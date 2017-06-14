Надевай — подешевело

На этой неделе в Новосибирск придёт настоящее жаркое лето, которое избавит горожан от ветровок и заставит переодеться в лёгкую одежду и сандалии. В выходные горожане оккупировали магазины одежды, чтобы обновить гардероб. Тем более многие марки устраивают настоящие распродажи, вплоть до 50%-ных скидок. Корреспондент НГС.НОВОСТИ примерила несколько вариантов летней одежды в ряде торговых центров города и узнала, во сколько обойдётся комплект летней одежды по распродаже.

Летнее платье в Befree





Вывесками с заветным словом «Sale» пестрят уже все магазины одежды в крупнейших торговых центрах Новосибирска. Мощные распродажи, правда, чаще встречаются на тёплые кофты и брюки. Однако уставшие от капустного стиля одежды новосибирцы практически игнорируют дешёвую зимнюю одежду, предпочитая майки, шорты и сарафаны — на них тоже можно найти скидки.





Например, на лёгкое платье из хлопка и вискозы в Befree скидка 800 руб., и теперь оно стоит 1699 руб., судя по новому ценнику.





Сарафан из плотного трикотажа в Befree





В том же Befree нашёлся необычный вариант летнего сарафана — он с тонкими лямками, но из плотного трикотажа. Со времён последнего ценника он подешевел на 600 руб. и стоит теперь 399 руб.





Юбка и тельняшка а-ля матрос





Если постараться, то летнюю тему можно изобразить и из плотных тканей — тем более лето в Новосибирске непредсказуемое. Трикотажная юбка, цена на которую когда-то была 1199 руб., недавно подешевела до 699 руб., а теперь и вовсе до 299 руб., описывает историю ценник. К юбке подошла хлопковая тельняшка за 499 руб., в прошлой жизни она стоила 799 руб.





Летняя одежда в Ostin





В Ostin корреспонденту НГС бросилась в глаза чёрно-белая цветовая гамма летней одежды. При этом сочетать её не так просто — рисунок везде разный. Скидка льстит, но сильно существенной её назвать нельзя. Эта блузка из лёгкой ткани стоит 799 руб. (предыдущая цена 1199 руб.). Та же цена и скидка на юбку из плотного хлопка с поясом.





Деловая одежда Ostin





Кстати, в Ostin довольно широкий выбор офисной летней одежды, хотя и с небольшими скидками. Лёгкие блузки разных оттенков стоят 799 руб. (старая цена 1199 руб.).





Полупрозрачная блузка и плотные брюки в Incity





В Incity яркая лёгкая блуза стоит 499 руб. Правда, история новой цены туманна. Ещё 11 мая ценник обещал 1199 руб. и был приклеен на ещё более раннюю цену 999 руб. При всех денежных бонусах на некоторые вещи размеры распродажных вещей, как правило, редкие — либо XS, либо L.





Летнее платье в Zarina





Вполне универсальное летнее платье изумрудного цвета в Zarina сшито из тонкого хлопка. Новая цена 1199 руб. — любимая у многих брендов (предыдущая — 2799 руб.).





Летнее платье в Zarina





У этого же бренда нашлось весьма экстравагантное красное декольтированное платье, в котором можно почувствовать себя героиней пивного фестиваля, подающей пенный напиток. Красное платье Zarina стоит 1399 руб., предыдущая цена 2799 руб.





Пляжный комплект в MODIS





Проходя по рядам одежды в MODIS, корреспондент услышала от нескольких покупателей нелестные отзывы об ассортименте. Однако при желании и здесь можно подобрать комплект одежды, хотя бы пляжный вариант. Блузка стоит 500 руб., что ниже предыдущей цены на 300 руб. Та же цена на весёлую юбку с ананасами из довольно приятной на ощупь ткани.





Купальники в MODIS





Купальники, как правило, встречаются во всех магазинах одежды, но скидки на них незначительные.





Нарядные платья в H&M





В магазине, который славится своими длинными очередями в примерочные, предлагают скидки на струящиеся летние вечерние платья. Здесь коллекции в традиционно спокойной цветовой гамме, а модели незамысловаты. Платья в H&M в среднем по 1500 руб. (предыдущая цена 2999 руб.).





Летнее платье в H&M стоит 899 руб.





Отдельным эшелоном в H&M идут летние пляжные платья в цветочек или горошек. Стоят от 899 руб.





Летнее платье H&M за 1000 руб.





Романтичный образ удалось составить в Terranova. Среди спортивных шорт и маек можно найти юбки в пол и воздушные топы. Юбка из хлопка — 999 руб. (предыдущая цена 1799 руб.). Топ (на первом фото) — 399 руб. (скидка 200 руб.), а топ из шифона (на втором фото) — 699 руб. (скидка 100 руб.).





Летний комплект в Terranova





Мужские брюки и рубашки тоже не обделили скидками. Правда, ассортимент не такой замысловатый, как в женском отделе. H&M предлагает скидки на летние пиджаки из лёгкой ткани. Прежняя цена 4999 руб., новая — 2000 руб.





Мужские летние пиджаки в H&M





В обувных отделах скидки сейчас в основном на демисезонную обувь. Хотя хитрые маркетологи усердно лепят «красные» ценники и на летние туфли — без намёка на то, сколько они стоили раньше.