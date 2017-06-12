Праздник на двоих

День России, который обычно проходит как официозный праздник, в этом году расцвёл в Новосибирске новыми красками. Место нашлось всем — и традиционной художественной самодеятельности, и любителям активного образа жизни, и даже оппозиционерам. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ попытались успеть везде, с трудом сдерживаясь, чтобы не поддаться пафосу проходивших мероприятий.

Фото Стаса Соколова





Началом сегодняшнего праздника можно считать велопробег от ГПНТБ. Вели колонну несколько суровых байкеров с огромным российским триколором. Позади них весело катили больше 200 велосипедистов, которым, возможно, было всё равно, в каком именно празднике они участвуют.





Фото Стаса Соколова





Главное, что им дали возможность проехать через весь город, не опасаясь попасть под обладателей 4-колёсных транспортных средств.







Фото Стаса Соколова





После того как велосипедисты покинули площадь Пименова, на ней осталось совсем мало народу. Весь административный ресурс был направлен на мобилизацию празднующих на площади Ленина, а начавшийся дождь мало способствовал сбору случайных зевак.











Колонна сделала круг по городу — от ГПНТБ по Коммунальном мосту, и далее через монумент Славы и Димитровский мост снова в центр — и прибыла на площадь Ленина, где уже вовсю кипело праздничное веселье.







Фото Стаса Соколова





В Театральном сквере собралось не меньше 3 тыс. горожан, которые смотрели выступления коллективов художественной самодеятельности под проливным дождем.





Фото Стаса Соколова





Из-за непогоды, впрочем, довольно монолитная на подобных мероприятиях толпа расцвела яркими красками креативно украшенных зонтов.







Мэр Анатолий Локоть на праздновании у оперного театра. Фото Густаво Зырянова





Празднование шло по накатанной многими десятилетиями колее: речи важных чиновников и концерт творческих коллективов. Даже пришедшие сюда бюджетники, как убедился корреспондент НГС.НОВОСТИ, были заметно увлечены праздником — и не поспешили разбежаться сразу после его начала.







Фото Густаво Зырянова





Весь сквер у оперного театра был заполнен российским триколором — даже девушки на сцене сливались в один большой трепещущий под музыку флаг.







Фото Густаво Зырянова





Поскольку гостей мероприятия ждал многочасовой концерт, организаторы позаботились о хлебе насущном. Точнее, о каше, которую раздавали из армейской передвижной кухни. Эта простая солдатская еда пользуется у жителей города неизменным успехом на любых массовых праздниках.







Фото Густаво Зырянова





Однако не все готовы были разделить с собравшимися у оперного театра радость праздника. Активисты местного штаба оппозиционера Алексея Навального решили провести в этот день (вместе с другими местными штабами по всей стране) свой собственный митинг. И поскольку места для него в центре им не досталось, городские власти отправили оппозиционеров гулять по Михайловской набережной. В отличие от своих московских коллег, новосибирская оппозиция перечить власти не стала и в обещанный час начала стекаться к Речному вокзалу.







Фото Александра Ощепкова





В подавляющем своем большинстве пришедшие сюда были молодыми людьми младшего студенческого возраста, которые местами довольно активно обсуждали между собой последние новости с политических фронтов.





Фигурка уточки, ставшая интернет-мемом, пришла из фильмов-расследований Навального. Фото Стаса Соколова





У многих участников шествия были однотипные лозунги (их можно было скачать и распечатать самостоятельно или взять у организаторов), но были и те, кто проявил инициативу. В результате шествие местами походило на утратившую весёлость «Монстрацию».







Фото Александра Ощепкова





Из-за непогоды набережная была в целом пуста, а немногочисленные прохожие встретили появление многолюдной колонны без удивления — после насыщенной зимы с «антитарифными» митингами горожане успели привыкнуть ко многому.





Фото Александра Ощепкова





Организаторы шествия, впрочем, были настроены по-боевому и всё время, пока колонна двигалась от Речного вокзала к парку «Городское начало», заводили собравшихся задиристыми лозунгами.





Фото Александра Ощепкова





Временами, как это бывает на «Монстрации», лозунги появлялись буквально из того, что попадалось на глаза ораторам. Например, обратив внимание на трёх шедших перед колонной справа молодых полицейских, манифестанты начали кричать: «Полиция с народом, хорош служить уродам!».







Фото Александра Ощепкова





Митинг оппозиции проходил у памятника Александру III, которого ораторы даже упомянули в своих речах. В целом, однако, он был наполнен критикой всего происходящего и описанием будущих перспектив страны.





Политик Аркадий Янковский рассказал собравшимся, что в 90-е на митинги собиралось ещё больше народа. Фото Александра Ощепкова





Путь к светлому будущему собравшимся указали где-то ближе к концу мероприятия — после того как по телефону к ним обратился лично Алексей Навальный. Сам оппозиционер ничего конкретного не сказал, ограничившись комплиментами новосибирцам, которые так активно выходят на митинги.







Фото Александра Ощепкова





После того как Навальный повесил трубку, к микрофону выходили и другие активисты, которые представлялись только по имени или не представлялись вовсе. Помимо дополнительных порций критики, в их выступлениях звучали и предложения к собравшимся — например, самим перестать давать взятки.





Полиция внимательно выслушала «борца с майданом», а потом вежливо выпроводила с митинга. Фото Стаса Соколова





Кончилось всё мирно: корреспондент НГС.НОВОСТИ стал свидетелем лишь одного маленького инцидента, когда женщина – капитан полиции мягко, но настойчиво пыталась вывести парня с территории митинга. Молодой человек пытался объяснить ей опасность Навального для страны («они же хотят майдан, как на Украине»), но долго противиться требованиям представителя закона не стал и покинул мероприятие, похоже, в глубоком расстройстве.







Фото Александра Ощепкова





Митинг кончился, и под жизнерадостную песню Стаса Намина «Мы желаем счастья вам» участники направились нестройной колонной к ближайшей остановке общественного транспорта.

