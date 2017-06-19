«500 тысяч достаточно»

Сайт по поиску работы Зарплата.ру провёл исследование и выяснил, где новосибирцы решили провести свой отпуск. Оказалось, треть опрошенных горожан планируют поездку в пределах России, четверть останется дома, каждый пятый поедет за границу, а каждый восьмой отправится в деревню или на дачу. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ вышли на раскалённые из-за жары улицы, чтобы узнать у горожан, куда они собрались этим летом и каков рецепт идеального отпуска. Подробности — в фоторепортаже НГС.НОВОСТИ.





Татьяна, 35 лет, работает в сфере туризма: «Пока не решили, куда отправимся в отпуск, но хотелось бы на море. Всё равно, в России или за границей, смотря по стоимости. И в Крым с удовольствием, и в Сочи с удовольствием. Если решимся на отдых по России, то, конечно, самостоятельно, а так я обычно езжу по путёвкам. Так получается не дешевле, но интереснее. До этого я была во Вьетнаме, Таиланде, Египте, Турции, Греции, Испании… Я просто в туризме работаю. Идеальный отпуск? Наверное, это должно быть самостоятельное путешествие и сочетание моря с тем, чтобы где-то поездить, а не просто на пляже 2 недели просидеть. Для идеального отпуска с семьёй на троих, мне кажется, 200 тыс. нужно точно».









Николай, студент: «За границу никогда не ездил, предпочитаю внутренний туризм. А так хотелось бы побывать в культурных столицах мира: в Европе, скорее всего, или в странах Азии. В Египет, мне кажется, как-то банально лететь. Древние храмы всякие посмотреть хотел бы. Я лично хочу в Болгарию. Я читал, что там народ интересный, традиции тоже. Если говорить об идеальном отпуске, то я предпочитаю более активный отдых: съездить, например, в Шерегеш покататься на сноуборде. Лично мне бы хватило [отдохнуть] в пределах 30–50 тыс.».











Наталья, 55 лет, работает в торговле: «Мы с мужем собираемся в Сочи — полежать у моря, погулять по городу. Мы там были очень много раз, до Олимпиады ещё. Осенью во Вьетнаме ещё были, а в прошлом году — в Египте. Каждый год где-нибудь отдыхаем. В Сочи не знаю, как сейчас там по питанию, цены очень подорожали, но самолёт на двоих туда и обратно у нас обошёлся в 36 тыс., ну это нормально. Идеальный отпуск явно должен быть где-то на берегу, покупаться и позагораться. На такой отпуск, думаю, тысяч 120 нужно, но я бы не сказала, что это с размахом».









Замира, 20 лет, студентка НГМУ: «Я студентка, на отдых ездила только с родителями. Сейчас мы собираемся на Алтай, в горы, может быть, в Чемал ещё — сплавляться по рекам. Мы уже ездили туда, всё сами. Идеальный отдых для меня должен быть активным, это должно быть какое-то новое место, посмотреть, что-то узнать, познакомиться с людьми. Хотелось бы за границу съездить, куда-нибудь в Европу, но туда надо визу получить, это сложно. В Испанию бы хотелось. Я ещё студент, сама не зарабатываю, но, думаю, на идеальный отпуск нужно 100–150 тыс.».









Дмитрий, 50 лет, научный работник: «Весной я ездил в Нидерланды на 2 недели, у меня дочь учится там. Гуляли, мы ездили по достопримечательностям, смотрели парк тюльпанов, Амстердам. Это Северная Европа без итальянской суеты, греческого пофигизма, работают там люди, зарабатывают. <…> Мы любим путешествовать. Был в Штатах, Индии, Японии, Китае. Где больше всего понравилось? Сложно сказать. Где-то лучше работать, где-то лучше отдыхать. Везде хорошо, везде сами. Сейчас если покупать билет [до Нидерландов] за месяц [до отправления], можно в 20 тыс. уложиться. Это очень бюджетно, хороший стык в Москве. Как правило, когда ездим — пол-отпуска проводим культурно, пол-отпуска — пляж, море».











Виктория, 22 года, юрист: «Я сегодня уволилась, потому что переезжаю в другой город! Даже не успела в отпуск сходить. Хотелось бы съездить в Сочи, на море. Тем более там поинтереснее, чем просто море, там есть достопримечательности. [Идеальный отпуск должен быть таким], чтобы была природа (я бы в город, конечно, не поехала) и совмещение с прогулкой и историческими достопримечательностями. Наверное, это древние постройки и архитектура Санкт-Петербурга или где-нибудь за границей. А пока я просто собираю вещи для переезда».









Вадим, 30 лет, работает в охране: «Ещё не были в отпуске, пока собираемся, но, скорее всего, останемся здесь, в городе. Дома с ребёнком, может быть, за город съездим, дачи у нас нет. Тяжело с ребёнком, дочка маленькая пока. Хотелось бы в России на море куда-нибудь [поехать]. Раньше я в Сочи ездил, в Питер. У нас есть, где культурно отдохнуть можно, даже просто можно полежать на море, позагорать, не напрягаясь. Прошлым летом я ездил на Байкал, я сам родом из Иркутска. Дикарями не очень дорого, можно на поезде или на машине. Можно позагорать, кто-то на рыбалку туда приезжает. Там очень хорошо, красиво. Если не загоняться, тысяч 70, думаю, нам вдвоём с женой хватило бы».











Ольга, 31 год, преподаватель: «У меня ещё не было отпуска, но планируем в этом году съездить на Алтай. Это в лучшем случае, потому что у меня муж — аэрофоб. (Смеётся.) Можно ещё на поезде в Сочи [поехать], как вариант. На Алтае хотим просто поотдыхать, подышать, с ребёнком отдохнуть. А вообще, мне хотелось бы отправиться в Доминикану. Не знаю [почему именно туда], красиво и дико, спокойствие, тишина. На идеальный отпуск, думаю, тысяч 150 минимум нужно, мне так кажется, недельки на 2–3».











Сергей, 37 лет, вахтёр: «Я сейчас в отпуске. Работаю вахтой, приехал сюда отдыхать, в отпуске дома. (Смеётся.) Первые дней 5, как приехал, просидел за компом, дома отдыхал. Сейчас вылез на улицу, смотрю, как люди отдыхают, гуляю. За границу не ездил никогда, по России ездил только по работе: в Чукотский автономный округ, Ханты-Мансийск… Хотел бы поехать в Чуйскую долину, это за Горным Алтаем. Там ничего такого нет, только тишина и спокойствие. Доехать туда, думаю, тысяч за 5 можно туда и обратно».









Полина, 20 лет, студентка НГАСУ: «Летом поеду домой на Алтай. А вообще бы хотелось бы отправиться в Бразилию. Я люблю латиноамериканские танцы, а там карнавалы проводят. Люблю активный вид отдыха: по горам полазить, гулять. В Бразилию чтобы съездить, прилично нужно денег, только на перелёты тысяч 20 уйдёт, плюс там проживание. Я не думаю, что выйдет меньше 100 тыс. но в любом случае есть какие-то экономные варианты. За границу я никогда не ездила, была один раз на Чёрном море в Адлере — очень понравилось. На идеальный отпуск? Чтоб совсем идеальный, мне кажется, 500 тыс. было бы достаточно. Я бы ни в чём себе не отказывала, как с золотой картой в [передаче] "Орёл и решка"».





Ранее эксперты рассказали НГС.НОВОСТИ, чем плохи привлекательные путёвки в Турцию по 10 тыс. руб. и где ещё можно отдохнуть за эти деньги.