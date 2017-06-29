Младенец на бездорожье

На прошлой неделе в нескольких городах запустили сервис MumiMaps — это карта города, на которой отмечены заведения, где есть комната матери и ребёнка. По задумке авторов, благодаря такой карте молодые мамы смогут планировать продолжительные прогулки, не задумываясь о каких-то неудобствах. Однако до заведений этих ещё нужно добраться — и дело это не такое простое, как кажется. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ прогулялись с молодой мамой Юлией и её 5-месячным сыном Львом по центральным улицам города, а также попробовали проехаться в общественном транспорте с коляской. О том, насколько тяжело оказалось добраться до ближайшей комнаты матери и ребёнка и что находится за её дверьми — в фоторепортаже НГС.НОВОСТИ.

Сервис MumiMaps запустили в июне молодые родители из Москвы. Карта показывает торговые центры, магазины, аэропорты и другие места, где есть комната матери и ребёнка. Сейчас сервис доступен для жителей нескольких городов России, а также Беларуси и Украины. В Новосибирске на карте отмечено только три таких места — это ТРК «Ройял Парк», ТРЦ «Аура» и СТЦ «Мега». Но благодаря кнопке «Предложить место» любой пользователь может добавить на карту новую точку.





Скриншот карты MumiMaps





Корреспонденты НГС.НОВОСТИ решили проверить, насколько легко новосибирским мамам удастся воспользоваться картой и добраться хотя бы до одного из этих мест. Помочь в этом нам вызвалась 29-летняя Юлия Шатрова — в феврале она родила первенца Лёву и с тех пор, по её словам, стала смотреть на город совсем иначе.





Помочь в эксперименте вызвалась 29-летняя Юлия Шатрова с сыном Лёвой





«Я даже не думала об этом никогда, всегда ходила, не спотыкалась. А потом, когда вышла с коляской в первый раз, — удивительно. Настолько тяжело, настолько всё не предусмотрено. Все мои парикмахерские и маникюры, куда я раньше ходила, для меня отпали. Я теперь выбираю их по наличию пандуса, лифта, потому я не могу никак туда добраться. Раньше брови делала на 12-м этаже, теперь не делаю <…> Вначале вообще тяжело было, я ощущала себя каким-то инвалидом. Есть возможность, у меня ребёнок спокойный и тихий, есть деньги, но ты не можешь никуда зайти, а муж целыми днями на работе.





Чувствуешь себя каким-то недочеловеком. Постоянное ощущение зависимости от других людей. Когда я представляю, как живут инвалиды-колясочники — это вообще ужасно.





И самое неприятное… Вот в моём районе магазины с пандусом — это "Универсам", "Бахетле", дорогущие аптеки. А "Пятёрочки", "Холидеи" — там ничего нет. Приходится переплачивать», — вздыхает девушка.







Для прогулок мы выбрали самый центр Новосибирска





Юлия живет в многоэтажке на ул. Восход. По выходным она спокойно передвигается по городу с ребёнком на машине мужа, однако большую часть недели муж работает, поэтому обязательные пешие прогулки иногда превращаются в преодоление полосы препятствий.







Наш эксперимент начался в самом центре города — на ул. Ленина. В середине дня Юлия свободно проходит между машин к пешеходному переходу, но большую часть дня подходы заставлены машинами. Здесь она сталкивается с другим препятствием — с высокого бордюра нет спуска.







С высокого бордюра нет спуска





«Эта коляска европейская, и она считается всесезонной. Конечно, для нашей зимы она не подходит, но у неё колёса более-менее большие. У нас есть ещё большая зимняя коляска с большими надувными колёсами. А есть сейчас коляски трёхколесные с одним колесом спереди — их вообще никуда не спустишь, они неустойчивые, они переворачиваются, руки выворачивают, когда с поребрика съезжаешь», — рассказывает сибирячка.







