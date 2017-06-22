«Это беспрецедентный и бессовестный случай»

Фотографии Славы Степанова развешаны по всему Новосибирску — панорамные виды города с высоты украшают метро, рекламные баннеры и магниты для туристов. Два снимка, которые Слава сделал с вертолёта, стали фоном для эмблемы 80-летия Новосибирской области — причём разрешения фотографа на публикацию чиновники не спросили. Корреспондент НГС.НОВОСТИ узнала, чего теперь хочет Слава Степанов и что об этом думают в региональном правительстве.

Огромный баннер с эмблемой 80-летия Новосибирской области Слава Степанов увидел буквально из окна своего дома. «Баннер 3×6 м, на котором написано: 80-летие Новосибирской области, юбилей, на фоне моей фотографии. Удручает то, что если посмотреть поближе, то можно понять, что это просто спёртая из интернета, растянутая на 6 м фотография, срезан копирайт. И 900 пикселей растянуть на 6 м — мне как бывшему дизайнеру это как ножом по сердцу», — объяснил НГС.НОВОСТИ Слава Степанов.





Оригинал снимка, который стал фоном на эмблеме 80-летия области





Ещё одно фото, которое использовано в эмблеме и разошлось по рекламным конструкциям Новосибирска и НСО





Он рассказал, что видел баннеры с двумя своими фотографиями — обе Слава снял ещё в 2010 году из окна вертолёта. Главная его претензия — разрешения на использование фотографий у него никто не спросил. Фотограф стал искать информацию о символике и авторах в интернете — и наткнулся на статью «Дизайн крепчал», опубликованную на НГС в середине февраля этого года.





Ещё тогда власти рассказали, что автором эмблемы стал бывший главный художник Новосибирска Юрий Бурика. «Цветовое наполнение знака, по задумке Бурики, передает оттенки сибирской природы. В композицию официальной эмблемы включен слоган, передающий основную идею празднования — "Гордимся прошлым, создаем будущее!"» — поясняли в правительстве смысл символики. О фоне для эмблемы тогда ничего сказано не было.







Правительство признало ошибку и пообещало демонтировать баннеры, но 21 июня они ещё висели в центре и на главных площадях Новосибирска





В мае Слава обратился в областное управление по государственной охране объектов культурного наследия, которое возглавляет Александр Кошелев. «На Юрия Бурику я выйти не смог, потому что нет нигде его контактных данных, а в управлении взяли трубку в приёмной. Я обрисовал ситуацию и попросил связать с главным. Мне задали пару уточняющих вопросов: "Вы уверены, что это ваша фотография, с чего вы взяли, что это ваша фотография…А если это не ваша?". Я попросил девушку просто передать, что я выхожу на диалог, поэтому лучше передать, что я прошу», — вспоминает фотограф. Вскоре на него вышел сам Александр Кошелев и назначил встречу.







Слава Степанов хочет публичных извинений и подчёркивает, что денежная компенсация его не интересует





Сам Кошелев отказался лично беседовать с корреспондентом НГС.НОВОСТИ, чтобы пояснить детали встречи, но по словам Славы Степанова, глава управления «негласно» извинился за эту ситуацию и рассказал, что Юрий Бурика сделал фоном эти снимки для примера. А на этапе согласования не объяснил чиновникам, чьи это фото и есть ли на них разрешение от автора, отметил Слава.







Слава рассказал, что оба снимка, которые незаконно у него взяты, сделаны с вертолёта 7 лет назад (на фото Слава — слева)





«Это всё было подписано и выложено на сайт Новосибирской области. Добавляет масла в огонь то, что символика может безлимитно использоваться. Как пояснил Кошелев, любой департамент может скачать её, использовать на сайте, в баннеры, растяжки… Масштаб несанкционированно использованных фотографий увеличивается астрономически, уже и отследить нельзя», — сетует фотограф. Ему рассказали, что к маю баннеры с этими фотографиями размещены на 54 рекламных конструкциях: 20 штук размером 3×6 м, 30 штук — 1,2×1,8 м, а также 4 видеоэкрана.







