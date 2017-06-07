Навалили кучу до лета

Жителей Горского жилмассива возмутила огромная, не растаявшая даже к июню гора снега у котлована «Горский». Всю зиму под насыпь о.п. Левая Обь свозили снег с железнодорожных путей, а теперь он, тая, уносит в котлован грязь и мусор, а на поверхности воды появляется плотная плёнка. Местные жители, привыкшие отдыхать и рыбачить у искусственного озера, во всём винят РЖД, но железнодорожники уверяют, что ситуация находится под контролем. Как летний снег может отразиться на окружающей его территории, разбиралась корреспондент НГС.НОВОСТИ.

Огромная куча спрессованного снега высотой порядка 4 м вряд ли окончательно растает в ближайшие дни





Снегоотвал под железнодорожной насыпью в районе о.п. Левая Обь жители ближайшего к нему дома по ул. Стартовая, 1 заметили ещё в 2015 году. Но всерьёз обратили на него внимание весной 2016 года, когда сваленный в огромную гору снег растаял: на поверхности воды находящегося рядом котлована «Горский», где привыкли отдыхать многие новосибирцы, образовалась плотная и грязная жирная плёнка. Прошедшей зимой всё повторилось, но местные жители опасаются усугубления ситуации: в этом году снега было гораздо больше.





По словам Елизаветы Плохотниковой, чьи окна выходят на насыпь, свозить снег сюда начали с начала зимы. На предоставленном девушкой видео хорошо видно, как небольшой железнодорожный состав медленно катит по путям, сбрасывая под насыпь кубометры снега, который экскаватор разгребает и укатывает в плотную кучу.





В феврале, когда масштабы снегоотвала стали пугающими, обеспокоенные жители обратились к СМИ. В ответ на запрос редакции «Вести Новосибирск» в РЖД сообщили, что снегоотвал в этом месте ежегодно согласовывается с муниципалитетом, а снег привозят исключительно чистый: его собирают со станционных территорий, с главных путей, там, где нет ремонта и очистки подвижного состава, поэтому никаких вредных примесей в нём нет.







Всю зиму снег под железнодорожную насыпь скидывали из специальных составов





«Они свозят его со всех путей, он по определению не может быть чистым: там и масло, и грязь, и дорожная пыль, — возражает Елизавета Плохотникова. — Они же чистят дорогу вместе со всем дерьмом, всем, что вдоль путей».





Огласка остановила сброс снега под насыпь только на 2 дня, затем всё началось вновь, и жители написали претензию в департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по СФО (Росприроднадзор) с просьбой разобраться. «Визуально снег очень грязный, тёмно-коричневого цвета, — говорится в претензии (копия имеется в распоряжении НГС.НОВОСТИ). — По весне вся эта масса талой воды пойдёт через грунтовую дорогу напрямую в котлован, который связан протокой с рекой Обь в районе городского пляжа».







В марте Росприроднадзор провёл обследование и никаких сооружений, которые бы защитили котлован и сообщающуюся с ним Обь от загрязнения, не обнаружили. Как следует из ответа ведомства жителям ул. Стартовой, 1 (копия также имеется в распоряжении НГС.НОВОСТИ), РЖД нарушили водоохранный режим на водосборах водных объектов, что может повлечь загрязнение указанных объектов или «другие вредные явления». На нарушителей наложили штраф и обязали ликвидировать причины, которые этому нарушению способствовали.







Гора грязного снега тянется вдоль путей не менее чем на 150 м





В пресс-службе РЖД корреспондента НГС.НОВОСТИ заверили, что все предписанные Росприроднадзором мероприятия были проведены. «В частности, с марта 2017 года введён запрет на снегоотвал в указанном месте. Проведена и продолжает проводиться уборка мусора по мере таяния снега, для предотвращения загрязнения озера произведена отбортовка», — говорится в ответе госкомпании.







К 5 июня снег так и не растаял, пережив первые жаркие дни, хотя узнать его в чёрной куче довольно трудно: он перемешан со щебнем, сползающим по мере таяния с насыпи, и мусором, а сверху прикрыт ветками и солидным слоем грязи. Протяжённость кучи высотой примерно 4 м — не менее 150 м, в ширину она составляет порядка 7–8 м.







Разделывать сегодня снежные массы и ускорять таяние снега в РЖД считают технически нецелесообразным. «В дальнейшем уборка территории снегоотвала от мусора будет продолжена по мере таяния снега до полной очистки», — заверяют в компании. Даже ориентировочных сроков этой уборки, как и, собственно, окончательного таяния снежной горы, в РЖД не дают.







Снегоотвал полностью похоронил под собой пешеходную тропу на станцию Левая Обь, альтернативная тропинка очень круто уходит вверх и после недавних ураганов перекрыта поваленными деревьями





Елизавета Плохотникова считает, что бездействие РЖД вполне может служить основанием для обращения в прокуратуру. «Они обязаны утилизировать весь этот снег на снегоплавильне, им на это выделяются деньги. Они не тратят деньги туда, скидывают всё это здесь, экономят», — рассуждает она.







Её сосед Игорь Пожидаев от подобной идеи отмахивается. «Пока до дела дойдёт, факты растают. Если ситуация будет повторяться — будем писать, сейчас я смысла не вижу, если честно», — признаётся он.







Наложенный Росприроднадзором административный штраф, предполагает Пожидаев, был «по-любому смешным». «Когда я спросил, сколько штрафа выписали, они похихикали немного и сказали: ну, это же не главное, главное, что есть предписание это всё убрать, — вспоминает он. — Они нашли начальника станции, который был виновником этого всего, короче, козла отпущения, и его оштрафовали, как мне доложили».







До котлована «Горский» от снегоотвала — около 200 м, на публичной кадастровой карте водоохранная зона граничит с территорией станции. Что имелось в виду под отбортовкой, которая должна защитить котлован от загрязнения, корреспондентам НГС на месте разобраться не удалось: от водоёма медленно тающий под июньским солнцем снег отделяют несколько метров земли и грунтовая дорога, а затем начинается береговая парковая зона с беседками.







Грязная вода со снегоотвала может отравлять воду в котловане и загрязнять территорию вокруг, опасаются новосибирцы





По оценке заведующего кафедрой экологии и природопользования СГУГиТ Дмитрия Дубовика, как минимум есть вероятность того, что если не с поверхностным, то с подземным стоком талые воды с загрязняющими веществами попадают в котлован. «То, что не уносится с водой, соответственно загрязняет почвенный покров, саму территорию», — добавляет он.





Главный вопрос, подчёркивает эксперт, — это состав снегоотвала. Чтобы его оценить и дать прогноз таяния, нужно проводить специальные исследования и анализы. Они же дадут ответ и на вопрос о состоянии почвенного и растительного покрова, влиянии на водный объект.





Хотя официально купаться в котловане нельзя, летом местных жителей официальный запрет не останавливает. Достаточно много здесь и рыбаков, замечает Игорь Пожидаев. Так что проблема может оказаться весьма актуальной.





По данным ГУБО мэрии, всего прошлой зимой на территории города было согласовано 25 площадок для временного складирования снега. Сколько их будет следующей зимой, говорить рано: определение и согласование будущих снегоотвалов проводится летом. А вот сколько незаконных снегоотвалов зафиксировали в городе, в мэрии за время подготовки материала ответить не смогли — такой статистикой обладают только районные администрации.