Так, здесь по-прежнему принято носить вещи на голове.
По словам Олега Кугаева, индийцы только рады попасть в объектив — эта молодая семья не исключение. «Я просто увидел кобру, пошел за ней, и она заползла в их огород, — рассказывает путешественник. — Они меня увидели и подошли. Индийцы очень любят, когда к ним проявляют внимание, благодарны за это. Я не видел ни одного человека, которому было бы неприятно моё присутствие».
Забавно, что, несмотря на близость моря, индийцы не умеют плавать. «На пляжах ты видишь кучу счастливых людей, которые плескаются у берега, — смеётся Олег Кугаев. — Они говорят: "А зачем нам плавать?"».
При этом жизнь людей здесь тесно связана с морем. Например, рабочие на фото разбирают на металлолом заброшенные корабли. «Мальчик понимает, что всегда будет этим заниматься, потому что кораблей хватает, — комментирует фотограф. — И я думаю, ему нормально».
Индийцы многое успевают сделать до восхода солнца, ведь потом будет невыносимо жарко. «Рыбаки выходят в море в 5 утра: слева — уже рассвет, а справа — ещё ночь, — рассказывает об этом снимке Олег Кугаев. — Лодка стоит на берегу, метров за 100 от воды, и каждое утро они её толкают по специальным бревнам».
А здесь индийцы не рыбачат, а добывают речной песок — морской для строительства не годится, поясняет Олег Кугаев.
По наблюдениям фотографа, в Индии вообще очень много ручного труда: «Асфальт кладут вручную, пашут. Я там очень мало видел тракторов. И это делают все: мужчины, женщины, дети. Хотя там много и детей в форме, которые ходят в школу».
Олег Кугаев отмечает, что в Индии нужно быть готовым к неожиданностям: «Например, посмотришь в интернете, во сколько отходит поезд, придешь на вокзал — и понимаешь, что он уходит в другое время и с другого перрона. Надо всё выяснить, а где найти человека, который это знает, тоже непонятно. При этом нужно воспринимать недоразумения спокойно: если начинаешь нервничать, нервы тебе обратно прилетают сразу».
В последнем и заключается главная особенность Индии, которую увидел Олег Кугаев, — её умение «отзеркаливать» настроения и помыслы человека: «Это страна, где будет так, как вы захотите. Захотите плохо — будет невыносимо плохо, и наоборот. Человек там встречается сам с собой».
Если же принять эту страну и играть по правилам, она будет помогать тебе, считает фотограф. И даже приводит пример. В последний день путешествия съёмочной группе нужно было отснять ведущую на фоне красивого пейзажа, а найти подходящее место не удавалось. «Мы объездили всё, а оставалось часов 5. И тут по тропинке к нам выходит бабушка — лет 200, наверное. Такая сухая, тащит какие-то бревнышки, — рассказывает Олег Кугаев. — Она подходит к нам и говорит: "Туда идите". И показывает на дорожку. Мы пошли. Идем: джунгли, джунгли, джунгли… И тут дорожка раздваивается. Мы стоим и не знаем, куда идти. И тут появляется опять эта бабушка и показывает: "Туда". Я не знаю, как она передвигается, — по воздуху, что ли? Мы следуем совету — и выходим к водопаду, к таким живописным местам! Там мы всё отсняли, и получилось просто прекрасно. Так что Индия вела нас».
Пока корреспондент НГС.НОВОСТИ готовила эту статью, Олег Кугаев улетел на Камчатку за материалом для новой передачи. «У меня давняя мечта поснимать медведей, — признался фотограф. — Когда я приезжаю в Новосибирск, хожу, медведей ищу, но они не попадаются. Надеюсь, на Камчатке я всё же их встречу. А еще мы там будем работать с касатками вместе с учёными: ходить по вулканам, а потом к морю».
Александра Зенкова
Фото предоставлены Олегом Кугаевым