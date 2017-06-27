Большевистский каньон: земля сползает

В июне, спустя всего несколько месяцев после первого ремонта, на ул. Большевистской в районе остановки «Гостиница "Обь"» на тротуаре образовалась почти 20-метровая трещина. Это уже вторая серьёзная просадка грунта, которая появилась напротив стройки ЖК «Снежная миля». Первая на этом участке появилась на проезжей части ещё в ноябре 2016 года и была заделана к концу апреля 2017 года. Корреспондент НГС.НОВОСТИ побывал на место происшествия и обнаружил, что разлом в асфальте отремонтировали на скорую руку и не полностью. Эксперты же утверждают, что земля здесь будет проседать постоянно, подробнее — в материале НГС.НОВОСТИ.

Трещина на тротуаре за несколько метров до остановки «Гостиница "Обь"» образовалась на прошлой неделе. Появилась она в том же самом месте, что и в ноябре прошлого года — напротив стройки ЖК «Снежная миля», правда, тогда разлом был прямо на проезжей части. Обнаруживший новую трещину читатель НГС.НОВОСТИ рассказал редакции, что





в длину она около 10 метров — однако автор, побывав на месте, увидел, что теперь она почти вдвое длиннее — около 20 м.







«Я так понял, что сегодня её подрядчик устраняет или устранил уже», — заметил в разговоре с корреспондентом НГС.НОВОСТИ 22 июня председатель совета директоров ГК «Новоград» и директор компании-застройщика «Эталон» Евгений Грибов.







Однако 23 июня трещина примерно на три четверти своей длины была засыпана песком и залита гудроном. Рабочих у трещины корреспондент НГС.НОВОСТИ, побывав на месте, не обнаружил. Попытка измерить глубину провала дала впечатляющие результаты — на одном из неотремонтированных участков трещины метровая палка легко ушла в щель на 60 см.







«На сегодняшний день специалистами МУП "УЗСПТС" ведётся постоянный мониторинг ситуации. Разработано техническое решение, которое передано застройщику для ремонта крепления и устранения просадки в срок до 30 июня. Ремонт будет производиться за счёт застройщика», — пояснила со ссылкой на департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска начальник управления по взаимодействию со СМИ мэрии Татьяна Клюкина, не уточнив, во сколько оценивается ремонт второго провала.







Евгения Грибова звонок автора застал во время совещания по ремонту провала. «Мы сейчас разбираемся, почему трещина появилась в тротуаре: либо подрядчики, которые делали там, что-то не соблюли, технологию… Либо в верхнем слое подвижки. Как разберемся, так и примем решение», — коротко ответил Грибов, заметив, что ремонт не потребует сужения проезжей части.





Трещина на тротуаре ул. Большевистской почему-то заделана не полностью

Оценивая причины возникновения первого провала, который случился в ноябре 2016 года и был устранен только в апреле 2017-го, Грибов упомянул подземные грунтовые воды. «Слава богу, у нас вымывания грунта нет. Подземные грунтовые воды остановили, которые у нас текли, хотя мы там разобрались, что это не с нашим котлованом связано... Техногенные какие-то грунтовые воды. <…> На сегодняшний день у нас есть понимание, что не мы являемся первопричиной трещины на Большевистской», — заметил Грибов, уточнив, что виновника окончательно установит Арбитражный суд — решение будет озвучено в ближайший месяц.







Накажут ли виновных в возникновении новой трещины, не ответили ни в мэрии, ни застройщик, который сослался на то, что судебного решения ещё нет.







Зато в том, кто виноват в появлении первой, чиновники не сомневаются. «Деформация проезжей и тротуарной части на участке ул. Большевистской возникала [осенью 2016 года] из-за того, что при проектировании и устройстве временного крепления котлована не был учтён реальный гидрологический режим грунтового массива», — объяснили в мэрии.







В марте в мэрии создали штаб по предотвращению последствий — в мэрии утверждают, что тогда сделали всё возможное. «Весной специалисты МУП "УЗСПТС" провели все необходимые мероприятия для предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации, что позволило не допустить обрушения стенок котлована и разрушения дороги. В том числе было выполнено дополнительное крепление откоса котлована. Проезжая и тротуарная части были восстановлены. Однако в связи с тем, что деформация грунтового массива уже произошла, возможно возникновение дополнительных просадок, особенно при переувлажнении грунтов основания», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в мэрии.





Стены котлована дополнительно укрепили после первого провала





Мнение экспертов в сфере недвижимости в оценке причин возникновения новой трещины на ул. Большевистской разошлись. Так, гендиректор ГК SKY Group Владимир Литвинов заявил, что не видит в ситуации ничего сверхъестественного.







«Это рутина обыкновенная! — воскликнул гендиректор ГК SKY Group Владимир Литвинов. — Всё, что над землёй у нас, люди видят и понимают, что происходит, а то, что внутри земли — геологию, когда мы делаем, изыскания… Ну дырку сверлим, мы же не знаем, какой там грунт и что с ним происходит. И все расчёты построены на эмпирическом способе выяснения пластичности и текучести грунтов. Именно эмпирически. Это принципиальное слово! Ну пополз грунт немножко — есть инженерные мероприятия по усилению грунта».







Грунт можно укрепить, заметил Литвинов, залив туда специальный раствор или сделав дополнительное усиление со вбитыми в дно котлована металлическими трубами и закреплёнными между ними деревянными щитами.







«Невозможно абсолютно [предположить, будет ли подвижка грунта]. А что геологов слушать? У нас на два геолога — пять мнений. Они же все великие!» — считает гендиректор ГК SKY Group.







Гендиректор ГК «Химметалл» Евгений Гаврилов парирует: подобные случаи редки и происходят по вполне конкретным причинам. «Подвижка грунта образуется в двух случаях: если неправильно сделана геология или вообще не сделана — не посмотрен уровень грунтовых вод и т.д. И то, какого качества должно быть укрепление стенок котлована. Может, там нужно проектировать ещё водоотведение, что очень дорого. Это всегда стоит очень дорого. Второй момент: не учли вот это, решили сэкономить и сделать подешевле. <…> В данном случае на Большевистской я наблюдаю такую проблему — земля сползает», — пояснил гендиректор «Химметалла».





По словам Гаврилова, который ссылается на свое общение с главой инспекции государственного строительного надзора НСО Валерием Анищенко,





в этом месте под ул. Большевистской течёт подземная река.







«Анищенко говорил, что этот процесс (просадка и сползание грунта. — И.К.) будет бесконечным. Под этим участком идёт громадная река. И этой громадной реке преградили дорогу. <…> Идёт вымывание грунта. Образуются воздушные полости, и ул. Большевистская туда аккуратно начинает сползать», — озвучил мнение Анищенко гендиректор «Химметалла» и добавил, что если это действительно так, то бороться с этим будет крайне сложно. Сам Валерий Анищенко во время написания материала для комментариев был недоступен.







Примеров, когда в Новосибирске из-за вымывания грунта появлялись огромные ямы, эксперты припомнить не смогли. Однако случаев, когда котлованы строек начинали угрожать стоящим по соседству домам, было немало. Как вспоминает Евгений Гаврилов, его компании приходилось укреплять огромный котлован возле театра «Глобус», когда они были владельцами этого участка. Котлован стоит уже лет 30, и в какой-то момент из-за его старости появилась опасность, что он может затянуть в себя целиком здание областного главка МВД. А Литвинов в свою очередь припомнил случай, когда лет 20 назад при строительстве 9-этажки на ул. Мира, 59/1 была перерезана подземная река — в результате «поплыли» 2-этажные дома на ул. Бурденко.