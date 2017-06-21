«Бабушка, я убил демона»

Подробности жуткого убийства туристки на Алтае — погибшая пыталась спасти убийцу от одиночества

Обвиняемый сейчас в местном СИЗО
Обвиняемый сейчас в местном СИЗО

В Горном Алтае погибла 45-летняя жительница Новосибирска Наталья — её обнаружили с десятком ножевых ран в гостевом домике одной из усадьб посёлка Элекмонар. В убийстве подозревают 22-летнего внука хозяйки усадьбы, у которой погибшая снимала гостевой дом — сам он отказывается рассказать хоть что-нибудь о произошедшем. Местные жители уверены: погибшая, которая работала психотерапевтом, пыталась помочь замкнутому и тихому парню, но во время разговора он вспылил и схватился за нож. Корреспондент НГС.НОВОСТИ узнала подробности жуткого убийства и задержания предполагаемого убийцы, а также выяснила, какие ошибки во время отдыха в Горном Алтае могут стоить туристу жизни.

Суд предъявил обвинение 22-летнему жителю Горного Алтая Александру А., который в начале июня жестоко расправился с 45-летней жительницей Новосибирска, приехавшей на отдых в село Элекмонар. Напомним, по версии следствия, он зарезал туристку, которая остановилась в гостевом домике одной из частных усадьб. Майминский следственный отдел СУ СКР по Республике Алтай возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) — по этой статье арестованному грозит от шести до пятнадцати лет колонии.


«Обвиняемый в ходе ссоры нанёс жительнице Новосибирской области, находящейся у него в гостях, многочисленные удары ножом в область грудной клетки и шеи. От полученных ножевых ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия», — сообщили НГС.НОВОСТИ в управлении Следственного комитета РФ по Республике Алтай.  


Убийство произошло утром 8 июня в селе Элекмонар Чемальского района Республики Алтай в одном из гостевых домиков достаточно обширной, по местным меркам, усадьбы, выстроенной в пяти метрах от трассы. Хоромы прячутся от любопытных глаз за высоким забором, поэтому из свидетелей —  только сама хозяйка, пенсионерка Любовь Старцева. Но она сейчас отказывается разговаривать даже с близкими, уверяет продавщица местного продуктового магазина Галина. «Ни друзья, ни родственники пока к ней не лезут, — поясняет женщина. — У неё стресс сейчас большой, и её можно понять». Корреспонденту НГС.НОВОСТИ также не удалось дозвониться до родственницы предполагаемого убийцы. 


Но подробности трагедии, как это часто бывает в небольших сёлах, известны каждому жителю Элекмонара. 45-летняя Наталья приехала на Алтай в отпуск. По данным СК, она была психологом, работала в РЖД (по неподтверждённой официально информации, сибирячка занималась отбором и тестированием персонала на поездные бригады). В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги оперативно прокомментировать эту информацию не смогли. 


Именно желание помочь внуку хозяйки усадьбы, уверены местные жители, и погубило Наталью.


Как рассказала НГС.НОВОСТИ соседка Любови Старцевой Оксана, Наталья в то утро попыталась поговорить с 22-летним внуком хозяйки усадьбы Александром о его проблемах. «Он вроде когда-то пытался свести счёты с жизнью, вот его бабушка и попросила Наталью, чтобы она с ним поработала», — рассказала НГС.НОВОСТИ Оксана. Бывший одноклассник подозреваемого Константин уверен, что бабушка пошла к Наталье не только поэтому: пенсионерка, по его словам, была обеспокоена тем, что «он сидит за компьютерами целыми днями — ни друзей, ничего ему не надо». Версию о том, что погибшая помогала подозреваемому решить его психологические проблемы, не исключили и в Следственном комитете. 


