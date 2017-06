Спасла и победила

Конкурс «Врач года» проходит в Новосибирской области уже 14 лет — его устраивают областной минздрав и региональная ассоциация врачей. В этот раз за титул лучшего врача боролись 300 человек со всей области, из них сначала выбрали самых достойных представителей отдельных специальностей.





Финалисты областного конкурса «Врач года» в ДКЖ





А на финале 15 июня во Дворце культуры железнодорожников более 3 часов определяли победителя из 10 отобранных кандидатов. Среди них оказались педиатр, кардиолог, хирург, анестезиолог-реаниматолог, участковый терапевт, врач скорой помощи и другие медики.







Ректор НГМУ Игорь Маринкин в составе жюри





Перед тем как начали показывать маленькие ролики про жизнь врачей, на сцену выходили разные чиновники: мэр Анатолий Локоть, глава минздрава Олег Иванинский, председатель ассоциации врачей Сергей Дорофеев. Но стоя врачи поприветствовали не представителей власти, а одного из основателей хирургической школы региона — заслуженного врача РФ Евгения Благитко. Ведущий церемонии, главврач городской поликлиники № 20 Игорь Воробьёв напомнил, что Благитко — выпускник новосибирского меда, он почти 50 лет отдал медицине и всё ещё оперирует в областной больнице.







Евгений Благитко полвека трудится в новосибирской медицине





Сам Евгений Михайлович, выслушав восхищённые речи молодых коллег, ответил с юмором: «Вы обо мне хорошо сказали, но я не верю, что это так. Потому что на торжествах, на юбилеях и даже — не дай бог — на поминках о человеке всегда говорят хорошо».







Врачи приветствуют Евгения Благитко стоя





Первой из номинантов на главный приз вышла врач-педиатр областной клинической больницы Ирина Гринберг, заведующая отделением патологии новорождённых. «Хочу сказать, что педиатр — это один из докторов, с которым человек сталкивается сразу после рождения, один из первых. От этого во многом зависит то, как успешно сложится жизнь этого человека и состоится ли она вообще.







Победительница конкурса Ирина Гринберг





Слава богу, медицина не стоит на месте, и сейчас могут быть здоровы те дети, которые погибали сразу после рождения. Эти дети сейчас могут не отличаться от обычной детворы, которая играет у вас во дворе, — и никто никогда не будет знать, что этот ребёнок долго болел и тяжело выздоравливал», — объяснила со сцены Ирина Гринберг.







Группы поддержки очень бурно реагировали на каждый выход «своего» врача





У каждого врача в зале находилась своя группа поддержки — как у молодых эстрадных певцов на вокальных конкурсах. «Фанаты» кричали из зала короткие стихи, играли на аккордеоне и дудели, как на футбольном матче.







Группа поддержки Валерия Плюшкина





Самое эмоциональное выступление было у главного нефролога НСО, также работающей в областной больнице, Елены Галкиной. «Хочу сказать огромное спасибо моим родителям. То, чего я достигла в этой жизни, — конечно, благодаря им. Будучи медицинскими работниками, они всегда хотели, чтобы я стала врачом, они всегда и во всём меня поддерживали. Большое им спасибо, я бы хотела, чтобы им никогда не было за меня стыдно», — сказала врач и расплакалась.





Нефролог Елена Галкина выступила очень эмоционально





Так же, как и Елену Галкину, зрителей впечатлил молодой врач Валерий Плюшкин, работающий на «скорой» и по совместительству звонарь. Эти две специальности позволили ему заработать приз зрительских симпатий.







Новосибирские певцы поздравили врачей с наступающим Днём медика, который празднуют в третье воскресенье июня





Зрелищную часть составляли долгие номера певцов и танцоров из Новосибирска — или параллельные номинации. Например, за очень большой стаж или перспективу стать достойным врачом. Лучшей из молодых врачей жюри признали врача-педиатра городской клинической больницы № 25 Юлию Татаренко. Специальный приз жюри выдало команде горбольницы № 1 за лечение беременной женщины с инсультом — в конце года врачи рассказали о спасении жизни пациентки и её ребёнка.







Лучшая молодая врач Юлия Татаренко с призом





После трёх с половиной часов ожидания врачам назвали лучшего — точнее, лучшую — без второго и третьего мест. Абсолютной победительницей «Врача года-2017» стала педиатр Ирина Гринберг. «Большое спасибо — и всё», — максимально лаконично сказала она, принимая букет и главный приз. Гринберг уже знакома читателям НГС.НОВОСТИ — ранее она провела экскурсию по своему необычному отделению, которое выхаживает самых маленьких пациентов весом от 500 г.







Ирина Гринберг принимает призы от жюри





По информации Сергея Дорофеева, главный приз по губернаторскому распоряжению составляет 50 тыс. руб., но он подчеркнул в разговоре с корреспондентом НГС.НОВОСТИ, что «в данном случае деньги не важны».





На вопрос, как комиссия вообще выбирает победителя из специалистов совершенно разных областей, организатор ответил, что имеют значение портфолио, где перечислены заслуги доктора, отзывы пациентов, руководителей и коллег. «Мы всегда сами знаем, “ху из ху” (от англ. who is who, кто есть кто. — М.М.). Невозможно измерить никакими цифрами, фотографиями, жалобами или благодарностями — мы просто знаем, кто из нас лучший», — объяснил Сергей Дорофеев.







Ирине Гринберг предстоит представить регион на всероссийском этапе





Теперь Ирина Гринберг отправится на всероссийский конкурс лучших врачей. В прошлом году профессиональное медицинское сообщество выбрало одним из победителей новосибирского онколога Александра Вицына, который берётся за самых сложных и практически безнадежных больных. НГС.НОВОСТИ провели с харизматичным хирургом рабочий день.