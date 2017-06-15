Миллионы у подъезда

Мэрия Новосибирска объявила о начале муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2017 год. Согласно документу, к концу года за счёт федеральных и городских субсидий власти планируют отремонтировать и благоустроить более 180 городских дворов в разных уголках города — от Ботанического до Затулинки. О том, как выглядят дворы, попавшие в программу, и чего хотят от их «реновации» местные жители — в фоторепортаже НГС.НОВОСТИ.

В программе, опубликованной на сайте мэрии, приводится перечень всех дворов, которые должны отремонтировать. Всего их 184 — это 2,3 % всех дворов Новосибирска. Таким образом власти хотят повысить общий уровень благоустройства в городе, но при этом боятся «бюджетных рисков». Ещё одна проблема, с которой инициаторы программы боятся столкнуться, — низкая активность населения. По их планам, половину минимальных работ по благоустройству должны взять на себя «заинтересованные лица».





В перечень благоустраиваемых дворов вошли территории у 184 многоквартирных домов во всех 10 районах Новосибирска: на ул. Красина, Гоголя, Богдана Хмельницкого, Магистральная, Новогодняя, Сибиряков-Гвардейцев, Зорге, Бориса Богаткова, Большевистская, Тельмана, Русская, Жуковского, Фрунзе, Мичурина и многих других. В большинстве из них отремонтируют дворовые проезды, установят фонари, урны и скамейки. Некоторым повезёт больше — в них оборудуют детские и спортивные площадки, пешеходные дорожки и автопарковки.





Эскиз скамеек, которые будут ставить в новосибирских дворах





Большинство местных жителей, чьи дворы попали в программу, сетуют на 2 проблемы: негде припарковаться и негде поиграть детям. Так, жители домов на ул. Мичурина, 18/1 и 20/1 жалуются на то, что в течение дня в их дворе постоянно паркуются работники и посетители ТРЦ «Галерея Новосибирск».







Двор у дома на ул. Мичурина, 18/1





«У нас здесь в центре располагаются подземные гаражи, а сверху — заасфальтированная площадка. И на ней разве что дети могут на роликах покататься, на скейтах, и не более того. Здесь у нас особо больше ничего не сделаешь. Вопрос в том, что конструкция гаража не выдержит большой нагрузки. Одну площадку снесут — там проходит теплотрасса, и где её в итоге разместят, большой вопрос», — рассказала корреспондентам НГС.НОВОСТИ местная жительница Анна.







Анна живёт в доме на ул. Мичурина, 18/1





Огромная площадка в центре двора сразу бросается в глаза. На ней лишь пара турников, на которых дурачится детвора. То, почему на ней не сделают, к примеру, газон или что-то более привлекательное и традиционное для новосибирских дворов, осталось неизвестным.







Двор у дома на ул. Мичурина, 18/1





За серой площадкой расположена единственная в округе детская площадка с протёртой и небезопасно крутой горкой посередине. Местные жалуются на то, что после дождя подобраться к ней невозможно — всё в грязи.







Двор на ул. Котовского, 11





На отсутствие парковок жалуются и жители левого берега, к примеру, жильцы дома № 11 на ул. Котовского. Здесь автомобилисты не только загораживают машинами въезд в другие дворы, но и объезжают по узкому дворовому проезду пробку. Кроме того, местные боятся возможного открытия магазина напротив их дома — в этом случае их двор окончательно превратится в одну большую парковку.







Двор на ул. Котовского, 11





Несмотря на озабоченность жильцов 11-го дома, их соседи — жильцы дома № 21 во 2-м переулке Пархоменко — не особо беспокоятся за свой двор. Так, посреди их территории стоит несколько уродливых металлических гаражей. В то время как мэрия предлагает за свой счёт обустроить на их месте детскую площадку в рамках программы по благоустройству, они отказываются, мотивируя это тем, что гаражи никому не мешают.





Александр, старший по дому № 11 на ул. Котовского





«Руками мы не можем добраться до этих гаражей, — объясняет старший по дому № 11 Александр. — Мы собрали собрание, призвали депутатов, управляющую компанию, мол, надо снести и поставить детскую площадку. Но ментальность людей такова, что они говорят: "Нет, нам очень нравятся эти гаражи (а они всего 4 собственникам принадлежат), а детскую площадку мы не хотим"». Сейчас обе стороны всё ещё пытаются договориться.