В центре широкие тротуары, но высокие бордюры





Юлия рассказывает, что по вечерам в её дворе местные жители паркуются так, что загораживают и без того узкие тротуары. И если один человек там спокойно сможет пройти, то с коляской приходится топтаться по газонам или вовсе искать обход. Весной и осенью там грязь, а зимой снежные завалы, которые остаются после расчистки.







«Или когда растает снег, машины оставляют колею, потом всё замёрзнет. И коляска едет-едет и начинает заваливаться, её удержать невозможно — больно», — добавила Юлия.





У краеведческого музея мы столкнулись с другим препятствием — лестницей посреди тротуара. Девушке пришлось идти спиной вперёд, поднимая тяжелую коляску и ударяя ею по ступенькам. К счастью, Лев не почувствовал ударов и продолжил мирно спать, как и почти всю нашу прогулку.





У краеведческого музея девушке пришлось идти спиной вперёд и тащить за собой коляску





Девушка призналась корреспондентам, что с того момента, как родился Лев, в метро она не ездила. Когда мы стали спускаться в подземку, стало понятно, почему.







«Эти железные рельсы (пандус. – К.Ш.), они слишком широкие для этой коляски, но слишком узкие для зимней коляски. Непонятно, для кого их делают, у колясок же нет стандарта», — сетует Юлия, пытаясь поставить коляску на рельсы. Как она и предсказывала, передние колёса не вошли.







Пандус в метро оказался не по размеру для колёс коляски





В середине дня, когда на станциях собирается совсем немного людей, Юлия спокойно закидывает жетон в турникет и проходит через другой — широкий, с дверцами, где её пропускает охранник. Перед тем как зайти на эскалатор, Юлия берёт Льва на руки, успевая схватиться за ручку коляски, и спускается к поездам.







На эскалаторе ребёнка приходится брать на руки









В вагоне ей тут же уступают место, помогают задвинуть коляску так, чтобы она была поближе к молодой маме. Юлия признаётся, что в такие моменты ей всегда неловко, но выбора у неё просто нет.





Юлия признаётся, что ей неудобно принимать помощь от новосибирцев. Лев, судя по его лицу, вообще не в восторге от поездки в метро





На выходе из метро коляску, которая кое-как протиснулась через турникет, зажало. В этот момент к нам подбежала охранница. «А что ж вы тут-то пошли?» — удивилась она и показала на турникет с дверцами. Тем временем в воздухе повис вопрос: как выйти из метро с коляской, если бы народу было немного больше, чем в обед буднего дня?





На выходе из метро коляску зажало





Поднимать коляску наверх оказалось ещё сложнее, чем спускать. Девушка шаг за шагом тащила её за собой, балансируя с ребёнком на руках на узких ступеньках, а тяжёлые двери на выходе и вовсе заставили прохожих помочь ей.







«Вообще, чтобы с ребёнком гулять, нужно ух какие силы иметь, по нашим ухабам двигаться, ещё и двери такие тяжёлые», — заметила Юля.





Тяжёлые двери метро оказались девушке с коляской не под силу





Из-за того, что городские улицы не особо предназначены для прогулок с колясками, Юлии и сотням молодых мам в районе метро «Октябрьская» приходится гулять в местных скверах. Самое популярное место — парк им. Кирова со сказочным фонтаном «Кощей Бессмертный». Но и здесь, чтобы войти в парк, мамам приходится преодолевать высокие бордюры и ступеньки.











Юля рассказывает, что ей повезло: Лев — очень спокойный ребёнок и любит поспать, поэтому она не боится ходить с ним в общественные места. Однако большинство людей в таких местах не рады её приходу...







«Я как-то в "Ауре" вошла в кафе, там какая-то восточная кухня, — говорит Юля. — Никого не было, бизнес-ланч уже закончился, но меня, когда хостес встречала, такая: "Сейчас-сейчас я посмотрю, куда вас посадить, чтобы вы никому не мешали". Раза три повторила. Уже либо бы сказала "чтобы вам было удобно", или бы уже ничего не говорила. А у меня ребёнок как спал, так и спал, пока я ела. Почувствовала, что мне прям так не рады».





