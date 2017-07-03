Страна счастливых бедняков

У новосибирского фотографа и оператора Олега Кугаева, что называется, работа мечты: он ездит по разным странам, снимая выпуски федеральной передачи «Всё как у зверей» и делая фотографии — уже для себя. В пятницу в Городском центре изобразительных искусств открылась его выставка об Индии: через объектив сибиряк увидел там счастливых людей и удивительно похожих на них животных, акварельные пейзажи и сказочные леса. Корреспондент НГС.НОВОСТИ пообщалась с Олегом Кугаевым, пока он не улетел в следующее путешествие, и выбрала самые завораживающие снимки далекой страны.

Олег Кугаев 3 месяца снимал жизнь людей и зверей в Индии





Олег Кугаев занимается фото и видеосъемкой больше 20 лет. Изначально он зарабатывал производством рекламы, а в последние годы снимает в основном природу и животных для телепередачи «Всё как у зверей» — и для самого себя. «Я получаю массу ощущений: за секунду можно испытать восторг, страх, панику», — признается фотограф, который помимо Индии уже побывал в Австралии, Италии и Финляндии.





Индийские вагоны среднего класса оснащены кондиционерами





В Индии съёмочная группа провела 3 месяца, курсируя по разным городам, деревням и национальным паркам. В легендарных вагонах для бедных Олег Кугаев не ездил, а в среднем классе, по его словам, ужасно холодно из-за кондиционеров.







Животных снимали в больших национальных парках





В Россию привезли не только новые выпуски передачи, но и фотографии из жизни людей и зверей. Для выставки в Новосибирске Олег Кугаев сделал оригинальную подборку снимков: он соединял два кадра, проводя аналогию между человеком и природой.





По словам фотографа, в Индии город и природа тесно связаны





«Эта концепция родилась, уже когда я приехал в Новосибирск и стал отбирать фотографии, — рассказывает путешественник. — Там просто очень заметно, что человек и природа связаны. И такого гонения и отчуждения, как у нас, например, нет. У нас есть город, а что за ним — неизвестно...»







В индийских автобусах нет стёкол из-за сильной жары





«…Там, к примеру, никто не бегает с дробовиком за лангуром (маленькая обезьяна из семейства мартышковые. — А.З.), который ворует фрукты в саду. Практически все животные в Индии священные — даже крысе у них есть храм. И я хотел показать, что не стоит считать человека венцом творения: мы единое целое и выживем только вместе».







Фотограф совместил снимки, желая показать сходство людей и животных





По мнению Олега Кугаева, в России много неоправданного насилия, когда охотники убивают даже непригодных в пищу птиц. «К цапле, например, у нас не подойти, — поясняет он. — Если она увидит даже силуэт человека, она ломанётся от него за полкилометра. А в Индии я мог подойти к цапле спокойно на 3–4 м. Когда многое построено на страхе, в этом есть что-то неприятное».





Маленькие индийцы рады новым знакомствам





Сибиряк постарался как можно лучше узнать Индию и её жителей — и пришел к интересным выводам. Например, так он высказывается о социальном расслоении общества: «Да, там есть большая разница между богатыми и бедными, но это выглядит не как у нас. Если в Индии человек родился бедным, он знает об этом: он без сапог, без денег, без еды иногда — но он счастлив при этом. Счастлив просто от того, что он есть. У него нет никаких страданий о том, как бы продвинуться по карьерной лестнице. В Индии такая вера: где родился, там и пригодился. Поэтому даже в трущобах Бомбея мне люди улыбались. Там нет такой депрессии, как у нас».





В низких лачугах живут бедняки





На фото сибиряк запечатлел то самое социальное расслоение в Бомбее: чем выше живёт человек, тем он богаче. При этом состоятельных индийцев почти не увидишь на улицах — они передвигаются на автомобилях. Богачи носят в основном европейскую одежду, но встречаются и приверженцы ярких национальных нарядов. «Многие женщины в сари ходят, и это очень красиво», — улыбается фотограф.







Олег Кугаев предпочитает большим городам рыбацкие деревушки





В трущобах новосибирец побывал не раз, как и в маленьких деревушках. «Я не люблю музейность, — поясняет он. — Если прилетаю в Италию, то в Рим и Венецию заезжаю только по работе. Это туристические города, которые не скажут правду о стране».







Фотографу не удалось побриться у сурового мастера





В индийских деревушках работают вот такие парикмахерские, где мастера используют опасные бритвы. «Я хотел побриться конкретно у этого старичка, потому что, на мой взгляд, это достаточно экстремально: когда садишься и не знаешь, то ли тебе голову отрежут, то ли сделают красиво, — вспоминает путешественник. — Но когда я это фотографировал, мне нечего было брить. Потом я оброс и приехал снова — а там уже работал такой приличный парикмахер».





