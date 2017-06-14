Взяли измором

В конце прошлой недели устроившим на главной городской площади голодовку обманутым дольщикам комплекса на ул. Тульская, 80 и 82 удалось договориться с властями : они решили создать вместе с правительством и мэрией рабочую группу и в её рамках к концу июня решить вопрос с восстановлением их прав на квартиры. У читателей это вызвало вопросы: а были ли их действия правомерными и почему ответов голодающие требовали от власти? По просьбе НГС.НОВОСТИ эксперты объяснили, почему ситуация вообще обернулась голодовкой, кто виноват в обмане дольщиков и как не допустить повторения проблемы в будущем.

Евгений Митрофанов, член Общественной палаты Новосибирской области: «Ещё в начале 2000-х получилось так, что генподрядчик [этой стройки] не сумел выполнить своих обязательств и появились обманутые вкладчики. В 2011 году правительство, мэрия и "Баутехник-Т" заключили соглашение, по которому правительство взяло на себя обязательства предоставить им техусловия, чтобы они не тратились, а "Баутехник-Т" взял на себя обязательство построить. Но надо почитать это соглашение: в нём на втором листе как раз пишется про обязанности правительства, что оно обязуется вести разъяснительную работу среди потенциальных дольщиков об условиях привлечения [денег] и всеми средствами способствовать тому, чтобы использовалась только законная схема. Правительство не выполнило своих обязательств, в результате люди оказались обмануты.





Есть постановление пленума Верховного суда [РФ], который разъяснил, что везде, где в совокупности договоров или в конкретном договоре предусматривается передача квартиры, для цели взыскания денег можно рассматривать их как договоры купли-продажи. Но проблема в чём: с этих субподрядчиков (с которыми заключались предварительные договоры. — Л.П.) нечего взять, там никогда денег не было. Это чистой воды схема: активы в одно место засовываем, а обязательства — в другое, потом избавляемся от обязательств и остаёмся с активами. Но [здесь] слишком большое количество людей пострадало, и люди, я вижу, готовы идти дальше.







Конкретные чиновники поставили [людей] в такую ситуацию, что теперь теоретически возможно, что где-то ответит бюджет.





Почему к чиновникам не предъявить иски со стороны области и города? Можно применить к ним иски в порядке регресса — а у них достаточно имущества, чтобы не один такой дом построить, — и взыскать с них эти деньги. Мне кажется, это было бы справедливо».







Сергей Николаев, независимый аналитик рынка недвижимости: «"СтройЦентр" (подрядчик, с которым заключали предварительные договоры участники акции. — Л.П.) не мог и не должен был продавать эти квартиры, не имел права. У нас есть памятка, которую периодически выпускает Росреестр, где предполагается 4 вида документов, по которым может быть куплена квартира и вложены деньги. Те форматы, по которым люди вкладывали деньги в ул.Тульскую, там не предусмотрены.





Таких [людей] тысячи. Мы знаем такие ситуации, с тем же самым ЖСК "Три богатыря": прокуратура запрещала принимать деньги директору, а люди продолжали нести, потому что дёшево и в центре.





У нас контролируют продажи, но если вы придёте в службу застройщика и вам по каким-то фиктивным документам предложат квартиру, вы же должны понимать, что покупаете не квартиру. Да, мошенников нужно наказывать по закону, но люди виноваты сами, а теперь предлагают всем собраться и заплатить за их риск.





Все эти затраты теперь лягут на остальных горожан.







Я считаю, что власти надо очень жёстко выразиться по этому поводу. Вам объяснили, каким образом можно покупать квартиры. Вы хотели купить дешевле — это ваши проблемы, при чём здесь власть-то вообще?».







Участники голодовки жили на пл. Ленина с 5 по 8 июня

Валентин Тиунов, директор девелоперской компании «Система»: «Я считаю, здесь [сработала] комбинация обстоятельств. Первое — это правовой нигилизм и недостаточная осмотрительность, желание купить сильно дешевле, пусть даже это сильно рискованно. Обратная сторона медали — это невыполнение госорганами, которые призваны осуществлять надзор за соблюдением законов в сфере привлечения граждан в строительство, своих функций.







