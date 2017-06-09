Месиво под самосвалом

Новосибирское лето началось с череды кровавых мотоаварий. Новое ДТП случилось вечером 7 июня в Бердске — 26-летнего парня буквально разорвало под колёсами грузовика. Свидетели аварии рассказывают — погибший пронёсся по трассе с огромной скоростью, а 32-летний водитель самосвала не увидел мотоцикл из-за встречной машины. Эксперты уверены, что эти доводы не спасут отца двоих детей от ответственности за смерть гонщика. Обозреватель НГС.НОВОСТИ узнала подробности трагедии и поняла, почему это ДТП стало яблоком раздора в мотосообществе.

«Водитель автомобиля ЗИЛ 4505 ехал по ул. Промышленная со стороны ул. Химзаводская в сторону дома № 38 по ул. Промышленная. Напротив дома № 1 по ул. Промышленная, поворачивая налево на прилегающую территорию, он столкнулся с мотоциклом "Сузуки", ехавшим во встречном направлении», — рассказал НГС.НОВОСТИ представитель областной Госавтоинспекции Константин Шкабарня.





Местные часто ругают ул. Промышленную — ямы и заплатки на ней, по наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, попадаются одна за другой. Но это не останавливает любителей быстрой езды. По словам охранника ЧОП «Багратион» Евгения (имя изменено по просьбе героя. — А.И.), во время дежурств у ворот КБУ он видит, как постоянно превышают скорость и мотоциклисты, и автомобилисты.





Перед возможностью погонять, видимо, не устоял и 26-летний Юрий. «Взял у товарища прокатиться 50 метров, классика жанра. Прокатился», — описал предысторию трагедии НГС.НОВОСТИ известный новосибирский байкер Юрий Джин.





Погибший переехал в Бердск из Барабинского района, рассказала его землячка Кристина Томилова. Мотоциклами не увлекался — это косвенно подтверждает тот факт, что права у него были только категории В, т.е. только на легковые автомобили, уточнили в ГИБДД. «Да не собирался он далеко ехать — в шортах и без шлема-то», — уверен другой знакомый Юрия.





Работники бердского водоканала (парень попал под колёса как раз у ворот МУП «Комбинат бытовых услуг». — А.И.) видели погибшего и раньше: «Вроде работал в СТО на углу улицы». Подтвердить эту информацию корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось — на дверях техсервиса только наспех приклеенный лист бумаги «В связи с ремонтом помещения автосервис не работает».





Трагедия произошла напротив ворот горводоканала





Второй участник ДТП, Александр, работает водителем как раз на коммунальном предприятии. «Семья, двое детей. Один первый класс закончил, второй на руках ещё, грудничок», — рассказал НГС.НОВОСТИ коллега водителя грузовика.





В организации подчеркивают, что машина не является собственностью КБУ: «Самосвал его личный». «Смотрю, самосвал поворачивает сюда, к нам, — описывает аварию Виктор, который в момент ДТП стоял за воротами и ждал напарника. — Потом услышал удар. И вижу, что под колесом под задним у него лежит. Уже видно было, что труп... Я когда на покойника-то поглядел, я ему (Александру. — А.И.) замахал. Думал, он сейчас через него переедет. Он остановился...».





Очевидец поясняет: самосвал должен был пропустить мотоциклиста, но тот «летел с бешеной скоростью».





Позже водитель объяснил коллегам, что погибшего он не видел из-за встречной машины. Возможностью рассказать свою версию публично Александр не воспользовался — корреспондент НГС.НОВОСТИ передавал свой номер телефона водителю через коллег. «Такая ситуация, кто захочет общаться, — поддерживает водителя Виктор. — Он переживает, конечно...».





Представитель мобильного приложения «Автоспас» Роман Ухалов уверен, что ответственность за ДТП ляжет на плечи водителя грузовика, потому что он не убедился в безопасности манёвра. В ГИБДД пока не готовы назвать виновника аварии, проверка ещё идёт.





Поворот, погубивший мотоциклиста





Байкеры, уверяет Юрий Джин, узнают обо всех ДТП с мотоциклами первыми — из общего чата в WhatsApp. И когда речь идёт о двухколёсном транспорте, многие срываются и едут на место происшествия — так было, к примеру, после недавней аварии на ул. Ипподромской, где неопытный мотоциклист лишился руки и погиб. Но если тогда реакция мотосообщества была однозначной, то





трагедия в Бердске почти что разделила «двухколёсников» на 2 лагеря — одни обвиняют во всём автомобилистов, другие говорят, что в ДТП виноват мотоциклист.







«То, что было в Бердске, является следствием того, что не следует управлять мотоциклом без экипировки и не имея представления об управлении, — уверен опытный Андрей Романов, попросивший представить его как мотобратишку. — На месте ДТП след от резины длиной более 50 метров. За 50 метров можно с 200 до 0 [км/ч] затормозить. Мотоцикл [был] маломощный, он конструктивно максимум может разогнаться 180 км/ч, там скорость была около 60–80 км/ч, водитель мотоцикла тормозил задним тормозом, поэтому не удалось избежать столкновения. Кроме того, он был без шлема».





Тогда как его коллега, Дмитрий Жабенцов, напротив, признался, что делает для себя какие-то выводы после каждого ДТП с участием двухколёсного транспорта. Основные — это «лететь чуть выше скорости потока и не более того» и «ломать зеркала тем [автомобилистам], кто ими не пользуется и в упор не хочет видеть». Мотоциклист уверен: после бердского ДТП важно «призвать автомобилистов к соблюдению элементарных ПДД».

