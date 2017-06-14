Надевай — подешевело

В город идёт жара — журналист НГС нашла в торговых центрах впечатляющие скидки на летнюю одежду

Надевай — подешевело (фото)

На этой неделе в Новосибирск придёт настоящее жаркое лето, которое избавит горожан от ветровок и заставит переодеться в лёгкую одежду и сандалии. В выходные горожане оккупировали магазины одежды, чтобы обновить гардероб. Тем более многие марки устраивают настоящие распродажи, вплоть до 50%-ных скидок. Корреспондент НГС.НОВОСТИ примерила несколько вариантов летней одежды в ряде торговых центров города и узнала, во сколько обойдётся комплект летней одежды по распродаже.  

Летнее платье в Befree 
Летнее платье в Befree 


Вывесками с заветным словом «Sale» пестрят уже все магазины одежды в крупнейших торговых центрах Новосибирска. Мощные распродажи, правда, чаще встречаются на тёплые кофты и брюки. Однако уставшие от капустного стиля одежды новосибирцы практически игнорируют дешёвую зимнюю одежду, предпочитая майки, шорты и сарафаны — на них тоже можно найти скидки. 


Например, на лёгкое платье из хлопка и вискозы в Befree скидка 800 руб., и теперь оно стоит 1699 руб., судя по новому ценнику. 


Сарафан из плотного трикотажа в Befree
Сарафан из плотного трикотажа в Befree


В том же Befree нашёлся необычный вариант летнего сарафана — он с тонкими лямками, но из плотного трикотажа. Со времён последнего ценника он подешевел на 600 руб. и стоит теперь 399 руб. 


Юбка и тельняшка а-ля матрос
Юбка и тельняшка а-ля матрос


Если постараться, то летнюю тему можно изобразить и из плотных тканей — тем более лето в Новосибирске непредсказуемое. Трикотажная юбка, цена на которую когда-то была 1199 руб., недавно подешевела до 699 руб., а теперь и вовсе до 299 руб., описывает историю ценник. К юбке подошла хлопковая тельняшка за 499 руб., в прошлой жизни она стоила 799 руб. 


Летняя одежда в Ostin
Летняя одежда в Ostin


В Ostin корреспонденту НГС бросилась в глаза чёрно-белая цветовая гамма летней одежды. При этом сочетать её не так просто — рисунок везде разный. Скидка льстит, но сильно существенной её назвать нельзя. Эта блузка из лёгкой ткани стоит 799 руб. (предыдущая цена 1199 руб.). Та же цена и скидка на юбку из плотного хлопка с поясом. 


Деловая одежда Ostin 
Деловая одежда Ostin 


Кстати, в Ostin довольно широкий выбор офисной летней одежды, хотя и с небольшими скидками. Лёгкие блузки разных оттенков стоят 799 руб. (старая цена 1199 руб.). 


Полупрозрачная блузка и плотные брюки в Incity
Полупрозрачная блузка и плотные брюки в Incity


В Incity яркая лёгкая блуза стоит 499 руб. Правда, история новой цены туманна. Ещё 11 мая ценник обещал 1199 руб. и был приклеен на ещё более раннюю цену 999 руб. При всех денежных бонусах на некоторые вещи размеры распродажных вещей, как правило, редкие — либо XS, либо L. 


Летнее платье в Zarina
Летнее платье в Zarina


Вполне универсальное летнее платье изумрудного цвета в Zarina сшито из тонкого хлопка. Новая цена 1199 руб. — любимая у многих брендов (предыдущая — 2799 руб.). 


Летнее платье в Zarina
Летнее платье в Zarina


У этого же бренда нашлось весьма экстравагантное красное декольтированное платье, в котором можно почувствовать себя героиней пивного фестиваля, подающей пенный напиток. Красное платье Zarina стоит 1399 руб., предыдущая цена 2799 руб. 


Пляжный комплект в MODIS
Пляжный комплект в MODIS


Проходя по рядам одежды в MODIS, корреспондент услышала от нескольких покупателей нелестные отзывы об ассортименте. Однако при желании и здесь можно подобрать комплект одежды, хотя бы пляжный вариант. Блузка стоит 500 руб., что ниже предыдущей цены на 300 руб. Та же цена на весёлую юбку с ананасами из довольно приятной на ощупь ткани. 


Купальники в MODIS
Купальники в MODIS


Купальники, как правило, встречаются во всех магазинах одежды, но скидки на них незначительные. 


Нарядные платья в H&M
Нарядные платья в H&M


В магазине, который славится своими длинными очередями в примерочные, предлагают скидки на струящиеся летние вечерние платья. Здесь коллекции в традиционно спокойной цветовой гамме, а модели незамысловаты. Платья в H&M в среднем по 1500 руб. (предыдущая цена 2999 руб.). 


Летнее платье в H&M стоит 899 руб.
Летнее платье в H&M стоит 899 руб.


Отдельным эшелоном в H&M идут летние пляжные платья в цветочек или горошек. Стоят от 899 руб. 


Летнее платье H&M за 1000 руб.
Летнее платье H&M за 1000 руб.


Романтичный образ удалось составить в Terranova. Среди спортивных шорт и маек можно найти юбки в пол и воздушные топы. Юбка из хлопка — 999 руб. (предыдущая цена 1799 руб.). Топ (на первом фото) — 399 руб. (скидка 200 руб.), а топ из шифона (на втором фото) — 699 руб. (скидка 100 руб.). 


Летний комплект в Terranova
Летний комплект в Terranova


Мужские брюки и рубашки тоже не обделили скидками. Правда, ассортимент не такой замысловатый, как в женском отделе. H&M предлагает скидки на летние пиджаки из лёгкой ткани. Прежняя цена 4999 руб., новая — 2000 руб.  


Мужские летние пиджаки в H&M
Мужские летние пиджаки в H&M


В обувных отделах скидки сейчас в основном на демисезонную обувь. Хотя хитрые маркетологи усердно лепят «красные» ценники и на летние туфли — без намёка на то, сколько они стоили раньше. 

Анна Богданова
Фото Ольги Бурлаковой

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