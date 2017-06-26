Вечеринка на Красном

Горожане до ночи отмечали 124-тие Новосибирска: лучшие моменты праздника — в фоторепортаже НГС

Новосибирцы отмечали День города в режиме нон-стоп больше 12 часов
Новосибирцы отмечали День города в режиме нон-стоп больше 12 часов

В это воскресенье, 25 июня, толпы новосибирцев вышли на городские улицы отпраздновать День города — начали с утра со спорта, а закончили живописными салютами в вечернем небе. На главных площадках Новосибирска постоянно звучала музыка для самых разных слушателей — от «Несчастного случая» и «Отпетых мошенников» до Стаса Костюшкина и артистов BlackStar. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ целый день вели онлайн-трансляцию главного городского праздника года — и теперь публикуют лучшие моменты Дня города.

Новосибирск долго готовился ко Дню рождения — этот год почти юбилейный, городу исполнилось 124 года. С ночи на улицах уже перекрывали движение, чистили проезжую часть и ставили последние украшения. И в этом году Новосибирску удалось удивить своих жителей — в самом центре организаторы поставили сцену, окружённую цветами и настоящими газонами на месте парковки, зелёный троллейбус во мхе и установили масштабные декорации для селфи.


В этом году власти постарались организовать эко-уголки для аватарок
В этом году власти постарались организовать эко-уголки для аватарок


По многолетней традиции, город начал отмечать свой главный день со спорта — под руководством легендарного борца, а ныне депутата Александра Карелина, а также чемпионки-баскетболистки Ирины Минх. 


Утренняя зарядка в Первомайском сквере
Утренняя зарядка в Первомайском сквере


На набережной Оби тоже развернулись спортивные состязания — в ожидании певцов лейбла Black Star Кристины Si и L'One. Более спокойные поклонницы и фанаты начали собираться у сцены, чтобы поближе рассмотреть кумиров, почти за 2 часа до концерта. 


KFC Battle на набережной Оби в Новосибирске
KFC Battle на набережной Оби в Новосибирске


Завораживающие танцы девушек -черлидеров около театра «Глобус»
Завораживающие танцы девушек -черлидеров около театра «Глобус»


Несмотря на переменчивую погоду — над Новосибирском то угрожающе нависали тучи, то радовало жаркое солнце — тысячи сибиряков приехали в центр поздравить город. Некоторые подготовились и прибыли в настоящих карнавальных костюмах: на улицах были замечены Александр Пушкин, отважные пираты и молчаливые монстры. 


Некоторые новосибирцы приоделись к празднику и стали всеобщими селфи-фаворитами
Некоторые новосибирцы приоделись к празднику и стали всеобщими селфи-фаворитами


Николай Гоголь прибыл поздравить Новосибирск
Николай Гоголь прибыл поздравить Новосибирск


Этот молчаливый персонаж жестами показал, что желает Новосибирску сердечности и любви
Этот молчаливый персонаж жестами показал, что желает Новосибирску сердечности и любви


Нарядные новосибирцы по просьбе НГС.НОВОСТИ поздравляли город и желали ему самого лучшего — в основном, более отзывчивых горожан и побольше мест для отдыха. 


Наташа и Борис пожелали Новосибирску «процветания, уменьшения пробок и большего количества рабочих мест»
Наташа и Борис пожелали Новосибирску «процветания, уменьшения пробок и большего количества рабочих мест»


Красавица Вероника тоже пожелала Новосибирску побольше добрых людей. 
Красавица Вероника тоже пожелала Новосибирску побольше добрых людей. 


За счёт нежаркой погоды врачи «скорой помощи» пережили довольно спокойный праздник. Однако без работы медики не остались — пришлось помогать полицейским завести машину. 


«Скорая помощь» выручила полицейских. 
«Скорая помощь» выручила полицейских. 


Кстати, в воскресенье улица Ленина в полной мере стала пешеходной — на ней развернулись ярмарки, свои концерты и полноценные ресторанчики. Сразу несколько лавок на Ленина решили торговать красивыми ручными работами: от кукол до солдатиков. 


Праздничные палатки в День города
Праздничные палатки в День города


В центре города развернулись масштабные ярмарки с ручными работами
В центре города развернулись масштабные ярмарки с ручными работами


В этот день на улицы вышло много техники: причём некоторые машины даже танцевали!


Танцы экскаваторов на Вокзальной магистрали
Танцы экскаваторов на Вокзальной магистрали


Трансформеры не танцевали, но прогуливались и фотографировались с прохожими
Трансформеры не танцевали, но прогуливались и фотографировались с прохожими


Впрочем, многим новосибирцам и не нужны были машины для объятий! 
Впрочем, многим новосибирцам и не нужны были машины для объятий! 


А сколько в этот день было возможностей познакомиться с красивыми девушками!
А сколько в этот день было возможностей познакомиться с красивыми девушками!


На улицах Новосибирска действительно отовсюду звучала музыка: и не только с официально обустроенных сцен. 


Музыканты поздравили Новосибирск живым исполнением классики и популярных композиций
Музыканты поздравили Новосибирск живым исполнением классики и популярных композиций


Хедлайнером праздника стал харизматичный Алексей Кортнев, лидер группы «Несчастный случай». 


Хедлайнер Дня города Алексей Кортнев
Хедлайнер Дня города Алексей Кортнев


Перед концертом корреспонденты НГС.НОВОСТИ успели взять эксклюзивное интервью у солиста «Несчастного случая». Он поведал, какую из грустных песен написал в новосибирской гостинице, а также признался, чем ему нравится наш город. 


«Понимаете, люди вообще во всём мире сейчас стали гораздо более нервными и злыми — это связано просто с невероятными потоками информации, которые через нас проходят, и даже если ты живёшь где-нибудь в глуши, ты всё равно подключён к Интернету, к каналам вещания. Это тенденция не только новосибирская, а общемировая. И мне кажется, кстати, что Новосибирск на этом фоне, как и другие сибирские города, сохраняет очень достойное лицо и достойную позицию: всё-таки люди здесь меньше подвержены стрессу и какому-то сиюминутному волнению, чем в Европе», — философски заметил Кортнев. 


Зрители ждали «Несчастный случай» с 20:00 у оперного театра, но концерт начался после 21:00
Зрители ждали «Несчастный случай» с 20:00 у оперного театра, но концерт начался после 21:00


Новосибирцев ждал зрелищный финал праздника — конечно, долгожданный салют. Его показывали целых 45 минут на набережной, по 10 минут на площади Ленина и на Монументе Славы на левом берегу. 


Новосибирцы встретили и проводили салют аплодисментами 
Новосибирцы встретили и проводили салют аплодисментами 


Полюбуйтесь салютом с высоты:


К вечеру погода соблаговолила новосибирцам, и салют прошёл без дождя
К вечеру погода соблаговолила новосибирцам, и салют прошёл без дождя


Небо озарили цветные всполохи фейерверков — на набережной эта красота продолжалась целых 45 минут
Небо озарили цветные всполохи фейерверков — на набережной эта красота продолжалась целых 45 минут


Во всех подробностях о том, как Новосибирск отметил свой 124-й день рождения, читайте в онлайн-репортаже, который редакция вела для вас с раннего утра до самого вечера.

Мария Морсина
Фото Ольги Бурлаковой, Густаво Зырянова, Александра Ощепкова, Стаса Соколова

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