Знойные дюны

В Новосибирске официально открылся пляжный сезон. С приходом аномальной жары сотни новосибирцев устремились к воде — на речные пляжи, Обское море и в бассейны. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали на самых популярных городских пляжах, причём как на природных, так и искусственных, а также в немногочисленных открытых бассейнах, и узнали, где и почём новосибирцы смогут искупаться в жару и какие развлечения их там ждут. Подробности — в фоторепортаже НГС.НОВОСТИ.





Центральный пляж Академгородка









Главное место новосибирских любителей покупаться и позагорать — это, конечно, побережье Обского моря, где расположились сразу несколько пляжных зон. Центральный пляж Академгородка уже с утра оккупируют местные жители с детьми. Кстати, аттракционы, бары и кафе ранним утром обычно закрыты.





Центральный пляж летом — любимое место отдыха жителей Академгородка





Новосибирцы приходят сюда со своими покрывалами, зонтами и шезлонгами, хотя на пляже буквально несколько лежаков дают посетителям бесплатно. Любители поваляться на солнце под шум волн располагаются на небольшом деревянном пирсе.







На пляже можно найти много причудливых ракушек, их поисками можно занять маленьких детей





Правда, приятному отдыху здесь может помешать грязный песок, перемешанный с лесным мусором, и мошки, от которых не отмахиваются только те, кто по шею в воде. Тем не менее Центральный пляж остаётся одним из самых доступных и посещаемых в городе.







Пляж «Звезда»









Неподалёку от Центрального есть пляж «Звезда». Экономным автомобилистам, чтобы попасть туда, придётся раскошелиться: въезд на парковку у пляжа стоит 250 руб.





Благодаря каменным валунам и деревьям у самой воды пляж выглядит довольно живописно





Этот пляж кажется более компактным, чем Центральный, и облагороженным. Береговую линию украшают кучи огромных камней, а недалеко от берега — целый каменный остров, с которого можно понырять.





Пляж предлагает массу развлечений





На пляже много детей, поэтому здесь всё предусмотрено для семейного отдыха. К примеру, здесь можно арендовать небольшую беседку, покрытую тентом, со столиком, стульями, мангалом и Wi-Fi. Самая дешёвая стоит 300 руб. за 1 час аренды. Здесь же сдают лежаки по 100 руб./час и зонтики по 50 руб./час. Рядом стоят качели и двухъярусные бары, где можно выпить молочный коктейль по 150 руб. или обычного светлого пива по 100 руб. На «Звезде» комфортно отдохнуть могут и одиночки — перед купанием свои вещи можно сдать в камеру хранения за 100 руб.





Бассейн базы отдыха «Маяк»









Тем, кто любит купаться, но не любит мараться в песке, наверняка понравятся открытые бассейны. Так, на базе отдыха «Маяк», которая располагается у лодочной станции, за 400 руб. в будние дни и 600 руб. в выходные можно провести в бассейне хоть весь день. Шезлонги и зонтики входят в стоимость. Сюда же за дополнительные 200–400 руб. можно прийти с ребёнком.





Вместо живого песка здесь можно походить разве что по дереву





Для детей, кстати, здесь есть отдельный бассейн с небольшим фонтаном, батут и надувные игрушки. А для взрослых — бар, в котором, например, предлагают креветки на гриле по 250 руб. и традиционную для пляжей кукурузу по 100 руб.





Открытый бассейн обычно оккупируют молодые девушки





В основном у бассейна отдыхают молодые девушки. Они признались корреспондентам НГС.НОВОСТИ, что любят это место, потому что на общественных пляжах слишком грязно и небезопасно. Здесь же полы аккуратно выложены вагонкой, периметр находится под видеонаблюдением, а сама терраса вмещает не более 80 человек. В обеденное время в середине недели здесь собралось не более 30 человек.







Пляжи «Бумеранг» и «У моря Обского»









По ту сторону моря пляжи мало чем отличаются от пляжей Академгородка. На пляжах «Бумеранг» и «У моря Обского» такой же грязноватый песок, много насекомых, которые не только докучают отдыхающим, но и портят эстетику пляжа — береговая линия усыпана мёртвыми бабочками, устроившими новосибирцам целое нашествие.





