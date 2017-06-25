День города-2017: гуляй, Новосибирск

День города в режиме онлайн: еда, дорогие тачки, лучшие концерты и фото — в нашем репортаже

Сегодня Новосибирску исполняется 124 года (что по меркам Сибири — практически юношеский возраст). С раннего утра и почти до полуночи сегодня весь город отмечает этот праздник: конкурсы, концерты, целые улицы с угощениями и, как обычно, грандиозный фейерверк в финале. Редакция НГС.НОВОСТИ сегодня весь день в режиме онлайн рассказывает и показывает самое интересное, что происходит в Новосибирске — а также помогает сориентироваться в этом лабиринте праздника. Генеральный партнер нашей онлайн-трансляции — компания «Омский бекон» . Следите за нашими обновлениями, подписывайтесь на нас в социальных сетях, делайте репосты. И конечно же, присылайте свои фото и видео с улиц города — в WhatsApp на редакционный номер +7-923-157-0000, в нашу официальную группу «ВКонтакте» , через форму «Сообщить свою новость» на нашем сайте или на электронный адрес редакции news@ngs.ru .

Трансляция обновляется





15:02

Наша читательница Ксения Ваганова написала целый стих-поздравление с Днем города. Вот он:





«Поздравляю я город мой милый, Да, к тому же ещё и красивый, Ведь родной он для дочери Саши, стали дни в нем милее и краше, а потом появился и Лешка, за что благодарна я мужу Серёжке! Этот город стал сердцу любим, ведь по праву считаю его я своим! Желаю городу дорог хороших, улыбчивых людей-прохожих, побольше мест в детский садах и радости во всех глазах!!! С днём рождения, Новосибирск».







Не стесняйтесь присылать нам в редакцию свои поздравления, фото и видео — все, что вы нам пришлете, будет обязательно опубликовано в нашем онлайн-репортаже!





15:00

Наш читатель Сергей снял подготовку к концерту на ступенях филармонии — напомним, он начнется в 16:00.









14:35

Наши читатели сообщают, что на площади Ленина сегодня установили мировой рекорд по силовому экстриму, протянув руками 11,5 метров 20-тонный трактор «Беларусь». Официально пока подтвердить не удается, однако если это так — силен сибиряк, что тут скажешь!









14:29

Тоже тюнинг в своем роде: на площади Ленина стоит замшелый (ой, простите — покрытый мхом) троллейбус. Жаль, что после Дня города его отмоют и отправят на линию уже без всей этой зелени.









14:24

На проезжей части Октябрьской магистрали сегодня до 8 часов вечера будет идти фестиваль тюнинга и эксклюзива Expo Fest — наш корреспондент заглянула туда и нашла десятки красивых, необычных и о-о-очень мощных тюнингованных машин.





Тюнингованные авто у «Глобуса»





Тюнингованные авто у «Глобуса»





Нашлось тут место и для ретротехники





На таких когда-то гордо рассекали по пустым дорогам Новосибирска наши дедушки и отцы





А на этих мощных «кобыл» пересели уже их внуки — любители скорости и дрифта





14:15

А на Михайловской набережной тем временем уже собираются фанаты российской исполнительницы Kristina Si — её концерт должен начаться в 16:00. А с 5 часов, судя по объявлениям, звёзды сцены начнут раздавать автографы.





Концерт Kristina Si на набережной начнется в 16:00





Расписание автограф-сессий





В ожидании концерта фанаты греются кто как может — например, играют в стритбол.









14:09

Помните, мы показывали поле для кёрлинга на Красном проспекте? Там начались любительские соревнования по этой, положа руку на сердце, странной игре. Впрочем, выглядит всё забавно, особенно под аккомпанемент криков зрителей: «Три-три-три! Нет, хватит тереть!».





Поле для кёрлинга на Красном проспекте





Поле для кёрлинга на Красном проспекте









13:52

На ул. Орджоникидзе юные воздухоплаватели собирают планер:









13:50

Неподалёку жарится люля-кебаб (250) — желающие могут одновременно получить мастер-класс по управлению мангалом в дождь — совершенно бесплатно.









13:48

Обед — самое время рассказать вам, чем перекусить на улицах праздничного Новосибирска. На ул. Ленина готовят шаурму по-карски (200 руб. за штуку). Пахнет аппетитно.









Здесь же, дымя тандырами, мешают плов (цена та же):

















13:47

На правах рекламы

Настоящих фанатов вкуса не остановит непогода: площадка «Омского бекона» в Первомайском сквере ждёт самых стойких и голодных! Мы подготовили для вас кучу веселостей и активностей, естественно с призами!

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13:26

У Сбербанка на ул. Серебренниковской кроме концерта (сегодня, похоже, весь город поёт) ещё и спортивная площадка. Только что начались соревнования по многоборью — мускулистые парни и девушки поднимают штанги. Получается не у всех.









