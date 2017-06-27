«Пока совсем плохо не станет — никуда не пойдёт»

Новосибирские статистики опубликовали новый пугающий прогноз и назвали число жителей, умирающих в день. В смертельном списке болезни системы кровообращения обгоняют раковые заболевания и различные травмы — они стали причиной половины всех смертей новосибирцев. Корреспондент НГС.НОВОСТИ попросила главного специалиста НСО по сердечно-сосудистой хирургии , врача клиники Мешалкина Дмитрия Астапова объяснить, почему болезни сердца так распространены, почему они стали женскими и «городскими», а также можно ли спасти себя от сердечного приступа, если вовремя заняться здоровьем.

По свежей июньской статистике, с начала года более 18 тыс. жителей Новосибирской области умерли от болезней системы кровообращения. Это половина всех смертей. Почему болезнь так распространена?







Начнём с того, что сердце — это мышца, совершающая 60–90 ударов в минуту у здорового человека, а при физической активности — больше. То есть это мышца, которая работает ежесекундно. Она никогда не находится в расслабленном состоянии. Сравните сердце с мотором: что у машины жизненно необходимого выходит из строя в первую очередь? Мотор. Это физический закон — то, что работает интенсивно, в первую очередь подвергается рискам. То же самое сосуды. Коронарные артерии (если мы говорим об ишемической болезни сердца) — мало того, что они находятся на поверхности сердечной мышцы, они постоянно испытывают движение.







Всё это, естественно, отражается на сосудистой стенке — и рано или поздно, при наличии сопутствующих факторов риска она может дать «трещину», могут образоваться тромбы или атеросклеротические бляшки.







У нас в мире всего три патологии, которые являются ведущими в плане смертности в любой стране. Это сердечно-сосудистые заболевания (сюда же относятся цереброваскулярные болезни), онкология и (что более актуально для стран Африки и Латинской Америки) это инфекционные болезни, прежде всего ВИЧ и СПИД. Что касается онкологии, это ведущая патология в странах с высокоразвитой экономикой, высоким уровнем жизни. Да, они научились контролировать смертность от сердечно-сосудистых заболеваний — и как следствие, онкология вышла на первый уровень.







Но у нас открываются сосудистые центры, есть программа диспансеризации… Этого всё равно мало?







Диспансеризация не является обязательной в настоящее время, за исключением работников бюджетной сферы, где это более-менее ещё контролируется. А если человека ничего не беспокоит, то он не хочет тратить целый день на прохождение обследования, чтобы выявить проблемные точки в своём здоровье. Никто его не заставит.







Цель диспансеризации — даже не поставить диагноз. Это быстрый осмотр человека, который может выявить какие-то поломки в организме. На ней не лечат, а должны направить к конкретному врачу — кардиологу, например.





Была бы диспансеризация тотальной и принудительной, как в СССР, конечно, было бы эффективнее, а сейчас это переведено в добровольный формат.







Что касается сосудистых центров, здесь, как мне кажется, немного диссонанс произошёл между пониманием населения и властей, для чего это создавалось. По сути, сосудистые центры — это такие перевалочные базы, на которых пациенту должны оказать экстренную помощь при инсульте или ишемической болезни сердца, стабилизировать его состояние, не дать развиться осложнениям. И отправить потом, при необходимости, в специализированные центры, где ему окажут помощь, нередко с применением более эффективных, дорогостоящих методик.







Судя по информации Новосибирскстата, сердечно-сосудистые патологии стали женскими болезнями. Почему?







Это правда, но отчасти. Вы смотрите в срезе процентов, но не смотрите в срезе возраста. Сердечно-сосудистая патология — как ни крути, заболевание, которое чаще затрагивает мужчин. Но мужчины сейчас живут 64 года в среднем, а женщины — 74 года. Проблемы сердечно-сосудистого характера начинаются у женщин после 45–50 лет, когда начинается период перестройки гормонального фона в связи с естественным старением, когда появляются дополнительные риски. У мужчины же это 40 лет — такая отметка, после которой нужно задумываться об обследовании раз в год. Женщины стали жить ощутимо дольше, их больше, чем мужчин.







