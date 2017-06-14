Нотр-Дам де Богдан

Известный оперный певец Карен Мовсесян предложил создать на площадке ДК им. Горького городской мюзик-холл — артист заручился поддержкой депутата горсовета от округа, в котором находится здание, Дмитрия Прибаловца и уже ведёт переговоры о техническом обеспечении и репертуаре. Сам Мовсесян готов взять на себя художественное руководство будущего муниципального театра мюзикла. Он рассказал НГС.НОВОСТИ, кого возьмёт в труппу театра и какие постановки станут дебютными.

По словам Дмитрия Прибаловца, после ремонта залы ДК им. Горького вышли на приличный уровень, но им не хватает загруженности. «Родилась идея сделать там настоящий муниципальный театр. Я стал поднимать историю — он и строился как театр, там всё есть, например, гримёрки прямо за сценой. Это помещение, которое полностью приспособлено для театральных постановок», — отметил депутат. По его мнению, мюзикл — популярный сегодня жанр в европейской части России, в Новосибирске сегодня является незанятой нишей.







«Мне всегда было интересно, как устроена сама сцена, откуда появляется свет, как работает звук. И, будучи молодым ещё артистом, я понимал, что обязательно свяжу своё будущее с чем-то своим, — поделился Карен Мовсесян. — Я всегда мечтал создать какой-нибудь театр, но раньше я не имел на это ни морального права, ни знаний, умений, опыта».







Планируется, что сперва в новый театр наберут технический персонал, а затем проведут открытый кастинг по набору детской и взрослой труппы — последнюю планируется сформировать в том числе из артистов новосибирских театров, которые хотели бы выступать в новом жанре. В детских же постановках смогут принять участие ученики городских музыкальных школ и вокальной школы Карена Мовсесяна «ВГолосе».







Сейчас Карен Мовсесян ведёт переговоры с режиссёрами-постановщиками и хореографами, а также надеется привлечь к работе в театре воспитанников школы гимнастики Евгения Подгорного, которая также расположена в ДК им. Горького.







Предстоит также решить вопрос о техническом оснащении театра и репертуаре. В числе первых на сцене новосибирского мюзик-холла планируется поставить детский мюзикл «Король-олень» по пьесе Карло Гоцци, музыку к которому написал Микаэл Таривердиев.







«У нас с Верой Таривердиевой (последней женой композитора. — Л.П.) большие дружеские связи и стопроцентные договорённости не только на мюзикл "Король-олень", но и на всё творческое наследие Микаэла Леоновича Таривердиева, — рассказал Карен Мовсесян. — Также я являюсь представителем Сибирского отделения фонда памяти композитора Арно Бабаджаняна, и у меня давно есть права на исполнение и трансляцию всего его творческого наследия. У него конкретных мюзиклов нет, но мы можем собрать из его песен прекрасный спектакль».







Прибыль от продажи билетов на постановки новосибирского мюзик-холла должна пойти, в частности, на ремонт здания ДК им. Горького

Спектакли для постановки взрослой труппой пока обсуждаются: Карен Мовсесян признался, что хотел бы поставить в Новосибирске известный мюзикл «Нотр-Дам де Пари» — сейчас рассматривается вопрос получения авторских прав на его исполнение. При этом артист надеется организовать общественный совет при театре, в рамках которого с активными горожанами обсуждался бы его репертуар.







Глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова комментировать новый проект пока оказалась не готова. «Мы [его] прорабатываем и должны просчитать всё: технические возможности, материальные, финансовые и тому подобное», — подчеркнула она. Сроки, в которые на базе ДК им. Горького может открыться новый театр, назвать пока трудно. «Эта идея пока является шкурой неубитого медведя, технически это будет решаться долго», — согласился Карен Мовсесян.





Серьёзно взяться за разработку нового проекта совместно с муниципалитетом планируется сразу после празднования Дня города, рассказал Дмитрий Прибаловец.





«Если это будет муниципальный театр, будет какое-то участие бюджета, но оно будет незначительное — аренда зала, свет, — объяснил он. — Окупаться он должен сам, и не просто окупаться, но и приносить ДК им. Горького какую-то прибыль».





Депутат также подчеркнул, что почти все городские театры сосредоточены в центральной части города, и у жителей Калининского района есть спрос на этот вид искусства. При этом новый проект, по его мнению, должен получить даже не районное, а городское значение.





Карен Мовсесян окончил Ереванскую государственную консерваторию им. Комитаса, был солистом ереванского и пермского театров оперы и балета, с 2005 года состоит в труппе новосибирского театра оперы и балета. По планам артиста, до завершения нынешнего театрального сезона и в следующем сезоне он будет выступать в спектаклях и концертах НОВАТа, в дальнейшем же рассчитывает перенести свою деятельность в новый проект в качестве художественного руководителя и участника постановок. «Когда я уже основательно все свои силы и время перенесу на работу в новом театре, тогда мне придёт время уходить из оперы как из жанра», — отметил он, при этом подчеркнув, что хотел бы в будущем выходить на сцену оперного театра в концертных программах, в частности, приуроченных ко Дню Победы.