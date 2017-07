Город ненасытных небоскрёбов

Город: громко, грязно, весело и снова громко





Нью-Йорк буквально сносит крышу. Выражаясь более культурно, но всё ещё абстрактно, можно сказать, что Нью-Йорк — это волна энергии, которая сбивает тебя с ног, поднимает на ветер, несёт по туристической толпе и снова бросает в котёл, где уже варятся такие же удивленные, как и ты, люди, приехавшие в город впервые. Ключевое слово — «интенсивность», на улицах здесь датчики зашкаливают, сперва кажется: слишком много цвета, звука, людей. Так, пожалуй, можно описать первое впечатление от выхода на Таймс-сквер — ты просто задыхаешься от сияния и громадных, нависающих над тобой стен небоскрёбов.





Таймс-сквер в 7 утра. Здесь уже полно туристов, одно из самых знаменитых мест города завораживает, хотя, по сути, это просто громадная выставка рекламы





Успокоившись, сибирский турист начинает приглядываться. На Манхеттене очень удобная навигация, поняв однажды логику, по которой нумеруются улицы, потеряться уже практически невозможно. Вдоль Манхеттена идут авеню, от 1-й до 11-й с востока на запад, поперёк — с юга на север идут улицы под номерами, их бесконечное множество, но сориентироваться просто, даже в метро названия станций, как правило, повторяют номер улицы. На каждом перекрёстке висят таблички с названиями улиц и авеню — часто они просматриваются на несколько кварталов вперед, так что на месте просто определиться, в какую сторону тебе идти, даже без GPS. Такая навигация гораздо удобнее привычных табличек на домах, которые часто закрыты в Новосибирске ларьками, деревьями или чем-то ещё.





Манхеттен с 86-го этажа Empire State Building, вид на север. Справа виден Центральный парк, левее просматривается Пятая авеню — одна из главных улиц города, над горизонтом торчит дом по адресу 432 Park Avenue — самое высокое жилое здание в мире, справа находится шпиль Chrysler Building — ещё одного символа города





Empire State Building — самое знаменитое здание Нью-Йорка, которое местные жители называют не иначе как сердцем города. Подняться на смотровую площадку знаменитого небоскрёба — удовольствие недешёвое, за поездку на 86-й этаж придётся отдать 34 долл., для желающих забраться выше есть возможность скататься на 106-й этаж, но это будет стоить уже 50 долл. Тем не менее, как говорится, оно того стоит: кажется, это лучший способ рассмотреть город, ведь внизу не видно ничего, кроме каменных стен.





Wall Street и Нью-Йоркская фондовая биржа (слева). Крупнейшая в мире биржа по обороту, где и определяется индекс Доу-Джонса и многие другие





Нью-Йорк — это постоянная стройка. Даже возле Wall Street, финансовой Мекки всего мира, трудятся строители, которые усердно перекладывают тротуарную плитку. И так буквально на каждой улице: Нью-Йорк строится и ремонтируется практически постоянно. В районах, где шумит отбойный молоток, в обед улицы забиты людьми в кислотно-зелёных футболках — это строители, которые вышли отдохнуть.





Стройка в районе Челси, вид из парка Хай Лайн





К одной из таких строек ведёт интересный парк Хай Лайн в районе Челси — высаженный на бывшей линии метро, рельсы буквально проступают сквозь траву. Парк ожидаемо ведет в метродепо, над которым нависает тотальная стройка нового жилья в Челси.





Хай Лайн тянется прямо над улицами между небоскрёбов





Конечно, передвигаться по Манхеттену можно и на знаменитых жёлтых такси, но по большому счёту это не имеет никакого смысла — дорого и долго (большая часть улиц здесь с односторонним движением, кажется, быть тут водителем непросто). Куда проще уехать в нужную точку на метро, но с ним тоже придётся повозиться.





