Миллионы у подъезда

Власти отремонтируют и обставят лавочками две сотни дворов — но горожане мечтают о парковках

Миллионы у подъезда (фоторепортаж)

Мэрия Новосибирска объявила о начале муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2017 год. Согласно документу, к концу года за счёт федеральных и городских субсидий власти планируют отремонтировать и благоустроить более 180 городских дворов в разных уголках города — от Ботанического до Затулинки. О том, как выглядят дворы, попавшие в программу, и чего хотят от их «реновации» местные жители — в фоторепортаже НГС.НОВОСТИ. 

В программе, опубликованной на сайте мэрии, приводится перечень всех дворов, которые должны отремонтировать. Всего их 184 — это 2,3 % всех дворов Новосибирска. Таким образом власти хотят повысить общий уровень благоустройства в городе, но при этом боятся «бюджетных рисков». Ещё одна проблема, с которой инициаторы программы боятся столкнуться, — низкая активность населения. По их планам, половину минимальных работ по благоустройству должны взять на себя «заинтересованные лица».


В перечень благоустраиваемых дворов вошли территории у 184 многоквартирных домов во всех 10 районах Новосибирска: на ул. Красина, Гоголя, Богдана Хмельницкого, Магистральная, Новогодняя, Сибиряков-Гвардейцев, Зорге, Бориса Богаткова, Большевистская, Тельмана, Русская, Жуковского, Фрунзе, Мичурина и многих других. В большинстве из них отремонтируют дворовые проезды, установят фонари, урны и скамейки. Некоторым повезёт больше — в них оборудуют детские и спортивные площадки, пешеходные дорожки и автопарковки.


Эскиз скамеек, которые будут ставить в новосибирских дворах
Эскиз скамеек, которые будут ставить в новосибирских дворах


Большинство местных жителей, чьи дворы попали в программу, сетуют на 2 проблемы: негде припарковаться и негде поиграть детям. Так, жители домов на ул. Мичурина, 18/1 и 20/1 жалуются на то, что в течение дня в их дворе постоянно паркуются работники и посетители ТРЦ «Галерея Новосибирск».


Двор у дома на ул. Мичурина, 18/1
Двор у дома на ул. Мичурина, 18/1


«У нас здесь в центре располагаются подземные гаражи, а сверху — заасфальтированная площадка. И на ней разве что дети могут на роликах покататься, на скейтах, и не более того. Здесь у нас особо больше ничего не сделаешь. Вопрос в том, что конструкция гаража не выдержит большой нагрузки. Одну площадку снесут — там проходит теплотрасса, и где её в итоге разместят, большой вопрос», — рассказала корреспондентам НГС.НОВОСТИ местная жительница Анна.


Анна живёт в доме на ул. Мичурина, 18/1
Анна живёт в доме на ул. Мичурина, 18/1


Огромная площадка в центре двора сразу бросается в глаза. На ней лишь пара турников, на которых дурачится детвора. То, почему на ней не сделают, к примеру, газон или что-то более привлекательное и традиционное для новосибирских дворов, осталось неизвестным.


Двор у дома на ул. Мичурина, 18/1
Двор у дома на ул. Мичурина, 18/1


За серой площадкой расположена единственная в округе детская площадка с протёртой и небезопасно крутой горкой посередине. Местные жалуются на то, что после дождя подобраться к ней невозможно — всё в грязи.


Двор на ул. Котовского, 11
Двор на ул. Котовского, 11


На отсутствие парковок жалуются и жители левого берега, к примеру, жильцы дома № 11 на ул. Котовского. Здесь автомобилисты не только загораживают машинами въезд в другие дворы, но и объезжают по узкому дворовому проезду пробку. Кроме того, местные боятся возможного открытия магазина напротив их дома — в этом случае их двор окончательно превратится в одну большую парковку.


Двор на ул. Котовского, 11
Двор на ул. Котовского, 11


Несмотря на озабоченность жильцов 11-го дома, их соседи — жильцы дома № 21 во 2-м переулке Пархоменко — не особо беспокоятся за свой двор. Так, посреди их территории стоит несколько уродливых металлических гаражей. В то время как мэрия предлагает за свой счёт обустроить на их месте детскую площадку в рамках программы по благоустройству, они отказываются, мотивируя это тем, что гаражи никому не мешают.


Александр, старший по дому № 11 на ул. Котовского
Александр, старший по дому № 11 на ул. Котовского

 

«Руками мы не можем добраться до этих гаражей, — объясняет старший по дому № 11 Александр. — Мы собрали собрание, призвали депутатов, управляющую компанию, мол, надо снести и поставить детскую площадку. Но ментальность людей такова, что они говорят: "Нет, нам очень нравятся эти гаражи (а они всего 4 собственникам принадлежат), а детскую площадку мы не хотим"». Сейчас обе стороны всё ещё пытаются договориться.


