Вечеринка на Красном

В это воскресенье, 25 июня, толпы новосибирцев вышли на городские улицы отпраздновать День города — начали с утра со спорта, а закончили живописными салютами в вечернем небе. На главных площадках Новосибирска постоянно звучала музыка для самых разных слушателей — от «Несчастного случая» и «Отпетых мошенников» до Стаса Костюшкина и артистов BlackStar. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ целый день вели онлайн-трансляцию главного городского праздника года — и теперь публикуют лучшие моменты Дня города.

Новосибирск долго готовился ко Дню рождения — этот год почти юбилейный, городу исполнилось 124 года. С ночи на улицах уже перекрывали движение, чистили проезжую часть и ставили последние украшения. И в этом году Новосибирску удалось удивить своих жителей — в самом центре организаторы поставили сцену, окружённую цветами и настоящими газонами на месте парковки, зелёный троллейбус во мхе и установили масштабные декорации для селфи.







В этом году власти постарались организовать эко-уголки для аватарок





По многолетней традиции, город начал отмечать свой главный день со спорта — под руководством легендарного борца, а ныне депутата Александра Карелина, а также чемпионки-баскетболистки Ирины Минх.







Утренняя зарядка в Первомайском сквере





На набережной Оби тоже развернулись спортивные состязания — в ожидании певцов лейбла Black Star Кристины Si и L'One. Более спокойные поклонницы и фанаты начали собираться у сцены, чтобы поближе рассмотреть кумиров, почти за 2 часа до концерта.





KFC Battle на набережной Оби в Новосибирске





Завораживающие танцы девушек -черлидеров около театра «Глобус»





Несмотря на переменчивую погоду — над Новосибирском то угрожающе нависали тучи, то радовало жаркое солнце — тысячи сибиряков приехали в центр поздравить город. Некоторые подготовились и прибыли в настоящих карнавальных костюмах: на улицах были замечены Александр Пушкин, отважные пираты и молчаливые монстры.





Некоторые новосибирцы приоделись к празднику и стали всеобщими селфи-фаворитами





Николай Гоголь прибыл поздравить Новосибирск





Этот молчаливый персонаж жестами показал, что желает Новосибирску сердечности и любви





Нарядные новосибирцы по просьбе НГС.НОВОСТИ поздравляли город и желали ему самого лучшего — в основном, более отзывчивых горожан и побольше мест для отдыха.







Наташа и Борис пожелали Новосибирску «процветания, уменьшения пробок и большего количества рабочих мест»





Красавица Вероника тоже пожелала Новосибирску побольше добрых людей.





За счёт нежаркой погоды врачи «скорой помощи» пережили довольно спокойный праздник. Однако без работы медики не остались — пришлось помогать полицейским завести машину.





«Скорая помощь» выручила полицейских.





Кстати, в воскресенье улица Ленина в полной мере стала пешеходной — на ней развернулись ярмарки, свои концерты и полноценные ресторанчики. Сразу несколько лавок на Ленина решили торговать красивыми ручными работами: от кукол до солдатиков.





Праздничные палатки в День города





В центре города развернулись масштабные ярмарки с ручными работами





В этот день на улицы вышло много техники: причём некоторые машины даже танцевали!





Танцы экскаваторов на Вокзальной магистрали





Трансформеры не танцевали, но прогуливались и фотографировались с прохожими





Впрочем, многим новосибирцам и не нужны были машины для объятий!





А сколько в этот день было возможностей познакомиться с красивыми девушками!





На улицах Новосибирска действительно отовсюду звучала музыка: и не только с официально обустроенных сцен.







Музыканты поздравили Новосибирск живым исполнением классики и популярных композиций





Хедлайнером праздника стал харизматичный Алексей Кортнев, лидер группы «Несчастный случай».





Хедлайнер Дня города Алексей Кортнев





Перед концертом корреспонденты НГС.НОВОСТИ успели взять эксклюзивное интервью у солиста «Несчастного случая». Он поведал, какую из грустных песен написал в новосибирской гостинице, а также признался, чем ему нравится наш город.





«Понимаете, люди вообще во всём мире сейчас стали гораздо более нервными и злыми — это связано просто с невероятными потоками информации, которые через нас проходят, и даже если ты живёшь где-нибудь в глуши, ты всё равно подключён к Интернету, к каналам вещания. Это тенденция не только новосибирская, а общемировая. И мне кажется, кстати, что Новосибирск на этом фоне, как и другие сибирские города, сохраняет очень достойное лицо и достойную позицию: всё-таки люди здесь меньше подвержены стрессу и какому-то сиюминутному волнению, чем в Европе», — философски заметил Кортнев.





Зрители ждали «Несчастный случай» с 20:00 у оперного театра, но концерт начался после 21:00





Новосибирцев ждал зрелищный финал праздника — конечно, долгожданный салют. Его показывали целых 45 минут на набережной, по 10 минут на площади Ленина и на Монументе Славы на левом берегу.





Новосибирцы встретили и проводили салют аплодисментами





Полюбуйтесь салютом с высоты:





К вечеру погода соблаговолила новосибирцам, и салют прошёл без дождя





Небо озарили цветные всполохи фейерверков — на набережной эта красота продолжалась целых 45 минут





Во всех подробностях о том, как Новосибирск отметил свой 124-й день рождения, читайте в онлайн-репортаже, который редакция вела для вас с раннего утра до самого вечера.