«Женщина начала его расспрашивать, мол, почему ты ни с кем не общаешься. На больное, может, надавила — вот и всё. Он психанул», — уверена одна из бывших одноклассниц подозреваемого. В СК подтвердили, что Александр несколько раз ударил Наталью ножом, женщина скончалась на месте. «Говорят, что потом он пришел к бабушке весь в крови и сказал, что убил демона», — ужасается Оксана.


Полицию и медиков вызвала сама Любовь Старцева, рассказал НГС.НОВОСТИ следователь по особо важным делам Майминского межрайонного следственного отдела СК Александр Туйденов. 


«Сопротивление он как таковое не оказывал. Просил только, чтобы в отношении него применили оружие. 


Показания он не даёт. Вообще ему назначена экспертиза на вменяемость. Но там очередь...  Поэтому пока он содержится в СИЗО», — говорит следователь.


Местные жители жалеют Любовь — работники администрации и дома культуры называют пенсионерку не иначе как звездой здешнего ансамбля. «Любовь очень грамотная, геолог по образованию, — подчёркивает директор дома культуры Надежда Черемнова. — Позитив всегда исходил от неё. Добрейшая, талантливейшая женщина. И дай Бог ей всё это пережить». Как добавили в Следственном комитете, пенсионерка знала Наталью задолго до трагедии: психолог не первый год снимала гостевой домик у Старцевой. 


Как и большинство местных, Любовь сдавала гостиничные комнаты туристам. Это было неплохим подспорьем, тем более что Александра она воспитывала одна с шестого класса (именно в этом возрасте, вспоминают одноклассники, мальчик приехал из Новосибирска). Самого парня его одноклассники описывают одним словом — изгой. «Он ни с кем не ругался, замкнутый в себе был, — вспоминает Константин. — В классе считался отбросом. Ходил вонючий, немытый, постоянно убегал, ходил курил... Мы его пытались к себе подтянуть даже, но он сам себя так ставил... Сейчас мы понимаем, что не надо было с ним так поступать, но мы многого тогда не понимали». Закончив девятый класс, Александр засел дома за компьютером — ни учебы, ни работы. «Что там у них происходило, я не знаю, но мы думали, что всё нормально — просто не хочет парень выходить на улицу и общаться с людьми, так это его дело», — пожимает плечами ещё одна соседка семьи Тамара. 


Убийства туристов на Алтае не редкость. Так, в прошлом году на одной из турбаз Усть-Канского района погиб 45-летний москвич — его зарезал 18-летний парень. А самое громкое и жуткое убийство семьи туристов случилось в 2006 году в районе Семинского перевала: местный 18-летний подросток решил угнать машину омского журналиста, приехавшего на отдых. Убийца хладнокровно застрелил и добил прикладом главу семейства, его жену, а также двух сыновей — семилетнего Никиту и трёхлетнего Артёма.


Следователь по особо важным делам Майминского межрайонного следственного отдела Александр Туйденов уверен, что для туристов на Алтае должно быть одно железное правило: останавливаться в специализированных отелях, а не у местных жителей. 


Собеседник подтвердил, что случаи, когда конфликт между гостем и хозяином заканчивается трагедией, бывают не так уж и редко — просто не все они становятся широко известны.


Директор компании «MegaTravel», занимающейся отправкой туристов на Алтай, Кристина Никонорова добавляет: перед поездкой необходимо запомнить, что там живут своеобразные люди со своими взглядами на жизнь. «Следует вести себя сдержано, не конфликтовать, — подчёркивает эксперт. — Следует помнить: ты турист, а не коренной местный житель. И надо вести себя в рамках». Девушка уверяет, что за время работы она повидала как добрых и отзывчивых жителей Алтая, так и завистливых пьяниц, недовольных своей жизнью и обвиняющих во всём туристов, которые «понаехали». «Это как в деревню приехать, — сравнивает Никонорова. — Надо всегда держать язык свой при себе. Потому что люди очень вспыльчивые».

Алёна Истомина
Фото Александра Ощепкова

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