Мужчины меньше следят за своим здоровьем — это да. Так уж повелось, что пока мужчине совсем плохо не станет, он никуда не пойдёт. Хотя и женщины тоже достаточно терпеливы, но они чуют, что что-то не так.







Изначально сердечно-сосудистая система одинаковая у мужчин и женщин, а гормональный фон — разный. Не забывайте, что женские гормоны являются очень хорошим защитником. И когда начинается перестройка гормонального фона, когда женщина теряет свои репродуктивные возможности, она практически сравнивается по гормональному фону с мужчиной, теряет часть этой защиты.





Мужчины по-прежнему больше рискуют и из-за образа жизни?







Сейчас, может, сократилась разница между количеством курящих женщин и мужчин, но мужчины всё равно на порядок больше курят. Проблемы с алкоголем, его постоянное употребление у мужчин больше. Тяжёлый физический труд, тем более на вредных производствах.





Как бы мы ни били себя в грудь, говоря про эмансипацию, женщину никто не отправит работать в шахту, если сама не полезет.







А если человек вдруг задумается о здоровье, заменит литры пива на спортзал и лыжи — это снизит риски?







От рисков он может избавиться, но от необратимых патологических изменений — нет. В сердечно-сосудистой, как в и любой другой системе, есть обратимые и необратимые изменения. Если вы устраняете факторы риска, а изменения уже произошли… Например, уже есть атеросклеротическая бляшка в сосуде, сосуд перестал быть проходимым — и вы получили инфаркт. Это будет рубец на протяжении всей жизни.





Если человек меняет образ жизни и внезапно осознает, что он делал что-то не так, старается минимизировать какие-то вредные факторы, он предотвращает усугубление патологии. Это вторичная профилактика сердечно-сосудистого заболевания. Обратное развитие — это редкость, если мы говорим об ишемической болезни сердца, инфаркте миокарда, инсульте.







Но это особенность жизни наших граждан, которая сформировалась, и перевернуть мировосприятие… Это социальная больше проблема.







У жителей Европы не так?







Мой субъективный взгляд: то, что я видел в европейских, в азиатских странах — просто элементарно другое восприятие жизни. Нет ощущения у гражданина, например, Испании, Евросоюза, что завтра ему может стать внезапно плохо в социальном плане — у него есть ощущение стабильности. Широко идёт социальная реклама — спортзалы, питание экологически чистое, хорошо развит аналог нашего Роснадзора (имеются в виду Роспотребнадзор и Россельхознадзор. — М.М.). Так что попасть на некачественную колбасу из картона в магазине — большая проблема.





Не только образ жизни, но и климат несколько иной: не будете же спорить, что зимы в Сибири гораздо тяжелее, чем зимы, например, в Чехии. Нет перепадов из крайности в крайности: из -30 зимой в +30 градусов летом.







Всегда всё зависит от уровня жизни человека, в первую очередь. Реальные доходы упали на 15 % за 2014–2015 год (по данным Росстата) — естественно, если у человека стало меньше денег на 15 %, от чего он откажется? От спортзала, от всех процедур, которые не были жизненно необходимыми, он перейдёт на более дешёвые аналоги лекарств и на менее качественную еду.







Кстати, про ритм жизни. Аналитики также выяснили, что болезнями сердца страдают в большей степени городские жители.







Да, это больше техногенные заболевания. Такой парадокс: с одной стороны, в селе, считается, работа тяжелее — ранние подъёмы, позднее засыпание, особенно когда посевная идёт, зимы тяжелее. Но в промышленном мегаполисе — таком, как Новосибирск — помимо заводов и прочих вредных производств здесь элементарно высокий уровень шума, который сильно воздействует на нервную систему.





Типичный городской житель не живёт в спокойном темпе: с утра встал, кофе опрокинул, побежал. В обед гамбургер съел, а вечером, если успел дойти до спортзала — хорошо, и то там взял штангу, не рассчитал — может закончиться это плохо.







