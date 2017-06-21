Плантации дяди Вовы

Репортаж из питомника садовых ягод — здесь они в 3 раза дешевле, но собирать их придётся покупателям

Новосибирские садоводы начали снимать один из первых ягодных урожаев этого года — жимолость. НГС.НОВОСТИ побывали в крупнейшем и единственном близком к Новосибирску ягодном питомнике — сельхозартели «Сады Сибири» — и узнали, где растут любимые новосибирцами ягоды, почему их отправляют не в город, а в другие регионы и как чиновники-взяточники губят сибирский урожай. Подробности — в фоторепортаже НГС.НОВОСТИ.

В новосибирских магазинах, на рынках и просто на улицах начали продавать свежие ягоды. Так, на прошлой неделе жителям Академгородка предлагали пол-литровый стаканчик с только что поспевшей жимолостью за 250 руб. Однако немногие знают, что полакомиться сибирскими ягодами можно гораздо дешевле, причём прямо с куста. Достаточно проехать немного за город.





Сельскохозяйственная артель «Сады Сибири» находится в 15 км от Новосибирска — под посёлком Ленинский. Любители свежей ягоды могут добраться до артели по Северному объезду или Восточному шоссе, свернув в районе посёлка Мочище. Найти питомник самостоятельно трудно, поэтому корреспондентов НГС.НОВОСТИ туда доставил лично председатель артели Владимир Лутов.









«Раньше было три сельхозартели, сейчас только мы остались — остальные развалились с перестройкой. В советское время всё было государственное, все хозяйства. А когда пустили в самостоятельный путь — не все справились с этим делом», — вздохнул он.











«Когда-то в советское время мы собирали ягоды до 450 тонн, потом в 90-е годы сады пришлось сокращать. Когда помощь государства пошла, мы их начали увеличивать. Сейчас у нас 50 % [территории] — это молодые сады и 50 % — плодоносящие», — показывает Владимир раскинувшийся сад.











На огромной площади в 300 гектаров раскинулись плантации чёрной смородины, малины, облепихи, земляники, а чуть дальше — темно-зелёные кусты, усыпанные синей с сизым налётом жимолостью. Первые сборщики уже обобрали некоторые кусты, и сейчас вокруг них лишь рой лесных мошек.











Как поясняет Владимир, за жимолостью особый уход не нужен. Первое время после посадки она растёт очень медленно, зато потом резко начинает давать ягоды. Один куст плодоносит 35–40 лет: «Вот её раз посадил – и собираешь».











Жимолость — очень полезная ягода. Её используют даже для лечения болезней органов дыхания, зрения и сердечно-сосудистой системы. При этом полезны не только ягоды, но и цветы, листья и даже кора.









Как признаётся Владимир, в этом году погода немного внесла свои коррективы в богатство урожая. «Перезимовали мы, в принципе, нормально. А вот весной некоторые барнаульские сорта [жимолости] ощипало. Смородина хорошо выстояла морозы, урожай будет хороший. Малину немного поломало — снега много было», — вспоминает он. Всего же «Сады Сибири» планируют собрать не меньше 100 тонн ягоды.









В нескольких метрах садоводы высадили необычный сорт малины. «Это ремонтантная малина. Малина обычная выращивается как: у неё первый год стебель растёт, вырастает, а потом [на следующий год] этот же стебель даёт урожай. А у ремонтантной малины за год стебель вырастает, зацветает, плодоносит до самого снега, только чуть позже начинает плодоносить. Урожай она даёт больше, чем обыкновенная», — Владимир показывает на низкие, сантиметров 30–40 кусты и добавляет, что уже в этом году она вся будет усыпана красными ягодами.











Всё лето сюда приезжают десятки новосибирцев. Кто-то собирает ягоды для себя, но большинство — так называемые урожайники, которые продают собранное в городе. Однако, по словам Владимира, бóльшая часть собранных ягод идёт в другие регионы. «В город почти ничего не попадает, потому что нет переработчика. Идёт в Томскую область, Челябинскую область, Свердловскую область, в Алтайский край, облепиха уезжает в Кострому… А нам, чтобы в магазины попасть, нужно бонус заплатить. А зачем я им буду платить, если я им и так продукцию даю?! Издевательство, — говорит он и поясняет, что проблемы с продажей свежих ягод связаны с тем, что они быстро портятся. — На базаре цена [на наши ягоды] в три-четыре раза дороже».









На отдельной поляне высажена садовая земляника. Судя по жесту Владимира, в среднем каждая ягода достигает размеров молодого картофеля. Насладиться ею можно будет в конце июня. Владимир рассказал, что вкус земляники зависит прежде всего от почвы. Так, на одной грядке могут быть несколько разных видов почв, поэтому на одном кусте одна ягода может быть слаще другой. Не менее важно и то, сколько времени ягода находится под солнцем.











«Нас поляки задолбали, они составляют нам конкуренцию, — сетует Владимир. — Вот ввели эмбарго, они там за это получили компенсацию и через продажных чиновников на наш рынок свою смородину через Китай и Беларусь везут по дешёвке. И тут уже перекупщики продают её ниже нашей себестоимости. А смородина у нас самая объёмная, у нас её около 100 га сейчас».











Часть сада (участок около 90 га) фермеры раскорчёвывают под новые плантации. Власти дают дотации: на уход за насаждениями, на раскорчёвку, на посадку. «Хватает ли? Да. В последние три года нам прилично помогают», — намекает Владимир на нового федерального министра сельского хозяйства.











Владимир рассказал, что его работники строго контролируют сборщиков, а по периметру питомника стоят охранники, поэтому бесплатно полакомиться ягодами не получится. «Если один раз убежит, то другой раз не убежит», — смеётся он.









Цены на ягоды действительно ниже тех, которые просят в магазинах и на рынках. Так, в «Садах Сибири» 1 кг земляники стоит 300 руб., жимолости — 200 руб., малины — 250 руб., а смородины — 100 руб. Правда, собирать ягоды придётся самостоятельно.