Поезда нью-йоркского метро — серебристого цвета. Нужно быть готовым к тому, что кондиционеры в них работают на полную мощность и, застряв в пробке из метро, можно реально простыть





Во-первых, необходимо осознать сложную систему сообщения: у каждого поезда здесь есть своё направление, также они делятся на local (останавливается на каждой станции) и express (мчится только по ключевым). Неопытные туристы могут проехать на экспрессе свою станцию играючи, а потом обнаружить, что до нужной улицы с этой платформы ничего не идёт. И да, в нью-йоркском сабвее бывают пробки (однажды корреспондент НГС.НОВОСТИ простояла в такой полчаса), и да, в нью-йоркском сабвее водятся крысы. Проездной билет на неделю обойдётся в 30 долл., что в общем выгодно, если есть задача осмотреть весь город за неделю.





На станциях часто играют уличные музыканты. Один из них, к примеру, предлагал прохожим сбарабанить любую песню из меню за доллар





Ошалев от урбанистического накала, любой желающий может словить дзен в Центральном парке. Он громадный — здесь лучше брать напрокат велосипед, но можно расслабляться и пешком. В парке есть небольшие холмы и водоёмы, разнообразные растения и животные. К примеру, под одним из мостов там живут еноты. В парке приятно прятаться в тени и даже просто спать на земле, многие горожане с удовольствием так и делают. Здесь куча бесплатных спортплощадок для любых видов спорта: бейсбола, большого тенниса, баскетбола и других, а ещё театр, выход к музеям и пруд, по которому можно покататься на лодке.





Некоторых туристов по Центральному парку возят велорикши, которые рассказывают, какие звёзды живут в окрестностях. Один из проезжавших мимо авторитетно заявил, что где-то неподалёку живут Деми Мур и Дастин Хоффман





Люди: «Он мне толд, что это вери экспенсив»





К россиянам в Нью-Йорке относятся с интересом. По крайней мере корреспонденту НГС.НОВОСТИ так показалось. Акцент выдает тебя сразу же, и первый вопрос, конечно, это: «На каком языке вы говорите?». Продавщицу из магазина с детскими вещами удалось поразить словосочетанием «подарочная упаковка». («Боже, что это за язык? Русский? Я думала, я его знаю. Моя бабушка — из Латвии, и я учила его в детстве. Он очень сложный».) Мужчина из Сербии, который уже 40 лет живет в Нью-Йорке и торгует старыми картами, сказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ по-русски: «Советский Союз— большой брат, Сербия — младший брат». Потом он уточнил, что учил русский в школе, но был ленивым школьником и это единственное, что он запомнил.





Первый гей-бар в Нью-Йорке — достопримечательность Гринвич Вилладж





Другой собеседник, продающий комиксы на улице, приехал в Нью-Йорк из Ирландии. Узнав, что мы из России, он спросил: «О, а как вы относитесь к мистеру Путину? Признаюсь честно, мне он нравится. Он производит впечатление человека, который любит свою страну». Затем он рассказал, что не стал бы никогда голосовать за Хиллари Клинтон, однако это не мешает ему торговать магнитиками, высмеивающими Дональда Трампа. На информацию о Сибири ирландец отреагировал так: «У меня тоже есть один друг из Сибири, не помню, из какого города, где-то далеко за Владивостоком».





Белка из Центрального парка





Над новым президентом на улицах Нью-Йорка постоянно смеются. Если сувениры в палатках, связанные с Обамой, — это сумка или магнитик с фотографией, где он целует Мишель, то мерч с Трампом — это ручной эспандер в форме его головы или магнитик, где он обнимает Путина. Попрошайки на Уолл-стрит просят милостыню в деловом костюме и маске нового президента, кепка «Make America Great Again» — популярный сувенир, отдать за такую придётся 10 долл.







Люди рассматривают работу Джексона Поллока в галерее Гуггенхайма





Одна из самых запоминающихся встреч произошла в метро по направлению к Брайтон-Бич. Девушка лет 35 рассказывала своей русской подруге о том, как ей жилось в Нью-Йорке последние 10 лет. Годы эмиграции взяли своё, поэтому рассказчица говорила на мешанке из русского и английского: «Я же хочу жить нормально, быть красивой. Я ему говорю, что one thousand долларов — это нормально, но он мне told, что это very expensive! Can you imagine? Иногда я так зла, totally, понимаешь, totally».





