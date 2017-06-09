Месиво под самосвалом
Мотоциклист без прав разбился в жестоком ДТП, но ответственность может понести водитель грузовика
Новосибирское лето началось с череды кровавых мотоаварий. Новое ДТП случилось вечером 7 июня в Бердске — 26-летнего парня буквально разорвало под колёсами грузовика. Свидетели аварии рассказывают — погибший пронёсся по трассе с огромной скоростью, а 32-летний водитель самосвала не увидел мотоцикл из-за встречной машины. Эксперты уверены, что эти доводы не спасут отца двоих детей от ответственности за смерть гонщика. Обозреватель НГС.НОВОСТИ узнала подробности трагедии и поняла, почему это ДТП стало яблоком раздора в мотосообществе.
«Водитель автомобиля ЗИЛ 4505 ехал по ул. Промышленная со стороны ул. Химзаводская в сторону дома № 38 по ул. Промышленная. Напротив дома № 1 по ул. Промышленная, поворачивая налево на прилегающую территорию, он столкнулся с мотоциклом "Сузуки", ехавшим во встречном направлении», — рассказал НГС.НОВОСТИ представитель областной Госавтоинспекции Константин Шкабарня.
Местные часто ругают ул. Промышленную — ямы и заплатки на ней, по наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, попадаются одна за другой. Но это не останавливает любителей быстрой езды. По словам охранника ЧОП «Багратион» Евгения (имя изменено по просьбе героя. — А.И.), во время дежурств у ворот КБУ он видит, как постоянно превышают скорость и мотоциклисты, и автомобилисты.
Перед возможностью погонять, видимо, не устоял и 26-летний Юрий. «Взял у товарища прокатиться 50 метров, классика жанра. Прокатился», — описал предысторию трагедии НГС.НОВОСТИ известный новосибирский байкер Юрий Джин.
Погибший переехал в Бердск из Барабинского района, рассказала его землячка Кристина Томилова. Мотоциклами не увлекался — это косвенно подтверждает тот факт, что права у него были только категории В, т.е. только на легковые автомобили, уточнили в ГИБДД. «Да не собирался он далеко ехать — в шортах и без шлема-то», — уверен другой знакомый Юрия.
Работники бердского водоканала (парень попал под колёса как раз у ворот МУП «Комбинат бытовых услуг». — А.И.) видели погибшего и раньше: «Вроде работал в СТО на углу улицы». Подтвердить эту информацию корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось — на дверях техсервиса только наспех приклеенный лист бумаги «В связи с ремонтом помещения автосервис не работает».
Второй участник ДТП, Александр, работает водителем как раз на коммунальном предприятии. «Семья, двое детей. Один первый класс закончил, второй на руках ещё, грудничок», — рассказал НГС.НОВОСТИ коллега водителя грузовика.
В организации подчеркивают, что машина не является собственностью КБУ: «Самосвал его личный». «Смотрю, самосвал поворачивает сюда, к нам, — описывает аварию Виктор, который в момент ДТП стоял за воротами и ждал напарника. — Потом услышал удар. И вижу, что под колесом под задним у него лежит. Уже видно было, что труп... Я когда на покойника-то поглядел, я ему (Александру. — А.И.) замахал. Думал, он сейчас через него переедет. Он остановился...».
Очевидец поясняет: самосвал должен был пропустить мотоциклиста, но тот «летел с бешеной скоростью».
Позже водитель объяснил коллегам, что погибшего он не видел из-за встречной машины. Возможностью рассказать свою версию публично Александр не воспользовался — корреспондент НГС.НОВОСТИ передавал свой номер телефона водителю через коллег. «Такая ситуация, кто захочет общаться, — поддерживает водителя Виктор. — Он переживает, конечно...».
Представитель мобильного приложения «Автоспас» Роман Ухалов уверен, что ответственность за ДТП ляжет на плечи водителя грузовика, потому что он не убедился в безопасности манёвра. В ГИБДД пока не готовы назвать виновника аварии, проверка ещё идёт.
Байкеры, уверяет Юрий Джин, узнают обо всех ДТП с мотоциклами первыми — из общего чата в WhatsApp. И когда речь идёт о двухколёсном транспорте, многие срываются и едут на место происшествия — так было, к примеру, после недавней аварии на ул. Ипподромской, где неопытный мотоциклист лишился руки и погиб. Но если тогда реакция мотосообщества была однозначной, то
трагедия в Бердске почти что разделила «двухколёсников» на 2 лагеря — одни обвиняют во всём автомобилистов, другие говорят, что в ДТП виноват мотоциклист.
«То, что было в Бердске, является следствием того, что не следует управлять мотоциклом без экипировки и не имея представления об управлении, — уверен опытный Андрей Романов, попросивший представить его как мотобратишку. — На месте ДТП след от резины длиной более 50 метров. За 50 метров можно с 200 до 0 [км/ч] затормозить. Мотоцикл [был] маломощный, он конструктивно максимум может разогнаться 180 км/ч, там скорость была около 60–80 км/ч, водитель мотоцикла тормозил задним тормозом, поэтому не удалось избежать столкновения. Кроме того, он был без шлема».
Тогда как его коллега, Дмитрий Жабенцов, напротив, признался, что делает для себя какие-то выводы после каждого ДТП с участием двухколёсного транспорта. Основные — это «лететь чуть выше скорости потока и не более того» и «ломать зеркала тем [автомобилистам], кто ими не пользуется и в упор не хочет видеть». Мотоциклист уверен: после бердского ДТП важно «призвать автомобилистов к соблюдению элементарных ПДД».
Алёна Истомина
Фото Сергея Болдырева из группы «АвтоБердск» (vk.com/autoberdsk) (1), автора (2, 3)