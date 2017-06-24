Праздник к нам приехал

Накануне Дня города, 24 июня, в Новосибирске прошёл необычный флешмоб грузоперевозчиков — более 150 машин и 250 человек выстроились на большой площадке в надпись: «VS поздравляет НСК с 124-летием». Суровые мужчины на грузовых машинах выстраивались несколько часов в жару и ветер, и в итоге к 16 часам сегодня всё получилось. Эксклюзивные фото и видео с высоты — в материале НГС.НОВОСТИ.

Первые грузовики приехали на большую площадку по ул. Тухачевского сегодня еще к 8:00 — на руках у организаторов была только схема на экране смартфона. По первоначальным планам, надпись должна была стать более масштабной, а местом действия хотели сделать территорию городского аэропорта. Но в итоге получилось, что на флешмоб приехали около 150 машин и 250 человек — немного меньше задуманного.







Первые машины приехали уже к 8 утра





Кураторами выступила организация VS NskGazel — объединение грузоперевозчиков Новосибирска и НСО, насчитывающее 300 человек и более 480 машин, рассказал один из руководителей Дмитрий Жижин. Чуть ранее, 22 июня, грузоперевозчики уже немного отрепетировали флешмоб — они устроили автопробег на 80 машин и после него так же построились в надпись: «Мы за мир».







«Мы организация дружная — и решили нашей большой семьей сделать такое дружное поздравлению нашему любимому городу Новосибирску. Хотим показать, что здесь проживают дружные люди, которые очень любят родной город!», — объяснил Дмитрий Жижин смысл сегодняшнего флешмоба.







Участники привезли с собой воздушные шары





С 12:00 водители начали уже активно выстраиваться — под руководством нескольких организаторов, которые забрались на крышу склада и кричали в рупор, куда нужно подъезжать — не всегда цензурно, но весело. Вместе с суровыми мужчинами, которые редко занимаются флешмобами — а больше перевозом тяжёлых товаров — пришли целые семьи.







На флешмоб приехали машины от 1,5 до 10 т





«Ребята очень легки на подъем — для нас это было серьёзное и масштабное мероприятие, которое нельзя было пропустить, и все нас сегодня поддержали», — отметил Дмитрий Жижин. Его коллега по организации, Александр Шенфельд, добавил, что сначала задумка казалась легче, чем её воплощение.







Организаторы признались, что выстроить так много больших машин в одну стройную надпись было трудно





«Взять карандаш, нарисовать на листочке бумаги — это всегда просто, а при выполнении любой работы возникают маленькие сложности. Рассчитывали на определённое количество стандартных “ГАЗелей” или других машин — а в итоге можем вместо них выставить другие, более тяжёлые машины», — заметил Александр, когда в очередной раз на слове «поздравляет» пришлось всё переставлять.







Машины удалось выстроить примерно к 16:30





К 16:30 около машин выстроились остальные — и по команде выпустили цветные шары.











Новосибирцы уже поздравляли город и горожан с праздниками — с большой высоты это сделал, например, неизвестный пилот самолёта. Он «нарисовал» в небе большую цифру «8» и таким образом поздравил жительниц Новосибирска с 8 Марта.







Редакция НГС.НОВОСТИ благодарит Максима Зарубина за эксклюзивную аэросъемку флешмоба.