Улица рабочих и купцов

Прогулка по улице, ставшей из городской окраины престижным прибежищем для работяг и бизнесменов

Ул. Урицкого сегодня — сердце тихого центра, в котором нет суеты и, кажется, замерло время. Бывшая когда-то городской окраиной, она превратилась в престижный район, где селились купцы, административная элита, а за ними и современные богачи. Почти у каждого дома здесь своя богатая история. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ прогулялись по теснистой улочке, выяснили, кто жил в домах, украшенных лепниной и росписью, обнаружили антикварные фонари и узнали, может ли ул. Урицкого стать туристической Меккой.

Ул. Урицкого — одна из самых старых улиц Новосибирска. Когда-то она тянулась до ул. Железнодорожной, но сейчас от неё осталось около 1 км. Главный хранитель Музея архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина Сергей Филонов вспомнил, что когда улица называлась Алтайской, она была не самой престижной окраиной центра правобережья: тогда на месте проспекта Димитрова был довольно глубокий Михайловский лог.


Улица рабочих и купцов (фоторепортаж)


В 1909 году, после сильного пожара, уничтожившего почти 800 домов, ул. Алтайскую переименовали в ул. Гондатти — по фамилии томского губернатора Николая Гондатти, который помог городу-погорельцу. В 1920 году улицу переименовали в честь революционера Моисея Урицкого, который возглавлял Петроградскую ЧК и, по воспоминаниям чекистов, выступал против массовых расстрелов. Фактически с его убийства в стране начался «красный террор». На новосибирской улице же ничто не напоминает о революции: сегодня ул. Урицкого — сердце и стержень тихого центра.


Улица рабочих и купцов (фоторепортаж)


Современный вид улица приобрела в 30-е, когда был засыпан Михайловский лог, а деревянный частный сектор сменили кирпичные многоквартирные дома. Все они были ведомственными, а квартиры в них выдавались преимущественно работникам железной дороги. Управление Западно-Сибирской железной дороги на углу ул. Урицкого и Вокзальной магистрали построено в 1935 году по проекту архитекторов Венгерова и Ширяева. Они же разработали проект для другого важного управления — штаба Сибирского военного округа на Красном проспекте.


Улица рабочих и купцов (фоторепортаж)


Дом № 37 построен в один год и в едином архитектурном стиле с железнодорожным управлением. Его спроектировал Аркадий Ширяев, и в первоначальном варианте практически весь верхний этаж представлял собой обширные лоджии с колоннадой, которые позже стали жилыми комнатами, — сегодня о них напоминают пилястры на фасаде. «Когда искали стили, стали хватать Италию со здоровыми балконами, лоджиями без остекления, и внедрять в Сибири при –50 градусах. Оказалось, что холодно», — смеётся Сергей Филонов.


Улица рабочих и купцов (фоторепортаж)


Из-за перепада высот у дома разная этажность. Тенистый двор тоже двухуровневый и с одной стороны поддерживается каменной стенкой. С двух сторон от уходящего в сторону от улицы крыла здания дом «охраняют» красивые фонари, теряющиеся в разросшихся деревьях. К ним и сегодня ведут провода, но лампы, увы, разбиты.


Улица рабочих и купцов (фоторепортаж)


Дом № 35 в начале 1930-х построили по проекту архитектора А.И. Лоскутова. Подобных ему домов, с лепными кронштейнами балконов, балюстрадами и цветными орнаментами на фасаде, в Новосибирске немного — по стилю он даже ближе к ар-деко, чем к набирающему в то время популярность классицизму. Местные жители говорили, что дом должен был быть выше на этаж, но проект изменили. Этот дом на ул. Урицкого один из самых красивых и, к сожалению, один из самых явно разрушающихся домов: осыпаются балконы с лепными кронштейнами и балюстрадами, постепенно разрушается фасад, давно покосились входные группы подъездов.


Улица рабочих и купцов (фоторепортаж)


Небольшой 3-4-этажный дом по ул. Урицкого, 34 лишён помпезности конца 1930-х. По данным каталога «Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области», его построили в 1927–1929 годах по проекту Ивана Бурлакова, он стал одним из первых многоэтажных жилых домов города. Сергей Филонов вспомнил, что до застройки 1930-х в этом квартале был дом купца Шалмовского, который он отдал иудейской общине под синагогу, а рядом находился старообрядческий молитвенный дом. Житель дома Борис Игнатьевич рассказал, что здание строилось по заказу известного партийного деятеля Алексея Косыгина для сотрудников Облпотребсоюза. В начале 1950-х сотрудников, видимо, стало больше, и к дому сделали 5-этажную пристройку ещё на 3 подъезда.