Также фотограф хочет убрать все фото под эмблемами, поскольку ему не нравится символика, разработанная Юрием Бурикой





Тогда Слава Степанов написал официальное обращение к губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому с просьбой разобраться в ситуации (фотограф предоставил копию письма НГС.НОВОСТИ). А Александр Кошелев предложил самому Славе обрисовать пути решения.





Прежде всего фотографу потребовалось публичное извинение на сайте правительства nso.ru.





«Потому что я считаю, что это беспрецедентный и бессовестный случай, я хочу, чтобы эта ошибка была признана, причём не просто правительством, а тем, кто это допустил. Второе — демонтаж всех баннеров с использованием моих фотографий. Я кардинально не согласен, что мои фотографии использованы в таком контексте, подчеркну, что мне не нравится бездарная работа Бурики, неприятно, что мои работы имеют к этому отношение», — заявил он. И добавил, что третья просьба — отстранить Бурику от дальнейших подобных конкурсов, «чтобы он больше не мешал развиваться городу Новосибирску».







Слава неоднократно подчеркнул в беседе с журналистом НГС, что в этом вопросе деньги его не интересуют.





«Это ведь проект некоммерческий, я не хотел никаких денег зарабатывать, просто хотел урегулировать ситуацию, понять, откуда взялась такая вольность: что можно просто так брать у человека фотографии без спроса. Дело в том, что я с правительством Новосибирской области и разными департаментами веду контакт очень давно, потому что мои фотографии часто кому-то пригождаются, за счёт ракурсов они уникальны.







Замгубернатора Александр Титков заверил, что Славе Степанову принесли извинения





Я всегда иду на контакт и рад, что мои фотографии где-то использованы — я живу в этом регионе, и мне не всё равно. И праздник 80-летия области — это и мой праздник тоже», — заверил фотограф.







В самом правительстве ошибку признали — и даже провели по этому поводу служебную проверку, сообщили в письменном ответе на запрос НГС.НОВОСТИ в пресс-службе губернатора и правительства НСО. По информации заместителя губернатора Александра Титкова, подписавшего ответ на запрос, Юрий Бурика не сообщил, что взял фотографии Славы Степанова из интернета без разрешения автора, а «должностные лица геральдической комиссии» (в оргкомитете состоит и сам Титков) не проверили наличие разрешения у дизайнера.







«Степанову С. А. дан ответ, в котором ему принесены извинения, а также сообщено, что все носители с юбилейной символикой, в которых использованы без разрешения его фотографии, будут демонтированы в кратчайшие сроки»,





— ответил Александр Титков, без подробностей уточнив, что пропустившие нарушение специалисты «в установленном порядке будут привлечены к дисциплинарной ответственности».







Сейчас с сайта правительства удалены эмблемы с фотографиями Степанова на фоне, но демонтаж в центре и на главных магистралях Новосибирска ещё не начался. Фотограф признался, что опасается затягивания процесса и что реально демонтаж начнётся после завершения всех мероприятий (а они длятся почти до конца года).







Слава Степанов возмутился, что у него «постоянно воруют фотографии»





«Для меня популяризация этой темы — как инструмент, чтобы такого больше не повторялось как минимум, хотя бы какой-то процент, часть этих случаев бы исчезла. Меня просто запарило в край воровство: у меня постоянно воруют фотографии. Я здесь живу и планирую дальше здесь жить, и я чувствую, что на меня могут обозлиться, но и чувствую свою правоту», — резюмировал он.







В истории Новосибирска были редкие случаи, когда фотографам удавалось заставить убрать украденные снимки и наказать обидчиков. Один из самых резонансных — судебный процесс фотографа Александра Рябкова и популярного паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». Автор отсудил у администрации паблика фантастическую сумму в Кировском суде.