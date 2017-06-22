«Это беспрецедентный и бессовестный случай»

Фото для эмблемы 80-летия области оказалось краденым — его взяли у известного во всем мире фотографа

Чиновники обещают демонтировать баннеры с незаконно взятыми фото Славы Степанова
Чиновники обещают демонтировать баннеры с незаконно взятыми фото Славы Степанова

Фотографии Славы Степанова развешаны по всему Новосибирску — панорамные виды города с высоты украшают метро, рекламные баннеры и магниты для туристов. Два снимка, которые Слава сделал с вертолёта, стали фоном для эмблемы 80-летия Новосибирской области — причём разрешения фотографа на публикацию чиновники не спросили. Корреспондент НГС.НОВОСТИ узнала, чего теперь хочет Слава Степанов и что об этом думают в региональном правительстве.

Огромный баннер с эмблемой 80-летия Новосибирской области Слава Степанов увидел буквально из окна своего дома. «Баннер 3×6 м, на котором написано: 80-летие Новосибирской области, юбилей, на фоне моей фотографии. Удручает то, что если посмотреть поближе, то можно понять, что это просто спёртая из интернета, растянутая на 6 м фотография, срезан копирайт. И 900 пикселей растянуть на 6 м — мне как бывшему дизайнеру это как ножом по сердцу», — объяснил НГС.НОВОСТИ Слава Степанов.


Оригинал снимка, который стал фоном на эмблеме 80-летия области
Оригинал снимка, который стал фоном на эмблеме 80-летия области


Ещё одно фото, которое использовано в эмблеме и разошлось по рекламным конструкциям Новосибирска и НСО
Ещё одно фото, которое использовано в эмблеме и разошлось по рекламным конструкциям Новосибирска и НСО


Он рассказал, что видел баннеры с двумя своими фотографиями — обе Слава снял ещё в 2010 году из окна вертолёта. Главная его претензия — разрешения на использование фотографий у него никто не спросил. Фотограф стал искать информацию о символике и авторах в интернете — и наткнулся на статью «Дизайн крепчал», опубликованную на НГС в середине февраля этого года

 

Ещё тогда власти рассказали, что автором эмблемы стал бывший главный художник Новосибирска Юрий Бурика. «Цветовое наполнение знака, по задумке Бурики, передает оттенки сибирской природы. В композицию официальной эмблемы включен слоган, передающий основную идею празднования — "Гордимся прошлым, создаем будущее!"» — поясняли в правительстве смысл символики. О фоне для эмблемы тогда ничего сказано не было.


Правительство признало ошибку и пообещало демонтировать баннеры, но 21 июня они ещё висели в центре и на главных площадях Новосибирска
Правительство признало ошибку и пообещало демонтировать баннеры, но 21 июня они ещё висели в центре и на главных площадях Новосибирска


В мае Слава обратился в областное управление по государственной охране объектов культурного наследия, которое возглавляет Александр Кошелев. «На Юрия Бурику я выйти не смог, потому что нет нигде его контактных данных, а в управлении взяли трубку в приёмной. Я обрисовал ситуацию и попросил связать с главным. Мне задали пару уточняющих вопросов: "Вы уверены, что это ваша фотография, с чего вы взяли, что это ваша фотография…А если это не ваша?". Я попросил девушку просто передать, что я выхожу на диалог, поэтому лучше передать, что я прошу», — вспоминает фотограф. Вскоре на него вышел сам Александр Кошелев и назначил встречу.


Слава Степанов хочет публичных извинений и подчёркивает, что денежная компенсация его не интересует
Слава Степанов хочет публичных извинений и подчёркивает, что денежная компенсация его не интересует


Сам Кошелев отказался лично беседовать с корреспондентом НГС.НОВОСТИ, чтобы пояснить детали встречи, но по словам Славы Степанова, глава управления «негласно» извинился за эту ситуацию и рассказал, что Юрий Бурика сделал фоном эти снимки для примера. А на этапе согласования не объяснил чиновникам, чьи это фото и есть ли на них разрешение от автора, отметил Слава. 


Слава рассказал, что оба снимка, которые незаконно у него взяты, сделаны с вертолёта 7 лет назад (на фото Слава — слева)
Слава рассказал, что оба снимка, которые незаконно у него взяты, сделаны с вертолёта 7 лет назад (на фото Слава — слева)


«Это всё было подписано и выложено на сайт Новосибирской области. Добавляет масла в огонь то, что символика может безлимитно использоваться. Как пояснил Кошелев, любой департамент может скачать её, использовать на сайте, в баннеры, растяжки… Масштаб несанкционированно использованных фотографий увеличивается астрономически, уже и отследить нельзя», — сетует фотограф. Ему рассказали, что к маю баннеры с этими фотографиями размещены на 54 рекламных конструкциях: 20 штук размером 3×6 м, 30 штук — 1,2×1,8 м, а также 4 видеоэкрана.