Улица рабочих и купцов (фоторепортаж)


Примыкающий к нему аркой дом № 32 построен, по данным открытых источников, перед волной хрущёвок, в 1960-м: в нём высокие потолки, красиво выгнутые ограждения балконов, но на площадках уже тесно жмутся друг к другу по 4 квартиры. Перед домом в 2012 году владелец продуктового магазина установил небольшой фонтан с обнажённой гипсовой девушкой, но прожил он недолго: спустя два года скульптуру уничтожили вандалы. Сейчас о ней осталось лишь напоминание — основа скульптуры да чаша фонтана, в которой уже вырос вездесущий клён.


Улица рабочих и купцов (фоторепортаж)


Дом на углу ул. Урицкого и Ленина — самый большой на улице: массивный, с глубоким двором и курдонёром со стороны ул. Ленина. Согласно памятным табличкам, здесь в разное время жили известный новосибирский дирижёр Исидор Зак, возглавлявший оркестр Новосибирского театра оперы и балета, и начальник Западно-Сибирской железной дороги Иван Трубников. Несколько подъездов расположены со стороны ул. Ленина, и два из них, в центральной (даже выкрашенной в другой цвет) части дома, вполне можно назвать «парадными» — остальные по сравнению с ними выглядят весьма просто.


Улица рабочих и купцов (фоторепортаж)


Здание на ул. Ленина, 11 — один из самых известных купеческих домов и открыточных видов Новосибирска, он взят под госохрану ещё в 1976 году. Его в начале XX века построил купец Иван Суриков — самый богатый человек в городе и первый городской староста. До конца 1990-х здание, богато украшенное барочной резьбой, занимали школьные учреждения, которые затем сменили рестораны. Значительную часть оригинального декора оно потеряло при пожарах, а один из оригинальных наличников хранится в НГАХА, рассказал Сергей Филонов. Купцу Сурикову, кстати, также принадлежал дом на ул. Урицкого, 21 — его при строительстве нового здания разобрали, потеряли, а теперь восстанавливают по архивным чертежам на ул. Большевистской


Улица рабочих и купцов (фоторепортаж)


За известным купеческим домом есть ещё два деревянных дома — помладше и попроще. Оба они — жилые, в некоторые квартиры даже организованы отдельные входы с калитками.


Улица рабочих и купцов (фоторепортаж)


На месте доходного дома купца Сурикова в начале 2000-х вырос жилой дом «Премьера». К нему примыкает, кажется, уже вечный долгострой компании «НИПТиПЦ "Сибстройреконструкция"». Впрочем, в одном из помещений остеклённой коробки здания кто-то всё же обосновался: на уровне 2-го этажа с улицы видно удобное кресло, а в одном из окон со стороны двора совсем по-домашнему смотрятся ваза и цветок в горшке.


Улица рабочих и купцов (фоторепортаж)


Здание на ул. Ленина, 9 первоначально было 2-этажным и полностью коммерческим: в нём располагался Сибмедторг, а позднее — Центральный склад аптечно-медицинского снабжения Западно-Сибирского края. В 1950-х построенное в стиле конструктивизм здание надстроили жилыми этажами и стилистически адаптировали к эпохе, сделав его частью архитектурного ансамбля кинотеатра «Победа».


Улица рабочих и купцов (фоторепортаж)


Вся улица утопает в зелени и цветах, есть на ней и сквер, хотя он формально относится к университету водного транспорта, здание которого находится на ул. Щетинкина.


Улица рабочих и купцов (фоторепортаж)


Над сквером высится один из самых престижных и дорогих домов города — построенный в 2008 году комплекс «ПаркХаус». Сегодня здесь на продаже только одна квартира — площадью 136,5 кв. м и стоимостью 25 млн руб.


Улица рабочих и купцов (фоторепортаж)


На перекрёстке с ул. Максима Горького частный сектор сменил не менее престижный кирпичный дом, возведённый в конце 1990-х.


Улица рабочих и купцов (фоторепортаж)


Дом № 17, как и многие другие на ул. Урицкого, построили для работников железной дороги. Аркадий Ширяев в его архитектуре воплотил переход от конструктивизма к классицизму, а на рубеже веков, поговаривают, в нём жил экс-губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский.


Улица рабочих и купцов (фоторепортаж)


Соседний дом № 15 был построен в 1928 году Андреем Крячковым для служащих Госбанка и им же надстроен на 2 этажа спустя несколько лет. В его архитектуре прослеживается несколько стилистических направлений, в частности модерн, который отразился в кованых ограждениях балконов, фигурном остеклении подъездов и «струящемся» рельефе штукатурки в декоре, но формально его относят к эпохе конструктивизма.


