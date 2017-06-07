Голые и бледные

Новосибирцы ринулись на пляжи — их не смущает холодная вода и запрет на купание

В Новосибирске уже открылись первые пляжи. В будни народу пока немного, но самые смелые уже не боятся заходить в воду. Однако пока купаться нельзя практически на всех пляжах. Но в жаркую погоду этот запрет для большинства не работает. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ прогулялись по городским пляжам и нашли загорелых скучающих девушек, школу серфинга и дорогой въезд для автомобилей.  

В этом году власти разрешили горожанам купаться на пяти пляжах, которые должны открыться до конца июня. Это пляж «Наутилус», пляж в парке «У моря Обского», «Звезда», «Сан Сити», а также Бугринский пляж. В остальных местах, как уточнили в мэрии, купаться запрещено из-за неровного рельефа дна и несоблюдения санитарных норм. 


На пляже «Звезда»
На пляже «Звезда»


На пляже «Звезда», как пояснили в его администрации, открытие состоялось 3 июня. Одним из признаков начала официальной работы, видимо, можно считать и платный въезд машин на парковку пляжа. Цена за въезд 200 руб. — машину можно оставить до 9 утра следующего дня, объяснил охранник.


Въезд на территорию «Звезды» платный — 200 руб. до 9 утра следующего дня
Въезд на территорию «Звезды» платный — 200 руб. до 9 утра следующего дня


Территорию пляжа можно назвать чистой, но работы ещё ведутся, например, 6 июня корреспонденты заметили, как рабочие чистят дно у берега. Кстати, уже сегодня такие же работы пройдут и на другом известном городском пляже — у Бугринского моста. 7 июня спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы будут вести водолазные работы по обследованию дна Оби в районе Бугринского пляжа, уточнили в мэрии. 


На пляже «Звезда» уже открываются первые кафе
На пляже «Звезда» уже открываются первые кафе


На берегу медленно, но верно, по словам посетителей, появляются всяческие стойки с напитками и летние кафе с тихой музыкой, но продавцов пока нет. На выходные, подсчитали администраторы, люди всё активнее бронируют беседки и летние домики. Во вторник утром на пляже было лишь несколько человек, которые могли наслаждаться морем и тишиной. 


Иван с Ольгой в этом сезоне уже 2-й раз на пляже 
Иван с Ольгой в этом сезоне уже 2-й раз на пляже 


Иван на пляже с женой Ольгой и детьми, он поделился, что пришёл отдохнуть у воды второй раз в этом сезоне. Полежать на песке в будний день новосибирцу позволяет ненормированный рабочий день. 


Елена решила провести свой выходной на пляже вместе с дочерью
Елена решила провести свой выходной на пляже вместе с дочерью


Елена пришла на пляж впервые в этом сезоне. «Здесь чище, чем на Обском море, песок такой мелкий», — объяснила свой выбор женщина. 


Полина из Академгородка уже давно открыла пляжный сезон
Полина из Академгородка уже давно открыла пляжный сезон


Полина с дочерьми Алисой и Аней здесь уже четвёртый раз. Пока не купались, довольствуются песком и свежим воздухом. 


Мария и Любовь открыли пляжный сезон 23 мая
Мария и Любовь открыли пляжный сезон 23 мая


«Купаться мы не планируем. На пляже уже второй раз, начали в мае. 23 мая был очень хороший день. Было жарко», — признались корреспондентам девушки. 


Эрик признался, что любит экстремальное купание
Эрик признался, что любит экстремальное купание


Однако для кого-то вода оказалась уже достаточно тёплой. «Купаюсь постоянно, с 22 мая. Тогда вода была лучше, прохладнее. Сейчас уже тёплая. В прошлом году купался в последний раз 30 сентября, тогда было 6 градусов на улице, 12 в воде. Я от погоды не завишу, разве что если ливень», — рассказал о своем увлечении 52-летний Эрик. 


Пляж «Бумеранг»
Пляж «Бумеранг»


На другом берегу Обского моря, на пляже «Бумеранг», народу оказалось больше, даже несмотря на то что пляж заметно грязнее, и вода ещё не пришла. Правда, тем, кому пока хорошо без купания, можно побродить босиком по лужицам, которую разделяет полоска берега, — вода там уже нагрелась, но на дне есть крупные камни.


На «Бумеранге» предлагают научиться сапборду
На «Бумеранге» предлагают научиться сапборду


Въезд на пляж пока бесплатный, шлагбаума нет. На территории уже вовсю продают коктейли, рабочие что-то чистят, крича друг на друга. А серфингисты предлагают научиться красивому виду спорта, которым увлекаются туристы на настоящих солёных морях. «Сапборд можно смело сейчас пробовать», — подбирают альтернативу инструкторы, уверяя, что это легче и научит держать равновесие. 


Евгения отдыхает на пляже с семьёй
Евгения отдыхает на пляже с семьёй


Одна из посетительниц пляжа по имени Евгения объяснила, что может отдыхать в будни, так как находится в декретном отпуске, а у мужа сменный график работы. 


Ещё несколько новосибирцев на пляже также признались что пришли на берег впервые в этом году, но «в болоте не очень хочется купаться». Те, кто не рискнёт полежать на камнях, могут арендовать шезлонг за 300 руб. в день. Поставить его, по словам арендаторов, можно куда угодно на территории.


Аренда шезлонгов на «Бумеранге»
Аренда шезлонгов на «Бумеранге»


Смельчаки, которые отважились зайти в воду, делают это медленно, неторопливо, сначала обтирая ноги и руки. Некоторые, правда, на этом и заканчивают освежающие процедуры. Их можно понять — ведь до «парного молока» воде в Обском водохранилище ещё далеко. По информации на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра, к 6 июня река прогрелась до 17,2 градуса, а Обское море — до 18,8.


Пляж «Наутилус»
Пляж «Наутилус»


Где пляжная жизнь уже точно кипит, так это на городском пляже — он же Центральный или «Наутилус». Здесь уже развернулась торговля напитками, иногда доносятся запахи жареного мяса. 


Пляж «Наутилус»
Пляж «Наутилус»


На подходе к пляжу люди начинают постепенно избавляться от лишней одежды и подходят к воде уже готовыми окунуться в неё. Впрочем, и тут купаться пока ещё запрещено. 6 июня специалисты инспектировали пляж на соответствие санитарным условиям, объяснили спасатели. «Просто вода холодная, ещё не прогретая. Внизу ледяная — сведение ног, паника, привет утоплению», — равнодушно констатируют молодые люди.


Спасатели готовятся к началу сезона
Спасатели готовятся к началу сезона


Тем не менее в жару выдержать сложно, некоторые заходят просто окунуться и выйти. «Сейчас вода отличная, а в мае ледяная была. Раза три уже была на пляже. Именно на городском, мне здесь удобно и народу было немного», — рассказала одна из отдыхающих по имени Елена. 


На пляже «Наутилус», который в народе больше известен как городской пляж, 6 июня было очень людно
На пляже «Наутилус», который в народе больше известен как городской пляж, 6 июня было очень людно


По прогнозам синоптиков, лето в этом году будет довольно тёплым. Однако в ближайшие дни похолодания не избежать — с 7 на 8 июня ожидается сильный ветер. Но потом снова наступит жара — по югу области до +30…+32 градусов. 


Настя и Елена открыли сезон 2 недели назад 
Настя и Елена открыли сезон 2 недели назад 


Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова

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