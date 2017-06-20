Школьные нумера

Чиновники продали под застройку школьный сквер — новый владелец земли хочет построить там гостиницу

В Краснообске в продаже оказался участок со сквером, прилегающий к одной из школ посёлка, — продавец предлагал построить на нём бизнес-центр или гостиницу и даже сменить его назначение под любые нужды покупателя. Жителей посёлка это неприятно удивило: оказалось, что ни стадионы, ни спортплощадки школам не принадлежат и могут быть проданы частным лицам. Как школьный двор оказался частной территорией и можно ли построить гостиницу под школьными окнами — узнала корреспондент НГС.НОВОСТИ.

Часть спорного участка благоустроена силами учителей и учеников лицея
Часть спорного участка благоустроена силами учителей и учеников лицея

Объявление о продаже 40 соток коммерческой земли в посёлке Краснообск появилось на портале N1.RU. В описании варианта продавец отмечает, что на участке можно построить бизнес- или торговый центр, многоквартирные дома, рынок, гостиницу «и т.д.», а разрешённый вид использования продавец обещал изменить под нужды покупателя.


За перспективную территорию запросили 20 млн руб.


5 июня объявление попалось на глаза местным жителям, которые с удивлением узнали в продающемся участке небольшой сквер возле лицея № 13. Этот факт поднял волну возмущения в соцсетях, где предлагалось устроить массовый «прозвон» объявления, и в результате в тот же день оно было удалено. Сегодня продавец Елена, чей контактный телефон был указан в предложении (от него остался только скриншот в группе посёлка «ВКонтакте»), на вопрос об участке лишь отвечает, что он не продаётся.


Директор лицея и по совместительству депутат Совета депутатов Новосибирского района Надежда Лылова рассказала, что участок принадлежал району и уже давно пустует. В 2017 году депутаты включили его в план приватизации и в мае выставили на аукцион, чтобы построить на нём спортивное сооружение, — именно такое назначение было установлено для него на прошедших весной публичных слушаниях, знает Лылова.


40 соток земли в Краснообске оказались в частных руках вместе с недостроенным зданием тепличного комплекса
40 соток земли в Краснообске оказались в частных руках вместе с недостроенным зданием тепличного комплекса

Между тем на публичной кадастровой карте разрешённое использование участка — для обслуживания тепличного комплекса. На аукцион выставлялся собственно тепличный комплекс — недостроенное здание площадью около 100 кв. м, к которому земля шла довеском с фиксированной стоимостью немногим более 3,4 млн руб. За лот боролись пять участников, его цена с 768,98 тыс. руб. выросла до 2,46 млн руб. В итоге победитель торгов, предприниматель Иван Бельтюгов, заплатил за недострой и 40 соток земли в центре Краснообска более 5,86 млн руб. 


То, что участок оказался на перепродаже, да ещё и с предложением изменения разрешённого использования, Надежда Лылова оставляет на совести победителя аукциона: «Это настоящее мошенничество: он говорит, что всё будет изменено, разрешение будет изменено. Подтверждено на всех инстанциях, что никогда разрешение со спортивно-оздоровительного сооружения, для того, чтобы там занимались дети, не будет изменено. Жители зря волнуются», — уверяет директор лицея. Хотя ни в извещении о проведении торгов, ни в приложенном договоре купли-продажи о необходимом строительстве спортивного сооружения нет ни слова.


Более подробно наложенные на участок ограничения перечислены в сообщении администрации Краснообска, опубликованном на её официальном сайте. Согласно ему,


участок относится к зоне Ж-4 — объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования. 


В множестве объектов, перечисленных в основных и условно-разрешённых видах использования участка, при этом нет ни бизнес-центров, ни гостиниц, ни рынков; максимум — предприятия общественного питания и жилые дома для работников образовательных учреждений. Применить любой из условно-разрешённых видов использования владелец участка сможет только через проведение публичных слушаний, подчёркивается в сообщении администрации рабочего посёлка.


Школьный забор отделяет занявший часть участка сквер от заросшей высокой травой территории с недостроем
Школьный забор отделяет занявший часть участка сквер от заросшей высокой травой территории с недостроем

В нём также указано, что письмо с требованием «незамедлительно принять меры» по расторжению договора купли-продажи участка было направлено в администрацию Новосибирского района ещё 25 мая. «Ситуацию усугубляет ещё и тот факт, что нет никакой информации от нового собственника участка относительно дальнейших планов по распоряжению этим участком. На назначенную встречу с главой администрации Краснообска он не пришёл», — указывается в сообщении.


