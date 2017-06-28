Разруха за спиной у мэрии

Недостроенный театр возле оперного, похоже, потерял последнюю возможность стать театром — Сергей Афанасьев готовится переезжать совсем в другое здание. На завершение самого центрального долгостроя Новосибирска у мэрии нет средств — да и, судя по всему, законных оснований. Как многообещающая культурная стройка обманула городские ожидания и есть ли у города шанс получить театральный бульвар, выяснила корреспондент НГС.НОВОСТИ.





В июне театр под руководством Сергея Афанасьева наконец получил собственное здание: под нужды театра переоборудуют бывший кинотеатр «Пионер». При осмотре приобретения Сергей Афанасьев подчеркнул, что особых технологий в новом театре не будет — достаточно ограничиться необходимым набором в виде хорошего света и звука и сделать так, чтобы зрителю всё было видно.





11 лет назад худрук театра был чуть требовательнее: к примеру, в интервью корреспонденту НГС.НОВОСТИ в 2006 году смело мечтал о возможности онлайн-трансляций постановок — на тот момент такие технологии были в новинку.







Тогда ещё предполагалось, что театр к концу 2007 года переедет в специально построенное для него здание на ул. Сереберенниковской, 37а. В публичной кадастровой карте этот участок и сейчас имеет разрешённое использование «для строительства Новосибирского городского драматического театра под управлением Сергея Афанасьева с административным блоком». Административный блок уже давно занят офисом «Промсвязьбанка», а культурная часть здания так и прячется за строительным забором и успевшими вымахать за годы клёнами. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе осмотра здания кинотеатра «Пионер» уклончиво пояснил, что на завершение и оснащение недостроя понадобилось бы куда больше средств.







В лабазах на базарной площади можно было купить всё — от мыла до автомобиля. Большую их часть снесли, а трамвайное кольцо в 1945 году перенесли в сквер за оперным театром





По словам историка, сотрудника Музея Новосибирска Константина Голодяева, здание стоит на интересном историческом месте: когда-то здесь располагались лабазы, в которых торговали всем — от продовольствия до автомобилей. Они были построены с 1910 по 1914 годы, и после революции там было несколько довольно известных на тот момент магазинов.







«Магазины там были уникальные, — говорит Голодяев. — В частности, автомобильный магазин, где продавались ЗИСы — эти чёрные, огромные, дорогие, за 40 тыс. руб. Это единственный автомобиль, который был в свободной продаже: все остальные, "Москвичи" и "Победы" — по талонам, по распределению, а ЗИС по 40 тысяч — пожалуйста, бери».







На этом фото, датированном 1977 годом, слева ещё виден лабаз, который должно было сменить здание нового театра





Один из лабазов в итоге всё-таки получил культурное назначение, вырос на два этажа и превратился в Дом актёра. В соседнем одноэтажном здании долгое время был хозяйственный магазин, а затем склад Облпотребсоюза. Архитектор и советник мэра Новосибирска Александр Ложкин вспомнил, что сперва предлагалось перестроить в театр его, но затем постройку всё-таки снесли.







Новое здание на месте дореволюционного лабаза спроектировал заслуженный архитектор РФ Александр Скоробогатько — на тот момент он занимал должность заместителя главного архитектора Новосибирска. «Тут узнаётся, в принципе, рука Скоробогатько, но не того, который работал в периоды перестройки, а Скоробогатько последнего периода, автора [здания] Сбербанка (вероятно, имеется в виду здание на ул. Серебренниковской, 20. — Л.П.) — есть определённые схожести», — говорит архитектор Игорь Поповский.







Проект здания театра с двойными колоннами, арками и куполом; навеян классическим зданием оперного театра по соседству





Архитектура здания с колоннами, арками, круглым куполом и полукруглым остеклённым фасадом со стороны ул. Депутатской, по мнению Поповского, навеяно контекстом застройки — сильное влияние на проект оказало, в частности, соседство с оперным театром. Но прочтение Александром Скоробогатько классики стало, скорее, постмодернистским, считает архитектор.







«Наверное, да, оно было в тренде [на тот момент]», — рассуждает Александр Ложкин, но давать оценку решению коллеги отказывается, хотя и отмечает, что сейчас к нему есть вопросы. «Скоробогатько сделал так, я бы сделал по-другому, — добавляет Игорь Поповский. — Сегодня, конечно, переделывать его нежелательно, потому что с новым объектом прежняя эклектика может заместиться чем-то худшим с точки зрения среды».







В мэрии за время подготовки материала не уточнили, когда и кому впервые было выдано разрешение на строительство, но в 2006 году здание уже стояло в конструктиве: тогда в Новосибирск по приглашению Сергея Афанасьева даже приезжал известный художник Михаил Шемякин — руководитель театра предложил ему расписать в новом здании театра купол.