Двор на Красном проспекте, 94
Двор на Красном проспекте, 94


А вот жильцы дома на Красном проспекте, 94 уже обо всём договорились и с нетерпением ждут, когда им установят спортплощадку, детскую площадку, заменят асфальт и выровняют газон. Но вот чего особенно ждут местные, так это светофора посреди двора. «Тут у нас постоянно аварии. Дорога одна, а выезжают с трёх сторон сразу», — рассказывает управдом Александр, который вышел в киоск за хлебом и, заметив усталость корреспондентов, говорит, что лавочки им не нужны: «Мы их убрали, а то посиделки постоянные: алкоголики, наркоманы. Приедут, фотографируют, уезжают. Потом возвращаются и закладки собирают».


Двор на ул. Богдана Хмельницкого, 52, обустроенный силами жильцов
Двор на ул. Богдана Хмельницкого, 52, обустроенный силами жильцов


Жильцы дома на ул. Богдана Хмельницкого, 52 неподалёку от Павловского сквера оборудовали маленькую площадку для детей и сад с теремком. А вот соседний двор, который попал в программу, остаётся в плачевном состоянии с заросшей детской площадкой и разворованной с дорожки плиткой.


Двор на ул. Богдана Хмельницкого, 44
Двор на ул. Богдана Хмельницкого, 44


«Детишек у нас много, а площадки как таковой нету. А можно было бы сделать красиво и бабушкам, и внукам. Посидеть, чтобы скамейки нормальные были. Вот просят у нас, чтобы сделали карман для машин [на территории двора], но почему-то говорят: "Нельзя", хотя места много. Почему нельзя — непонятно. Почти у всех домов есть карманы, а у нас нельзя. Двор у нас проходной, а плитку, которой была выложена дорожка, больше половины растащили. Мы думаем, что это дачники к себе утащили», — рассказывает, сидя на покосившейся лавочке, местная жительница Людмила Сергеевна.


Людмила Сергеевна живёт в доме № 4 в 1-м Краснодонском переулке
Людмила Сергеевна живёт в доме № 4 в 1-м Краснодонском переулке


Жители центра особо озабочены парковочными местами. Так, по словам жительницы дома № 3 на Вокзальной магистрали Ирины, двор постоянно заставлен машинами работников соседних офисов. «Цветов не хватает, тут всё в машинах. Шумно от магазинов. Убирают хорошо, чисто, снег вовремя вывозят. Но к вечеру всё заставлено — тут рядом здание, много сотрудников, и все паркуются здесь. Лавочек нет, посидеть особо здесь негде», — рассказала она.


Двор у дома № 3 на Вокзальной магистрали
Двор у дома № 3 на Вокзальной магистрали


Не хватает парковок и жителям дома на ул. Урицкого, 15. Его житель Сергей рассказал, что по вечерам ему приходится искать место вообще в других дворах — в его дворе парковаться практически негде. «Тут у нас детский сад, медцентр и вот этот дворик, и всё. Конечно, хотелось бы и парковку нормальную, а то всё тут заставляют (а ведь больше нигде и не припаркуешься), спортивную площадку с волейболом, баскетболом, и детскую площадку нормальную. Но вот куда всё это ставить, я не знаю», — задаётся он вопросом, пытаясь перекричать рёв бензопилы: рядом специалисты «Горзеленхоза» спиливают старые ветки с тополей.


Двор у дома № 13 на ул. Урицкого
Двор у дома № 13 на ул. Урицкого


Не меньше рады предстоящему благоустройству жители Затулинки. Как рассказала местная жительница Людмила Ильинична, которая живёт в доме на ул. Зорге, 257, в течение нескольких лет жильцы своими силами ухаживают за своим двором: подкрашивают качели, убирают мусор и даже организовали парковочный карман, предварительно всё согласовав.  


Двор у дома № 257 на ул. Зорге
Двор у дома № 257 на ул. Зорге


«Нам очень не хватает детской площадки, хоть что-то добавить бы. Песок в песочницу сами покупаем, сбрасываемся, у кого ребятишечки, 2300 руб. 2 тонны стоит. Стоит одна горочка», — говорит Людмила Ильинична.


Во дворе дома на ул. Зорге, 259
Во дворе дома на ул. Зорге, 259


Если здесь детскую площадку украшают яркие цветы и детских смех, то в соседнем — лишь гаражи и заросли травы, в которой много мусора. Здесь корреспонденты НГС.НОВОСТИ наткнулись на потерянный бюстгальтер. А на лавочках неподалёку расположилась парочка маргинальной внешности. Но и здесь местные желают лишь парковки.


Двор дома на ул. Зорге, 259
Двор дома на ул. Зорге, 259


Все дворы должны отремонтировать и благоустроить до конца этого года. Вместе с ними в программу попала Михайловская набережная.

Кирилл Шматков
Фото Густаво Зырянова, эскиз скамейки с сайта novo-sibirsk.ru

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