В селе больше проблема именно запущенности сердечно-сосудистой патологии — качество диагностики и лечебной помощи. Во многих деревнях и сёлах до ближайшего фельдшера километров 30. Из деревень поступают гораздо более тяжелые пациенты зачастую.







Кардиохирург признал, что городской житель больше рискует получить болезнь сердца, чем сельский





Сейчас в Новосибирске очень жарко. Высокая температура действительно может спровоцировать сердечные приступы?







Я как-то читал нью-йоркскую статистику года четыре назад — они изучали, собирали несколько лет подряд с больниц «скорой помощи» данные. И на 30 % всплеск идёт во время жары, больные чаще поступают с артериальной гипертензией, гипертоническими кризами, инсультами.





Есть страны вроде Туниса, где температура +30…+35 нормальна в течение года. А в Новосибирске ты уснул, когда было +15, наутро проснулся — уже +37. Не сама температура влияет, а этот разброс, стрессовая ситуация, в которую попадает в организм.







Если сейчас на улице у человека случится инсульт или инфаркт, как ему можно помочь?







Инсульт, напомню — нарушение мозгового кровообращения. Человек, во-первых, начинает терять координацию: обширный инсульт часто сопровождается потерей двигательной способности в конечностях, смотря, какой очаг. Человек может просто идти и завалиться на бок — у него не будет работать рука и нога. Разговаривая с человеком, вы увидите асимметрию лица — у него может опуститься угол рта. Если попросите высунуть язык, он уйдёт в сторону. Нужно усадить или уложить, не дать развить физическую активность. И необходимо набрать на телефоне «скорую».





Если человек хватается за сердце, это может быть инфаркт. Как правило, люди, у которых стенокардия, ишемическая болезнь сердца, носят с собой препараты, и они могут либо сами достать, либо вы можете помочь достать таблетки. В любом случае, не стоит везти его куда-то самим, если это, конечно, не в лесу случилось, лучше дождаться кардиобригады «скорой» — они могут также дать рекомендации до приезда. Не стоит увлекаться самолечением.







Случается ли так, что человека вообще ничего не беспокоит — и сердечный приступ происходит совершенно внезапно для него и его близких?







Конечно, есть признаки заболевания сердечно-сосудистой системы. В первую очередь, одышка и боли в области груди (сжимающие, давящие) и ощущение перебоев в работе сердца (замирание, неправильное сердцебиение). Это основные признаки, которые человек может заметить сам. Если мы говорим о цереброваскулярной недостаточности и рисках развития инсульта, то это головокружение, головные боли.







Если вы заметили у себя такое, что не можете выполнять физическую нагрузку, которая легко давалась ещё год назад, и нет на это объективных причин, проходите сто метров и чувствуете одышку, то надо задуматься о том, чтобы пойти к врачу. А случаи, когда ничего не предвещало беды и человек ни на что не жаловался… Как правило, при расспросе что-то «вылазит», просто человек не считал, что задыхаться на третьем этаже в возрасте 40 лет — это ненормально.





Стоит ли ждать в ближайшее время уменьшения числа сердечно-сосудистых болезней? Неужели ничего не изменится, и нас ждёт пессимистичный прогноз?







Вы путаете пессимизм и реализм! Мы имеем хорошую базу для лечения этой патологии, имеем неплохие разработки по профилактике (первичной и вторичной) сердечно-сосудистых заболеваний. Не будет сенсационных заявлений. Никаких предпосылок, что мы сейчас создадим таблетку или напиточек, который человек выпьет при рождении и не будет болеть. Организм живой и по сути предполагает наличие каких-то проблем.





В ближайшие годы не стоит ждать резкого уменьшения — болеть будут всегда.





Никто ведь не отменял ответственность человека за своё здоровье. Заставить его позаботиться о себе, кормить таблетками насильно? Так не получится.





Но я напоминаю, уже сейчас продолжительность жизни не 55 лет, а 65 лет, в среднем. Так, у нас уже есть когорта людей, которые прожили на 10 лет дольше за счёт того, что у них не развилась патология— это уже положительный сдвиг. Так что не стоит пугаться относительных цифр статистики.