Сэкономить не получится

С 1 июля новосибирцы стали тратить на ЖКХ больше. После многочисленных митингов горожанам удалось добиться отмены планируемого 15%-ного повышения коммунальных тарифов и остановить их рост на 4%-ном уровне — желательном максимуме, который ранее обозначило российское правительство. Корреспондент НГС.НОВОСТИ выяснил, какие суммы в наших платёжках увеличатся, и обнаружил одну запутанную для подсчетов позицию, которая может, наоборот, измениться в меньшую сторону.

С 1 июля коммунальные тарифы увеличатся примерно на 4 %. Горожанам удалось добиться отмены планируемого 15%-ного повышения коммунальных тарифов, подписанного губернатором, а 4 % — это желательный максимум, который правительство РФ советовало ввести местной власти при повышении стоимости услуг ЖКХ. Общая сумма платежей не должна превышать раннюю более чем на 4 %, при условии потребления плательщиком энергоресурсов в тех же объемах.





Те тарифы, которые обсуждают собственники жилья на общих собраниях, например на содержание жилья, естественно, могут меняться в любую сторону и на любую сумму. Эти изменения утверждают сами жильцы.







НГС.НОВОСТИ попросили руководителя клуба «Управдом» Артёма Дёмченко объяснить, насколько изменится каждый тариф. Электроэнергия подорожает с 2,42 руб. за кВт⋅ч до 2,49 руб. Стоимость холодной воды увеличится с 16,50 руб. за куб. м до 17,1 руб. Тариф на водоотведение для населения увеличится с 12,66 руб. до 13,7 руб. за куб. м. Горячее водоснабжение будет стоить 100,1 руб. вместо 96,26 руб. за куб. м. Тарифы на теплоноситель (вода) — с 20,53 до 21,35 руб. И тепловая энергия подорожает с 1184,39 руб. до 1231,75 руб. за Гкал.





Самый сложный и непонятный для населения тариф, заметил Дёмченко, это ОДН, схема расчета которого постоянно меняется. Во-первых, его перевели из коммунальной услуги в жилищную, а во-вторых, стали рассчитывать каждый дом отдельно, учитывая разные факторы: высотность дома, наличие лифтов, противопожарной безопасности и т.д. Замначальника отдела платежей ГЖИ Андрей Потерянский сообщил, что ОДН у каких-то домов может увеличиться, а у каких-то — уменьшиться.







«Вот, например, ул. Халтурина, 41, это 3-этажка. Старый норматив был 0,97, а новый норматив — 0,292. То есть [произошло] существенное снижение. Или проспект Дзержинского, 58, это 5-этажка, был 1,381, стал 0,247… Это норматив по электроэнергии — кВт⋅ч», — привел Андрей Потерянский примеры домов, где ОДН с 1 июля должен уменьшиться.





Чиновники еще не нашли «мусорного оператора», но, когда это произойдет, стоимость вывоза мусора увеличится в несколько раз





«Есть такие платежи, которые могут резко измениться. Государство решило, что мусор надо платить с человека. Это всё должно уже было совершиться [с 1 января], но всё никак не совершится, к счастью», — заметил Артём Дёмченко, пояснив, что сейчас плата рассчитывается исходя из количества квадратных метров.







Как сообщил Артём, областная власть должна создать регионального оператора по обращению с твёрдыми бытовыми отходами, в результате чего





сумма в платёжках за вывоз мусора, по мнению Дёмченко, может вырасти раза в четыре.





Сейчас за эту услугу собирают в пределах 50 руб. с квартиры. Однако, заметил руководитель «Управдома», уже сейчас ясно, что при появлении мусорного оператора-монополиста платёж вырастет примерно до 150 руб., причём не с квартиры, а с одного проживающего в ней человека.







При этом благодаря изменениям в законах часть новосибирцев может немного сэкономить — правда, только один раз и то при определенных условиях: «Законодательство жилищное сейчас меняется с такой скоростью, что ничего невозможно утверждать… Вот, например, федеральный законодатель в феврале отменил с января задним числом повышающий коэффициент на отопление. То есть у людей, у кого не было приборов индивидуального учета, применялся повышающий коэффициент [по отоплению]. Если кто-то платил его (коэффициент за отопление. — И.К.) в этом году, надо обратиться в управляющую компанию, и она обязана сделать перерасчет», — рассказали НГС.НОВОСТИ в Государственной жилищной инспекции.





Платёжки по новым тарифам придут новосибирцам в начале августа. Как посоветовали в ГЖИ, если у жителей возникает подозрение, что их где-то обманывают с новыми тарифами, им необходимо сначала обратиться с заявлением в свою управляющую компанию. А в случае, если проблему там решить не удалось, — обращаться с заявлением в ГЖИ.







Ранее жители могли сразу обращаться в ГЖИ в случае каких-то подозрений в неправильных расчётах, и в начале года, после доначислений за тепло компанией «СИБЭКО», новосибирцы фактически оборвали телефоны жилищной инспекции и массово отказывались оплачивать огромные счета, выставленные за услуги монополиста. В компании «СИБЭКО» уточнили корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что, по их данным, на сегодня общая задолженность среди новосибирцев остается на прежнем уровне.