Также фотограф хочет убрать все фото под эмблемами, поскольку ему не нравится символика, разработанная Юрием Бурикой
Также фотограф хочет убрать все фото под эмблемами, поскольку ему не нравится символика, разработанная Юрием Бурикой


Тогда Слава Степанов написал официальное обращение к губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому с просьбой разобраться в ситуации (фотограф предоставил копию письма НГС.НОВОСТИ). А Александр Кошелев предложил самому Славе обрисовать пути решения. 


Прежде всего фотографу потребовалось публичное извинение на сайте правительства nso.ru. 


«Потому что я считаю, что это беспрецедентный и бессовестный случай, я хочу, чтобы эта ошибка была признана, причём не просто правительством, а тем, кто это допустил. Второе — демонтаж всех баннеров с использованием моих фотографий. Я кардинально не согласен, что мои фотографии использованы в таком контексте, подчеркну, что мне не нравится бездарная работа Бурики, неприятно, что мои работы имеют к этому отношение», — заявил он. И добавил, что третья просьба — отстранить Бурику от дальнейших подобных конкурсов, «чтобы он больше не мешал развиваться городу Новосибирску».


Слава неоднократно подчеркнул в беседе с журналистом НГС, что в этом вопросе деньги его не интересуют.


«Это ведь проект некоммерческий, я не хотел никаких денег зарабатывать, просто хотел урегулировать ситуацию, понять, откуда взялась такая вольность: что можно просто так брать у человека фотографии без спроса. Дело в том, что я с правительством Новосибирской области и разными департаментами веду контакт очень давно, потому что мои фотографии часто кому-то пригождаются, за счёт ракурсов они уникальны.


Замгубернатора Александр Титков заверил, что Славе Степанову принесли извинения
Замгубернатора Александр Титков заверил, что Славе Степанову принесли извинения


Я всегда иду на контакт и рад, что мои фотографии где-то использованы — я живу в этом регионе, и мне не всё равно. И праздник 80-летия области — это и мой праздник тоже», — заверил фотограф.


В самом правительстве ошибку признали — и даже провели по этому поводу служебную проверку, сообщили в письменном ответе на запрос НГС.НОВОСТИ в пресс-службе губернатора и правительства НСО. По информации заместителя губернатора Александра Титкова, подписавшего ответ на запрос, Юрий Бурика не сообщил, что взял фотографии Славы Степанова из интернета без разрешения автора, а «должностные лица геральдической комиссии» (в оргкомитете состоит и сам Титков) не проверили наличие разрешения у дизайнера.


«Степанову С. А. дан ответ, в котором ему принесены извинения, а также сообщено, что все носители с юбилейной символикой, в которых использованы без разрешения его фотографии, будут демонтированы в кратчайшие сроки», 


— ответил Александр Титков, без подробностей уточнив, что пропустившие нарушение специалисты «в установленном порядке будут привлечены к дисциплинарной ответственности».


Сейчас с сайта правительства удалены эмблемы с фотографиями Степанова на фоне, но демонтаж в центре и на главных магистралях Новосибирска ещё не начался. Фотограф признался, что опасается затягивания процесса и что реально демонтаж начнётся после завершения всех мероприятий (а они длятся почти до конца года).


Слава Степанов возмутился, что у него «постоянно воруют фотографии»
Слава Степанов возмутился, что у него «постоянно воруют фотографии»


«Для меня популяризация этой темы — как инструмент, чтобы такого больше не повторялось как минимум, хотя бы какой-то процент, часть этих случаев бы исчезла. Меня просто запарило в край воровство: у меня постоянно воруют фотографии. Я здесь живу и планирую дальше здесь жить, и я чувствую, что на меня могут обозлиться, но и чувствую свою правоту», — резюмировал он. 


В истории Новосибирска были редкие случаи, когда фотографам удавалось заставить убрать украденные снимки и наказать обидчиков. Один из самых резонансных — судебный процесс фотографа Александра Рябкова и популярного паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». Автор отсудил у администрации паблика фантастическую сумму в Кировском суде

Мария Морсина
Фото Славы Степанова

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