«Лопатой нежно огрел»

Новосибирская пара отметила 70 лет со дня свадьбы — НГС узнал тайну их жизни

В середине июня новосибирская пара отметила 70 лет совместной жизни
В середине июня новосибирская пара отметила 70 лет совместной жизни

В середине июня новосибирцы Василий и Анастасия Коробейниковы отметили небывалую годовщину свадьбы — официально они вместе уже 70 лет. Отметить дату пришла настоящая толпа — вся огромная семья Коробейниковых: дети, внуки, правнуки. На празднике побывала и корреспондент НГС.НОВОСТИ — а дети Василия Михайловича и Анастасии Зиновьевны поделились секретом их долгой жизни и любви.

Весь день 16 июня в доме Коробейниковых праздник. Василий Михайлович и Анастасия Зиновьевна отмечают 70 лет со дня свадьбы. В тесном зале, уставленном только что сорванными цветами — видимо, с ближайшей грядки, — душно от количества людей разных возрастов. Большинство из них это дети, внуки и правнуки Коробейниковых. 


Большая семья Коробейниковых пришла в гости к супругам в их дом в частном секторе за ул. Бурденко в Кировском районе Новосибирска
Большая семья Коробейниковых пришла в гости к супругам в их дом в частном секторе за ул. Бурденко в Кировском районе Новосибирска


Сами ветераны сидят вместе очень тихо и будто не понимают, из-за чего вся эта суета, и он просто держит её за руку. 


Они поженились в 1947 году
Они поженились в 1947 году


Родственники поясняют, что пара стала плохо слышать, поэтому решили сами рассказать корреспонденту НГС.НОВОСТИ историю любви Коробейниковых. 


Василий Михайлович родился 3 ноября 1918 года в одном из сёл Свердловской области, а после школы закончил училище по специальности «кузнец», потом работал по специальности. Ровно 76 лет назад его призвали в ряды Красной армии, а 22 июня началась Великая Отечественная война. Он воевал в 8-й Гвардейской стрелковой Режицкой дивизии им. Панфилова. Из армии демобилизовался только в 1947 году.


Анастасия Зиновьевна родилась 23 сентября 1924 года в посёлке в Брянской области, там же выучилась на бухгалтера. Её отец ушёл на фронт и погиб при освобождении Харькова в августе 1943 года. Деревушку Красный Пахарь во время войны сожгли дотла. Жители и мать Анастасии ушли жить в лес, где построили землянки. А 17-летняя девушка с 19-летней сестрой Наташей и 16-летним братом Володей ушли в партизаны. Они воевали 2 года в партизанской бригаде. Наташа дважды была ранена, а Володя погиб в бою. Анастасия же работала бухгалтером в лесхозе, когда в 1945 году в их местности расположилась военная часть. 


Всю жизнь пара проработала в цеху завода
Всю жизнь пара проработала в цеху завода


С Василием она познакомилась на танцах. Его демобилизовали 16 июня 1947 года, и в этот же день они поженились. А на следующий день уехали на Урал — на родину Василия Михайловича. Оттуда уже вскоре отправились в Новосибирск и устроились на завод «Тяжстанкогидропресс» им. Ефремова. Там и проработали всю жизнь в одном цеху № 9: он — кузнецом, а она — контролёром.


«Они всю жизнь работали на заводе — и им оттуда выделили участок в 1955 году. Сами построили дом, и тогда дом был самый красивый», — рассказали дочери Антонина и Валентина. С 50 лет пара на пенсии — и с тех пор трудятся в огородах, Василий Михайлович сам выращивает овощи и разводит перепёлок.


Птицы Василия Михайловича
Птицы Василия Михайловича


«Ни разу в жизни не ссорились, не ругались — никогда мы не слышали ничего такого. Мама как женщина иногда может побурчать, а он сразу: "Налечка-Налечка…", так он её называет ласково. Он маме песни поёт — сам сочинил. 


Полностью не помню, но как-то так: "Помнишь то первое наше свидание и первый намёк на любовь: ты пойло коровам носила, я чистил, как помню, сарай. Ты на ногу мне наступила как будто совсем невзначай. И я тебя, дуру, лопатой нежно огрел по спине"», — вспоминают дочери пары. 


За супругами по очереди ухаживают их потомки: у Коробейниковых две дочери, пять внуков, шесть правнуков и одна праправнучка. 


Внучка Елена показывает теплицу, в которой она работает вместе с дедом
Внучка Елена показывает теплицу, в которой она работает вместе с дедом


«Они молодцы — за всю жизнь никому зла не желали, всегда всем помогали, кому что надо. Двери всегда открыты — заходите. Потому, наверное, Бог и даёт жизнь такую долгую», — улыбнулись Антонина и Валентина.


За несколько месяцев 2017 года десятки новосибирских пар отметили невероятные юбилеи со дня свадьбы. Две пары отпраздновали изумрудную свадьбу (55 лет), пять — бриллиантовую свадьбу (60 лет), и ещё одна пара — благодатную свадьбу (70 лет). 

 

А жители Калининского района Александр и Нина Юрьевы отметили коронную свадьбу, прожив вместе 75 лет.  

Мария Морсина
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