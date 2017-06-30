Знойные дюны
Обзор пляжей и бассейнов под открытым небом — НГС нашёл, где самый чистый песок и тёплая вода
В Новосибирске официально открылся пляжный сезон. С приходом аномальной жары сотни новосибирцев устремились к воде — на речные пляжи, Обское море и в бассейны. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали на самых популярных городских пляжах, причём как на природных, так и искусственных, а также в немногочисленных открытых бассейнах, и узнали, где и почём новосибирцы смогут искупаться в жару и какие развлечения их там ждут. Подробности — в фоторепортаже НГС.НОВОСТИ.
Центральный пляж Академгородка
Главное место новосибирских любителей покупаться и позагорать — это, конечно, побережье Обского моря, где расположились сразу несколько пляжных зон. Центральный пляж Академгородка уже с утра оккупируют местные жители с детьми. Кстати, аттракционы, бары и кафе ранним утром обычно закрыты.
Новосибирцы приходят сюда со своими покрывалами, зонтами и шезлонгами, хотя на пляже буквально несколько лежаков дают посетителям бесплатно. Любители поваляться на солнце под шум волн располагаются на небольшом деревянном пирсе.
Правда, приятному отдыху здесь может помешать грязный песок, перемешанный с лесным мусором, и мошки, от которых не отмахиваются только те, кто по шею в воде. Тем не менее Центральный пляж остаётся одним из самых доступных и посещаемых в городе.
Пляж «Звезда»
Неподалёку от Центрального есть пляж «Звезда». Экономным автомобилистам, чтобы попасть туда, придётся раскошелиться: въезд на парковку у пляжа стоит 250 руб.
Этот пляж кажется более компактным, чем Центральный, и облагороженным. Береговую линию украшают кучи огромных камней, а недалеко от берега — целый каменный остров, с которого можно понырять.
На пляже много детей, поэтому здесь всё предусмотрено для семейного отдыха. К примеру, здесь можно арендовать небольшую беседку, покрытую тентом, со столиком, стульями, мангалом и Wi-Fi. Самая дешёвая стоит 300 руб. за 1 час аренды. Здесь же сдают лежаки по 100 руб./час и зонтики по 50 руб./час. Рядом стоят качели и двухъярусные бары, где можно выпить молочный коктейль по 150 руб. или обычного светлого пива по 100 руб. На «Звезде» комфортно отдохнуть могут и одиночки — перед купанием свои вещи можно сдать в камеру хранения за 100 руб.
Бассейн базы отдыха «Маяк»
Тем, кто любит купаться, но не любит мараться в песке, наверняка понравятся открытые бассейны. Так, на базе отдыха «Маяк», которая располагается у лодочной станции, за 400 руб. в будние дни и 600 руб. в выходные можно провести в бассейне хоть весь день. Шезлонги и зонтики входят в стоимость. Сюда же за дополнительные 200–400 руб. можно прийти с ребёнком.
Для детей, кстати, здесь есть отдельный бассейн с небольшим фонтаном, батут и надувные игрушки. А для взрослых — бар, в котором, например, предлагают креветки на гриле по 250 руб. и традиционную для пляжей кукурузу по 100 руб.
В основном у бассейна отдыхают молодые девушки. Они признались корреспондентам НГС.НОВОСТИ, что любят это место, потому что на общественных пляжах слишком грязно и небезопасно. Здесь же полы аккуратно выложены вагонкой, периметр находится под видеонаблюдением, а сама терраса вмещает не более 80 человек. В обеденное время в середине недели здесь собралось не более 30 человек.
Пляжи «Бумеранг» и «У моря Обского»
По ту сторону моря пляжи мало чем отличаются от пляжей Академгородка. На пляжах «Бумеранг» и «У моря Обского» такой же грязноватый песок, много насекомых, которые не только докучают отдыхающим, но и портят эстетику пляжа — береговая линия усыпана мёртвыми бабочками, устроившими новосибирцам целое нашествие.
