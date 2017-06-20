Где тебя носит

В Новосибирске запустили сайт, который следит за автобусами и трамваями и заставляет считать минуты

Новосибирский центр управления пассажирским транспортом запустил новый сервис для пассажиров, который позволяет узнать, где находится нужный автобус, троллейбус или трамвай, и рассчитать примерное время его прибытия — правда, сам сервис этого не делает, и считать придётся самим пассажирам. Новосибирцев новый сервис вряд ли удивит: аналогичные появились ещё несколько лет назад. Корреспондент НГС.НОВОСТИ попыталась разобраться в многообразии приложений для пассажиров и узнала, как они работают и каких ещё систем слежения за транспортом не хватает горожанам.

13 июня Центр управления городским автоэлектротранспортом сообщил о запуске сервиса для пассажиров «Мобильный Online». С его помощью можно узнать, за сколько остановок находится ближайший автобус, троллейбус или трамвай.





В отличие от аналогичных, новый сервис не приложение: горожанам придётся заходить на сайт m.nskgortrans.ru в раздел «Прогноз по остановке».





Приложение «Мобильный Online»





Меню страницы выглядит просто: пассажир выбирает нужный вид транспорта (автобус, троллейбус, трамвай или маршрутку) и жмёт «Далее» — появляется схема остановок в двух направлениях и с указанием актуального местонахождения транспорта. Напротив иконки с зелёным автобусом (рисунок один для всех видов транспорта) указан номер графика, который, правда, пассажиру не говорит ни о чём. Схема, к слову, автоматически не обновляется — перезагружать страницу приходится вручную.





Корреспондент НГС.НОВОСТИ решила протестировать сервис, стоя на остановке «Цирк» в ожидании троллейбуса № 2 в сторону вокзала. В 11:37 ближайшая «двойка» была на зоопарке. Времени, которое понадобится троллейбусу на преодоление дистанции, сервис не даёт, поэтому прикидывать его пришлось самой. Через 3 минуты после нажатия кнопки «Обновить» стало понятно, что троллейбус проехал одну остановку. В итоге на «Цирк» троллейбус подъехал к 11:46. То есть реальный плюс сервиса в том, что можно действительно увидеть, где находится нужный автобус или троллейбус —





раньше на сайте ЦУГАЭТ было лишь подробное расписание для каждого маршрута и каждой остановки.





Заместитель директора ЦУГАЭТ Дмитрий Сеновцов рассказал НГС.НОВОСТИ, что пока сервис работает в тестовом режиме. Сейчас специалисты собирают предложения по его доработке и, возможно, сделают приложение. «Нашим сайтом пользуется в день в районе 6 тысяч человек, значит, он востребован. Зачем отставать от времени? Все люди имеют мобильные телефоны, все имеют интернет практически в круглосуточном режиме».





Он отметил, что сейчас сервисом могут пользоваться люди, у которых обычные кнопочные телефоны с выходом в интернет — на такие зачастую поставить приложение нельзя, а вот следить за автобусами в режиме онлайн легко.







За несколько дней работы сервиса «Мобильный Online» от пользователей поступило несколько сообщений. «Вначале просто выход был написан (с какой остановки вышел транспорт — А.Б.), сразу поступило предложение, что надо бы туда добавить скорость движения транспортного средства. Если у него стоит скорость 0 км/ч, то явно, автобус где-то отстаивается на конечной либо застрял. А так по скорости можно будет видеть», — рассказали в техническом отделе ЦУГАЭТ.





Помимо скорости, возле каждого схематичного автобуса указан номер его графика, который не нужен пассажиру, но позволяет перевозчикам отслеживать свои машины, отметили специалисты Центра.







Узнавать, когда приедет автобус, новосибирцы умеют уже давно — ещё в 2014 году Яндекс запустил бета-версию мобильного приложения «Транспорт», которое в реальном времени показывает, где находятся автобусы, трамваи, троллейбусы и маршрутки. В 2016 году компания проанализировала данные 104 тысяч уникальных пользователей приложения в Новосибирске. Выяснилось, что чаще всего к сервису обращаются пассажиры на крупнейших конечных остановках левого и правого берега — пл. Маркса и пл. Калинина.





Приложение "Яндекс.Транспорт"





В приложении можно выбрать нужный маршрут любого вида наземного транспорта и следить за его движением. Также приложение рассчитывает, через сколько минут автобус, троллейбус или маршрутка подъедут к остановке. Кроме того, на карте виден и другой транспорт, который движется в том же направлении.