Высокие бордюры — по всему городу. А там, где на «зебрах» есть мини-пандусы, они, как правило, забиты грязью или заканчиваются в луже





Поездка в автобусе для Юлии оказалась ещё большим испытанием, чем в метро. Если по подземке ещё как-то можно проехаться, то в автобусе без посторонней помощи — никак.







«В таких случаях я всегда беру ребёнка, а кто-нибудь несёт мне коляску. Обычно мужчины помогают, даже женщины помогают, без них я бы просто не справилась. Ребёнок у меня весит 9 кг, коляска — 6,5 кг, и если бы это были гантели, то взять можно, но ребёнок брыкается, коляску тоже не возьмёшь. Приходится просить», — объяснила она и добавила, что в таких ситуациях её спасает улыбчивость Льва.







Занести ребёнка и коляску в автобус в одиночку невозможно





Выйдя из автобуса, мы приблизились к финишу нашего маршрута. Преодолев высоченные бордюры и разбитые тротуары, дождавшись, когда нас пропустят проезжающие машины, мы заходим в «Ауру». Интерактивная карта торгового центра показывает уборные комнаты, туалеты для инвалидов, но по какой-то причине на ней не оказалось комнаты матери и ребёнка. Положившись на интуицию, Юлия заглядывает в коридор, ведущий к туалетам, и находит дверь с изображением кривоногого младенца.







Спустя два часа мы наконец добрались до детской комнаты в «Ауре»





В комнатке размером в 5 квадратов уместилось кресло для кормления, пеленальный столик, детский унитаз с урной и раковина. Как можно заметить, комната предназначена для детей в слингах или на руках, но никак не в коляске — оставить её, кроме как за дверью, просто негде.





Места для коляски в комнате почти нет — придётся оставлять её за дверью





Так что даже центр города оказался полным различных испытаний для молодых мам. «В обществе у нас есть стереотип: родила —





сиди дома и ухаживай за ребёнком, куда ты прёшься. Даже наши мамы так говорят и такие же девочки, как я. <...>





Но мне кажется, чтобы не превратиться в курицу, которая, кроме детских какашек, ничего не обсуждает, нужно сохранять ту жизнь, которая у тебя была, встречаться с друзьями, хорошо выглядеть. Поэтому женщины сейчас и не хотят рожать, мол, вот я сейчас рожу и буду два года дома сидеть. Это же страшно, ты теряешь себя, и ты становишься не женщиной, а обслугой для ребёнка», — говорит Юля.





«Чтобы не превратиться в курицу, которая, кроме детских какашек, ничего не обсуждает, нужно сохранять ту жизнь, которая у тебя была», — считает Юлия





Молодые мамы рассказывают, что если в центре города главные испытания для них — общественный транспорт и высокие поребрики, то в других районах почти любая прогулка с ребёнком не обходится без проблем. Самые популярные из них — это грязь, отсутствие дорожек, заставленные машинами дворы, непреодолимые трамвайные рельсы, отсутствие пандусов или их сильный наклон и двойные двери на входе в здания (даже в аптеки и детские клиники), которые лишают мам возможности зайти с коляской.







На окраинах главная проблема — колдобины и грязь





По наблюдениям новосибирских мам, заведений, где есть комнаты матери и ребёнка, крайне мало, и они передаются из уст в уста. Поэтому карты вроде MumiMaps мамам бы пригодились. Среди заведений, куда можно прийти с маленьким ребёнком, называют ресторан «Остерия Бергамо», кафе «Карлсон», «Бирман» в зоопарке, «Своя компания» и некоторые другие.











В общем, по итогам эксперимента НГС.НОВОСТИ выяснилось: найти место, где можно покормить ребёнка или переодеть его, не такая большая проблема. Гораздо сложнее добраться до такого места без машины. Выйдя после нашего путешествия из «Ауры», Юлия тут же взялась за мобильный телефон — добираться до дома тем же путем, да ещё и на общественном транспорте она не решилась. Пришлось звонить друзьям с машиной, чтобы довезли до дома сонного Лёву и его измотанную прогулкой маму.