Посадили мишку на кол

Распятые звери, лебеди из шин и Чебурашка-Годзилла — НГС изучил, как новосибирцы украшают свои дворы

Обычно двор многоквартирного дома — это вечная парковка автомобилей местных жильцов. У тех, кому повезло больше, под окнами есть несколько качелей, горок и каруселей, либо доживших до наших дней из советского прошлого, либо поставленных каким-нибудь депутатом в пылу очередной предвыборной гонки. Вершиной благоустройства двора можно назвать народное творчество, когда жители сооружают что-нибудь у себя под окнами не то по наставлению ЖЭУ, не то в силу душевного порыва. Ну а порывы, как это понятно, у всех разные — корреспондент НГС.НОВОСТИ прогулялся по дворам Новосибирска и нашёл примеры странных, страшных и временами милых украшений, сделанных руками местных жителей и коммунальщиков.





О народном благоустройстве дворов многоквартирных домов НГС.НОВОСТИ рассказывали не раз. Наступает лето, и некоторые придомовые территории руками жильцов превращаются в «сказку». Иногда в довольно страшную. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ отправились на прогулку по дворам города, чтобы оценить креативность авторов ЖКХ-арта.









Небольшое украшение из лебедей и поросят с торца дома по адресу ул. Римского-Корсакова, 7/2. Поросята из ПЭТ-бутылок, лебеди из шин — все, как и положено. Лебеди из шин вообще можно назвать главным трендом дворового творчества. За них даже «битвы» порой разгораются.









«Пустое место было, вот и решил что-то сделать. Года 4 назад ещё. Люди смотрят, ходят, благодарят. Первые [лебеди] постояли год, и их утащили. Ночью. Дачники, наверное. Были такие, кто говорил в открытую, мол, не хочешь нам сделать то же, так мы утащим», — рассказал пенсионер автор лебедей и поросят Василий Колиушко.









Эти украшения двора дома № 5 на ул. Станиславского прячутся в зарослях. К деревьям недрогнувшей рукой жильцы оказались прибиты гвоздями старый плюшевый медведь, выцветшая мягкая собачка и лохматый зелёный заяц.









«А что? Ребятишкам нравится», — заметила прогуливающаяся вдоль дома мама с коляской. Прибитые к деревьям игрушки — ещё одно, если можно так выразиться, модное направление благоустройства детских площадок Новосибирска.









Ул. Бориса Богаткова, 163/5: во дворе стоит странный пенёк, который оседлала то ли гусеница Вупсень из мультфильма про Лунтика, то ли улитка, потерявшая свой домик.









А вот на ул. Бориса Богаткова, 194/5 лебедей и поросят, которые, судя по рассказам, здесь были раньше, корреспонденты НГС.НОВОСТИ не обнаружили. «Улетели куда-то ночью», — то ли прокашлял, то ли хрипло рассмеялся проходивший мимо мужчина неопределенного состояния в спортивной одежде. Впрочем, шины всё же пригодились — для клумб.









На одном из газонов многоквартирного дома, расположенного по адресу ул. Крылова, 40, обосновалась забавная одинокая мышь в цветах.









А это такой же одинокий домик-теремок перед домом на ул. Лескова, 252. Обшивка стен — пробки от пластиковых бутылок, кровля — жестяная: крышки от соков, соусов и майонезов...









Ул. Тургенева, 225. В благоустройство этого двора силы вложили и жильцы дома, и местное ЖЭУ. А, говорят, ещё и какой-то депутат помог. Здесь даже есть свой фонтан, который охраняет то ли крокодил, то ли варан. Фонтан пока ещё не включили.









Фигуры аистов в гнёздах тоже довольно часто встречаются во дворах домов. Вот эти, например, угнездились у частного дома на ул. Короленко.









Один из самых популярных дворов Новосибирска, который не раз попадал в репортажи местных СМИ. Это двор обычной пятиэтажки по адресу ул. Сибиряков-Гвардейцев, 12.









«Сказку» здесь с размахом наводит старшая по дому Татьяна Павлова. Сначала она своими силами привела в порядок территорию перед домом и на детской площадке. Потом женщина развернулась на территории, расположенной за домом.









«Перед домом что-то обновлять уже даже порой неохота. Тут постоянно воруют цветы. Ночью обычно. Вот недавно вырвали целое поле ромашек. Куда уносят? Да вон же пл. Маркса рядом, продают», — грустно заметила женщина.









Татьяна рассказала, как однажды увидела в окно взрослого мужчину лет 30, который старательно отрывал прибитого к полену плюшевого медведя. После этого медведя возле небольшого теремка садить она перестала — и усадила его на кол. То есть на трубу забора, конечно же.









«Кто мне помогает? Иногда мужиков попрошу из нашего дома. А так в основном всё сама. И на свои деньги. Вот камней цветных для сада закупила на 14 тыс.», — показывает старшая по дому и уточняет, что отсюда вряд ли что-то украдут — вся территория за домом и детская площадка вынужденно обнесены забором.









Ещё один сказочный мир обнаружен корреспондентами НГС.НОВОСТИ в микрорайоне «Стрижи» — за домом по ул. Кубовая, 93. Здесь разместились колодец, Баба-яга в ступе, маленький пруд, крокодил Гена и Чебурашка на рыбалке. Последние почему-то оказались совсем не в классической пропорции — на фоне Гены ушастый зверь кажется Годзиллой.









«Начал делать всё 6 лет назад. Один всё делал. А жители? Пакостят иногда, ломают. Вот видите на берёзе черный круг? Там часы были. Да, шли. Обыкновенные домашние, которые по 300 руб. Шесть часов сняли, а седьмые я прикрутил, так их не смогли снять и сломали. Но ребёнок на такую высоту не залезет — 3–4 м», — рассказал автор местной «сказки», работающий пенсионер Михаил Шарошенко.









Сколько личных денег на всё ушло — Михаил и не считал. Единственное, точно знает стоимость композиции с привычными уже лебедями. В композиции использованы около 600 пластиковых литровых пивных бутылок.









«42 тыс. за все [пивные бутылки]. Предлагали пустые брать — есть же такие, привозят в магазин [где продают пиво на розлив], но это же не то, тут — приятное с полезным», — улыбается Михаил.









А это маленький пруд, сделанный по принципу дачных бассейнов, глубиной всего полметра. Дорожки вокруг выложены привезенными со всей области камнями — по ним теперь к прудику ходят на водопой местные кошки.









Последний кадр — не совсем «придворовое народное творчество». Маленький ослик с тележкой расположился возле продуктового магазина на ул. Депутатская и уже стал местной достопримечательностью. Просто директор магазина тоже захотел благоустроить территорию. Теперь магазин так и называют — «У ослика».





А как выглядит ваш двор? Присылайте фото украшений, которые сделали своими руками жители вашего дома — лучшие кадры будут опубликованы на нашем сайте. Мы ждём снимки в редакционной почте news@ngs.ru или в приложении WhatsApp по номеру редакционного мобильного +7-923-157-0000. Не забудьте указать адрес двора и написать несколько слов о том, как вы преобразили свой двор.