Мужчины складывают в тазики покупки на рыбном базаре





Многие стереотипы про Индию — правда. Так, здесь по-прежнему принято носить вещи на голове.







Индийцы любят общаться и фотографироваться





По словам Олега Кугаева, индийцы только рады попасть в объектив — эта молодая семья не исключение. «Я просто увидел кобру, пошел за ней, и она заползла в их огород, — рассказывает путешественник. — Они меня увидели и подошли. Индийцы очень любят, когда к ним проявляют внимание, благодарны за это. Я не видел ни одного человека, которому было бы неприятно моё присутствие».







Жители Индии не умеют плавать, но обожают купаться





Забавно, что, несмотря на близость моря, индийцы не умеют плавать. «На пляжах ты видишь кучу счастливых людей, которые плескаются у берега, — смеётся Олег Кугаев. — Они говорят: "А зачем нам плавать?"».







Рабочие утилизируют старые корабли





При этом жизнь людей здесь тесно связана с морем. Например, рабочие на фото разбирают на металлолом заброшенные корабли. «Мальчик понимает, что всегда будет этим заниматься, потому что кораблей хватает, — комментирует фотограф. — И я думаю, ему нормально».







Многие индийцы до сих пор используют гужевой транспорт — те, у кого нет быков, впрягаются в повозки сами





Граница между ночью и рассветом





Индийцы многое успевают сделать до восхода солнца, ведь потом будет невыносимо жарко. «Рыбаки выходят в море в 5 утра: слева — уже рассвет, а справа — ещё ночь, — рассказывает об этом снимке Олег Кугаев. — Лодка стоит на берегу, метров за 100 от воды, и каждое утро они её толкают по специальным бревнам».







В Индии строительный бум, и многие люди добывают песок — в том числе дети





А здесь индийцы не рыбачат, а добывают речной песок — морской для строительства не годится, поясняет Олег Кугаев.







На местных полях редко встретишь технику





По наблюдениям фотографа, в Индии вообще очень много ручного труда: «Асфальт кладут вручную, пашут. Я там очень мало видел тракторов. И это делают все: мужчины, женщины, дети. Хотя там много и детей в форме, которые ходят в школу».







В деревнях многие возят грузы на велосипедах





Олег Кугаев отмечает, что в Индии нужно быть готовым к неожиданностям: «Например, посмотришь в интернете, во сколько отходит поезд, придешь на вокзал — и понимаешь, что он уходит в другое время и с другого перрона. Надо всё выяснить, а где найти человека, который это знает, тоже непонятно. При этом нужно воспринимать недоразумения спокойно: если начинаешь нервничать, нервы тебе обратно прилетают сразу».







Для многих индийцев рабочий день начинается до восхода солнца





В последнем и заключается главная особенность Индии, которую увидел Олег Кугаев, — её умение «отзеркаливать» настроения и помыслы человека: «Это страна, где будет так, как вы захотите. Захотите плохо — будет невыносимо плохо, и наоборот. Человек там встречается сам с собой».







Многие женщины носят яркую национальную одежду





Если же принять эту страну и играть по правилам, она будет помогать тебе, считает фотограф. И даже приводит пример. В последний день путешествия съёмочной группе нужно было отснять ведущую на фоне красивого пейзажа, а найти подходящее место не удавалось. «Мы объездили всё, а оставалось часов 5. И тут по тропинке к нам выходит бабушка — лет 200, наверное. Такая сухая, тащит какие-то бревнышки, — рассказывает Олег Кугаев. — Она подходит к нам и говорит: "Туда идите". И показывает на дорожку. Мы пошли. Идем: джунгли, джунгли, джунгли… И тут дорожка раздваивается. Мы стоим и не знаем, куда идти. И тут появляется опять эта бабушка и показывает: "Туда". Я не знаю, как она передвигается, — по воздуху, что ли? Мы следуем совету — и выходим к водопаду, к таким живописным местам! Там мы всё отсняли, и получилось просто прекрасно. Так что Индия вела нас».







Олег Кугаев считает, что в Индии многое зависит от настроения человека





Пока корреспондент НГС.НОВОСТИ готовила эту статью, Олег Кугаев улетел на Камчатку за материалом для новой передачи. «У меня давняя мечта поснимать медведей, — признался фотограф. — Когда я приезжаю в Новосибирск, хожу, медведей ищу, но они не попадаются. Надеюсь, на Камчатке я всё же их встречу. А еще мы там будем работать с касатками вместе с учёными: ходить по вулканам, а потом к морю».