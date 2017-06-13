Карман не пухнет

Власти заявили, что у медиков хорошие зарплаты, а врачи откровенно рассказали, почему этого мало

Карман не пухнет

Накануне Дня медика прошла встреча министра здравоохранения НСО и ректора НГМУ с журналистами, на которой подробно обсуждали, как сегодня живут новосибирские врачи. По официальным оценкам, новосибирская медицина чувствует себя неплохо, несмотря на нехватку кадров в важнейших и необычных областях. Корреспондент НГС.НОВОСТИ выяснила, сколько получают медики в регионе и как активно их переманивают частные больницы, а сами врачи откровенно рассказали, что их раздражает в системе здравоохранения и почему они должны получать большую зарплату. 

В Новосибирской области и по всей России не хватает «кадров первичного звена» (т.е. врачей в поликлиниках), также ощущается дефицит анестезиологов-реаниматологов, акушеров-гинекологов, отоларингологов и фтизиатров, рассказал 9 июня на встрече в ТАСС ректор Новосибирского государственного медицинского университета Игорь Маринкин. «Мы надеемся, что выпуск из 654 будущих врачей, которых мы выпустим в июле месяце этого года, не меньше чем 200 приступят к работе в городе и на селе в первичном звене, остальные уже пойдут в клиническую ординатуру», — отметил ректор НГМУ.


По информации руководителя главного медвуза региона, почти 80 % выпускников находят себе работу на территории Новосибирска и НСО, хотя из поступающих в НГМУ только 60–65 % жителей НСО. Сейчас идёт приёмная кампания — ещё в стадии самого старта, но традиционно самый высокий конкурс в НГМУ на стоматологический факультет. Также много желающих изучать лечебное дело и педиатрию. Ректор поделился, что небывало высокий конкурс отметили на кафедре клинической психологии — на место претендовали 22 человека. Игорь Маринкин добавил, что по статистике с 1-го курса отчисляют 8 % студентов — на их места переходят те, кто учился на платном.


Кроме перечисленных ректором НГМУ областей, в Новосибирской области не хватает необычных специалистов. По словам председателя наблюдательного совета медицинского технопарка Владимира Мамонова, регион нуждается в биоинформатиках — тех, кто занимается анализом генома человека с помощью цифровых технологий, а также в специалистах в области ИТ в медицине и знатоках новых медицинских материалов.


Слева направо: председатель наблюдательного совета медицинского технопарка Владимир Мамонов, главврач областной больницы Анатолий Юданов и министр здравоохранения НСО Олег Иванинский
Слева направо: председатель наблюдательного совета медицинского технопарка Владимир Мамонов, главврач областной больницы Анатолий Юданов и министр здравоохранения НСО Олег Иванинский

Несмотря на дефицит кадров, министр здравоохранения НСО Олег Иванинский уверен, что нет прямой корреляции между уровнем заболеваемости и нехваткой врачей. «Операции, которые раньше делались по 4 часа, сегодня можно сделать за 30 минут», — привёл он пример. Министр добавил, что рост заболеваемости как многофакторная категория связан также и с увеличивающейся продолжительностью жизни. 


Ещё один важный вопрос, который обсудили главные медики Новосибирской области, — зарплата подчинённых.


«47 тыс. руб. — средняя заработная плата медика сегодня в Новосибирской области. Есть врачи, которые получают намного меньше, есть люди, которые получают намного больше», — 


констатировал Олег Иванинский, отметив, что для региона все важны — и «спецвойска» высокотехнологичной помощи, и те, кто «влюблены в село». При этом, по официальным данным, немногие врачи сильно стремятся в частную медицину, особенно оперирующие.


Ректор НГМУ Игорь Маринкин
Ректор НГМУ Игорь Маринкин

«Я считаю, что люди хирургического профиля, которые работают в многопрофильной государственной больнице, с учётом высокотехнологичной помощи, их зарплата сопоставима с частным центром. И думаю, очень сложно ведущего хирурга переманить из нашей государственной больницы в частную. Сейчас такого оттока нет, по крайней мере, у нас в Новосибирске, а перебежчики, которые нигде не могут прижиться, бывают всегда», — размышляет ректор НГМУ. 


Поднятые на встрече вопросы корреспондент НГС.НОВОСТИ адресовала самим врачам, работающим в различных государственных больницах Новосибирска, — чтобы понять ситуацию с другой стороны.


Врач федерального центра, расположенного в Новосибирске, Кирилл (здесь и далее имена врачей изменены для сохранения анонимности) рассказал, что до нынешней должности много лет работал в двух больницах, подведомственных областному минздраву, и его зарплата за месяц была на уровне 30 тыс. руб. «Сейчас, насколько я знаю, потолок по зарплате в моей специальности — 45 тыс. руб. И больше, чем 1,5 ставки, взять невозможно по закону, не дают, иначе трудовая инспекция придёт», — поделился он. 