Улица рабочих и купцов (фоторепортаж)


Жительница дома Нина Головнева вспомнила, что изначально на площадке было по 2 квартиры и все они были коммунальными. В середине 1960-х в доме провели капитальный ремонт и перепланировку: всех жильцов выселили, а когда они вернулись, квартир стало больше. Квартира, в которой сегодня живёт Нина Ивановна, была изначально предназначена для двух семей: в ней 2 комнаты и 2 кухни, одну из них хозяйка использует как подсобное помещение.


Улица рабочих и купцов (фоторепортаж)


Во дворе соседнего дома 1950-х годов постройки время будто замерло: кажется, стоит убрать иномарки, и вот оно, советское детство. Одна из местных жительниц, представившаяся Альвиной Михайловной, рассказала, что прожила в этом доме до 18 лет, и с тех пор улица практически не изменилась. «Может, что-то не ухоженно, но всё напоминает детство, — соглашается она. — На Советской был огромнейший кулинарный магазин, я до сих пор его запах помню». По её словам, в домах здесь селилась административная «верхушка». «Но, видите, верхушки здесь были приятные, — с улыбкой добавляет женщина. — Все дружили».


Улица рабочих и купцов (фоторепортаж)


Длинный, занимающий весь квартал дом № 12 построили уже в середине 1950-х. Один из жителей дома рассказал, что квартиры в нём предоставляли офицерам, но больше ничего из его истории вспомнить не смог. Почти на каждом французском балкончике здесь цветут цветы, хотя в целом дом заметно ветшает.


Улица рабочих и купцов (фоторепортаж)


На месте построенного в стиле конструктивизм молокозавода сегодня высится минималистичный жилой комплекс «Милк Хаус», который архитекторы и эксперты единодушно отмечают как один из лучших примеров удачного вписывания в существующую среду.


Улица рабочих и купцов (фоторепортаж)


Окна квартир нового комплекса выходят на построенную в 1901 году деревянную церковь Покрова Пресвятой Богородицы, которая чудом уцелела в пожаре 1909 года и сегодня охраняется государством. В советское время она была закрыта, колокольня и восточная башня разобраны, а в основном помещении располагались различные организации, но затем её воссоздали в первоначальном виде.


Улица рабочих и купцов (фоторепортаж)


Дом № 3 построен в 1935 году кооперативом «Заготзерно». Этот дом, в отличие от построенных в то же время домов железнодорожников, легко определить как конструктивистский: в нём нет декора, кроме лаконичного вертикального выделения окон, а на углу, выходящем на главную улицу, как у многих конструктивистских домов, есть балконы. 


Улица рабочих и купцов (фоторепортаж)


Житель построенного в то же время и тем же кооперативом дома № 1 Георгий Крименский отметил, что дом тоже входит в число первых многоэтажных в городе. В 1950-х его перестроили, изменив планировку, и сейчас в нём совсем нет 1-комнатных квартир, а 2- и 3-комнатные просторные, с большими, до 19 кв. м, кухнями. «Как я знаю, здесь были служащие из Госбанка, хотя у них свой дом был, железнодорожники тоже были, но это был простой народ», — описывает население дома Георгий Павлович.


Улица рабочих и купцов (фоторепортаж)


Здание на пересечении ул. Урицкого и Коммунистической в реестр памятников попало, но уже в значительно перестроенном в советское время состоянии. Одно из ранних каменных зданий города, оно было построено в 1908 году купцом-хлеботорговцем Ароном Каганом в стиле барокко и было богато украшено декором. После 1923 года в нём провели реконструкцию, которая лишила его нарядного убранства и добавила этаж. Позднее здесь разместился роддом № 1 — эту функцию, но уже в рамках медицинского центра «Авиценна», оно сохраняет и сейчас.


Улица рабочих и купцов (фоторепортаж)


Одна из самых приятных улиц для городских прогулок, ул. Урицкого одно время рассматривалась в качестве альтернативы предложению сделать пешеходной ул. Ленина. Для этого, казалось бы, у неё есть всё необходимое: зелень и тень, красивые здания с историей, которые хочется разглядывать и про которые хочется узнать больше, множество магазинчиков на первых этажах. По мнению Сергея Филонова, это вполне возможно. Правда, добавляет он, наверное, не вся — только участок от ул. Ленина до Вокзальной магистрали: на остальной части улицы всё-таки будет сложнее договориться с автомобилистами.

Лиза Пичугина
Фото Ольги Бурлаковой, с сайта nsk.novosibdom.ru (3, 23–25 слева)

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