Но в то же время начались и судебные тяжбы. Как объяснял Афанасьев в интервью НГС.НОВОСТИ, жильцы соседнего дома переживали, что «обитатели здания станут подсматривать в окна их квартир». Разбирательства в итоге отодвинули запуск театра на полтора года.







В 2009 году в недостроенном здании в рамках фестиваля «Интерра» прошла выставка современного искусства





В 2009 году застройщик будущего театра, алтайское ЗАО «Промфинстрой», обанкротился, а недостроенное здание на Серебренниковской стало одной из площадок для первой «Интерры» — в нём прошла выставка «Смотри! Как мы сделали искусство 2000-х». А ещё через два года Сергей Афанасьев перестал рассматривать здание в качестве места для переезда из подвала дома на Вокзальной магистрали: теперь новое помещение театру пообещали в новом, свежеспроектированном на тот момент многофункциональном комплексе на Большевистской.







В июне 2011 года город театральный недострой потерял: «Промфинстрой» отдал его Сбербанку за долги генподрядчика, компании «Сибнефтьстрой и К». Затем оно было перепродано с торгов. Последний известный владелец здания — барнаульское ЗАО «Новоград», которое в 2014 году заменило ветхий утеплитель и смонтировало на здании новую ветрозащитную плёнку, однако выданное в 2008 году разрешение на строительство компания не продлевала, как и не получала новое. Сейчас, по данным «СПАРК», такой компании не существует, но, по информации владельца компании Nazarov&Partners Александра Назарова, здание всё ещё принадлежит барнаульцам. В Росреестре оформить выписку с актуальными данными о владельцах здания за время подготовки материала не удалось.





Территория недостроенного театра густо заросла травой и клёнами





Сегодня на территории недостроенного театра в самом центре города даже не видно охраны, а закрывающие здание от любопытных глаз профлисты забора покосились — с этой задачей неплохо справляются плотно припаркованные по периметру автомобили. Часть паспорта объекта, на которой указаны сроки строительства, закрыта, но на архивных фотографиях можно разобрать, что закончить все работы планировалось ещё в июне 2009 года. Номера телефонов на табличке шестизначные, так что непонятно, то ли это старые новосибирские контакты, то ли вовсе горноалтайские (по месту регистрации обанкротившихся строителей).







Управляющая зданием ГК «Отелит», чьи баннеры с предложением арендовать в нём площади висят на фасаде, комментировать вопросы корреспондента НГС.НОВОСТИ отказалась.







В сданной части здания находится офис «Промсвязьбанка»





В 2013 году экс-губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский рассказывал о существовавшей ещё в 90-х идее создания театрального бульвара, который бы соединил одной линией театр «Глобус», театр под руководством Сергея Афанасьева на Серебренниковской, оперный театр и театр музкомедии в Центральном парке. «Если пробить [улицу] и сделать сквер за оперным театром, это могло бы достаточно неплохо работать в виде пешеходного маршрута», — считает Игорь Поповский, но признаёт, что при реализации этой идеи возникнет слишком много проблем.







«Всё, что касается пешеходной зоны — болезненно, тем более там понастроили огромных бизнес-центров, а с парковками всё очень тяжело, — соглашается Александр Назаров. — Если перекрыть ещё и подъезды и хоть какую-то возможность парковаться вдоль дороги… Там, конечно, погулять, может, и можно, но я за то, чтобы это как-то обоюдно просчитывалось». По мнению экспертов, создание подобного бульвара потребует сильного административного ресурса, урегулирования множества споров — то есть неопределённого количества сил, времени и средств.







Вместо театрального бульвара с прогуливающейся в антрактах богемой город получил узкую запаркованную улицу без тротуара





Ожидать в здании открытия театра уже, вероятно, не стоит — хотя бы потому, что на его судьбу больше не может повлиять мэрия. По словам Александра Ложкина, какие-то переговоры о возврате его в муниципальную собственность велись, но успехом не увенчались.







Для торгового центра здание слишком мало, размышляет Игорь Поповский. «Нужно ставить антресоли, [искать] решения, которые, кстати, могут ещё и по нормам не пройти, — говорит архитектор. — В чистоте этот объект под аренду сделать сложно, а с реконструкцией возникает масса вопросов, которые надо решать. Людям легче новое построить, чем сюда войти».





Самое простое и самое логичное развитие событий, считает Назаров, — появление в недостроенном здании офисов необычного формата (всё-таки история, архитектура и купол над фойе обязывают). Впрочем, не исключает эксперт, возможно, у ГК «Отелит» уже есть концепция развития объекта, но раскрывать её в компании не спешат. Пока же, констатирует Игорь Поповский, прогнозы вряд ли можно назвать оптимистичными.