Его нынешняя зарплата — 120 тыс. руб., но и этого мало, по мнению собеседника. «Объёмы колоссальные — иногда мы стоим у операционного стола по 7–8 часов, и по сравнению с мировой статистикой это мало, коллеги [в клиниках Европы] там получают в 2–3 раза больше зарплату», — посчитал Кирилл.


Однако, по его мнению, на его желание работать в больнице Новосибирской области влияет не столько зарплата, сколько другие нематериальные факторы. 


«В неотложках муниципальных больниц остаются фанаты, остальные уходят через год оттуда. Пациенты смотрят телевизор, а потом думают, что врачи миллионы получают. Пациент заряжен этим и ждёт нереальных вещей от врача, а врач в "муниципалке" не может прыгнуть выше головы», — добавил он.


Ещё одна беда врачей — балльная система, высчитывающая зарплаты в поликлиниках. Как рассказала участковый терапевт с 25-летним стажем Екатерина, в среднем получающая 29–30 тыс. руб. в месяц, за каждое нарушение администрация может снять по 500 руб. Причём нарушением считается как недовольство пациента (каждый случай рассматривает комиссия), так и невыполнение плана по посещаемости медучреждения.


Сами врачи признались, что их зарплата — маленькая, учитывая объёмы работы 
Сами врачи признались, что их зарплата — маленькая, учитывая объёмы работы 

«Зарплата растёт — но больше из-за инфляции. Конечно, хотели бы получать больше при наших ценах, при стоимости коммунальных услуг. Поднять хотя бы до 50 [тыс.] — но о таком даже и речи не может быть», — переживает терапевт. Она рассказала, что у узких специалистов в поликлинике зарплата ещё меньше — потому их и не хватает. 


Представитель достаточно дефицитной специальности Егор, работающий анестезиологом-реаниматологом и рентгенологом в поликлинике, пожаловался, что общая зарплата за эти 2 должности в месяц никогда не превышает 50 тыс. руб. По его словам, в частном медцентре можно получить больше, но надбавка будет за счёт чёрной зарплаты.  

 

«Самое сложное в работе — это частые проблемы с дефицитом оборудования и медикаментов, плюс нехватка узких специалистов. На уровень здоровья населения, я думаю, что это влияет, так как многие не хотят полноценно трудиться и выполнять свою работу, но таких врачей не так много», — посетовал медик. Его коллега, фельдшер Вероника, согласилась, что 


нехватка врачей влияет на качество лечения пациентов. «Можно месяцами ждать записи к доктору. Пациенты, которые экстренные, чаще отправляются в стационар за неимением у нас достаточного количества специалистов.


Тем самым нарушая работу стационаров, ведь половина случаев точно могла быть решена на этапе поликлиники», — высказалась девушка.


Фельдшер бригады скорой помощи Никита добавил, что Новосибирской области не хватает врачей и фельдшеров — это влияет на укомплектованность службы скорой помощи. «Зарплата с выработкой на 1,75–2 ставки — около 38–43.5 тыс. руб. Насколько мне известно, это потолок по моей специальности по области. Но с учётом очень сильной неукомплектованности и большой нагрузки, особенно в зимнее время, хотелось бы раза в 2 больше. Так как сутки не спишь, оказываешь помощь абсолютно всем слоям и возрастным группам населения города и 40-километровой зоны от города, и всё это самостоятельно (потому что кадров катастрофически не хватает!)», — рассказал Никита. Он отметил, что «скорая помощь» часто выезжает к пациентам, которые, по идее, должны были обратиться в поликлинику со своей хронической болезнью. Это мешает ездить на вызовы людей, которые действительно нуждаются в неотложной помощи, особенно в условиях кадрового дефицита, заметил он. 


Тем не менее Никиту можно назвать достаточно редким примером, когда ушедший на вольные хлеба медик решил вернуться в государственную медицину: он работал в частном секторе, в негосударственной стоматологической клинике, но потом передумал и вернулся на родную подстанцию скорой помощи.


«Зарплата была почти в 2,5 раза больше и всё было бы хорошо, но... Через 6 месяцев работы в данной сфере я конкретно стал задумываться вернуться на "скорую", так как мне не хватало этого драйва, когда летишь на максимальной скорости по "встречке" с мигалками под вой сирены, можно за 10–15 минут оказать помощь пациенту и получить в ответ на свои действия улыбку в благодарность (большего и не надо). Самое сложное в нашей профессии — молчать, стиснув зубы, когда тебя называют последними словами, как правило, матерными», — описал фельдшер. 

Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова

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