В Новосибирск пришло лето, а это значит — близится сезон массовых отпусков. Горожане, включая чиновников и знаменитостей, уже планируют отвлечься от работы и отправиться на отдых — кто за границу, кто на дачу или в секретные рыбные места. Корреспондент НГС.НОВОСТИ попросил известных и простых новосибирцев рассказать, собрались ли они уже в летний отпуск и чего ждут от этих поездок.

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области: «Ещё бы определиться, когда можно мне в отпуск сходить, тогда уже конкретно определится куда. Поэтому хотелось бы очень, но пока не могу определиться, потому что июнь очень напряжённый такой месяц. Такие важные очень мероприятия, на которых нужно быть. Буду определяться. Пока ещё не определился, но хотел бы что-нибудь найти. Найду и хоть немножечко отдохну».







Анатолий Локоть, мэр Новосибирска: «Отпуск, пока даже не знаю, когда будет. Если в отпуск ухожу, то отдыхаю где-нибудь здесь недалеко на природе, желательно на воде, чтобы половить рыбу. Это меня очень сильно отвлекает, позволяет отдохнуть. Есть определённые места, где я ловлю рыбу, но бывает, что и на новые приезжаю. Где — я никогда не делюсь, не скажу. Больше всего нравятся судак и карась. Я считаю, это отличная рыба. Судак — это деликатес на самом деле, надо уметь его готовить. Очень полезная рыба. А карась удивительно вкусный. [Рыбу] сам готовлю. Во всяком случае чищу всегда сам.







Самый необычный [улов] был, когда я попал в Киргизию, Бишкек. Там события происходили не очень хорошие, тяжёлая ситуация была (имеется в виду революция, которая привела к отставке главы государства. — И.К.). <...> Была делегация, а я тогда был депутатом Госдумы. И вот как-то вечерком повезли нас на арык — показывать, как томаты выращивают местные фермеры. И там вот на обычный спиннинг, под удочку, вытащил толстолобика. На 7,5 кг. Точно знаю, потому что я его потом взвесил».







Наталья Пинус, депутат Совета депутатов Новосибирска: «Летом мы стараемся с семьёй выезжать куда-нибудь в тайгу, в какие-то глухие места. Мы очень любим такой отдых — вдали от людей, от машин, от всего. Стараемся так выезжать ежегодно, примерно на неделю. В Хакасию, Тыву, в такие места. Приезжаем на турбазу с радиальными выходами в горы. Там замечательные места! Горы, чистые реки, из которых можно пить, мхи, кедры. Но это и Алтай может быть. Вот в [прошлом] сентябре ездили на Мультинские озера — там не очень много людей и много настоящей природы».







Мария Ширяева, директор рок-группы «Коридор»: «Осенью планирую в Европу съездить: в Португалию и Грецию. В Греции на пляже полежать, а в Португалии погулять. В Греции уже была, мне там очень понравилось. Езжу я обычно или без путёвок (просто покупаю билеты и арендую отель), или по горящим путёвкам. Либо очень заранее, чтобы дешевле выходило. Это удобно, ты предоставлен сам себе — гуляешь где хочешь. Самое большое неудобство такого мероприятия, что от нас очень дорого летать до Москвы. Если ты хочешь регулярный прямой [рейс] и сильно заранее, то это только через Москву. А туда значительно дороже лететь, чем до любой точки Европы из Москвы».







Денис Быков, замначальника пожарной части № 3: «Планирую отдыхать, но на даче. Есть такой дачный поселок Кубовой. У меня там не коттедж, просто такой домик, банька и огородик. Грядками занимаюсь, в земле копаюсь. У меня там огурцы, помидоры, перец, редиска, морковка, лук, виктория, малина, смородина… Всё, что в нашей Сибири растет, всё и выращиваю. В прошлом году так же проводил, никуда не ездил. С детьми маленькими вожусь на свежем воздухе. Если и куда-нибудь вырваться [за границу] и всё оставить [на даче], то потом приедешь, а там будут джунгли. Надо же за всем этим добром ухаживать, смотреть, следить, полоть вовремя, поливать вовремя… У меня отпуск 45 дней, плюс беру отгулы, фактически около двух месяцев там проведу».