На сайте ЦУГАЭТ размещена ссылка и на приложение «Новосибирский транспорт». Оценка в три звезды получилась по отзывам всего восьми пользователей. Это приложение, пожалуй, можно назвать сюрпризом для журналиста — никаких маршрутов и расписания транспорта нет, зато есть лента новостей. Последнее сообщение, например, рассказывает о том, что в День России, который отпраздновали неделю назад, 12 июня, минтранс назначает дополнительный теплоход с речного вокзала.







Ещё одно приложение по отслеживанию новосибирского транспорта носит незамысловатое название «Транспорт Новосибирска». Здесь можно задать маршрут и узнать варианты проезда — сколько придётся сделать пересадок и сколько за это заплатить. Например, от «Зоопарка» до пл. Станиславского можно доехать с одной пересадкой и потратить от 36 до 43 рублей, сообщает сервис. Также приложение показывает время движения маршрута и его скорость.





Приложение «EasyWay»





Ещё одно приложение в списке транспортных сервисов — «EasyWay». Здесь есть настоящая карта с достопримечательностями, аналогично 2ГИС, а также данные о времени прибытия на остановку ближайшего автобуса. Кроме того, здесь можно выбрать быстрый, дешёвый или оптимальный маршрут. Правда, иногда сервис ставит в тупик. Например, маршрут от ул. Кропоткина до площади Станиславского «EasyWay» проложил через несуществующую станцию метро «Ленинская» — видимо, имелась в виду Ленинская линия метрополитена. Из удобств, которых нет в других приложениях — время, которое придётся потратить, если прогуляться пешком до следующей остановки.





Информационные технологии дошли и до пассажиров электричек. Как сообщили в компании «Экспресс-пригород», её официальное мобильное приложение с июня 2016 года установили больше 10 тысяч пользователей. «Всего за это время с помощью приложения пассажиры купили около 100 тыс. электронных билетов на пригородные поезда, а ежемесячный рост продаж через мобильное приложение увеличился с 1 тыс. билетов в июне 2016 года до 15 тыс. билетов в мае 2017 года», — уточнили в компании.







Сервисом будущего для пассажиров новосибирского транспорта должна стать безналичная оплата проезда в муниципальном транспорте с помощью банковских карт. Эту идею власти города озвучили уже давно. В феврале в троллейбусе № 2 уже провели эксперимент по использованию бесконтактной оплаты терминалами, но дальше проект пока не сдвинулся.







Новосибирск практически ничем не уступает столичным городам по развитию мобильных сервисов для пассажиров,





считает руководитель лаборатории, заведующий кафедрой информационных технологий на транспорте СГУПС Валерий Хабаров. При этом, отметил специалист, есть другой класс сервисов в транспортной сфере, которые у нас, к сожалению, «в зачатке» — в первую очередь, это сервисы не столько пользовательские, сколько те, которые предназначены для совершествования транспортной системы.







«Например, в Москве есть такие сервисы, которые могут с помощью мобильных телефонов отслеживать перемещение жителей, не идентифицируя владельца. Это очень нужно для построения оптимальных маршрутов пассажирского транспорта, для моделирования транспортной системы города», — объяснил Хабаров, отметив, что в Новосибирске денег на такие системы пока нет.







«Есть ещё проблемы с автоматизацией системы управления движением. Эта система находится в каком-то состоянии десятилетней или даже пятнадцатилетней давности и никак не развивается. А потоки выросли, ими надо управлять», — объясняет специалист.







К сервисам, которые пока не дошли до Новосибирска, можно отнести и каршеринг. который работает через мобильное приложение, отметил резидент Академпарка, директор компании «ОптиПлат» Максим Тюрюшкин. Это автоматизированная аренда автомобиля через приложение.





В Новосибирске компания «ОптиПлат» разработала региональную информационно-навигационную систему по отслеживанию транспортных потоков. По словам Тюрюшкина, система охватывает потоки транспорта по всему региону, что позволяет регулировать маршруты и анализировать данные. «Завести все маршруты, которые есть либо внутри города — неважно, будет это Новосибирск или Бердск, или между городами, населёнными пунктами», — пояснил разработчик. Он подчеркнул, что полученные этой системой данные, в частности, используются и локальными сервисами — приложениями для пассажиров.

