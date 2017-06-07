Голые и бледные

Новосибирцы ринулись на пляжи — их не смущает холодная вода и запрет на купание

В Новосибирске уже открылись первые пляжи. В будни народу пока немного, но самые смелые уже не боятся заходить в воду. Однако пока купаться нельзя практически на всех пляжах. Но в жаркую погоду этот запрет для большинства не работает. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ прогулялись по городским пляжам и нашли загорелых скучающих девушек, школу серфинга и дорогой въезд для автомобилей.

В этом году власти разрешили горожанам купаться на пяти пляжах, которые должны открыться до конца июня. Это пляж «Наутилус», пляж в парке «У моря Обского», «Звезда», «Сан Сити», а также Бугринский пляж. В остальных местах, как уточнили в мэрии, купаться запрещено из-за неровного рельефа дна и несоблюдения санитарных норм.







На пляже «Звезда»





На пляже «Звезда», как пояснили в его администрации, открытие состоялось 3 июня. Одним из признаков начала официальной работы, видимо, можно считать и платный въезд машин на парковку пляжа. Цена за въезд 200 руб. — машину можно оставить до 9 утра следующего дня, объяснил охранник.







Въезд на территорию «Звезды» платный — 200 руб. до 9 утра следующего дня





Территорию пляжа можно назвать чистой, но работы ещё ведутся, например, 6 июня корреспонденты заметили, как рабочие чистят дно у берега. Кстати, уже сегодня такие же работы пройдут и на другом известном городском пляже — у Бугринского моста. 7 июня спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы будут вести водолазные работы по обследованию дна Оби в районе Бугринского пляжа, уточнили в мэрии.





На пляже «Звезда» уже открываются первые кафе





На берегу медленно, но верно, по словам посетителей, появляются всяческие стойки с напитками и летние кафе с тихой музыкой, но продавцов пока нет. На выходные, подсчитали администраторы, люди всё активнее бронируют беседки и летние домики. Во вторник утром на пляже было лишь несколько человек, которые могли наслаждаться морем и тишиной.





Иван с Ольгой в этом сезоне уже 2-й раз на пляже





Иван на пляже с женой Ольгой и детьми, он поделился, что пришёл отдохнуть у воды второй раз в этом сезоне. Полежать на песке в будний день новосибирцу позволяет ненормированный рабочий день.







Елена решила провести свой выходной на пляже вместе с дочерью





Елена пришла на пляж впервые в этом сезоне. «Здесь чище, чем на Обском море, песок такой мелкий», — объяснила свой выбор женщина.





Полина из Академгородка уже давно открыла пляжный сезон





Полина с дочерьми Алисой и Аней здесь уже четвёртый раз. Пока не купались, довольствуются песком и свежим воздухом.







Мария и Любовь открыли пляжный сезон 23 мая





«Купаться мы не планируем. На пляже уже второй раз, начали в мае. 23 мая был очень хороший день. Было жарко», — признались корреспондентам девушки.







Эрик признался, что любит экстремальное купание





Однако для кого-то вода оказалась уже достаточно тёплой. «Купаюсь постоянно, с 22 мая. Тогда вода была лучше, прохладнее. Сейчас уже тёплая. В прошлом году купался в последний раз 30 сентября, тогда было 6 градусов на улице, 12 в воде. Я от погоды не завишу, разве что если ливень», — рассказал о своем увлечении 52-летний Эрик.





Пляж «Бумеранг»





На другом берегу Обского моря, на пляже «Бумеранг», народу оказалось больше, даже несмотря на то что пляж заметно грязнее, и вода ещё не пришла. Правда, тем, кому пока хорошо без купания, можно побродить босиком по лужицам, которую разделяет полоска берега, — вода там уже нагрелась, но на дне есть крупные камни.





На «Бумеранге» предлагают научиться сапборду





Въезд на пляж пока бесплатный, шлагбаума нет. На территории уже вовсю продают коктейли, рабочие что-то чистят, крича друг на друга. А серфингисты предлагают научиться красивому виду спорта, которым увлекаются туристы на настоящих солёных морях. «Сапборд можно смело сейчас пробовать», — подбирают альтернативу инструкторы, уверяя, что это легче и научит держать равновесие.







Евгения отдыхает на пляже с семьёй





Одна из посетительниц пляжа по имени Евгения объяснила, что может отдыхать в будни, так как находится в декретном отпуске, а у мужа сменный график работы.







Ещё несколько новосибирцев на пляже также признались что пришли на берег впервые в этом году, но «в болоте не очень хочется купаться». Те, кто не рискнёт полежать на камнях, могут арендовать шезлонг за 300 руб. в день. Поставить его, по словам арендаторов, можно куда угодно на территории.







Аренда шезлонгов на «Бумеранге»





Смельчаки, которые отважились зайти в воду, делают это медленно, неторопливо, сначала обтирая ноги и руки. Некоторые, правда, на этом и заканчивают освежающие процедуры. Их можно понять — ведь до «парного молока» воде в Обском водохранилище ещё далеко. По информации на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра, к 6 июня река прогрелась до 17,2 градуса, а Обское море — до 18,8.







Пляж «Наутилус»





Где пляжная жизнь уже точно кипит, так это на городском пляже — он же Центральный или «Наутилус». Здесь уже развернулась торговля напитками, иногда доносятся запахи жареного мяса.





Пляж «Наутилус»





На подходе к пляжу люди начинают постепенно избавляться от лишней одежды и подходят к воде уже готовыми окунуться в неё. Впрочем, и тут купаться пока ещё запрещено. 6 июня специалисты инспектировали пляж на соответствие санитарным условиям, объяснили спасатели. «Просто вода холодная, ещё не прогретая. Внизу ледяная — сведение ног, паника, привет утоплению», — равнодушно констатируют молодые люди.







Спасатели готовятся к началу сезона





Тем не менее в жару выдержать сложно, некоторые заходят просто окунуться и выйти. «Сейчас вода отличная, а в мае ледяная была. Раза три уже была на пляже. Именно на городском, мне здесь удобно и народу было немного», — рассказала одна из отдыхающих по имени Елена.





На пляже «Наутилус», который в народе больше известен как городской пляж, 6 июня было очень людно





По прогнозам синоптиков, лето в этом году будет довольно тёплым. Однако в ближайшие дни похолодания не избежать — с 7 на 8 июня ожидается сильный ветер. Но потом снова наступит жара — по югу области до +30…+32 градусов.





Настя и Елена открыли сезон 2 недели назад