Диана Стахеева, председатель бердского клуба аквайс-спорта (зимнего плавания): «В начале сентября планирую в Дубай. Мне туда по бизнесу нужно лететь, но недели полторы будет отдыха. Я сотрудничаю в России с одним международных холдингом, это интернет-магазин премиум-класса… И вот будет у нас там конференция. Ни разу в Дубае не была. В принципе ещё интересно посмотреть, как цивилизацию делают в пустыне из ничего, как организовывают [работу]. Конечно, есть планы, но не такого, мягко говоря, глобального масштаба: купить базу отдыха в Бердске и её прям заапгрейдить очень круто. Мне нет разницы, Европа или Азия. Главное, кайфово тебе или нет. Вот была в Армении и даже не ожидала, что там так круто! Осталась под большим впечатлением от уровня развития страны. А, например, в Индию больше вообще не поеду. Там везде, даже в Гоа, антисанитария за пределами отеля. А вот Таиланд мне пошёл. Хочу ещё на Кипр, в Ларнаку».







Анна Шпикельман, «Миссис России Мира»: «В связи с моим новым статусом (3 июня Анна одержала победу на всероссийском конкурсе красоты замужних женщин и мам «Миссис России Мира 2017». — И.К.) у меня планируется поездка в конце октября – начале ноября в Китай, в Пекин. Правда, отпуском это будет сложно назвать, там предстоит много работы, но так как со мной обязательно поедет мой муж, то мы найдём время, чтобы посетить какие-то места, погулять… В Китае я ни разу не была. Там будет проходить подготовительный этап к конкурсу "Миссис Мира". Думаю, что и какая-то благотворительная миссия там будет проходить. И ещё одну планирую поездку, которую делаю каждый год летом, — на свою родину в Иркутск, на Байкал. У меня там живёт папа и бабушка с дедушкой. Думаю, мы обязательно съездим попроведовать их и зарядиться энергией священного озера Байкал. А ещё мечтаем с мужем вместе съездить, возможно, в романтическое путешествие на греческий остров Санторини, но это пока не известно [когда]».





Андрей Шаповалов, директор краеведческого музея: «Я хочу поехать в Латинскую Америку, но пока этот план довольно абстрактный. Хочу в какую-нибудь страну, где есть культурное наследие и испанский язык. Это такие страны, как Чили, Перу, Эквадор, Аргентина. Попрактиковать испанский хочу. И меня интересует вся эта мезоамериканская археология — ацтеки, инки, ольмеки, золото Эльдорадо… Так получилось, что я в Латинской Америке был только в Мексике. И вот мне хочется как-то это подправить… Скорее всего, возьму какой-нибудь приключенческий тур с внятными людьми и хорошей программой. Потому что у меня слишком мало времени и денег отдыхать дикарём».







Анна Терешкова, руководитель департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска: «Летом отдыхать уже не буду. Я на майские [праздники] ездила в Израиль. Была в Вифлееме, ездила в Иерусалим, в Храме Гроба Господня была, потом поехала на Мёртвое море… В общем, проехала весь Израиль. Первый раз там была. Впечатлил меня шаббат — то, что действительно с пятницы на субботу там ничего не работает. Лифт в гостинице, например, останавливается на каждом этаже, потому что нельзя прикасаться даже к кнопкам. Это действительно такой национальный день, когда все молятся, никто не работает, улицы пустые, потому что нельзя водить машины… Пищу готовят заранее или сухое [едят]. А ещё нам рассказали, что на печках там есть какое-то специальное покрытие, которое сутки поддерживает определённую температуру, с пятницы. Чтобы блюдо было тёплое. Потому что конфорки включать нельзя же. Поначалу, когда мы получили горячую еду, пытались понять, где нас обманывают».