«Бумеранг» тоже выглядит компактным, но зато предлагает разнообразные развлечения на воде. Так, здесь можно покататься в водном шаре — в него можно залезть и побегать подобно хомячку. Такое развлечение стоит 200 руб., а купаться с собой всего за 100 руб. можно взять дельфина. Не настоящего, конечно, а надувного. Столько же здесь стоит часовая аренда зонтов и шезлонгов.
Для любителей чего-то большего — неподалёку есть база отдыха, где можно арендовать целый домик, поиграть в футбол или устроить ночёвку в спальных мешках.
Бугринский пляж
Бугринский пляж утыкан табличками с запретом о купании, но это не мешает новосибирцам бултыхаться в речной воде. Она здесь кажется теплее, чем в море, из-за небольшого залива, но развлечь себя здесь нечем, кроме как любованием: по одну сторону — на новый мост, по другую — на городской скайлайн правобережья.
В разгар жаркого дня здесь оказалось очень немноголюдно. Новосибирцы отдыхают больше с книжками и гаджетами, чем с детьми. Песок здесь чище, чем у Обского моря, но перемешан с камнями, которые, скорее всего, остались от строительства Бугринского моста.
Пляж тянется на несколько метров в сторону реки, образуя песочный пирс. На его склоне удобно лежать так, чтобы можно было ничего не подкладывать под голову. У входа на пляжную зону стоят кабинки для переодевания, они совмещены с душем. Правда, пока воды в них почему-то нет.
Одно из главных достоинств Бугринского пляжа — малолюдность и тишина. Правда, иногда её прерывают большегрузы, мчащиеся по мосту. Дорогу к пляжу найти оказалось непросто. Чтобы дойти до реки от парковки, нужно обойти два металлических забора, ограждающих местный яхт-клуб. Для пешеходов с моста ведёт деревянная лестница.
Парк водных развлечений «Лидер-Лэнд»
Бугринский пляж — один из немногих, которые располагаются в черте города. Но отдохнуть от жары можно и в самом Новосибирске, например, в парке водных развлечений «Лидер-Лэнд». Помимо традиционного аквапарка здесь есть бассейны и аттракционы под открытым небом, а также имитация природного тропического пляжа — с песком, сеткой для волейбола и настоящими пальмами.
Больше всего в аквапарке должно понравиться детям — помимо горок на открытой площадке для них установили качели, батуты и другие развлечения. 1 час здесь стоит от 220 руб., 3 часа — 700 руб., а на весь день здесь можно остаться за 1000 руб. Дети до 6 лет смогут отдохнуть бесплатно. У всех бассейнов дежурят спасатели.
Здесь же можно просто позагорать на шезлонге. А если отдыхающих вдруг настигнет дождь — под куполом их ждут новые горки, бассейны с подогревом, а также сауна и многое другое.
Заельцовский пляж и база отдыха «Локомотив»
Ещё один открытый бассейн в городе есть на Заельцовском пляже. Почти всю его территорию, за исключением воды, огородила база отдыха «Локомотив». Отдыхающим за 100 руб. предлагают позагорать на песке, а за 300 руб./час — покупаться в бассейне и полежать на шезлонге с видом на Обь.
Несмотря на запрет о купании, новосибирцы обходят ограждения и лезут в воду — их никто не останавливает. Так как купаться здесь нельзя, особых водных развлечений для отдыхающих тоже нет, только вид на заросший левый берег.
Всего в Новосибирске работают 9 официальных пляжей. Сотрудники МЧС проверили их перед открытием пляжного сезона и поставили там спасателей.
К слову, в ближайшие дни в городе сохранится жаркая погода, правда, иногда её будут сменять дожди и грозы. Самое время отправиться на один из описанных нами пляжей и поделиться с НГС своими впечатлениями о них!
Кирилл Шматков
Фото Елены Поляковой
Карта и инфографика Павла Крюкова