Здесь же скоро начнут принимать нормативы ГТО — дорожку для прыжков в длину уже расстелили:









13:10

У театра «Глобус» сцена притаилась в кустах — через полчаса тут начнётся концерт местных групп. Советуем побывать!









13:05

На ступенях «Победы» от дождя спрятались скрипачи. Играют хорошо, но, на взгляд автора, сейчас было бы уместнее играть мелодию из «Шербурских зонтиков».









12:58

Мэр Локоть со свитой, несмотря на дождь, решил прогуляться по ул. Ленина — наш корреспондент передаёт видео в режиме онлайн:









Горожане от него тоже не отстают. Это прям выставка зонтиков, а не День города!













12:55

Несколько фото, снятых нашим корреспондентом Стасом Соколовым за минуту до дождя на пл. Ленина. По улице ходит «наше всё» — Александр Сергеевич Пушкин, и вызывает детей на дуэль. В бадминтон:









Рядом нарезает круги трансформер. То ли празднику радуется, то ли зазывает в кино на новый фильм саги:









Пускать мыльные пузыри под дождём — занятие неблагодарное. Но специальные актеры не сдаются





12:51

Кажется, мы поторопились: с Красного проспекта все разбежались. Все, кроме корреспондентов НГС.НОВОСТИ: они мокнут, но героически продолжают путешествовать по самым интересным площадкам Дня города.









12:35

На сцене поёт участник «Новой волны» Саша Санта. Но сибиряки его не слушают — пошёл дождь, и все спешно ищут укрытие. Что ж нам так в этом году с погодой-то «повезло»...





Люди слушают хор под дождем





Новосибирцы прячутся под зонтиками, но не уходят с площади Ленина









12:32

Не часто встретишь пони прямо посреди Красного проспекта. Но в День города новосибирцам можно почти всё:









А в Первомайском сквере открылся портал в прошлое:









Здесь же уже начался турнир по шахматам на 124 досках. И не важно, что не за всеми досками есть игроки — в конце концов, главное не победа, а круглое число. Ну то есть число лет, которое исполнилось городу:









12:30

На перекрёстке Красного проспекта и Октябрьской магистрали выставка ретротехники. Например, такая вот инновационная механическая тачанка:









Вокруг скульптуры с соболями парк народных культур. У славянского павильона никого — похоже, он наименее популярен. Чего не скажешь о татарском, узбекском и т.д.









В юрте готовы угощать всех желающих:









Бравые дети-спецназовцы. Готовы к обороне, но лучше к нападению:









12:26

Обозреватель НГС.НОВОСТИ Стас Соколов, прогулявшись по Новосибирску, встретил на улицах немало забавных персонажей. Например, это сердце (если это, конечно, действительно оно):









И неведомую помесь белки с котом ядовитого цвета. На лицо ужасная, добрая внутри:









12:21

Официальный старт празднику на главной площади города дал мэр Локоть, который зачем-то напомнил горожанам со сцены, что в годы войны Новосибирск называли «сибирским Чикаго». По площади туда-сюда крейсирует маленький паровоз (видимо, в качестве напоминания, чему и кому мы должны быть обязаны самим фактом появления города на Оби).





По площади ездит маленький паровоз





В годы войны Новосибирск называли «сибирским Чикаго»





12:16

День города — это еще и отличная возможность посмотреть, как будет выглядеть ул. Ленина, если её сделают пешеходной. Наш фотокорреспондент прогулялся по ней и обнаружил, что на один день она превратилась в ярмарку по продаже всякой милой, но в целом бесполезной мелочи.





На ул. Ленина торгуют иконами...





...куклами и сувенирами...





...и рисуют портреты прохожих





А присматривает за всем этим импозантный пират





12:14

Новосибирцы присылают первые поздравления городу с днем рождения. Наш читатель под ником Вертковский пишет:





Желаю тебе, родной город, удвоить количество станций метро.

Ещё три моста (один из которых метромост),

Много зелени, меньше мусора, пыли.

Ответственного мэра и много-много солнечных дней!





Не забывайте, что прислать в редакцию своё поздравление, фото и видео можно в WhatsApp на редакционный номер +7-923-157-0000, в нашу официальную группу «ВКонтакте», через форму «Сообщить свою новость» на нашем сайте или на электронный адрес редакции news@ngs.ru.





12:09

Пойду на пл. Ленина, полежу на травке... В любой другой день эта фраза казалась бы несмешной шуткой, но только не сегодня: там, где ещё в пятницу была парковка, расстелили настоящий газон. И, признаться честно, очень хочется, чтобы он там после Дня города и остался.





