Городские власти заполучили развалины «Пионера» — в театре в его здании поставят кресло для Карелина

Драматический театр под руководством Сергея Афанасьева наконец обрёл новый дом. Скоро его спектакли будут идти в легендарном кинотеатре «Пионер». Власти судились с бывшим арендатором здания почти два года, однако в итоге кинокомпания «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» покинула его. Первые работы по реконструкции здания начнутся уже в этом году. Здесь будет два зрительных зала почти на 500 мест, буфет и просторный гардероб. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали в полуразрушенном здании, покинутом прежним арендатором, и ужаснулись его нынешнему состоянию.

Будущий зал театра Афанасьева на 250–300 мест





Вековая история кинотеатра «Пионер» закончилась этой весной. После долгих судебных тяжб с арендатором — компанией «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» — мэрия всё-таки получила здание в своё распоряжение и передаёт его городскому театру, который много лет ютится в подвале на Вокзальной магистрали.







Зал бывшего кинотеатра «Пионер»





14 июня на площадке бывшего кинотеатра собрались худрук драмтеатра Сергей Афанасьев, мэр Анатолий Локоть и начальник департамента культуры Новосибирска Анна Терешкова, которые осмотрели обретённое здание и обсудили планы на его будущее.







Власти планируют закончить ремонт здания в следующем году





«Это событие историческое, товарищи. Много лет ждали. Этот день разделил жизнь города на до и после», — несколько раз (в том числе по просьбе Анны Терешковой) повторил руководитель театра Сергей Афанасьев. Находясь в приподнятом настроении, он поделился, что ему здесь всё нравится, «уже хочется взять лопату и начать».







Зрительный зал будущего театра





Лопаты действительно скоро понадобятся — сейчас залы бывшего кинотеатра находятся в полуразрушенном состоянии, храня кучи мусора от бывших постояльцев. Бумажные манекены героев блокбастеров замотаны плёнкой и жалостливо смотрят на бывшего зрителя. В фойе когда-то культового места ещё остались старые афиши, стойки для касс и зеркальная витрина буфета.





Остатки бывшего кинотеатра «Пионер»





«Пространство меня полностью устраивает, состояние полностью не устраивает», — без стеснения произнёс руководитель театра, когда Анатолий Локоть попросил его поделиться впечатлениями.







В будущем здании театра будет два зала





В будущем здании театра, как рассказал Афанасьев, будет два зала: большой на 250–300 мест и малый на 120–150 мест.







«Триста?» — решил уточнить мэр. «Ну, 250. Поставим кресла, чтобы Карелин садился спокойно», — неожиданно пояснил Афанасьев. На это Локоть заметил, что ещё есть и боксёр и депутат Николай Валуев, которому надо «кресло индивидуальное, полтора точно».







Сергей Афанасьев в коридорах «Пионера»





Рассуждая о технических характеристиках здания, Сергей Афанасьев подчеркнул, что театр — это прежде всего артист, поэтому к особым супертехнологиям он не стремится, достаточно ограничиться необходимым набором в виде хорошего света и звука. И главное — сделать так, чтобы зрителю всё было видно, добавил он.







Будущие залы драмтеатра





Общую сумму, которую предстоит потратить на ремонт здания, мэр не назвал. «У нас заложены бюджетные деньги, необходимо создать проект. Мы надеемся на поддержку федерального центра. Как вы помните, такие обещания были даны федеральным министром [культуры Владимиром] Мединским, — сообщил Локоть. — Мы выиграли все судебные тяжбы. Мы понимали, что в этом году нужны бюджетные деньги. Они есть на проект. Его (проекта. — А.Б.) пока нет, нужен подрядчик».







Слева направо: Анна Терешкова, её заместитель Владимир Державец и Сергей Афанасьев





При этом, по словам Локтя, даже если вдруг федеральные деньги по каким-то причинам не придут, «театр получит то, что положено, и будет выглядеть достойно».







«На следующий год театру 30 лет. И 125 лет городу. И что мы? Как будем успевать?» — поинтересовался он у начальника департамента культуры Анны Терешковой. Чуть позже мэр признал, что сроки «очень жёсткие», но обещал «сильно стараться», выразив при этом надежду на энергию Терешковой.





Зал бывшего кинотеатра «Пионер»





«Да, у нас весь год будет юбилейным, поэтому я хочу сказать, что 31 декабря 2018 года — это зачётное число», — закрепил вышесказанное Сергей Афанасьев и выразил пожелание, чтобы всё было сделано качественно, «чтобы не было стыдно».







«Только, я боюсь, нас начнут прессовать», — загадочно рассмеялся Афанасьев. В ответ на вопрос Локтя и Терешковой, кто это будет делать, руководитель театра отшутился, сказав, что «тут камеры пишут».







Однако в воздухе всё же повис вопрос о здании на ул. Серебренниковской, куда уже хотели поселить театр. От этой идеи власти отказались, так как она оказалась в десятки раз дороже варианта с «Пионером», уклончиво пояснил мэр.





Напомним, судьба здания для театра Афанасьева не может решиться уже много лет. В 2006 году театр должен был переехать в строящееся для него здание на ул. Серебренниковской, затем — в многофункциональный комплекс на ул. Большевистской. В итоге театр будет жить в сердце города под крылом мэрии — буквально через Первомайский сквер от неё.





В следующем году театру Афанасьева исполнится 30 лет





В заключении встречи руководитель драмтеатра ещё раз вспомнил про зрителя. «Мы постараемся сделать всё, чтобы помимо хорошего здания здесь шли хорошие спектакли. Я в первую очередь поздравляю новосибирцев. Надеюсь, вы проведёте здесь лучшие часы досуга», — растрогался Сергей Афанасьев.







В финале посещения «Пионера» Анна Терешкова представила мэру юристов, которые «выиграли суд, бились, вы не представляете как».

