Ослабили ярмо

Ставки на жилищные кредиты упали до многолетнего минимума — некоторые банки с начала года снижали их даже несколько раз. Складывающаяся на рынке ситуация, считают эксперты, способствует и дальнейшему их снижению. Однако ожидать желаемых федеральным правительством 6–7 % годовых по ипотеке в ближайшее время всё же не стоит. Почему доступная ипотека оказывается недоступной в следующие несколько лет и как это отразится на ценах на жильё, выяснила корреспондент НГС.НОВОСТИ.

Группа ВТБ 7 июня объявила о беспрецедентной ставке — 6,5 % годовых. Впрочем, доступна она будет только в рамках совместных программ с партнёрами банков. Есть ли такие программы в Новосибирске, в пресс-службе банковской группы уточнить не смогли. По информации директора по ипотечному кредитованию АН «Квадротека» Александра Евдокимова, пока на местном рынке таких предложений не звучало.







В целом группа ВТБ опустила ставки на 0,75 % для вторичного жилья и на 0,4 % — для новостроек, и сейчас минимальная базовая ставка здесь составляет 11 % годовых. В рамках акции «Больше метров — меньше ставка» она ниже на 1 п.п., но действует только на квартиры площадью от 65 кв. м — т.е. преимущественно на «трёшки» или «двушки» в некоторых новых домах, отмечает Евдокимов.







«Второе условие, на мой взгляд, даже более серьёзное: эта акция провозглашена до 30 июня, — добавляет эксперт. — Будет ли она продлена, и если будет, то на каких условиях, — вот надо сначала это увидеть».







По данным ЦБ РФ, минимального значения ипотечные ставки впервые достигли в апреле: тогда регулятор отметил средневзвешенное значение в 11,45 % годовых.





Однако весьма вероятно, что летом может быть установлен новый рекорд: начало июня снижением ставок отметили многие крупные банки, и сейчас жилищный кредит можно взять уже под 10–11 % годовых.







С начала июня снизились ставки на жилищные кредиты и в Сбербанке — на 0,20–0,75 п.п. Дополнительная скидка в банке действует при электронной регистрации жилья в новостройке. «Процентная ставка на приобретение квартиры в новостройке составит 10,70 %, а при условии оформления электронной регистрации — 10,0 %, — объясняет директор управления по работе с партнёрами Сибирского банка Сбербанка Наталья Новичонок. — Кроме того, в Сбербанке действует специальная программа с рядом застройщиков, которая позволяет получить дисконт от базовой ставки в размере 2,0–2,7 п.п. Ставка в рамках данного предложения — 8,7 %, при условии электронной регистрации сделки — 8,0 %». Пока таких застройщиков в Новосибирске всего 11, но этот список постоянно пополняется, заверила Новичонок.







По наблюдениям Александра Евдокимова, ставка в 8 % на данный момент минимальная из возможных. В ещё одном крупном ипотечном банке, «ДельтаКредит», базовая ставка 12 июня снизилась до 9,5 %, а минимальное значение в 8,5 % возможно при выполнении ряда условий: в частности, клиентам зарплатных проектов Росбанка, с которым «ДельтаКредит» входит в одну финансовую группу, — при первоначальном взносе от 50 % суммы кредита, при подтверждении дохода по форме 2-НДФЛ, объяснил региональный директор банка в Новосибирске Иван Зинченко.







В Райффайзенбанке, рассказала начальник отдела продаж ипотечных кредитов РЦ «Сибирский» Ирина Ярыгова, ставки снижены с 14 июня: до 10,5 % на новостройки и 10,99 % на «вторичку».







Для многих банков июньское снижение ставок — не первое за год. По оценке аналитиков АКРА, в ценовую конкуренцию вынуждены включаться и другие игроки с относительно недорогим фондированием. «В результате снижение ипотечных ставок сегодня обгоняет динамику ключевой ставки и ставки по вкладам населения», — отмечается в сообщении агентства.







«Уже сейчас ставки по ипотеке находятся на минимальных исторических уровнях, а их снижение в последние месяцы было, скорее, опережающим, в него уже были заложены некоторые ожидания по сохранению тренда на снижение ключевой ставки», — соглашается управляющий директор по ипотеке Сибирского филиала ВТБ24 Виктория Ферле.







По мнению Александра Евдокимова, опережение в снижении ставок — а сегодня, 16 июня, должно состояться очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке, — может объясняться стремлением «выбрать» с рынка платёжеспособных заёмщиков. «Устойчиво снижается инфляция, медленно за инфляцией снижается ключевая ставка Центробанка, соответственно вслед за этим будут медленно, какими-то шажочками, снижаться средние ставки по кредитованию, в том числе по ипотеке, — рассуждает эксперт. — В этой ситуации тот, кто раньше сможет найти ресурсы для снижения ставки, "выберет" заёмщиков, которые сейчас под 10,75 % возьмут кредит».







Даже если через полгода ставка упадёт, на готовых взять по ней кредиты банки смогут заработать меньше, тогда как нынешние заёмщики продолжат выплачивать более высокий процент.







При этом на ставку в 6–7 %, о которой уже много лет говорят в правительстве, опрошенные эксперты в ближайшем будущем не рассчитывают. «При наиболее благоприятных для экономики раскладах и продолжающемся тренде на снижение ключевой ставки можно приблизиться к верхней границе этого уровня не раньше конца 2018 года», — считает Ирина Ярыгова.







Эксперт «Квадротеки», в свою очередь, отмечает, что подобное снижение будет возможно только в том случае, если в один ряд сойдутся сразу несколько факторов: низкая инфляция, экономический рост и, как следствие, рост благосостояния граждан, а также стабильные цены на недвижимость. Хотя в таких условиях, подчёркивает он, снижение ставок становится в принципе бессмысленным: «Условно, мы попадём в ситуацию 2012–2014 годов, когда ставки были высокими, но ипотечные кредиты и так брали рекордными темпами, потому что люди верили, что с ними справятся».







При этом повышение цен на недвижимость Евдокимов считает в этой ситуации возможным: доступная ипотека может «пустить их в рост». Но предсказать это эксперт не решился: «Ставки действительно, наверное, к концу года достигнут значения в 10 % либо даже чуть ниже — тогда посмотрим, как будет рынок недвижимости на это отвечать».