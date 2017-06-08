Люди из Красной книги

На этой неделе в Новосибирске презентуют новый атлас с фотографиями интересных людей, живущих в разных районах НСО. Авторы объездили десятки сёл и городов, чтобы сделать душевные, яркие снимки и представить «многоликий» народ Новосибирской области во всём его многообразии. По планам издателя, фотосправочник уйдёт в крупные библиотеки, музеи и культурные центры, чтобы все желающие могли изучить портреты и истории жителей НСО, — а пока НГС.НОВОСТИ первыми публикуют лучшие кадры из атласа.

Новая книга о жизни людей в НСО — это первый в истории области и региональной науки справочник по этнической проблематике с большим количеством фотографий. Полное название фотокниги звучит так: «Новосибирская область. Народы, культуры, религии: этноконфессиональный атлас».





Как пояснила автор проекта, ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН, доктор исторических наук Ирина Октябрьская, на 190 страницах атласа рассказана история заселения современной Новосибирской области, а также дано подробное описание современных жителей НСО и основных религий: православия, ислама, буддизма и иудаизма.







Джамангуль — археолог. После окончания аспирантуры она живёт и работает в Новосибирске. Киргизский традиционный ковёр сшила её мама на память о доме





Над сборником трудились шесть сотрудников отдела этнографии института, а за фотографии отвечал известный сибирский репортажник Валерий Кламм, ценные материалы предоставили и районные музеи. Это уже второй большой проект для Кламма в этом месяце — ранее он рассказал о масштабной выставке «Земский доктор». Ради неё он практически полмесяца жил в больницах НСО.







Шерзод Кадыров работает в ресторане узбекской кухни в Новосибирске и мастерски готовит плов





Авторы атласа просят обратить особое внимание на народные вышивки. «Украшение всех фольклорных праздников», — отмечает Ирина Октябрьская





«Атлас возник из поездок по области. Это были долгие дороги — более 500 км до Кыштовки, около 600 км до Карасука, 400 с лишним — до Багана и дальше, дальше. Мы начали работы [прошлым] летом, закончили в начале зимы», — рассказала Ирина Октябрьская.





Мейрам из Карасукского района — знаменитый водопроводчик и «хранитель воды» в маленьком казахском селе Нижне-Баяновка. Каждый день, зимой и летом, он приезжает на работу к водонапорной станции. «Вода для него — кроме того, что он её раздаёт, — это ещё и какая-то мистическая субстанция, с которой он каждый день должен пообщаться, поговорить, постоять под струей», — рассказывал ранее о герое снимка Валерий Кламм





Фотограф Валерий Кламм уточнил, что, несмотря на предварительные договорённости с музеями и администрациями районов, на съёмках было много импровизации («сфотографируйте ещё того чудесного парня местного!»). Некоторые из снимков перекочевали из блога о провинциальной жизни «Родинки на карте», которым долгое время занимался Валерий Кламм.







Праздник Масленицы в новосибирском Академгородке. Тройка лошадей мчится мимо реконструированной церкви Спаса Нерукотворного Образа





Новосибирские учёные ездили с фотографом по сёлам, работали в музеях и в редакциях газет, — и постепенно карту области заполняли истории людей и народов, описала куратор проекта Ирина Октябрьская. В атласе представлены многочисленные группы русских старожилов и переселенцев: кержаки, чалдоны, «курские», «вятские», «русины», «расейские», чатские и барабинские татары, а также казахи, заселившие Кулундинскую степь в XVIII веке.