Власти не должны идти им (участникам акции. — Л.П.) навстречу, потому что это может создать масштабирование ситуации. Чтобы не создавать прецедентов в будущем, подобные акции надо пресекать и ни в коем случае не оказывать никаких мер поддержки, потому что это делается за счёт других граждан. Нет понятия абстрактного городского бюджета, есть понятие наших с вами денег.







Обманутые люди должны, безусловно, действовать в правовом поле. Подавать в суды, в правоохранительные органы — другого не дано. Я, конечно, понимаю, что они будут устраивать забастовки, митинги, голодовки, но надо понимать, что это полностью их вина.







Если человек желает понести деньги в никуда… ну, какая-то часть всё равно будет их туда нести. Нужно просто максимально широко информировать людей, что привлечение денег в строительство жилья возможно только в соответствии с 214-м законом (214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве». — Л.П.)».







Лариса Гильмутдинова, член Общественного совета Госстройнадзора НСО: «Схема "подрядчик продаёт по серым схемам" за этой компанией («СтройЦентр». — Л.П.) не в первый раз замечена. Застройщик, когда заключал договор и привлекал организацию с таким "славным" прошлым, должен был понимать, кто у него на подряде. И орган власти, у которого имеется [эта] информация, должен уделять больше внимания этому объекту, тем более раз он уже проблемным побывал.







У минстроя [НСО], к сожалению, полномочия ограничены. Он может запретить привлечение денежных средств дольщиков застройщику, но не подрядчику. А подрядчик выполняет работы по договору с застройщиком и в принципе не имеет права [продавать квартиры].







Это уже давно отражается на бюджете. Когда даже 80-па (постановление администрации Новосибирской области от 09.03.2010 № 80-па «Об оказании государственной поддержки гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков». — Л.П.) готовили, я была согласна с теми комментаторами, которые спрашивают: а почему за счёт бюджета? Если говорить о [проблемных] объектах конца 90-х – начала 2000-х, да, [выделение средств обоснованно], поскольку закона, защищающего дольщиков, не было. [Сейчас] закон есть, но граждане не хотят по законному пути идти».





Игорь Белокобыльский, гендиректор ГК «Стрижи»: «Всё многообразие юридических отношений, заключённых людьми в здравом уме и твёрдой памяти, государство не может, не в состоянии поставить на контроль. Те же самые кооперативы — совершенно легальная форма деятельности, но многие застройщики их используют для аферистичных схем. Что, запрещать все кооперативы? Нет, конечно.





Дольщики, которые не имеют отрегистрированных договоров, оказались вне рамок правового поля. Государство достаточно тщательно проработало 214-ФЗ, там последствия очень жёсткие: можно сразу инкриминировать мошенничество, уголовные дела — застройщики этого боятся. Если бы они (дольщики. — Л.П.) работали в рамках 214-ФЗ, у них было бы право и перспективы требовать у государства.





Сейчас что-то требовать от государства малопонятно как. И самое главное, что у города я не вижу механизмов, за счёт которых он в правовом поле может выделять какие-то средства.





[Сейчас ответственность] ложится на плечи тех людей, которые эти договоры подписали. Уважаемая мэрия, наверное, что-то может сделать, но это будут вещи декларативного характера, не более того, — юридической процедуры здесь нет. Мы сейчас сталкиваемся с теми дольщиками, которые были обмануты по 214-му закону, даже с ними не всё очевидно и однозначно.







В авторитет министерства строительства и лично Боярского (Сергея Боярского, министра строительства НСО. — Л.П.) я верю. Если в этом случае авторитета Боярского и министерства хватит для того, чтобы усовестить застройщика и вынудить его заключить нормальные договоры, — браво. Но это будет прецедент, а не инструмент. Это будет одноразовая ситуация. По большому счёту инструментов, юридически прописанных, нет».