На окраине пляжа есть небольшая смотровая площадка, стилизованная под маяк





«Бумеранг» тоже выглядит компактным, но зато предлагает разнообразные развлечения на воде. Так, здесь можно покататься в водном шаре — в него можно залезть и побегать подобно хомячку. Такое развлечение стоит 200 руб., а купаться с собой всего за 100 руб. можно взять дельфина. Не настоящего, конечно, а надувного. Столько же здесь стоит часовая аренда зонтов и шезлонгов.





Дети обожают водный шар





Для любителей чего-то большего — неподалёку есть база отдыха, где можно арендовать целый домик, поиграть в футбол или устроить ночёвку в спальных мешках.





Бугринский пляж









Бугринский пляж утыкан табличками с запретом о купании, но это не мешает новосибирцам бултыхаться в речной воде. Она здесь кажется теплее, чем в море, из-за небольшого залива, но развлечь себя здесь нечем, кроме как любованием: по одну сторону — на новый мост, по другую — на городской скайлайн правобережья.





Вид на новый мост, конечно, завораживает, но умиротворённую тишину регулярно прерывают проезжающие по нему фуры





В разгар жаркого дня здесь оказалось очень немноголюдно. Новосибирцы отдыхают больше с книжками и гаджетами, чем с детьми. Песок здесь чище, чем у Обского моря, но перемешан с камнями, которые, скорее всего, остались от строительства Бугринского моста.









Пляж тянется на несколько метров в сторону реки, образуя песочный пирс. На его склоне удобно лежать так, чтобы можно было ничего не подкладывать под голову. У входа на пляжную зону стоят кабинки для переодевания, они совмещены с душем. Правда, пока воды в них почему-то нет.







Большинство из тех, кто пришёл сюда отдохнуть, рассказывают, что ехать до моря слишком долго, поэтому выбирают загар под мостом





Одно из главных достоинств Бугринского пляжа — малолюдность и тишина. Правда, иногда её прерывают большегрузы, мчащиеся по мосту. Дорогу к пляжу найти оказалось непросто. Чтобы дойти до реки от парковки, нужно обойти два металлических забора, ограждающих местный яхт-клуб. Для пешеходов с моста ведёт деревянная лестница.





Парк водных развлечений «Лидер-Лэнд»









Бугринский пляж — один из немногих, которые располагаются в черте города. Но отдохнуть от жары можно и в самом Новосибирске, например, в парке водных развлечений «Лидер-Лэнд». Помимо традиционного аквапарка здесь есть бассейны и аттракционы под открытым небом, а также имитация природного тропического пляжа — с песком, сеткой для волейбола и настоящими пальмами.





Пальмы, конечно, росли здесь не всегда, но они отлично адаптировались под знойное сибирское лето





Больше всего в аквапарке должно понравиться детям — помимо горок на открытой площадке для них установили качели, батуты и другие развлечения. 1 час здесь стоит от 220 руб., 3 часа — 700 руб., а на весь день здесь можно остаться за 1000 руб. Дети до 6 лет смогут отдохнуть бесплатно. У всех бассейнов дежурят спасатели.





В основном сюда приходят мамы с детьми, но можно встретить и тех, кому не хочется ехать к морю





Здесь же можно просто позагорать на шезлонге. А если отдыхающих вдруг настигнет дождь — под куполом их ждут новые горки, бассейны с подогревом, а также сауна и многое другое.







Заельцовский пляж и база отдыха «Локомотив»









Ещё один открытый бассейн в городе есть на Заельцовском пляже. Почти всю его территорию, за исключением воды, огородила база отдыха «Локомотив». Отдыхающим за 100 руб. предлагают позагорать на песке, а за 300 руб./час — покупаться в бассейне и полежать на шезлонге с видом на Обь.





Вместо купания в речной воде горожанам предлагают бассейн, но с видом на реку





Несмотря на запрет о купании, новосибирцы обходят ограждения и лезут в воду — их никто не останавливает. Так как купаться здесь нельзя, особых водных развлечений для отдыхающих тоже нет, только вид на заросший левый берег.









Всего в Новосибирске работают 9 официальных пляжей. Сотрудники МЧС проверили их перед открытием пляжного сезона и поставили там спасателей.









К слову, в ближайшие дни в городе сохранится жаркая погода, правда, иногда её будут сменять дожди и грозы. Самое время отправиться на один из описанных нами пляжей и поделиться с НГС своими впечатлениями о них!