В селе Юрт-Ора Колыванского района восстановлена мечеть. Все жители участвуют в программе создания в селе музейно-этнографического комплекса, посвящённого истории и культуре чатских татар





В семейных альбомах немцев Новосибирской области встречаются фотографии со стёртыми лицами. «Это лица тех, кого не стало — напоминание о тяжёлых временах репрессий и депортаций», — поясняет автор проекта Ирина Октябрьская





В альбоме есть украинцы, освоившие степи Приобья в конце XIX века, белорусы и эстонцы, расселившиеся по границам лесной зоны, сибирские немцы. Героями книги стали и меннониты (протестанты), осевшие, например, в нынешнем Татарском районе и в начале ХХ века основавшие село Неудачино, поволжские немцы, депортированные в начале войны, а также армяне, азербайджанцы, киргизы, узбеки, корейцы и многие другие, перечисляет Октябрьская.







Участники детского фольклорного ансамбля села Бергуль Северного района плетут венки на Троицу. Здесь в начале ХХ века поселились русские старообрядцы, выходцы из западных губерний России





Автор проекта вспоминает одну из своих любимых историй: когда она принимала экзамен по этнографии у первокурсников Гуманитарного института НГУ, на котором нужно было творчески рассказать о разнообразии народов страны.







Василий Очеретько из села Белое Карасукского района рассказывает внуку про своего деда, который вместе с сельчанами из Полтавской губернии переселился в Кулундинскую степь в конце XIX века





«Одна из работ об украинцах Сибири мне очень понравилась. Я спросила у автора, кто он и откуда. Он объяснил, что сам из Мошково, мама — украинка, а по отцу он белорус. И происходит его семья из панцирных бояр», — делится автор атласа. Панцирные бояре — воинское сословие (изначально были тяжеловооружённой конницей) на службе литовских князей XVII–XVIII веков, они жили в районе Полоцка и Витебска. А в середине XIX века сотни семей панцирных бояр переселились в Западную Сибирь, несколько десятков оказались на территории нынешнего Кыштовского района НСО.





На экране смартфона Мухайё — любимая бабушка Хамро Тахирова, Герой Социалистического Труда. «Когда-то на встрече с генеральным секретарем КПСС Леонидом Брежневым она попросила текстильную фабрику для женщин Ходжента (сейчас город называется Худжанд. — М.М.) — и фабрику построили. Сейчас ей 93 года, и президент Таджикистана считает за честь посетить её дом», — рассказывает автор атласа





«Эта история — одна из многих десятков, которые возникают, когда начинаешь вглядываться в пространство ближнего круга — малой родины», — улыбнулась Ирина Октябрьская.







Она напомнила, что в НСО насчитывается около 500 муниципальных образований, 30 районов, 455 поселений, в том числе 26 городских. По данным последней переписи российского населения 2010 года, в границах НСО проживало около 2,7 млн человек — представителей 180 народов.







В селе Поротниково Сузунского района создан русский фолк-театр «Сибирский двор»





«И если задуматься, что стоит за цифрами и обыденностью, возникнет история, образ малой родины и её многоликого сообщества. Желание рассказать о том, что мы разные и мы вместе, определило суть этнографических исследований в области», — говорят авторы.







Сайкал Самадалиева родилась в Новосибирске, где ещё в 1980-х обосновались её родители. Она учится в СГУПСе и записывает для аэропорта Толмачёво голосовые приветствия на киргизском для пассажиров из Кыргызстана





Художник Татьяна Лысенко — создатель и руководитель Музея традиционной народной игрушки «Маленькая школа» в Купино





По федеральной программе на создание атласа, в том числе печать 500 экземпляров, было выделено около 560 тыс. руб. Посмотреть его можно будет в библиотеках, культурных центрах и музеях НСО, а также онлайн на сайте областного правительства. Официальная презентация состоится в 17:00 сегодня, 8 июня, в правительстве НСО.





Сибирский фольклорный фестиваль на площадках НГУ





«Внешне жизнь людей в сёлах и городах Новосибирской области очень похожа. Есть общие заботы, образ жизни, законы времени. Но есть традиции, память, культурные ценности, которые по-прежнему очень значимы. И очень хотелось, чтобы это был рассказ о реальных людях», — резюмировала руководитель проекта Ирина Октябрьская.