На пл. Ленина появился настоящий газон





На пл. Ленина появился настоящий газон





12:07

А это роботы мирные — футболисты на колесиках. Дети с удовольствием гоняют мяч по мини-полю, с азартом щелкая пультами.









11:54

Пожарные привезли сегодня на праздник своего маленького ВАЛЛИ — робота-пожарного, который может добраться во время пожара в те места, куда человек не пройдёт.









Рядом с мощной техникой пожарных расчётов есть и маленькая коняга (не настоящая, увы) — такие много лет назад возили на пожары бочки с водой.









Ну а это — уже современная машина. Тот редкий день, когда суровые сотрудники МЧС разрешают посидеть внутри своей техники.









11:51

На правах рекламы

Генеральный партнер нашей онлайн-трансляции компания «Омский бекон» приглашает всех фанатов вкуса в Первомайский сквер попробовать свои силы в настольном футболе и бекон-борде, а также угоститься вкуснейшим хот-догом.









11:47

День города вообще в последние годы становится похож на выставку достижений технической отрасли. На Вокзальной магистрали, например, на коротком отрезке от пл. Ленина до ул. Советской выстроились: пожарные, девушки на камуфлированных УАЗах и строительная техника.





Выставка техники на Вокзальной магистрали





Девушки на УАЗах привлекают прохожих





11:29

Перенесёмся на минуту на Октябрьскую магистраль — там выставка гоночных болидов, больших и маленьких. Кстати, советуем заглянуть сюда ближе к обеду — опытные пилоты будут соревноваться тут в мастерстве управления картами (это такие маленькие машинки) и даже дадут порулить самым смелым зрителям.





Выставка гоночной техники на Октябрьской магистрали





Выставка гоночной техники на Октябрьской магистрали





Выставка гоночной техники на Октябрьской магистрали





Выставка гоночной техники на Октябрьской магистрали





11:16

«За ручки, за ручки берёмся!» — командуют с главной сцены на площади. Небольшое видео генеральной репетиции праздника от нашего корреспондента.

Репетиция. День города 2017. #НОВОСИБИРСК Публикация от @elenagromkova Июн 24 2017 в 9:10 PDT





11:08

Как сообщает портал НГС.Погода, сегодня в Новосибирске будет довольно хмурая погода: днём всего +24, синоптики обещают дождь. Так что не забудьте зонтики, если соберетесь в центр. Впрочем, можно просто остаться дома и следить за происходящим в нашем онлайн-репортаже — будет интересно, обещаем.





10:54

Пока организаторы праздника разминаются и готовятся к началу официальной части, советуем заглянуть на перекрёсток ул. Орджоникидзе и Красного проспекта. Тут прямо посреди дороги стоит мини-поле для... кёрлинга! Вид спорта, прямо скажем, необычный, но почему бы и не попробовать? Желающих, правда, пока не видно.





На Красном проспекте можно поиграть в кёрлинг





Неподалёку корреспондент НГС.НОВОСТИ нашла ещё и палатку с бильярдными столами: можно вальяжно покатать шары, благо, тут дежурят опытные мастера, готовые научить любого.





Опытные мастера учат новосибирцев играть в бильярд





10:45

Пешеходам в этом году раздолье — власти сделали пешеходной не только ул. Ленина (о чём уже давно идут споры — нужен ли нам собственный Арбат или нет), но и огромный отрезок Красного проспекта: от ул. Гоголя до ул. Мостовой. Полный список улиц, куда сегодня лучше не ехать на машине, НГС.НОВОСТИ публиковали ранее.





10:42

Кстати, о прогулках по центральной площади: имейте в виду, что со всех сторон входы на неё перекрыты полицией и рамками металлоискателей. Досматривают всех, людей с объёмными сумками — особенно тщательно.





Войти на пл. Ленина можно только через рамки металлоискателей





10:35

А прямо перед мэрией тем временем строем ходят сонные дети с плакатами и картинками — пока ещё главная площадь Новосибирска открыта для прогулок, официальная праздничная программа начнётся тут только в 12:00. Праздничных площадок в этом году много, и чтобы не запутаться — загляните в наш путеводитель по самым интересным мероприятиям этого дня.





На пл. Ленина собираются дети





10:30

Прррросыпайся, город-именинник! Сегодня длинный день, и перед ним нужно как следует размяться. А сделать это мы вам советуем в Первомайском сквере — именно там праздник начинается с утренней зарядки в компании олимпийских чемпионов. Как передаёт с места событий наш корреспондент, командует парадом знаменитый борец Александр Карелин и чемпионка Ирина Минх. Даже если заниматься акробатикой с утра лень, можно просто взять автограф.





Утреннюю зарядку ведут олимпийские чемпионы





Утренняя зарядка в Первомайском сквере





Утренняя зарядка в Первомайском сквере





Новосибирцы зарядку пока делают неохотно — видимо, не все ещё проснулись.