Двор на Красном проспекте, 94





А вот жильцы дома на Красном проспекте, 94 уже обо всём договорились и с нетерпением ждут, когда им установят спортплощадку, детскую площадку, заменят асфальт и выровняют газон. Но вот чего особенно ждут местные, так это светофора посреди двора. «Тут у нас постоянно аварии. Дорога одна, а выезжают с трёх сторон сразу», — рассказывает управдом Александр, который вышел в киоск за хлебом и, заметив усталость корреспондентов, говорит, что лавочки им не нужны: «Мы их убрали, а то посиделки постоянные: алкоголики, наркоманы. Приедут, фотографируют, уезжают. Потом возвращаются и закладки собирают».







Двор на ул. Богдана Хмельницкого, 52, обустроенный силами жильцов





Жильцы дома на ул. Богдана Хмельницкого, 52 неподалёку от Павловского сквера оборудовали маленькую площадку для детей и сад с теремком. А вот соседний двор, который попал в программу, остаётся в плачевном состоянии с заросшей детской площадкой и разворованной с дорожки плиткой.







Двор на ул. Богдана Хмельницкого, 44





«Детишек у нас много, а площадки как таковой нету. А можно было бы сделать красиво и бабушкам, и внукам. Посидеть, чтобы скамейки нормальные были. Вот просят у нас, чтобы сделали карман для машин [на территории двора], но почему-то говорят: "Нельзя", хотя места много. Почему нельзя — непонятно. Почти у всех домов есть карманы, а у нас нельзя. Двор у нас проходной, а плитку, которой была выложена дорожка, больше половины растащили. Мы думаем, что это дачники к себе утащили», — рассказывает, сидя на покосившейся лавочке, местная жительница Людмила Сергеевна.







Людмила Сергеевна живёт в доме № 4 в 1-м Краснодонском переулке





Жители центра особо озабочены парковочными местами. Так, по словам жительницы дома № 3 на Вокзальной магистрали Ирины, двор постоянно заставлен машинами работников соседних офисов. «Цветов не хватает, тут всё в машинах. Шумно от магазинов. Убирают хорошо, чисто, снег вовремя вывозят. Но к вечеру всё заставлено — тут рядом здание, много сотрудников, и все паркуются здесь. Лавочек нет, посидеть особо здесь негде», — рассказала она.







Двор у дома № 3 на Вокзальной магистрали





Не хватает парковок и жителям дома на ул. Урицкого, 15. Его житель Сергей рассказал, что по вечерам ему приходится искать место вообще в других дворах — в его дворе парковаться практически негде. «Тут у нас детский сад, медцентр и вот этот дворик, и всё. Конечно, хотелось бы и парковку нормальную, а то всё тут заставляют (а ведь больше нигде и не припаркуешься), спортивную площадку с волейболом, баскетболом, и детскую площадку нормальную. Но вот куда всё это ставить, я не знаю», — задаётся он вопросом, пытаясь перекричать рёв бензопилы: рядом специалисты «Горзеленхоза» спиливают старые ветки с тополей.







Двор у дома № 13 на ул. Урицкого





Не меньше рады предстоящему благоустройству жители Затулинки. Как рассказала местная жительница Людмила Ильинична, которая живёт в доме на ул. Зорге, 257, в течение нескольких лет жильцы своими силами ухаживают за своим двором: подкрашивают качели, убирают мусор и даже организовали парковочный карман, предварительно всё согласовав.







Двор у дома № 257 на ул. Зорге





«Нам очень не хватает детской площадки, хоть что-то добавить бы. Песок в песочницу сами покупаем, сбрасываемся, у кого ребятишечки, 2300 руб. 2 тонны стоит. Стоит одна горочка», — говорит Людмила Ильинична.







Во дворе дома на ул. Зорге, 259





Если здесь детскую площадку украшают яркие цветы и детских смех, то в соседнем — лишь гаражи и заросли травы, в которой много мусора. Здесь корреспонденты НГС.НОВОСТИ наткнулись на потерянный бюстгальтер. А на лавочках неподалёку расположилась парочка маргинальной внешности. Но и здесь местные желают лишь парковки.







Двор дома на ул. Зорге, 259





Все дворы должны отремонтировать и благоустроить до конца этого года. Вместе с ними в программу попала Михайловская набережная.

