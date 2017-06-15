Стойло для смелых

Толпа новосибирцев приехала на парковку зоопарка на 7 машинах и узнала, что за неё можно не платить

Новосибирские общественники, юристы и просто неравнодушные люди устроили своеобразный флешмоб: приехали одновременно на 7 машинах на платную парковку возле зоопарка и отказались за неё платить. Как ни странно, но парковщик не стал брать с них деньги. Общественники дошли до директора зоопарка, а руководитель парковки показал договор, по которому он собирает деньги. Среди участников акции оказался и корреспондент НГС.НОВОСТИ.

Платная парковка у зоопарка уже не первый раз оказывается в центре скандала. Общественники давно пытаются понять, почему на муниципальной земле, переданной зоопарку, частная фирма собирает с паркующихся деньги. Вопрос о ликвидации платной стоянки участники акции не поднимают, а хотят знать, насколько ситуация с оплатой стоянки законна и сколько денег получает за это муниципальное предприятие, пояснил НГС.НОВОСТИ один из участников акции, юрист Игорь Колодников.







Утром в будний день группа новосибирцев устроила своеобразный флешмоб: выехала на платную стоянку возле зоопарка на 7 автомобилях, чтобы выяснить законность денежных поборов (по 50 руб. с посетителя зоопарка и по 100 руб. с остальных) и увидеть договор, дающий право ООО «Зоологика» (оператор стоянки) собирать здесь деньги.







К вышедшим из машин людям подбежал молодой парковщик и потребовал оплатить стоянку, но немного растерялся, когда все разом отказались это делать. После того как приехавшие стали снимать происходящее на смартфоны, парковщик удалился, так и не взяв ни с кого платы. Позже второй парковщик попытался аргументировать сбор денег тем, что стоянка находится на частной земле.







Парковщик сначала хотел взять деньги, но после удалился





В ожидании директора компании – оператора парковки ООО «Зоологика» Владимира Ветрова (по данным «СПАРК», он также владеет половинной долей в ООО) несколько участников флешмоба в сопровождении охранника прошли в приёмную директора зоопарка Андрея Шило. Через несколько минут пришедший руководитель МУПа сразу поинтересовался, платили ли посетители за вход в зоопарк, — а потом сразу приказал удалиться с территории.







Тем временем на парковке появился Владимир Ветров, который продемонстрировал договор между муниципальным предприятием и «Зоологикой», из которого следовало, что компания имеет право собирать плату на парковке. Зоопарк взамен этого якобы получает 117 тыс. руб. «В месяц, в месяц», — добавил Владимир Ветров.







Директор «Зоологики» Владимир Ветров показал общественникам договор





Новосибирский юрист Игорь Колодников изучил договор и отметил: из бумаг не следует, что заезжающие на парковку люди обязаны её оплачивать.







«По договору зоопарк передает частной компании "Зоологика" некое право, которое они оценивают в 117 тыс. руб., за то, что "Зоологика" будет организовывать на территории автопарковочного комплекса площадью 2500 кв. м некие услуги по организации творческого отдыха тех людей, которые будут идти, наверное, в зоопарк. <…> Когда внимательно смотришь этот договор, который нам предъявили, то видишь, что никаких прав брать деньги у населения за парковку автомобиля у ООО "Зоологика" нет», — прокомментировал договор юрист. Он добавил, что прилегающая к зоопарку территория не предназначена для коммерческого использования, а сумма в 117 тыс. руб., как следует из договора, является разовым платежом.







В мэрии считают иначе. «Заключённые договоры аренды земельного участка предполагают коммерческое использование этой территории, поскольку зоопарк является коммерческой организацией. Зоопарк не вправе сдавать эту землю в аренду третьим лицам, и это требование соблюдается. В предмет договора между МУП "Зоологический парк" и ООО "Зоологика" входит организация и осуществление услуг населению (автопарковочный комплекс) на территории зоопарка», — сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС.НОВОСТИ. Условия сделки и суммы, которые зоопарк получает по этому договору, в мэрии не разглашают в соответствии со ст. 13 ФЗ «О коммерческой тайне».









При этом ранее директор МБУ «Городской центр организации дорожного движения» Игорь Зимин говорил НГС.НОВОСТИ, что парковка у зоопарка должна быть бесплатной (запись этого разговора есть в распоряжении редакции). Во время подготовки этого материала директор Игорь Зимин опроверг эти слова и заметил, что в предыдущем разговоре он, вероятно, не понял, о какой парковке шла речь.





«Перед зоопарком [участок] — я к этому вообще никакого отношения не имею. Вот перед зоопарком которая парковка… Это, как бы... разбирайтесь с зоопарком. Пускай показывают вам документы и всё остальное. Вдоль ул. Жуковского — вот эта земля муниципальная», — сообщил Игорь Зимин.