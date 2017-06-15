Стойло для смелых

Толпа новосибирцев приехала на парковку зоопарка на 7 машинах и узнала, что за неё можно не платить

Платная парковка перед главным входом в зоопарк и слева от него уже не первый раз оказывается в центре скандала
Платная парковка перед главным входом в зоопарк и слева от него уже не первый раз оказывается в центре скандала

Новосибирские общественники, юристы и просто неравнодушные люди устроили своеобразный флешмоб: приехали одновременно на 7 машинах на платную парковку возле зоопарка и отказались за неё платить. Как ни странно, но парковщик не стал брать с них деньги. Общественники дошли до директора зоопарка, а руководитель парковки показал договор, по которому он собирает деньги. Среди участников акции оказался и корреспондент НГС.НОВОСТИ.

Платная парковка у зоопарка уже не первый раз оказывается в центре скандала. Общественники давно пытаются понять, почему на муниципальной земле, переданной зоопарку, частная фирма собирает с паркующихся деньги. Вопрос о ликвидации платной стоянки участники акции не поднимают, а хотят знать, насколько ситуация с оплатой стоянки законна и сколько денег получает за это муниципальное предприятие, пояснил НГС.НОВОСТИ один из участников акции, юрист Игорь Колодников. 


Утром в будний день группа новосибирцев устроила своеобразный флешмоб: выехала на платную стоянку возле зоопарка на 7 автомобилях, чтобы выяснить законность денежных поборов (по 50 руб. с посетителя зоопарка и по 100 руб. с остальных) и увидеть договор, дающий право ООО «Зоологика» (оператор стоянки) собирать здесь деньги.


К вышедшим из машин людям подбежал молодой парковщик и потребовал оплатить стоянку, но немного растерялся, когда все разом отказались это делать. После того как приехавшие стали снимать происходящее на смартфоны, парковщик удалился, так и не взяв ни с кого платы. Позже второй парковщик попытался аргументировать сбор денег тем, что стоянка находится на частной земле.


Парковщик сначала хотел взять деньги, но после удалился
Парковщик сначала хотел взять деньги, но после удалился


В ожидании директора компании – оператора парковки ООО «Зоологика» Владимира Ветрова (по данным «СПАРК», он также владеет половинной долей в ООО) несколько участников флешмоба в сопровождении охранника прошли в приёмную директора зоопарка Андрея Шило. Через несколько минут пришедший руководитель МУПа сразу поинтересовался, платили ли посетители за вход в зоопарк, — а потом сразу приказал удалиться с территории.


Тем временем на парковке появился Владимир Ветров, который продемонстрировал договор между муниципальным предприятием и «Зоологикой», из которого следовало, что компания имеет право собирать плату на парковке. Зоопарк взамен этого якобы получает 117 тыс. руб. «В месяц, в месяц», — добавил Владимир Ветров.


Директор «Зоологики» Владимир Ветров показал общественникам договор
Директор «Зоологики» Владимир Ветров показал общественникам договор


Новосибирский юрист Игорь Колодников изучил договор и отметил: из бумаг не следует, что заезжающие на парковку люди обязаны её оплачивать.


«По договору зоопарк передает частной компании "Зоологика" некое право, которое они оценивают в 117 тыс. руб., за то, что "Зоологика" будет организовывать на территории автопарковочного комплекса площадью 2500 кв. м некие услуги по организации творческого отдыха тех людей, которые будут идти, наверное, в зоопарк. <…> Когда внимательно смотришь этот договор, который нам предъявили, то видишь, что никаких прав брать деньги у населения за парковку автомобиля у ООО "Зоологика" нет», — прокомментировал договор юрист. Он добавил, что прилегающая к зоопарку территория не предназначена для коммерческого использования, а сумма в 117 тыс. руб., как следует из договора, является разовым платежом.


В мэрии считают иначе. «Заключённые договоры аренды земельного участка предполагают коммерческое использование этой территории, поскольку зоопарк является коммерческой организацией. Зоопарк не вправе сдавать эту землю в аренду третьим лицам, и это требование соблюдается. В предмет договора между МУП "Зоологический парк" и ООО "Зоологика" входит организация и осуществление услуг населению (автопарковочный комплекс) на территории зоопарка», — сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС.НОВОСТИ. Условия сделки и суммы, которые зоопарк получает по этому договору, в мэрии не разглашают в соответствии со ст. 13 ФЗ «О коммерческой тайне». 



При этом ранее директор МБУ «Городской центр организации дорожного движения» Игорь Зимин говорил НГС.НОВОСТИ, что парковка у зоопарка должна быть бесплатной (запись этого разговора есть в распоряжении редакции). Во время подготовки этого материала директор Игорь Зимин опроверг эти слова и заметил, что в предыдущем разговоре он, вероятно, не понял, о какой парковке шла речь. 


«Перед зоопарком [участок] — я к этому вообще никакого отношения не имею. Вот перед зоопарком которая парковка… Это, как бы... разбирайтесь с зоопарком. Пускай показывают вам документы и всё остальное. Вдоль ул. Жуковского — вот эта земля муниципальная», — сообщил Игорь Зимин. 

Илья Калинин
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