Брайтон-Бич, куда переехали многие россияне в девяностые годы, выглядит, скорее, как спальный и не очень благополучный район. Тем не менее здесь есть красивый променад, пляж с белым песком и парк аттракционов Coney Island Beach





На Брайтоне многие вывески дублируются на русском. Работающий в местной аптеке латиноамериканец всем своим клиентам на прощание говорит «Spasibo». Судя по рекламе на улицах, здесь можно купить пирожки, дёшево позвонить в Россию, Украину и Белоруссию, погадать по руке или записаться в ансамбль народного танца «Калейдоскоп».





Пирожки на Брайтон-Бич





Еда и красота





На улицах Манхеттена очень много людей. Утром во время ланча, вечером на мосту, на узкой платформе метро — всегда небольшая, но толпа. Поэтому обед в привычном для новосибирца смысле здесь превращается скорее в погоню за едой. Большая удача — сесть в какое-нибудь приятное, но не очень дорогое заведение (такие места надо просто знать). Гораздо проще купить что-нибудь у уличных торговцев едой или в супермаркетах навынос. В обед все парки забиты жующими нью-йоркцами, что в принципе располагает к тому, чтобы тоже постоянно есть — слишком уж аппетитно выглядят некоторые местные салаты, бейглы, пастрами и даже обычные сандвичи.





Бейгл с лососем из пекарни Murray's вместе с кофе обойдётся примерно в 15 долл.





Культовое место — закусочная Katz's Delikatessen, которая работает с 1888 года. Главное блюдо здесь — громадный сандвич с пастромой, который подают с малосольными огурцами. Такое лакомство стоит аж 20 долл., однако есть его можно весь день. От мяса пахнет дымком, но некоторым оно кажется слишком жирным. Также «У Каца» продают колбасу и делают одни из самых лучших хот-догов в Нью-Йорке. В этом кафе, кстати, снимали сцену из «Когда Гарри встретил Салли».





Кафе «У Каца»





В нью-йоркских барах любят подавать коктейль «Мимоза» (шампанское с соком), ёрш и крафтовое пиво. Сориентироваться в многообразии очень сложно, но после ужина прийти в себя проще всего на пешей прогулке. После заката Нью-Йорк превращается в настоящее созвездие — лучше всего смотреть на сияющие небоскрёбы с Бруклинского моста, а также можно отплыть на бесплатном пароме до Стейтен-Айленд и посмотреть на манхеттенский скайлайн и статую Свободы с воды.





Манхеттен после заката, вид с Бруклинского моста





Побывать в Нью-Йорке — это большое приключение и невероятное счастье, столь разнообразных и наполненных жизнью городов в мире не так много. Однако к такой поездке нужно основательно готовиться: сначала получить визу (новосибирцам её проще делать в Екатеринбурге, своего консульства у нас нет), потом — купить билеты (перелёт «Новосибирск – Москва – Нью-Йорк» и обратно может обойтись примерно в 40 тыс. руб.), следом — найти жильё (гостиницы на Манхеттене довольно дорогие и облагаются 14%-ным налогом, проще снять комнату на Airbnb где-нибудь в Бруклине, можно найти варианты за 50 тыс. на 10 дней на двоих).





Манхеттен с воды





Перелёт из Новосибирска занимает примерно 14 часов, но пересадка в Москве может увеличить это время. Добравшись, стоит помнить, что в США не принято включать в ценники налог на продукты (он составляет 4 % и о конечной стоимости продукта вы узнаете уже на кассе), а в счета — чаевые, здесь их принято давать всегда, причём немаленькие (10–20 % от суммы заказа). Но всё это так или иначе забудется, а вот эмоции от путешествия — скорее всего, никогда.