По данным «СПАРК», Иван Бельтюгов является совладельцем и руководителем нескольких новосибирских компаний, среди которых, в частности, ООО «Академстройпроект», занимающееся арендой и управлением недвижимостью. Связаться с бизнесменом напрямую корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось: в ряде компаний указанные в «СПАРК» номера не отвечали, в других не указаны вовсе. В офисе «Академстройпроекта» прямой номер Бельтюгова не дали, пообещав передать ему запрос и контакты для ответа, однако предприниматель на связь так и не вышел. В администрации Новосибирского района, в чьей собственности ещё недавно находился спорный участок, запрос НГС.НОВОСТИ тоже оставили без ответа.


Сегодня проданный месяц назад участок даже не огорожен и густо зарос травой. Часть его отсекает кованый школьный забор — за ним благоустроенная территория с дорожками и цветами. Хотя, по словам Надежды Лыловой, школе участок никогда не принадлежал,


в 2010 году инициативная группа выпускников лицея заложила здесь аллею памяти ветеранов войны и труда, 


а 2 года назад с разрешения районной администрации он вошёл в число трёх пришкольных территорий, где по инициативе местных общественников к 70-летию Великой Победы высадили 1200 кедров.


У общественной организации «Все вместе» на эту территорию были свои планы: они предлагали сделать из заросшего участка питомник особо ценных пород деревьев, привлекать к работе школьников и выращивать деревья для озеленения посёлка. Поскольку это бывшая строительная площадка, общественники и экологи вывезли с неё несколько машин строительного мусора, вызывали технику и рабочих. 


Администрация посёлка потребовала расторжения договора купли-продажи с покупателем, который за месяц так и не высказал планов на его освоение
Администрация посёлка потребовала расторжения договора купли-продажи с покупателем, который за месяц так и не высказал планов на его освоение

«Мы даже и представить не могли, что кедры, высаженные учениками два года назад, придётся в срочном порядке выкапывать и пересаживать, — посетовала в переписке «ВКонтакте» председатель совета РОД «Все вместе» Марина Жерздева. — Непонятно, зачем было нужно выделять именно этот участок под организацию кедрового питомника, если заранее знали, что он идёт на продажу».


Когда стало известно о возможной продаже участка, РОД «Все вместе» даже планировали участвовать в торгах — по уставу такая возможность у организации есть, юридически и финансово она была бы готова, говорит Жерздева. «Нам пообещали, что обязательно предупредят нас, так как наша идея — "отличная"», — вспоминает она. Однако торги прошли без участия общественников.


Местных жителей потенциальное строительство взволновало настолько, что они даже отправляли вопросы на прямую линию Владимира Путина. «Когда мы разбирались с ситуацией, поднимали документы, [выяснилось, что] каждая пришкольная территория у нас разделена на несколько кадастровых участков: отдельно футбольное поле, отдельно хоккейная коробка, отдельно спортивная площадка. Соответственно, в любой момент про любой участок администрация района скажет: он не принадлежит школе, он принадлежит Новосибирскому району, мы решили отдать его под застройку, — переживает житель Краснообска Валерий Котельников. — Именно в таком контексте я и формулировал президенту [вопрос на прямую линию]: что все наши школы можно вот так частями распродать». Правда, до президента вопрос так и не дошёл — по крайней мере, в прямом эфире.


Подобная ситуация несколько лет назад произошла и в центре Новосибирска: проект спортивного детского комплекса с подземной автостоянкой на базе лицея № 22 «Надежда Сибири» на ул. Советской в какой-то момент вырос в проект бизнес-центра, от которого инвестор после поднятого шума «открестился»


Однако строительство до сих пор не завершилось, а на огораживающем его территорию заборе красуется объявление о продаже парковочных мест.


Надежда Лылова уверяет, что повторения подобной ситуации на проданном участке жители не допустят — никто не согласует смену его назначения. «И родители, и общественность, и в первую очередь школа и администрация заинтересованы в том, чтобы всё было так, как было задумано. Никто никогда не сменит, я убеждена в этом», — твёрдо заявила она.

Лиза Пичугина
Фото Ольги Бурлаковой

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