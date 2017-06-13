Облава на Красном

Инспекторы ДПС устроили ночной рейд по улицам Новосибирска — чтобы поймать нарушителей тонировки, парковки и любителей громких прямоточных глушителей. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ посмотрели на ночную спецоперацию ГИБДД и выслушали всех участников дорожного движения.

Особое внимание работники ГИБДД в ночь на 10 июня уделили тонировке, нарушениям парковки и прямоточным глушителям, которые, по их мнению, нарушают режим тишины. По словам заместителя начальника отдела ДПС полковника полиции Павла Головина, такой рейд было решено провести после массовых обращений новосибирцев.





В ночном рейде было задействовано 8 экипажей ГИБДД





Сначала полицейские задерживали машины на Красном проспекте — напротив здания Облпотребсоюза на Красном пр., 29. Специальными приборами полицейские изучали светопропускаемость стекол и измеряли звуковое давление от прямоточных глушителей (не должно превышать 96 дБ).





Прибор для замера звукового давления





Евгений ездит с тонировкой уже второй год — установил её после того, как машину обворовали. До ночного рейда его ни разу не останавливали, рассказывает автолюбитель. Но и снимать «запретную тень» он не собирается — тёмное стекло необходимо ему как защита от воров. Злоумышленники не увидят, что лежит в машине, и не полезут, объясняет Евгений. «Милиция же не может защитить нас от преступников, они только штрафовать и умеют», — сетует водитель.





Всю свою работу оперативники записывают на камеру





Антон прокатался без штрафа за тонировку 1,5 года. После составления протокола он обещает заплатить 500 руб., но снимать плёнку со стекол не собирается — она ему необходима для «соблюдения интимности». «Захотел голову почесать — и чешу, меня никто не видит», — рассуждает Антон.





Владельцев чрезмерно тонированных автомобилей ждут штрафы





Следующим пунктом — мост на площади инженера Будагова (бывшей Южной площади). В ГИБДД признались, что едут туда впервые, «но пора было давно» — по ночам там дрифтуют автомобилисты. По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, чтобы найти здесь в ночь рейда недовольных шумом, надо было очень постараться. Автомобилисты выбрали весьма уединённое место для отдыха — эстакада стоит посреди площади, вокруг несколько крупных магазинов и ни одного жилого дома.





Гаишники перекрыли вход по обе стороны от эстакады, выехать можно было только после осмотра автомобиля





В беседе с корреспондентом НГС.НОВОСТИ большинство водителей рассказали, что дрифтовали здесь раньше, например, прошлой зимой, а сейчас такие «покатушки» устраивают редко. Основная цель встреч автолюбителей на площади инженера Будагова — общение, рассказывают водители. Больше всего людей возмутил не сам факт рейда, а знак запрета стоянки, появившийся тут за несколько часов до спецоперации, — раньше, по их словам, парковка здесь была разрешена. «У меня машина стоит со вторника. Сейчас пришёл — стоит знак. Его никто раньше не видел. И теперь что, я не смогу выехать без штрафа?» — негодует Дмитрий.





Валентина указала полицейским на ошибку при замере звукового давления





То, что автомобилисты друг за друга горой, стало ясно, когда сотрудник полиции допустил ошибку при замере звукового давления. Неточность заметила Валентина, которая просто стояла рядом. «Он показал 90 [децибел], вы его тряхнули, и уже больше сотни! Я лично видела, что менялись цифры», — возмутилась девушка. Полицейский непреклонно стоял на своём, но после возмущения толпы ещё раз поднёс прибор к прямотоку. Норма соблюдена — водитель машины поехала домой без штрафа.





Скандальный перезамер звукового давления





Через несколько часов стоянка под эстакадой опустела. Следующий пункт — ул. Титова на левом берегу. Там полицейские провели несколько часов, выискивая пьяных водителей.





Водителей заставляли дышать в трубки и проверяли реакцию их зрачков





За это время гаишникам удалось задержать только одного водителя, который, предположительно, находился в состоянии опьянения. «Молодой человек управлял ВАЗ-2114, был остановлен мной непосредственно, — рассказал НГС.НОВОСТИ инспектор. — У него признаки были опьянения наркотического. Видите? Поведение какое, сухость во рту, зрачок не реагирует, язык обложен».





«Я что, по-вашему, на солевого наркомана похож?» — не вытерпел задержанный Евгений. Корреспонденту НГС.НОВОСТИ водитель заявил, что он ничего не употреблял, а от освидетельствования отказывается, потому как «времени нет». Перспектива заплатить штраф в 30 тыс. и лишиться прав на 1,5 года его не напугала.





В пятом часу утра сотрудники полиции выехали с ул. Титова и отправились каждый на свою смену





В отделе пропаганды ГИБДД корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что всего за ночной рейд было составлено 50 материалов, из которых 17 нарушений — тонировка, 7 — прямоток и 1 отказ от прохождения медицинского освидетельствования.





Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали, как в начале июня новосибирские полицейские за 3 дня поймали больше тысячи машин с незаконной тонировкой.